Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

Τράπεζες: Το χάσμα ΗΠΑ – Ευρώπης στην τηλεργασία μεγαλώνει
Διεθνής Οικονομία 14 Αυγούστου 2025 | 23:54

Τράπεζες: Το χάσμα ΗΠΑ – Ευρώπης στην τηλεργασία μεγαλώνει

Στην Ευρώπη, ακόμη και οι πιο κερδοφόρες τράπεζες αξιοποιούν την υβριδική εργασία ως εργαλείο διατήρησης του προσωπικού

Σύνταξη
Spotlight

Οι αμερικανικές και καναδικές τράπεζες ζητούν από το προσωπικό τους να επιστρέψει στο γραφείο με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, διευρύνοντας το χάσμα σε ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Πέντε χρόνια μετά την πανδημία, που οδήγησε τους περισσότερους εργαζόμενους στην εξ αποστάσεως εργασία, μόλις επτά από τις 15 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες σε όρους χρηματιστηριακής αξίας έχουν ζητήσει από το προσωπικό τους να εργάζεται στο γραφείο τέσσερις ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα. Αντίθετα, στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ο αντίστοιχος αριθμός φτάνει τις 11 τράπεζες.

Η διαφορά στην προσέγγιση είναι εμφανής. Οι 15 μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ και του Καναδά απαιτούν, κατά μέσο όρο, 4,2 ημέρες φυσικής παρουσίας στο γραφείο, ενώ στην Ευρώπη η αντίστοιχη απαίτηση διαμορφώνεται στις 3,4 ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα δεν έχει επιβάλει πλήρη επιστροφή πέντε ημερών την εβδομάδα.

Οι δύο προσεγγίσεις

Οι διαφορετικές απόψεις δύο πρώην συναδέλφων, του Μπιλ Γουίντερς και του Τζέιμι Ντάιμον, αποτυπώνουν το χάσμα που χωρίζει τους επικεφαλής του κλάδου στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. «Δουλεύουμε με ενήλικες», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Standard Chartered, Μπιλ Γουίντερς, εκφράζοντας τη στήριξή του στην ευέλικτη εργασία.
Από την άλλη, ο Τζέιμι Ντάιμον της JPMorgan Chase εμφανίζεται αμετακίνητος στην απαίτησή του για πενθήμερη παρουσία, δηλώνοντας: «Έχετε κάθε δικαίωμα να μη θέλετε να έρχεστε στο γραφείο κάθε μέρα. Αλλά δεν θα πείτε εσείς στην JPMorgan τι θα κάνει».
Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η αυστηρότερη στάση των τραπεζών της Wall Street αντανακλά μια πιο ανταγωνιστική κουλτούρα. «Επιβάλλουν τους δικούς τους όρους», σχολιάζει ο Μάικ Μάγιο, αναλυτής της Wells Fargo, υποστηρίζοντας ότι η δέσμευση στην εργασία από το γραφείο «είναι σημάδι μιας ομάδας που θέλει να κερδίσει». Παράλληλα, αναφέρει το παράδειγμα της Citigroup ως ένδειξη ότι δεν υπάρχει μία λύση για όλους. Εν μέσω μιας δύσκολης αναδιάρθρωσης, η Citi διατηρεί το μοντέλο των τριών ημερών στο γραφείο, προσφέροντας ευελιξία με στόχο την προσέλκυση ταλέντων.

Ευρώπη

Στην Ευρώπη, ακόμη και οι πιο κερδοφόρες τράπεζες αξιοποιούν την υβριδική εργασία ως εργαλείο διατήρησης του προσωπικού. Η ισπανική BBVA παραμένει σταθερή στο μοντέλο των δύο ημερών τηλεργασίας, το οποίο, σύμφωνα με τον επικεφαλής ταλέντου και κουλτούρας, Πολ Τόμπιν, «βοηθά στην προσέλκυση και διατήρηση σπουδαίων ταλέντων». Αντίστοιχα, η ιταλική Intesa Sanpaolo ζητά από τους εργαζόμενους να περνούν το 50% του χρόνου τους στο γραφείο.

«Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι οι υψηλότερες των τελευταίων ετών και υποψιάζομαι ότι δεν βλέπουν λόγο να αλλάξουν το μοντέλο τους», σημειώνει ο Άντριου Στίμσον, επικεφαλής έρευνας ευρωπαϊκών τραπεζών στην KBW. «Αν μη τι άλλο, μπορεί να θεωρούν ότι μπορούν να είναι λιγότερο ανταγωνιστικές στις αμοιβές, εφόσον προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία».

Αυτή η προσέγγιση ενισχύεται και από έρευνα του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, η οποία διαπίστωσε ότι οι εντολές επιστροφής στο γραφείο συχνά ακολουθούν περιόδους χαμηλών αποδόσεων της μετοχής και οδηγούν σε «σημαντική μείωση της ικανοποίησης των εργαζομένων», χωρίς να βελτιώνουν τις οικονομικές επιδόσεις. Επιπλέον, στην Ευρώπη, η αυστηροποίηση των πολιτικών απαιτεί εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα συνδικάτα, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία πιο χρονοβόρα.

Πηγή: ΟΤ

Wall Street
Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

World
Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς
ΗΠΑ 14.08.25

Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς

Από τυριά στο Σινσινάτι μέχρι ποδήλατα και περούκες στο Σεντ Λούις, οι δασμοί Τραμπ αγγίζουν το πορτοφόλι των καταναλωτών – με διαφορετική όμως ένταση σε κάθε πόλη

Νατάσα Σινιώρη
Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό – Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο
Ανοδική τάση 14.08.25

Νέο ιστορικό υψηλό για το Bitcoin - Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο

Η άνοδος του Bitcoin τροφοδοτείται από τη βεβαιότητα για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, τις συνεχείς θεσμικές αγορές και τις κινήσεις Τραμπ για χαλάρωση των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα

Σύνταξη
Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι
Ανθρώπινα δικαιώματα 13.08.25

Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι

Περισσότερες από εννέα εταιρείες μεταφορών έχουν δημιουργήσει δρομολόγια από την Κίνα και την πόλη Σιντζιάνγκ προς ευρωπαϊκές χώρες. Ανησυχία για τους Ουιγούρους

Σύνταξη
Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες
Υπέρ και κατά 13.08.25

Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες

Οι Βρυξέλλες χρησιμοποίησαν τον τελευταίο προϋπολογισμό της ΕΕ για να ενισχύσουν την εξουσία τους στην έκδοση ομολόγων, προκαλώντας σύγκρουση με κράτη όπως η Γερμανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
