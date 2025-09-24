Σβήνει η τηλεργασία; Όλο και πιο λίγες οι θέσεις υβριδικής εργασίας

Μια σημαντική αλλαγή στην αγορά εργασίας της Μεγάλης Βρετανίας, αναδεικνύουν τα τελευταία στοιχεία και τα συμπεράσματα που εξάγονται από την ανάλυση των αγγελιών εργασίας.

Ειδικότερα, η ευελιξία που κυριάρχησε και επέβαλε η πανδημία τείνει να εξαληφθεί. Πλέον, είναι ελάχιστες οι θέσεις εργασίας -για υπαλλήλους γραφείου- που «επιτρέπουν» την τηλεργασία, μόλις το 15%. Και μάλιστα όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2024 ήταν 22%, το 2023 ήταν περισσότερο από το ένα τρίτο των αγγελιών (34%) και το 2022 λίγο περισσότερο στο 35%.

Πάντως, είναι γεγονός ότι η αγορά εργασίας στην Ευρώπη και τις δυτικές χώρες επηρεάστηκε σημαντικά από τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και πιο πρόσφατα από την πανδημία της Covid 19.

Περισσότερες ώρες στο γραφείο

Οι περισσότεροι νέοι υπάλληλοι γραφείου υποχρεούνται να περνούν τουλάχιστον δύο ή τρεις ημέρες την εβδομάδα στο γραφείο, ενώ οι θέσεις που απαιτούν μόνο μία ημέρα στο γραφείο τείνουν να εξαφανιστούν, σύμφωνα με ανάλυση των αγγελιών εργασίας, αναφέρει ο Guardian.

Η υβριδική εργασία – όπου το προσωπικό μοιράζει το χρόνο του μεταξύ του γραφείου και άλλου χώρου, όπως το σπίτι του – είχε εδραιωθεί ως η νέα κανονικότητα για εκατομμύρια εργαζομένους από την πανδημία Covid-19.

Ωστόσο, οι υβριδικές θέσεις εργασίας δεν είναι πλέον τόσο ευέλικτες όσο ήταν μετά το τέλος των lockdown, σύμφωνα με τη μελέτη της ιστοσελίδας αναζήτησης εργασίας Indeed για τις αγγελίες της, η οποία υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ των προσδοκιών των εργαζομένων και των απαιτήσεων των εργοδοτών.

Η συντριπτική πλειοψηφία (85%) των υβριδικών θέσεων εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο που δημοσιεύονται στο Indeed απαιτούν πλέον τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα στο γραφείο, από 77% το 2024 και 66% το 2023.

Η διαφοροποίηση ανά τομέα

Η ανάλυση των θέσεων εργασίας σε διάφορους τομείς έδειξε ότι οι υπάλληλοι στον τομέα της λογιστικής αναμένεται να εργάζονται στο γραφείο πιο συχνά, κατά μέσο όρο 2,4 ημέρες την εβδομάδα, ακολουθούμενοι από τους υπαλλήλους στον τομέα των ανθρώπινων πόρων (HR) και των υποδομών πληροφορικής (2,3 ημέρες την εβδομάδα).

Οι προγραμματιστές λογισμικού – σε έναν ρόλο που παραδοσιακά θεωρείται ότι επιτρέπει περισσότερη εξ αποστάσεως εργασία – αναμένεται επίσης να περνούν περισσότερο χρόνο στα γραφεία τους: 2,3 ημέρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο, μια αύξηση 0,6 ημερών από το 2023. Αυτό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της μετατόπισης της ισορροπίας δυνάμεων προς τους εργοδότες εν μέσω μιας ψύξης της αγοράς εργασίας ή μιας πίεσης για περισσότερη προσωπική συνεργασία στις οργανώσεις.

Οι θέσεις εργασίας στον τομέα της αρχιτεκτονικής και των κοινωνικών επιστημών είχαν τις χαμηλότερες απαιτήσεις παρουσίας στο γραφείο, με μέσο όρο 1,6 ημέρες την εβδομάδα.

Ο Τζακ Κένεντι, ανώτερος οικονομολόγος στην Indeed, δήλωσε: «Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι οι εργοδότες εκμεταλλεύονται την πιο χαλαρή αγορά εργασίας για να πιέσουν για περισσότερο χρόνο πρόσωπο με πρόσωπο, είτε για να ενθαρρύνουν τη συνεργασία, είτε για να ξαναχτίσουν την κουλτούρα του γραφείου, είτε απλά επειδή αισθάνονται ότι μπορούν.

«Ωστόσο, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να εκτιμούν την ευελιξία και πολλοί θα το σκεφτούν προσεκτικά πριν αποδεχθούν θέσεις που δεν την προσφέρουν».

Οι απαιτήσεις ανά περιοχή

Οι απαιτήσεις για υβριδική εργασία ποικίλλουν επίσης ανάλογα με την περιοχή, με τους εργαζόμενους στη βορειοανατολική Αγγλία να αναμένεται να βρίσκονται στο γραφείο πιο συχνά (2,7 ημέρες την εβδομάδα), ακολουθούμενοι από εκείνους στην Ουαλία και τη νοτιοδυτική Αγγλία (2,3 ημέρες) και στη συνέχεια το Λονδίνο και τη Σκωτία (2,2 ημέρες).

Εν τω μεταξύ, ορισμένοι μεγάλοι εργοδότες, συμπεριλαμβανομένης της Amazon, απαιτούν πλέον από το προσωπικό να παρίσταται στο γραφείο για ολόκληρη την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας.

Σε μια εποχή που οι εργοδότες απαιτούν περισσότερο χρόνο στο γραφείο, ορισμένοι προσπαθούν να προσελκύσουν νέο προσωπικό προσφέροντας άλλους τύπους ευελιξίας.

Πράγματι, οι αγγελίες εργασίας που αναφέρονταν σε έναν ανεπίσημο κώδικα ενδυμασίας στο γραφείο ήταν 10 φορές περισσότερες τον Ιούλιο του 2025 σε σύγκριση με πριν από το 2020, αν και παρέμειναν σε χαμηλό επίπεδο, στο 3,3% των αγγελιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΟΤ