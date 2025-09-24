newspaper
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 19:59
Σεισμός στην Αττική – Στην Κηφισιά το επίκεντρο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σβήνει η τηλεργασία; Όλο και πιο λίγες οι θέσεις υβριδικής εργασίας
Διεθνής Οικονομία 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:53

Σβήνει η τηλεργασία; Όλο και πιο λίγες οι θέσεις υβριδικής εργασίας

Σε ριζική ανατροπή των συνθηκών εργασίας που επικράτησαν στην πανδημία - Οι εργοδότες απαιτούν περισσότερο χρόνο στο γραφείο για τους νέους υπαλλήλους γραφείου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Spotlight

Μια σημαντική αλλαγή στην αγορά εργασίας της Μεγάλης Βρετανίας, αναδεικνύουν τα τελευταία στοιχεία και τα συμπεράσματα που εξάγονται από την ανάλυση των αγγελιών εργασίας.

Ειδικότερα, η ευελιξία που κυριάρχησε και επέβαλε η πανδημία τείνει να εξαληφθεί. Πλέον, είναι ελάχιστες οι θέσεις εργασίας -για υπαλλήλους γραφείου- που «επιτρέπουν» την τηλεργασία, μόλις το 15%. Και μάλιστα όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2024 ήταν 22%, το 2023 ήταν περισσότερο από το ένα τρίτο των αγγελιών (34%) και το 2022 λίγο περισσότερο στο 35%.

Πάντως, είναι γεγονός ότι η αγορά εργασίας στην Ευρώπη και τις δυτικές χώρες επηρεάστηκε σημαντικά από τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και πιο πρόσφατα από την πανδημία της Covid 19.

Περισσότερες ώρες στο γραφείο

Οι περισσότεροι νέοι υπάλληλοι γραφείου υποχρεούνται να περνούν τουλάχιστον δύο ή τρεις ημέρες την εβδομάδα στο γραφείο, ενώ οι θέσεις που απαιτούν μόνο μία ημέρα στο γραφείο τείνουν να εξαφανιστούν, σύμφωνα με ανάλυση των αγγελιών εργασίας, αναφέρει ο Guardian.

Η υβριδική εργασία – όπου το προσωπικό μοιράζει το χρόνο του μεταξύ του γραφείου και άλλου χώρου, όπως το σπίτι του – είχε εδραιωθεί ως η νέα κανονικότητα για εκατομμύρια εργαζομένους από την πανδημία Covid-19.

Ωστόσο, οι υβριδικές θέσεις εργασίας δεν είναι πλέον τόσο ευέλικτες όσο ήταν μετά το τέλος των lockdown, σύμφωνα με τη μελέτη της ιστοσελίδας αναζήτησης εργασίας Indeed για τις αγγελίες της, η οποία υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ των προσδοκιών των εργαζομένων και των απαιτήσεων των εργοδοτών.

Η συντριπτική πλειοψηφία (85%) των υβριδικών θέσεων εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο που δημοσιεύονται στο Indeed απαιτούν πλέον τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα στο γραφείο, από 77% το 2024 και 66% το 2023.

Η διαφοροποίηση ανά τομέα

Η ανάλυση των θέσεων εργασίας σε διάφορους τομείς έδειξε ότι οι υπάλληλοι στον τομέα της λογιστικής αναμένεται να εργάζονται στο γραφείο πιο συχνά, κατά μέσο όρο 2,4 ημέρες την εβδομάδα, ακολουθούμενοι από τους υπαλλήλους στον τομέα των ανθρώπινων πόρων (HR) και των υποδομών πληροφορικής (2,3 ημέρες την εβδομάδα).

Οι προγραμματιστές λογισμικού – σε έναν ρόλο που παραδοσιακά θεωρείται ότι επιτρέπει περισσότερη εξ αποστάσεως εργασία – αναμένεται επίσης να περνούν περισσότερο χρόνο στα γραφεία τους: 2,3 ημέρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο, μια αύξηση 0,6 ημερών από το 2023. Αυτό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της μετατόπισης της ισορροπίας δυνάμεων προς τους εργοδότες εν μέσω μιας ψύξης της αγοράς εργασίας ή μιας πίεσης για περισσότερη προσωπική συνεργασία στις οργανώσεις.

Οι θέσεις εργασίας στον τομέα της αρχιτεκτονικής και των κοινωνικών επιστημών είχαν τις χαμηλότερες απαιτήσεις παρουσίας στο γραφείο, με μέσο όρο 1,6 ημέρες την εβδομάδα.

Ο Τζακ Κένεντι, ανώτερος οικονομολόγος στην Indeed, δήλωσε: «Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι οι εργοδότες εκμεταλλεύονται την πιο χαλαρή αγορά εργασίας για να πιέσουν για περισσότερο χρόνο πρόσωπο με πρόσωπο, είτε για να ενθαρρύνουν τη συνεργασία, είτε για να ξαναχτίσουν την κουλτούρα του γραφείου, είτε απλά επειδή αισθάνονται ότι μπορούν.

«Ωστόσο, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να εκτιμούν την ευελιξία και πολλοί θα το σκεφτούν προσεκτικά πριν αποδεχθούν θέσεις που δεν την προσφέρουν».

Οι απαιτήσεις ανά περιοχή

Οι απαιτήσεις για υβριδική εργασία ποικίλλουν επίσης ανάλογα με την περιοχή, με τους εργαζόμενους στη βορειοανατολική Αγγλία να αναμένεται να βρίσκονται στο γραφείο πιο συχνά (2,7 ημέρες την εβδομάδα), ακολουθούμενοι από εκείνους στην Ουαλία και τη νοτιοδυτική Αγγλία (2,3 ημέρες) και στη συνέχεια το Λονδίνο και τη Σκωτία (2,2 ημέρες).

Εν τω μεταξύ, ορισμένοι μεγάλοι εργοδότες, συμπεριλαμβανομένης της Amazon, απαιτούν πλέον από το προσωπικό να παρίσταται στο γραφείο για ολόκληρη την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας.

Σε μια εποχή που οι εργοδότες απαιτούν περισσότερο χρόνο στο γραφείο, ορισμένοι προσπαθούν να προσελκύσουν νέο προσωπικό προσφέροντας άλλους τύπους ευελιξίας.

Πράγματι, οι αγγελίες εργασίας που αναφέρονταν σε έναν ανεπίσημο κώδικα ενδυμασίας στο γραφείο ήταν 10 φορές περισσότερες τον Ιούλιο του 2025 σε σύγκριση με πριν από το 2020, αν και παρέμειναν σε χαμηλό επίπεδο, στο 3,3% των αγγελιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Merrill (BofA): Τα «τρία Α» στις επενδύσεις… άμυνα, αεροναυπηγική και αλγόριθμοι

Merrill (BofA): Τα «τρία Α» στις επενδύσεις… άμυνα, αεροναυπηγική και αλγόριθμοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

World
ΗΠΑ: Επίθεση γοητείας του Εμανουέλ Μακρόν στη Wall Street

ΗΠΑ: Επίθεση γοητείας του Εμανουέλ Μακρόν στη Wall Street

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα
Ζήτημα πολιτικής 24.09.25

Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα

Μεγάλες είναι οι διαφορές όσον αφορά τη φορολόγηση για την αγορά κατοικίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το κόστος κυμαίνεται από 0 έως χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο
«Όλα έχουν μια τιμή» 24.09.25

ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο

Ορισμένες ενέργειες προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως η προώθηση εξαγωγών και η επιστημονική συνεργασία, μπορούν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι
Διεθνής Οικονομία 24.09.25

Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι

Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ στοχεύοντας στη μείωση των δασμών που επιβλήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι – Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα
Δείτε πίνακες 23.09.25

Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι στην ΕΕ - Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα

Πότε φεύγουν οι νέοι από το γονεϊκό σπίτι στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα - Ο παράγοντας του κόστους στέγασης

Σύνταξη
Ευρώπη: Πόσo περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα – Τι ισχύει για την Ελλάδα
Οι πιο σημαντικές διαφορές 23.09.25

Πόσο περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα στην Ευρώπη - Τι ισχύει για την Ελλάδα

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων στην Ευρώπη - Σε ποιες χώρες παρατηρούνται τα μεγαλύτερα μισθολογικά χάσματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» – Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;
«Βλακείες!» 23.09.25

Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» - Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;

Οι προσπάθειες στην Ευρώπη να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες αποδείχθηκαν πολιτικά ολισθηρές. Η κρίση χτύπησε την πόρτα ακόμα και στη Γερμανία, το πιο εντυπωσιακό κοινωνικό κράτος της Ευρώπης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
Μνημειώδης συνεργασία 23.09.25

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Χρηματιστήρια 23.09.25

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Η πρόσφατη άνοδος που καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές (IPO) εταιρειών στα χρηματιστήρια ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
Διεθνής Οικονομία 22.09.25

Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων

Παρά το πακέτο νέων κυρώσεων και το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στις δυτικές οικονομίες, οι Ρώσοι σπάνια έχουν αισθανθεί καλύτερα για την οικονομική τους κατάσταση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Κίνα δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων κατά 7-10% μέχρι το 2035
Εκπομπές αερίων 25.09.25

Η Κίνα αναλαμβάνει για πρώτη φορά συγκεκριμένες κλιματικές δεσμεύσεις

Η Κίνα ανακοινώνει δια του προέδρου της συγκεκριμένες κλιματικές δεσμεύσεις, κάτι που δεν είχε πράξει ποτέ στο παρελθόν, υποσχόμενη τη μείωση των εκπομπών αερίων κατά 7-10% μέχρι το 2035.

Σύνταξη
Δανία: Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ λόγω εμφάνισης drones
Κόσμος 25.09.25

Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στην Δανία λόγω εμφάνισης drones

Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ καθώς και ο εναέριος χώρος έκλεισαν μέχρι νεωτέρας καθώς εμφανίστηκαν drones. Δεν είναι σαφές από που προήλθαν και αν είναι στρατιωτικού τύπου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αισιοδοξία των ΗΠΑ για το «σχέδιο των 21 σημείων» για την Γάζα – Τι έχει διαρρεύσει
Ώρα για ειρήνη; 25.09.25

Αισιοδοξία των ΗΠΑ για το «σχέδιο των 21 σημείων» για την Γάζα – Τι έχει διαρρεύσει

H κυβέρνηση Τραμπ μέσω του απεσταλμένου του για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, δηλώνει αισιοδοξία για λύση του πολέμου στη Γάζα. Τι είναι γνωστό και τι επιβεβαιώνεται από τρίτες πηγές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αργεντινή: Η κυβέρνηση Τραμπ θα αγοράσει ομόλογα αξίας 20 δισ. για να στηρίξει τον Μιλέι
«Ψήφος εμπιστοσύνης» 24.09.25

Αργεντινή: Η κυβέρνηση Τραμπ θα αγοράσει ομόλογα αξίας 20 δισ. για να στηρίξει τον Μιλέι

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με αξιωματούχους της κυβέρνησης Μιλέι στην Αργεντινή για μια γραμμή ανταλλαγής 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύνταξη
Κύπρος: Ο Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ερντογάν – Τον κάλεσε «να τερματίσει την κατοχή»
Γ.Σ. ΟΗΕ 24.09.25

Ο Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ερντογάν - Τον κάλεσε «να τερματίσει την κατοχή»

Aπό το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Νίκος Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για το Κυπριακό. Κατήγγειλε την υποκρισία του Τούρκου προέδρου και τον κάλεσε να τερματίσει την κατοχή της Κύπρου.

Σύνταξη
Η Ντούα Λίπα δεν απέλυσε συνεργάτη της λόγω της υποστήριξής του στο Ισραήλ
Fake News 24.09.25

Η Ντούα Λίπα δεν απέλυσε συνεργάτη της λόγω της υποστήριξής του στο Ισραήλ

Η Ντούα Λίπα διέψευσε δημοσίευμα που υποστήριζε πως είχε διακόψει τη συνεργασία της με τον ατζέντη της γιατί αυτός υπέγραψε επιστολή ζητώντας τον αποκλεισμό των Kneecap από το Glastonbury

Σύνταξη
Μήνυμα Ιμάμογλου από τη φυλακή: Η τουρκική δημοκρατία απειλείται σοβαρά
«Σημείο καμπής» 24.09.25

Μήνυμα Ιμάμογλου από τη φυλακή: Η τουρκική δημοκρατία απειλείται σοβαρά

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Ιμάμογλου, με άρθρο στον Guardian, καταγγέλλει τον Ερντογάν ότι εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη για να καταστείλει την αντιπολίτευση. Προειδοποιεί ότι η Τουρκία κινδυνεύει από απολυταρχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βουλή: Πρωτοβρόχια με κεραυνούς… ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη
Στην ολομέλεια 24.09.25

Πρωτοβρόχια στη Βουλή με κεραυνούς… ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Η κατάθεση του Ν. Σαλάτα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου για τα Τέμπη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων στην ολομέλεια της Βουλής.

Σύνταξη
Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;
Run Yasmin 24.09.25

Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;

Μετά από 24 χρόνια σιωπής και απλά μια ταινία «σφήνα», οι ναυαγοσώστες του Baywatch είναι έτοιμοι να φορέσουν τα κόκκινα μαγιό τους και να τρέξουν στις παραλίες.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο