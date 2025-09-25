DO’S: Εκμεταλλεύσου το ότι οι τόνοι πέφτουν για να χαλαρώσεις. Όχι μόνο αυτό, δηλαδή, αλλά δες ξανά τα σημεία στα οποία μπορεί να έγινες υπερβολικός το προηγούμενο διάστημα. Αφού το λέει η ψυχούλα σου, γιατί δεν προσπαθείς να βελτιώσεις λίγο το κλίμα μεταξύ εσού και κάποιων ανθρώπων από το περιβάλλον σου; Δείξε ότι μπορείς να αλλάξεις.

DON’TS: Μην είσαι εντελώς απρόθυμος να κουνήσεις το δαχτυλάκι σου, μπας και δεις άσπρη μέρα, έτσι; Μην αγνοείς κάποιες διευκολύνσεις, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να πάρεις μια ανάσα- έστω όσον αφορά τα οικονομικά σου. Παράλληλα, αν θέλεις να λύσεις τα προβλήματά σου, τότε πρόσεξε πολύ να μην χάσεις την ψυχραιμία σου, σωστά;