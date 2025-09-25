view
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
InView 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:28
Eνσωμάτωση

«Κουτσουρεμένο» το υβριδικό μοντέλο εργασίας – Όλο και περισσότεροι εργοδότες λένε «όχι» στην τηλεργασία

Αρκετά περιορισμένη φαίνεται ότι είναι πλέον η τηλεργασία, με τους εργοδότες να αυξάνουν σταδιακά τις μέρες της διά ζώσης εργασίας

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Απογοήτευση νιώθουν οι εργαζόμενοι που προτιμούν την τηλεργασία, καθώς το «υβριδικό μοντέλο» φαίνεται ότι έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος και να αυξάνει σταδιακά τις μέρες που οι εργαζόμενοι οφείλουν να εμφανίζονται στο γραφείο.

Για παράδειγμα, αυτό το μήνα η Intel άρχισε να απαιτεί από το προσωπικό να έρχεται τουλάχιστον τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, από τρεις που ήταν προηγουμένως. Η NBCUniversal, η Starbucks και η Bank of New York Mellon εφάρμοσαν πρόσφατα παρόμοιες απαιτήσεις και η λίστα δεν σταματά εκεί.

Μειωμένη η τηλεργασία

Μια νέα έρευνα σε 2.000 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης στις ΗΠΑ διαπίστωσε ότι σχεδόν το ένα τρίτο των εργοδοτών αναθεώρησε τις πολιτικές του για την εξ αποστάσεως ή υβριδική εργασία κατά το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία τηλεδιασκέψεων Owl Labs, η οποία ανέθεσε τη διεξαγωγή της έρευνας και ισχυρίζεται ότι επινόησε τον όρο «υβριδική τάση», διαπίστωσε ότι το 34% των ερωτηθέντων υποχρεούται πλέον να προσέρχεται στο γραφείο τουλάχιστον τέσσερις ημέρες την εβδομάδα. Αυτό αποτελεί αύξηση από το 32% το 2024 και το 23% το 2023.

Αντί να απαιτήσουν ξαφνικά από τους εργαζόμενους να επιστρέψουν στο γραφείο με πλήρη απασχόληση μετά από αρκετά χρόνια υβριδικού — και πριν από αυτό, πλήρως εξ αποστάσεως — προγράμματος, προχωρούν αργά, δήλωσε ο Φρανκ Γουέισχαουπτ, διευθύνων σύμβουλος της Owl Labs με έδρα τη Βοστώνη, στο Business Insider.

«Κανείς δεν παραιτείται τώρα ούτως ή άλλως», είπε.

Είναι πιθανό ότι οι εργοδότες που ακολουθούν μια προσέγγιση μικρών βημάτων δεν χρησιμοποιούν αυστηρότερες εντολές επιστροφής στο γραφείο ως μέσο για να ωθήσουν τους εργαζομένους να παραιτηθούν, δήλωσε ο Πίτερ Καπέλι, καθηγητής διοίκησης στο Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια.

Οι εργοδότες παρά τις αλλαγές που θέλουν να φέρουν, προσπαθούν να μην αυξηθεί η δυσαρέσκεια των εργαζομένων.

«Κανείς δεν παραιτείται τώρα ούτως ή άλλως», είπε.

Αντίθετα, οι εταιρείες ενδέχεται να διευκολύνουν σταδιακά την επιστροφή του προσωπικού στην καθημερινή μετακίνηση προς την εργασία, προκειμένου να αποφύγουν την πρόκληση δυσαρέσκειας, η οποία μπορεί να εμποδίσει την παραγωγικότητα. Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν υποβάλλουν παραιτήσεις τόσο συχνά όσο στο παρελθόν δεν σημαίνει ότι είναι ικανοποιημένοι με τη μειωμένη ευελιξία, τόνισε ο Καπέλι.

Τι επιδιώκουν οι εταιρείες που ζητάνε διά ζώσης εργασία

Οι εταιρείες γενικά επιθυμούν την επιστροφή των εργαζομένων στο γραφείο, ώστε να μπορούν να τους παρακολουθούν πιο στενά και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία. Ωστόσο, οι υποχρεωτικές πενθήμερες επιστροφές στο γραφείο έχουν συνοδευτεί από ορισμένα προβλήματα.

Η αλλαγή της Amazon τον Ιανουάριο από τρεις σε πέντε υποχρεωτικές ημέρες στο γραφείο άφησε τους εργαζόμενους να αγωνίζονται για γραφεία και αίθουσες συσκέψεων, ενώ οι εντολές της Dell τον Μάρτιο προς τους υπαλλήλους που ζουν κοντά σε γραφείο να επιστρέψουν πλήρως οδήγησαν σε άνιση συμμόρφωση. Ορισμένοι εργαζόμενοι της εταιρείας τεχνολογίας συνέχισαν τις οκτάωρες ημέρες στο γραφείο, ενώ όσοι προτιμούσαν να δουλεύουν εκτός εργασιακού χώρου εμφανίστηκαν μόνο για λίγο.

Η επιστροφή σε πλήρως δια ζώσης προγράμματα «μπορεί να είναι ένα μεγάλο άλμα», είπε.

Ωστόσο, η επιστροφή σε μια πλήρως δια ζώσης εβδομάδα εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε παραιτήσεις ορισμένων υπαλλήλων, ακόμη και στην σημερινή οικονομία που δείχνει μείωση των ευκαιριών εργασίας, δήλωσε ο Άντριου Κόγκινς, καθηγητής διοίκησης στο Pace University.

Η επιστροφή σε πλήρως δια ζώσης προγράμματα «μπορεί να είναι ένα μεγάλο άλμα», είπε.

Ίσως η εργασιακή ευελιξία να πνέει τα λοίσθια.

Η έρευνα της Owl Labs δείχνει ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αρχίζουν να συνηθίζουν τη ζωή στο γραφείο. Περίπου το 21% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα ήθελαν να εργάζονται στο γραφείο έως και τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, μια αύξηση από το 17% της περσινής έκθεσης. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες εργαζόμενους δήλωσαν ότι εξακολουθούν να μην έχουν την ευελιξία που επιθυμούν στην εργασία τους, ενώ το 37% δήλωσαν ότι θα αρνηθούν μια προσφορά εργασίας από μια εταιρεία που δεν επιτρέπει ευέλικτο ωράριο εργασίας.

Είναι πιθανό η υβριδική εργασία να αποτελεί ένδειξη ότι η εποχή της ευέλικτης εργασίας πλησιάζει στο τέλος της — τουλάχιστον σε ορισμένες εταιρείες. «Νομίζω ότι οι εργοδότες θα προτιμούσαν πέντε ημέρες», δήλωσε ο Κόγκινς. «Έχουν μεγαλύτερο έλεγχο».

