Αγώνας με τον χρόνο: Πόσες ώρες περνάνε οι Ευρωπαίοι στον δρόμο για τη δουλειά

Για τους περισσότερους Ευρωπαίους, η καθημερινή μετακίνηση από το σπίτι στη δουλειά ισοδυναμεί με μια επιπλέον μερική απασχόληση την εβδομάδα ή 48 λεπτά την ημέρα.

Αυτό προκύπτει από νέα έρευνα της εταιρείας sd worx, η οποία διεξήγαγε έρευνα σε 16.000 εργαζόμενους σε 15 χώρες.

Οι εργαζόμενοι στο Βέλγιο περνούν τον περισσότερο χρόνο στο δρόμο, κατά μέσο όρο 57 λεπτά την ημέρα, ακολουθούμενοι από τους εργαζόμενους στη Σουηδία και την Ολλανδία με 54 και 52 λεπτά αντίστοιχα.

Οι Σλοβένοι απολαμβάνουν τις συντομότερες διαδρομές, με το καθημερινό τους ταξίδι από το σπίτι στη δουλειά να διαρκεί μόλις 40 λεπτά.

Όσον αφορά την απόσταση, ωστόσο, οι Ολλανδοί εργαζόμενοι βρίσκονται στην κορυφή της λίστας: Καλύπτουν κατά μέσο όρο περίπου 40 χιλιόμετρα την ημέρα, σε σύγκριση με 37 χιλιόμετρα για τους Βέλγους.

Οι Σέρβοι μετακινούνται λιγότερο, καλύπτοντας μόλις 19 χιλιόμετρα την ημέρα.

Είστε «υπερ-μετακινούμενος»;

Σύμφωνα με το euronews, η έρευνα επισημαίνει επίσης ποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν τα υψηλότερα ποσοστά των λεγόμενων «υπερ-μετακινούμενων» (super commuters), εργαζομένων που περνούν περισσότερο από 90 λεπτά την ημέρα στις μετακινήσεις.

Το Βέλγιο βρίσκεται και πάλι στην πρώτη θέση, με το 20% των εργαζομένων να εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Ακολουθεί η Ιρλανδία με 16%, ενώ η Σουηδία και η Γερμανία ισοβαθμούν με 15% η καθεμία.

Η Ισπανία φαίνεται να έχει μια πιο «λογική» ρουτίνα μετακινήσεων. Μόνο το 8,3% των εργαζομένων αντιμετωπίζει διαδρομές μεγαλύτερες από μιάμιση ώρα.

Η υβριδική εργασία αντισταθμίζει τις μεγάλες μετακινήσεις

Η υβριδική εργασία έχει γίνει σωτηρία για όσους έχουν εξαντλητικές διαδρομές. Είναι «μέρος της λύσης για τους ανθρώπους που περνούν περισσότερο από μιάμιση ώρα στο δρόμο κάθε μέρα», λέει η Valérie t’Serstevens, ειδική σε θέματα διεθνούς απασχόλησης της sd worx.

Πολλοί εργοδότες σε όλη την Ευρώπη φαίνεται να είναι πρόθυμοι να συναντήσουν τους εργαζόμενους που διανύουν μεγάλες αποστάσεις στη μέση, προσφέροντας επιλογές εξ αποστάσεως εργασίας, τουλάχιστον για μερικές ημέρες την εβδομάδα.

Συνολικά, περίπου το 44% των Ευρωπαίων εργάζονται σε υβριδικό περιβάλλον, αλλά μεταξύ των «υπερ-μετακινούμενων» το ποσοστό αυτό ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 52%.

Ωστόσο, η εικόνα διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών. Στο Βέλγιο, το 39% των υπερ-μετακινούμενων εργάζονται εξ αποστάσεως, από το σπίτι τους, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Αντίθετα, κανένας από τους ομολόγους τους στην Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, τη Σερβία και τη Σλοβενία δεν έχει, σύμφωνα με τις αναφορές, την ίδια ρύθμιση.

Η Σερβία (29%) και η Ιταλία (31%) παρουσιάζουν επίσης μερικά από τα χαμηλότερα ποσοστά υβριδικών εργαζομένων μεταξύ των υπερ-μετακινούμενων.

Ο πιο συνηθισμένος συμβιβασμός σε όλη την Ευρώπη για τους υπερ-μετακινούμενους είναι δύο ημέρες τηλεργασίας την εβδομάδα (28,7%), ειδικά στην Κροατία και την Πολωνία (50,8%).

Η δεύτερη πιο συνηθισμένη ρύθμιση είναι μία ημέρα την εβδομάδα (20,5%), ακολουθούμενη από τρεις ημέρες (19,1%).

Τα αυτοκίνητα εξακολουθούν να κυριαρχούν στους δρόμους;

Ναι, τα αυτοκίνητα εξακολουθούν να είναι το κυρίαρχο μέσο μεταφοράς μεταξύ των Ευρωπαίων μετακινούμενων εργαζομένων, με το 59% των εργαζομένων να τα χρησιμοποιούν.

Η Ιταλία ξεχωρίζει με το υψηλότερο ποσοστό στην ήπειρο: 75%.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς – συμπεριλαμβανομένων του μετρό, των τρένων, των ταξί και των εταιρικών λεωφορείων – χρησιμοποιούνται από περίπου το 27% των Ευρωπαίων, με κορυφή το 30% στη Νορβηγία.

Και για όσους ζουν πιο κοντά στον χώρο εργασίας τους, το περπάτημα παραμένει μια βιώσιμη επιλογή.

Οι καθημερινές βόλτες προς την εργασία είναι πιο δημοφιλείς στη Σερβία (24%) και τη Ρουμανία (16%).

Οι Κάτω Χώρες έχουν το χαμηλότερο ποσοστό μετακινούμενων με τα πόδια (5%), αλλά παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που μετακινούνται με ποδήλατο (28%).

Όσον αφορά μόνο τα τρένα, το υψηλότερο ποσοστό μετακινούμενων καταγράφηκε στο Βέλγιο (11%), ενώ τα ποσοστά είναι σχεδόν μηδενικά στη Σερβία (1%), τη Ρουμανία (1%) και την Κροατία (2%).