Έχουν περάσει πάνω από 5 χρόνια από τότε που ο κόσμος μπήκε σε lockdown εξαιτίας της πανδημίας, αναγκάζοντας σχεδόν όλους τους εργαζόμενους να δουλεύουν από το σπίτι.

Ενώ οι κίνδυνοι της πανδημίας έχουν έκτοτε υποχωρήσει, η εργασία από το σπίτι εξακολουθεί να παραμένει.

Πολλές εταιρείες κάλεσαν τους ανθρώπους πίσω στο γραφείο, άλλες υιοθέτησαν την πρακτική ενώ πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται στη μέση της διελκυστίνδας.

Τελικά η τηλεργασία μας κάνει πραγματικά πιο ευτυχισμένους;

Τώρα, μια τετραετής μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας επιβεβαίωσε αυτό που οι εργαζόμενοι υποψιάζονταν εδώ και καιρό: ευδοκιμούν όταν τους επιτρέπεται να εργάζονται από το σπίτι.

Αν και δεν είναι χωρίς προκλήσεις, τα δεδομένα υποδηλώνουν έντονα ότι η τηλεργασία βελτιώνει σημαντικά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αναφέρει το Fortune.

Όσοι συνδέονται από τον καναπέ τους όχι μόνο εξοικονομούν ώρες (και χρήματα) παρακάμπτοντας τη μετακίνηση, αλλά είναι σε θέση να διοχετεύσουν αυτόν τον χρόνο σε πράγματα που πραγματικά έχουν σημασία.

Πολλοί χρησιμοποιούν αυτόν τον ανακτημένο χρόνο για να επενδύσουν στην υγεία τους, είτε πρόκειται για μια προπόνηση στο γυμναστήριο, έναν μακρύ περίπατο, είτε απλώς για να χαλαρώσουν με ένα δημιουργικό χόμπι. Άλλοι τον αφιερώνουν στην οικογένεια, από κοινά γεύματα μέχρι ιστορίες για τον ύπνο, ενώ κάποιοι καλωσορίζουν την ευκαιρία να παραμείνουν στην κορυφή των οικιακών υποχρεώσεων αντί να τις στριμώχνουν στο Σαββατοκύριακο.

Μια άλλη αξιοσημείωτη αλλαγή αφορούσε τις διατροφικές συνήθειες. Χωρίς να χρειάζεται να κουβαλούν ένα λασπωμένο σάντουιτς από το σπίτι στο γραφείο ή να πληρώνουν για ένα πανάκριβο γεύμα, η μελέτη διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι εξ αποστάσεως είναι επίσης πιο πιθανό να τρώνε περισσότερα φρούτα και λαχανικά, καθώς και περισσότερα σπιτικά γεύματα.

Αλλά ίσως το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι ότι οι εργαζόμενοι εξ αποστάσεως κερδίζουν 30 επιπλέον λεπτά ξεκούρασης ανά νύχτα.

Απάντηση στο δίλημμα παραγωγικότητας

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι ομόφωνα διακηρύσσουν το σύνθημα της επιστροφής στην εργασία στο όνομα της παραγωγικότητας.

Ο Έλον Μασκ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, και ο Άντι Τζάσι της Amazon είναι ίσως οι πιο ένθερμοι εκφραστές για την έλλειψη καινοτομίας που συνοδεύει την εργασία από το σπίτι.

Στην πραγματικότητα, όμως, η έρευνα του Πανεπιστημίου της Νότιας Αυστραλίας διαπίστωσε το αντίθετο—ότι η εργασία από το σπίτι δεν είχε καμία επίδραση στην απόδοση.

Στην πραγματικότητα, η παραγωγικότητα ήταν σταθερή και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα βελτιώθηκε.

Αλλά να το συμπέρασμα: Η επιλογή μετράει.

Όπως ακριβώς η εργασία σε ένα γραφείο μπορεί να είναι μια υπέροχη και ευχάριστη εμπειρία για όσους θέλουν πραγματικά να βρίσκονται εκεί, έτσι και η παραγωγικότητα, το κίνητρο και η ευεξία βελτιώθηκαν όταν η τηλεργασία ήταν προσωπική επιλογή και όχι υποχρεωτική.