Τελικά μπήκε ή όχι ο Γουίλιαμ Σάτνερ στο νοσοκομείο;
25 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:00

Τελικά μπήκε ή όχι ο Γουίλιαμ Σάτνερ στο νοσοκομείο;

Ο 94χρονος Γουίλιαμ Σάτνερ, ο εμβληματικός « Τζέιμς Τ. Κερκ» του Star Trek, βρέθηκε στο επίκεντρο φημών για επείγουσα εισαγωγή σε νοσοκομείο, τις οποίες το πρακτορείο του διαψεύδει

Ύπνος: Ο ξηρός καρπός που τον «απογειώνει»

Ύπνος: Ο ξηρός καρπός που τον «απογειώνει»

Spotlight

Πέπλο μυστηρίου αιωρείται πάνω από ηθοποιό Γουίλιαμ Σάτνερ με δημοσιεύματα να αναφέρουν πως μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο την Τετάρτη, έπειτα από πρόβλημα με τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα του, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Πηγή του TMZ ανέφερε ότι ο Σάτνερ κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ότι ασθενοφόρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες έσπευσε στο σημείο ως προληπτικό μέτρο. Ο ηθοποιός μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για εξετάσεις, με την ίδια πηγή να σημειώνει ότι είναι καλά και ξεκουράζεται άνετα.

Ωστόσο, άρθρο του ABC7 διαψεύδει την είδηση, καθώς, σύμφωνα με το μέσο, το πρακτορείο του Γουίλιαμ Σάτνερ δεν επιβεβαίωσε ότι ο θρυλικός πρωταγωνιστής του «Star Trek» νοσηλεύτηκε μετά από επείγον  ιατρικό περιστατικό.

Σε ανακοίνωση της εταιρείας TalentWorks, που εκπροσωπεί τον Σάτνερ, τονίζεται ότι ο ηθοποιός είναι καλά στην υγεία του.

YouTube thumbnail

Ο γηραιότερος άνθρωπος που ταξίδεψε ποτέ στο Διάστημα

Ο 94χρονος σταρ μίλησε πρόσφατα στην εκπομπή «On The Red Carpet Icons», όπου αναφέρθηκε στο «Star Trek», στο ιστορικό του ταξίδι στο Διάστημα, αλλά και στο μυστικό για μια μακρά ζωή.

Παρά την ηλικία του, ο Σάτνερ διατηρεί έναν ιδιαίτερα ενεργό τρόπο ζωής. Το 2021 έγραψε ιστορία ως ο γηραιότερος άνθρωπος που ταξίδεψε ποτέ στο Διάστημα, όταν συμμετείχε στην αποστολή Blue Origin NS-18 σε ηλικία 90 ετών.

Πέρα από τον εμβληματικό ρόλο του Τζέιμς Τ. Κερκ στο «Star Trek», η πολύχρονη καριέρα του Σάτνερ περιλαμβάνει επίσης συμμετοχές στις σειρές «T.J. Hooker» και «Boston Legal», καθώς και στην κωμωδία «Miss Congeniality».

