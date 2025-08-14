Τράπεζες: Το χάσμα ΗΠΑ – Ευρώπης στην τηλεργασία μεγαλώνει
Στην Ευρώπη, ακόμη και οι πιο κερδοφόρες τράπεζες αξιοποιούν την υβριδική εργασία ως εργαλείο διατήρησης του προσωπικού
Οι αμερικανικές και καναδικές τράπεζες ζητούν από το προσωπικό τους να επιστρέψει στο γραφείο με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, διευρύνοντας το χάσμα σε ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Πέντε χρόνια μετά την πανδημία, που οδήγησε τους περισσότερους εργαζόμενους στην εξ αποστάσεως εργασία, μόλις επτά από τις 15 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες σε όρους χρηματιστηριακής αξίας έχουν ζητήσει από το προσωπικό τους να εργάζεται στο γραφείο τέσσερις ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα. Αντίθετα, στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ο αντίστοιχος αριθμός φτάνει τις 11 τράπεζες.
Η διαφορά στην προσέγγιση είναι εμφανής. Οι 15 μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ και του Καναδά απαιτούν, κατά μέσο όρο, 4,2 ημέρες φυσικής παρουσίας στο γραφείο, ενώ στην Ευρώπη η αντίστοιχη απαίτηση διαμορφώνεται στις 3,4 ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα δεν έχει επιβάλει πλήρη επιστροφή πέντε ημερών την εβδομάδα.
Οι δύο προσεγγίσεις
Ευρώπη
«Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι οι υψηλότερες των τελευταίων ετών και υποψιάζομαι ότι δεν βλέπουν λόγο να αλλάξουν το μοντέλο τους», σημειώνει ο Άντριου Στίμσον, επικεφαλής έρευνας ευρωπαϊκών τραπεζών στην KBW. «Αν μη τι άλλο, μπορεί να θεωρούν ότι μπορούν να είναι λιγότερο ανταγωνιστικές στις αμοιβές, εφόσον προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία».
Αυτή η προσέγγιση ενισχύεται και από έρευνα του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, η οποία διαπίστωσε ότι οι εντολές επιστροφής στο γραφείο συχνά ακολουθούν περιόδους χαμηλών αποδόσεων της μετοχής και οδηγούν σε «σημαντική μείωση της ικανοποίησης των εργαζομένων», χωρίς να βελτιώνουν τις οικονομικές επιδόσεις. Επιπλέον, στην Ευρώπη, η αυστηροποίηση των πολιτικών απαιτεί εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα συνδικάτα, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία πιο χρονοβόρα.
