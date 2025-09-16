newspaper
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Τηλεργασία: Τελικά μας κάνει πραγματικά πιο ευτυχισμένους; – Τι έδειξε τετραετής μελέτη
16 Σεπτεμβρίου 2025

Τηλεργασία: Τελικά μας κάνει πραγματικά πιο ευτυχισμένους; – Τι έδειξε τετραετής μελέτη

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα, μια τετραετούς μελέτης από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας για την εργασία από το σπίτι

Έχουν περάσει πάνω από 5 χρόνια από τότε που ο κόσμος μπήκε σε lockdown εξαιτίας της πανδημίας, αναγκάζοντας σχεδόν όλους τους εργαζόμενους να δουλεύουν από το σπίτι.

Ενώ οι κίνδυνοι της πανδημίας έχουν έκτοτε υποχωρήσει, η εργασία από το σπίτι εξακολουθεί να παραμένει.

Πολλές εταιρείες κάλεσαν τους ανθρώπους πίσω στο γραφείο, άλλες υιοθέτησαν την πρακτική ενώ πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται στη μέση της διελκυστίνδας.

Τελικά η τηλεργασία μας κάνει πραγματικά πιο ευτυχισμένους;

Τώρα, μια τετραετής μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας επιβεβαίωσε αυτό που οι εργαζόμενοι υποψιάζονταν εδώ και καιρό: ευδοκιμούν όταν τους επιτρέπεται να εργάζονται από το σπίτι.

Αν και δεν είναι χωρίς προκλήσεις, τα δεδομένα υποδηλώνουν έντονα ότι η τηλεργασία βελτιώνει σημαντικά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αναφέρει το Fortune.

Όσοι συνδέονται από τον καναπέ τους όχι μόνο εξοικονομούν ώρες (και χρήματα) παρακάμπτοντας τη μετακίνηση, αλλά είναι σε θέση να διοχετεύσουν αυτόν τον χρόνο σε πράγματα που πραγματικά έχουν σημασία.

Πολλοί χρησιμοποιούν αυτόν τον ανακτημένο χρόνο για να επενδύσουν στην υγεία τους, είτε πρόκειται για μια προπόνηση στο γυμναστήριο, έναν μακρύ περίπατο, είτε απλώς για να χαλαρώσουν με ένα δημιουργικό χόμπι. Άλλοι τον αφιερώνουν στην οικογένεια, από κοινά γεύματα μέχρι ιστορίες για τον ύπνο, ενώ κάποιοι καλωσορίζουν την ευκαιρία να παραμείνουν στην κορυφή των οικιακών υποχρεώσεων αντί να τις στριμώχνουν στο Σαββατοκύριακο.

Μια άλλη αξιοσημείωτη αλλαγή αφορούσε τις διατροφικές συνήθειες. Χωρίς να χρειάζεται να κουβαλούν ένα λασπωμένο σάντουιτς από το σπίτι στο γραφείο ή να πληρώνουν για ένα πανάκριβο γεύμα, η μελέτη διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι εξ αποστάσεως είναι επίσης πιο πιθανό να τρώνε περισσότερα φρούτα και λαχανικά, καθώς και περισσότερα σπιτικά γεύματα.

Αλλά ίσως το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι ότι οι εργαζόμενοι εξ αποστάσεως κερδίζουν 30 επιπλέον λεπτά ξεκούρασης ανά νύχτα.

Απάντηση στο δίλημμα παραγωγικότητας

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι ομόφωνα διακηρύσσουν το σύνθημα της επιστροφής στην εργασία στο όνομα της παραγωγικότητας.

Ο Έλον Μασκ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, και ο Άντι Τζάσι της Amazon είναι ίσως οι πιο ένθερμοι εκφραστές για την έλλειψη καινοτομίας που συνοδεύει την εργασία από το σπίτι.

Στην πραγματικότητα, όμως, η έρευνα του Πανεπιστημίου της Νότιας Αυστραλίας διαπίστωσε το αντίθετο—ότι η εργασία από το σπίτι δεν είχε καμία επίδραση στην απόδοση.

Στην πραγματικότητα, η παραγωγικότητα ήταν σταθερή και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα βελτιώθηκε.

Αλλά να το συμπέρασμα: Η επιλογή μετράει.

Όπως ακριβώς η εργασία σε ένα γραφείο μπορεί να είναι μια υπέροχη και ευχάριστη εμπειρία για όσους θέλουν πραγματικά να βρίσκονται εκεί, έτσι και η παραγωγικότητα, το κίνητρο και η ευεξία βελτιώθηκαν όταν η τηλεργασία ήταν προσωπική επιλογή και όχι υποχρεωτική.

Economy
Υπουργείο Ανάπτυξης: Νέο αυστηρό πλαίσιο ελέγχων για επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Υπουργείο Ανάπτυξης: Νέο αυστηρό πλαίσιο ελέγχων για επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Τράπεζες
Deutsche Bank: Οι 7 απαντήσεις που θα δείξουν το μέλλον των ελληνικών τραπεζών

Deutsche Bank: Οι 7 απαντήσεις που θα δείξουν το μέλλον των ελληνικών τραπεζών

Βουτιά -1,9% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025 – Η τρίτη χειρότερη επίδοση στον ΟΟΣΑ
Στοιχεία OOΣΑ 16.09.25

Βουτιά -1,9% για το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025

Η πτώση στο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα, όπως την αποτύπωσε ο ΟΟΣΑ, εξηγεί γιατί ο μήνας δεν βγαίνει, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χρέος: Τα ομόλογα κερδίζουν έδαφος – Τι σημαίνει
Διεθνής Οικονομία 16.09.25

Χρέος: Τα ομόλογα κερδίζουν έδαφος – Τι σημαίνει

Από τη Μεγάλη Οικονομική Κρίση του 2008-09 έχει σημειωθεί μετατόπιση στη χρηματοδότηση χρέους από δάνεια σε ομόλογα, όπως διαπιστώνει η τριμηνιαία ανασκόπηση της BIS

Τζούλη Καλημέρη
Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες
Έρευνα ΠΟΥ 15.09.25

Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες

Το 10% του πληθυσμού της Ελλάδας και το 32% των φτωχότερων νοικοκυριών αντιμετωπίζει καταστροφικές δαπάνες υγείας. Τι αποκαλύπτει έρευνα Ελλήνων επιστημόνων για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι
Διαχρονική έρευνα 15.09.25

Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι

Στην Ελλάδα η αποταμίευση είναι αρνητική, λόγω αυξημένων εξόδων και χαμηλών μισθών. Διαχρονικά όμως, η αποταμίευση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξυ άλλων το κίνητρο να αφήσεις κληρονομιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Στα 43 δισ. ευρώ το κόστος των ακραίων καιρικών φαινόμενων μόνο το καλοκαίρι – Πρώτη η Ελλάδα
Οικονομία 15.09.25

Στα 43 δισ. ευρώ το κόστος των ακραίων καιρικών φαινόμενων στην Ευρώπη μόνο το καλοκαίρι - Πρώτη η Ελλάδα

Χώρες της Μεσογείου, έχουν πληγεί σοβαρά από ακραία καιρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που «χτύπησε» το μεγαλύτερο μέρος στην Ευρώπη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
Κόστος ζωής 15.09.25

Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Το όφελος των μέτρων της ΔΕΘ είναι μηδαμινό για τα δύο στα τρία νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα. Το 80% κόβει απο τη διασκέδαση και ένας στους δύο μειώνει τις δαπάνες για τρόφιμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών
Οικονομία 15.09.25

To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών

Oι μεμονωμένοι ταξιδιώτες παραμένουν για περισσότερες ημέρες από αυτούς που ταξιδεύουν με οργανωμένα πακέτα, ωστόσο και εδώ η τάση είναι πτωτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Ακρίβεια: Τρεις δείκτες που χτυπάνε «καμπανάκια» και προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο
Ακρίβεια 15.09.25

Τρεις δείκτες που χτυπάνε «καμπανάκια» και προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο

Με την ακρίβεια να εξακολουθεί να αποτελεί το «νούμερο ένα» πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών η ελληνική οικονομία θα δοκιμαστεί και κρίσιμοι δείκτες θα αποτελέσουν προάγγελο για το τι μέλλει γενέσθαι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»
Οδηγός ζωής 16.09.25

Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»

Η είδηση του θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, του ηθοποιού, ακτιβιστή και σκηνοθέτη, βύθισε στη θλίψη τον κόσμο των δημιουργών αλλά η σοφία του παρεμένει λαμπερή πυξίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεντιλίμπαρ: «Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, θα αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια με στόχο τη νίκη»
Champions League 16.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, θα αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια με στόχο τη νίκη»

Έτοιμος για την πρόκληση της League Phase της ιστορίας του είναι ο Ολυμπιακός και ο Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την πρεμιέρα με την Πάφο λέγοντας πως η ομάδα του θα δείξει σε όλα τα παιχνίδια την ίδια θέληση για τη νίκη. Τι είπε για Ροντινέι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ.

Σύνταξη
Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»
Ιστορική δήλωση 16.09.25

Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»

Είναι η πρώτη φορά που Αιγύπτιος πρόεδρος προβάινει σε τέτοιο χαρακτηρισμό για το Ισραήλ μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ

Σύνταξη
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Έχω πολύ χαμηλή άποψη για τους κυνικούς. Νομίζω ότι είναι η αρχή του θανάτου»
Σοβαρός 16.09.25

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Έχω πολύ χαμηλή άποψη για τους κυνικούς. Νομίζω ότι είναι η αρχή του θανάτου»

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο γίγαντας του αμερικανικού κινηματογράφου, πέθανε σε ηλικία 89 ετών. O ηθοποιός που έγινε σκηνοθέτης και ακτιβιστής, κατάφερε σοβαρά θέματα όπως ο θρήνος και η πολιτική διαφθορά να βρουν απήχηση στο ευρύ κοινό, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δική του διασημότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ για προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ: Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

«Ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης κ. Μητσοτάκη», λένε στο ΠΑΣΟΚ για την προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ

Εκτός όλων των... άλλων, που υπενθυμίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ για τον Ανδρέα Λοβέρδο, τονίζουν πως «τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Η Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον Μαρινάκη για τη διαγραφή της από ΝΔ – Τόση μυστικότητα;
ΟΠΕΚΕΠΕ 16.09.25

ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Η Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον Μαρινάκη για τη διαγραφή της από ΝΔ – Τόση μυστικότητα;

Απάντηση στον Παύλο Μαρινάκη από το ΠΑΣΟΚ - Υπενθυμίζεται ότι οι αποκαλύψεις του in για τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Καλλιόπη Σεμερτζίδου προκάλεσαν την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Σύνταξη
To θαυματουργό CRISPR υπόσχεται ριζική θεραπεία του νεανικού διαβήτη
Κυτταρική θεραπεία 16.09.25

To θαυματουργό CRISPR υπόσχεται ριζική θεραπεία του νεανικού διαβήτη

Το εργαλείο γενετικής μηχανικής επέτρεψε την τροποποίηση κυττάρων του παγκρέατος, τα οποία μεταμοσχεύθηκαν σε ασθενή με διαβήτη τύπου 1 και παρήγαγαν ινσουλίνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Παράνομες ελληνοποιήσεις µε «βιτρίνα» την εργασία – Θύματα αλλοδαποί που πλήρωναν 7.000 ευρώ για δήθεν νόμιμα έγγραφα
Ελλάδα 16.09.25

Παράνομες ελληνοποιήσεις µε «βιτρίνα» την εργασία – Θύματα αλλοδαποί που πλήρωναν 7.000 ευρώ για δήθεν νόμιμα έγγραφα

Το πακέτο της απάτης συμπληρωνόταν µε πλαστά συμβόλαια εργασίας και φορολογικά έγγραφα, ώστε να κατατεθεί πλήρης φάκελος για άδεια διαμονής.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Αχτσιόγλου: ««Η Αριστερά περνάει κρίση γενικώς – Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων»
«Απαιτείται συνεννόηση» 16.09.25

«Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων» - Για κρίση στην Αριστερά μιλάει η Αχτσιόγλου, τι λέει για Τσίπρα

Η κρίση δεν αφήνει ανέγγιχτη τη Νέα Αριστερά, τονίζει η βουλευτής της, Έφη Αχτσιόγλου - Το κόμμα Τσίπρα «είναι ενεργό σενάριο αλλά δεν μπορώ να επικροτήσω ούτε να απορρίψω κάτι που δεν έχει υπάρξει»

Σύνταξη
