Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 25.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Πέθανε η εργαζόμενη στην καθαριότητα του δήμου Καβάλας και είχε γίνει viral στο TikTok
- Βουβός πόνος στην κηδεία της 59χρονης που έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο από τον ίδιο της τον αδελφό
- Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια μελών σπείρας που διέπραττε απάτες – Παρίσταναν εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών
- Το YouTube ανοίγει ξανά τα κανάλια που είχαν απαγορευτεί για παραπληροφόρηση για Covid και εκλογές
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Εκμεταλλεύσου το ότι οι τόνοι πέφτουν για να χαλαρώσεις. Όχι μόνο αυτό, δηλαδή, αλλά δες ξανά τα σημεία στα οποία μπορεί να έγινες υπερβολικός το προηγούμενο διάστημα. Αφού το λέει η ψυχούλα σου, γιατί δεν προσπαθείς να βελτιώσεις λίγο το κλίμα μεταξύ εσού και κάποιων ανθρώπων από το περιβάλλον σου; Δείξε ότι μπορείς να αλλάξεις.
DON’TS: Μην είσαι εντελώς απρόθυμος να κουνήσεις το δαχτυλάκι σου, μπας και δεις άσπρη μέρα, έτσι; Μην αγνοείς κάποιες διευκολύνσεις, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να πάρεις μια ανάσα- έστω όσον αφορά τα οικονομικά σου. Παράλληλα, αν θέλεις να λύσεις τα προβλήματά σου, τότε πρόσεξε πολύ να μην χάσεις την ψυχραιμία σου, σωστά;
Ταύρος
DO’S: Αξιοποίησε το όμορφο mood της μέρας για να βελτιώσεις τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Γίνε και πιο εκφραστικός για να μπορέσουν να σε κατανοήσουν οι άλλοι ευκολότερα. Ωστόσο γίνε και υπομονετικός στην περίπτωση στην οποία κάποιος δικός σου άνθρωπος θελήσει να σου ανοιχτεί. Άσε τη δημιουργικότητά σου να σε καθοδηγήσει.
DON’TS: Μην είσαι τελειομανής, αλλά μην είσαι και τσαπατσούλης, έτσι; Μια ισορροπία δεν παίζει; Ταυτόχρονα μη βαριέσαι να ασχοληθείς με οτιδήποτε μπορεί να σε βοηθήσει να προχωρήσεις τα πλάνα σου ένα βήμα παραπέρα. Έστω κι αν πρόκειται για μικρό βήμα. Στα ερωτικά, μην πιέσεις τις καταστάσεις, γιατί θα μπλοκάρεις τη φάση χωρίς λόγο κι αιτία.
Δίδυμοι
DO’S: Η ατμόσφαιρα δείχνει να ηρεμεί σήμερα. Άρα εκμεταλλεύσου το προς όφελός σου. Μπορείς, ας πούμε, να κάνεις κάτι για να βελτιώσεις τη διάθεσή σου. Ωστόσο βρες και τι είναι αυτό που μπορεί να σε βοηθήσει να διατηρήσεις αυτή την ηρεμία, έτσι; Από την άλλη, το ίδιο ήπιο mood πρόκειται να επικρατήσει και στα επαγγελματικά σου. Άρα take it easy.
DON’TS: Μην πιέζεις καμία κατάσταση, ειδικά αφού βλέπεις ότι δεν πρόκειται να πάει πιο γρήγορα. Τσάμπα κόπος! Μην κινείσαι ανοργάνωτα και μη διστάζεις να βάλεις προτεραιότητες. Έτσι θα μπορέσεις όχι μόνο να τρέξεις τις δουλειές σου, αλλά και να ηρεμήσεις το μυαλό σου. Μην αγνοείς την εσωτερική σου φωνούλα που σου ζητάει αλλαγές χθες!
Καρκίνος
DO’S: Εκφράσου με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να δημιουργήσεις θετικές εντυπώσεις γύρω από το όνομά σου. Έτσι θα μπορέσεις να επικοινωνήσεις με τους άλλους και πιο εύκολα, αλλά και πιο γρήγορα. Άσε τα συναισθήματά σου να σε καθοδηγήσουν και να σου δώσουν έμπνευση. Έτσι θα μπορέσει το δημιουργικό σου κομμάτι να βγει στην επιφάνεια.
DON’TS: Μην κωλώσεις καθόλου να κοιτάξεις κατάματα κάποια πράγματα, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να τα διορθώσεις. Όσο γίνεται δηλαδή, μην περιμένεις και θαύματα! Μη διστάσεις να δώσεις την προσωπική σου πινελιά σε οτιδήποτε κι αν κάνεις. Παράλληλα μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς και την οπτική σου, αν νιώσεις ότι αυτό χρειάζεσαι.
Λέων
DO’S: Βελτίωσε τη διάθεσή σου για να βελτιώσεις και την ψυχολογία σου. Κάνε τα πάντα, ώστε να μπορέσεις να ανακτήσεις το αίσθημα ασφαλείας που έχεις χάσει τελευταία, καθώς όλοι ξέρουμε πως έτσι λειτουργείς καλύτερα, σωστά; Αξιοποίησε την ήρεμη και καλή επικοινωνία που υπάρχει μέσα στην οικογένεια για να εκφράσεις όσα σε προβληματίζουν.
DON’TS: Μην είσαι σκυθρωπός ή αρνητικός, αν κάνεις συζητήσεις σχετικά με τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, γιατί οι εξελίξεις εκεί πρόκειται να είναι αρκετά θετικές. Άσε που έτσι θα πάρουν τον δρόμο τους και όλες οι καταστάσεις που σε απασχολούν. Από την άλλη, στα ερωτικά, μην φοβηθείς να γίνεις λίγο πιο εκφραστικός- εκεί που επιθυμείς!
Παρθένος
DO’S: Τα πράγματα γίνονται πιο απλά γενικώς, άρα απλοποίησε λίγο κι εσύ την σκέψη σου. Από την στιγμή που βλέπεις ότι επικρατεί ηρεμία, γιατί δεν εστιάζεις στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, καθώς πρέπει να γίνεις λίγο πιο προσεκτικός ως προς αυτό, δε νομίζεις; Ρίξε γέφυρες επικοινωνίας για να πάρεις αυτό που θες. Απόλαυσε τα μικρά και απλά.
DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός. Μη διστάσεις να ρίξεις λίγο τους τόνους, προκειμένου να μπορέσεις να κατανοήσεις αυτά που ακούς, αλλά και να γίνεις λίγο πιο προσιτός στους απέναντι. Μην είσαι αρνητικός στο φλερτ, στις εκδρομές και στις συναντήσεις σήμερα. Μη διστάσεις να χαλαρώσεις, καθώς έτσι θα χαλαρώσουν και οι άλλοι γύρω σου.
Ζυγός
DO’S: Είναι πολύ θετικό το ότι έχεις μια καλή διάθεση σήμερα. Το ακόμα πιο θετικό όμως είναι το ότι κρατάς αποστάσεις από οτιδήποτε δεν σε αφορά άμεσα, καθώς έτσι θα μπορέσεις να επικεντρωθείς στα δικά σου, σωστά; Δημιούργησε ένα καλό κι ασφαλές κλίμα για σένα και τους γύρω σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να δουλέψεις πιο εύκολα και άνετα.
DON’TS: Η αλήθεια είναι πως έχουν φτάσει αρκετές πληροφορίες στα χέρια σου τελευταία, οπότε μη βαριέσαι να τις αναλύσεις πιο προσεκτικά. Ωστόσο μην το φτάσεις και στο σημείο της υπερανάλυσης, γιατί τότε θα χάσεις άδικα την ηρεμία σου. Μην αποκαλύψεις όλες τις συμφωνίες που κάνεις ή και τα ερωτικά σου. Τουλάχιστον όχι ακόμα, όχι σήμερα.
Σκορπιός
DO’S: Αφού υπάρχει ηρεμία, τάξη και ασφάλεια στην ατμόσφαιρα, τότε προσπάθησε να βελτιώσεις τις επικοινωνίες σου. Έστω με τα άτομα της ομάδας σου (π.χ. συναδέλφους). Έτσι θα μπορέσεις και να δικτυωθείς περισσότερο, αλλά και να βελτιώσεις τις σχέσεις που επικρατούν μεταξύ εσού και των γύρω σου. Στα ερωτικά, δείξε το ενδιαφέρον σου.
DON’TS: Μην προσπαθήσεις να περιορίσεις την κοινωνικότητά σου. Γιατί να το κάνεις αυτό άλλωστε; Μην επικοινωνήσεις πιεστικά, γιατί δε θα γίνεις κατανοητός. Αχώνευτος θα γίνεις σίγουρα! Σε αυτό το mood, μην αγνοείς και την ελευθερία κινήσεων που υπάρχει σήμερα, γιατί έτσι θα μπορέσεις να δεις τα πλάνα σου να προχωρούν μπροστά. Αργά και σταθερά!
Τοξότης
DO’S: Καλό είναι να παραμείνεις και σήμερα αποστασιοποιημένος για να μπορέσεις να παραμείνεις και χαλαρός, έτσι; Επανεξέτασε κάποια ζητήματα, ξέρεις εσύ σε ποια αναφέρομαι. Στα επαγγελματικά, εντόπισε τα παλιά σου λάθη, προκειμένου να μπορέσεις να τα διορθώσεις κάπως. Γενικώς πρέπει να μάθεις να προσαρμόζεσαι, δε νομίζεις;
DON’TS: Μη διστάσεις να επεξεργαστείς παρασκηνιακά όσα σε απασχολούν. Ξέρεις δεν είναι ανάγκη να γνωρίζουν όλοι τα προβλήματά σου. Στα επαγγελματικά, δεν χρειάζεται να πιεστείς, γιατί έτσι κι αλλιώς θα σε βοηθήσει η ηρεμία που επικρατεί σήμερα. Ωστόσο μην αγνοείς την υγεία σου, οπότε πάρε λίγο χρόνο για σένα και την ξεκούρασή σου.
Αιγόκερως
DO’S: Τα πράγματα βελτιώνονται για σένα σε πολλούς τομείς σήμερα, οπότε χαλάρωσε λίγο. Δέξου τις συμβουλές που σου δίνονται από κάποια έμπειρα άτομα. Με αυτό εννοώ πως καλό είναι να τα εφαρμόσεις όλα αυτά που θα σου πουν, έτσι; Να τα επεξεργαστείς έστω, καθώς έτσι θα βρεθούν πολλές λύσεις. Δέξου και τη βοήθεια των συναδέλφων σου.
DON’TS: Μην αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες, γιατί σε σκοτίζουν άδικα. Μην αγνοείς την σημαντικότητα της σωστής επικοινωνίας, καθώς είναι αυτή που μπορεί να σε ξελασπώσει. Μην είσαι αρνητικός στις νέες προτάσεις που σου γίνονται. Μπορείς απλά να τις ακούσεις και να μην τις απορρίψεις με την πρώτη; Μην κλειστείς σήμερα στον εαυτό σου.
Υδροχόος
DO’S: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα χαλαρώνουν, οπότε βάλε σε προτεραιότητα όλες τις υπόλοιπες δουλειές που έχεις. Δεν είναι και λίγες, έτσι; Γενικώς ξεκίνα με αυτά που πρέπει να γίνουν πρώτα και μετά προχωράς στα υπόλοιπα, ναι; Πάντως ό,τι και να κάνεις να ξέρεις πως απαιτείται καλή οργάνωση. Κράτα σημειώσεις των λεπτομερειών που παρατηρείς.
DON’TS: Μην είσαι αδιάφορος ως προς τα οικονομικά σου, καθώς εκεί κρύβεται μια ευκαιρία για έξτρα εισόδημα. Ή έστω σταθεροποίηση του παρόντος εισοδήματός σου. Από την άλλη, μην πετάς χαρταετό σε συμφωνίες ή και διακανονισμούς, γιατί όλα αυτά μπορούν να πάνε αρκετά καλά σήμερα. Στα ερωτικά, μην κωλώσεις να ανοιχτείς λίγο παραπάνω.
Ιχθύες
DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις μεν, αποφεύγοντας τις εντάσεις δε. Στα ερωτικά, προσέγγισε εσύ πρώτος το άτομο που σου έχει γυαλίσει. Ειδικά αν σου δίνει το πράσινο φως. Δεν θα περιμένει και για πάντα, έτσι; Ρίξε γέφυρες επικοινωνίας, προκειμένου να έρθεις πιο κοντά με τους άλλους και να λύσετε τις μεταξύ σας διαφορές (εάν υπάρχουν).
DON’TS: Μη διστάσεις να δείξεις τον θαυμασμό σου στα κατάλληλα άτομα. Αναφέρομαι σε αυτούς που σε έχουν κερδίσει με τις έξυπνες ατάκες ή και τον καλό τους χαρακτήρα. Μην κάνεις πίσω σε αυτά που θέλεις. Παράλληλα μη τυχόν και βιαστείς να μετανιώσεις που ξέκοψες από ορισμένα άτομα, καθώς τώρα θα φανεί ότι είχες απόλυτο δίκιο τότε.
- Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μεταδίδει ντοκιμαντέρ «για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ»
- Η Κίνα δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων κατά 7-10% μέχρι το 2035
- ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος κάνει «κολλεγιακή φάρσα» στον Μπάιντεν αφαιρώντας το πορτραίτο του [βίντεο]
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Νέα ρύθμιση χρεών
- Γιώργος Σταυρόπουλος: Από λοίμωξη πέθανε ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» – Η αποκάλυψη της Πέπης Τσεσμελή
- Δανία: Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ λόγω εμφάνισης drones
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις