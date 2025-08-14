Τράπεζες: Το χάσμα ΗΠΑ – Ευρώπης στην τηλεργασία μεγαλώνει

Οι αμερικανικές και καναδικές τράπεζες ζητούν από το προσωπικό τους να επιστρέψει στο γραφείο με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, διευρύνοντας το χάσμα σε ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Πέντε χρόνια μετά την πανδημία, που οδήγησε τους περισσότερους εργαζόμενους στην εξ αποστάσεως εργασία, μόλις επτά από τις 15 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες σε όρους χρηματιστηριακής αξίας έχουν ζητήσει από το προσωπικό τους να εργάζεται στο γραφείο τέσσερις ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα. Αντίθετα, στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ο αντίστοιχος αριθμός φτάνει τις 11 τράπεζες.

Η διαφορά στην προσέγγιση είναι εμφανής. Οι 15 μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ και του Καναδά απαιτούν, κατά μέσο όρο, 4,2 ημέρες φυσικής παρουσίας στο γραφείο, ενώ στην Ευρώπη η αντίστοιχη απαίτηση διαμορφώνεται στις 3,4 ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα δεν έχει επιβάλει πλήρη επιστροφή πέντε ημερών την εβδομάδα.

Οι δύο προσεγγίσεις Οι διαφορετικές απόψεις δύο πρώην συναδέλφων, του Μπιλ Γουίντερς και του Τζέιμι Ντάιμον, αποτυπώνουν το χάσμα που χωρίζει τους επικεφαλής του κλάδου στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. «Δουλεύουμε με ενήλικες», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Standard Chartered, Μπιλ Γουίντερς, εκφράζοντας τη στήριξή του στην ευέλικτη εργασία. Από την άλλη, ο Τζέιμι Ντάιμον της JPMorgan Chase εμφανίζεται αμετακίνητος στην απαίτησή του για πενθήμερη παρουσία, δηλώνοντας: «Έχετε κάθε δικαίωμα να μη θέλετε να έρχεστε στο γραφείο κάθε μέρα. Αλλά δεν θα πείτε εσείς στην JPMorgan τι θα κάνει». Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η αυστηρότερη στάση των τραπεζών της Wall Street αντανακλά μια πιο ανταγωνιστική κουλτούρα. «Επιβάλλουν τους δικούς τους όρους», σχολιάζει ο Μάικ Μάγιο, αναλυτής της Wells Fargo, υποστηρίζοντας ότι η δέσμευση στην εργασία από το γραφείο «είναι σημάδι μιας ομάδας που θέλει να κερδίσει». Παράλληλα, αναφέρει το παράδειγμα της Citigroup ως ένδειξη ότι δεν υπάρχει μία λύση για όλους. Εν μέσω μιας δύσκολης αναδιάρθρωσης, η Citi διατηρεί το μοντέλο των τριών ημερών στο γραφείο, προσφέροντας ευελιξία με στόχο την προσέλκυση ταλέντων. Ευρώπη Στην Ευρώπη, ακόμη και οι πιο κερδοφόρες τράπεζες αξιοποιούν την υβριδική εργασία ως εργαλείο διατήρησης του προσωπικού. Η ισπανική BBVA παραμένει σταθερή στο μοντέλο των δύο ημερών τηλεργασίας, το οποίο, σύμφωνα με τον επικεφαλής ταλέντου και κουλτούρας, Πολ Τόμπιν, «βοηθά στην προσέλκυση και διατήρηση σπουδαίων ταλέντων». Αντίστοιχα, η ιταλική Intesa Sanpaolo ζητά από τους εργαζόμενους να περνούν το 50% του χρόνου τους στο γραφείο.

«Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι οι υψηλότερες των τελευταίων ετών και υποψιάζομαι ότι δεν βλέπουν λόγο να αλλάξουν το μοντέλο τους», σημειώνει ο Άντριου Στίμσον, επικεφαλής έρευνας ευρωπαϊκών τραπεζών στην KBW. «Αν μη τι άλλο, μπορεί να θεωρούν ότι μπορούν να είναι λιγότερο ανταγωνιστικές στις αμοιβές, εφόσον προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία».

Αυτή η προσέγγιση ενισχύεται και από έρευνα του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, η οποία διαπίστωσε ότι οι εντολές επιστροφής στο γραφείο συχνά ακολουθούν περιόδους χαμηλών αποδόσεων της μετοχής και οδηγούν σε «σημαντική μείωση της ικανοποίησης των εργαζομένων», χωρίς να βελτιώνουν τις οικονομικές επιδόσεις. Επιπλέον, στην Ευρώπη, η αυστηροποίηση των πολιτικών απαιτεί εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα συνδικάτα, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία πιο χρονοβόρα.

Πηγή: ΟΤ