Ναταλία Λιονάκη: Η μητέρα της αποκαλύπτει: «Μου ανακοίνωσε τηλεφωνικώς ότι θα γίνει καλόγρια»

Η πρώην ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη που εγκατέλειψε τα εγκόσμια από το 2009, ζει σε μοναστήρι στην Κένυα και δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά της.

Η μητέρα της μίλησε στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και είπε για την απόφαση της κόρης της.

Ναταλία Λιονάκη: Πώς αντέδρασε η μητέρα της στην απόφαση της κόρης της

«Δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει καλόγρια. Φόραγε μαύρα και τη ρωτούσα γιατί φορούσε μαύρα και μου έλεγε ότι της αρέσουν. Τη ρωτούσα αν θα γίνει καλόγρια και μου έλεγε “όχι”.

Μου το ανακοίνωσε τηλεφωνικώς παραμονή Χριστουγέννων. Της είπα το “σκέφτηκες καλά” και μου λέει “ναι”. Της είπα “να είσαι καλά, είσαι σε ηλικία που επιλέγεις. Εύχομαι να μην το μετανιώσεις”», ανέφερε αρχικά η Τζένη Λιονάκη για την κόρη της.

«Αν ξαναγεννηθώ ούτε θα παντρευτώ, ούτε θα κάνω παιδιά.

Εγώ και το αίμα της ψυχής μου της είχα προσφέρει και ξαφνικά, χωρίς να πει τίποτα, εξαφανίζεται από τη ζωή σου. Έχω κόρη;

Είχα ποτέ κόρη; Εγώ πιστεύω αν είχα κόρη θα με έπαιρνε να πει ένα “μάνα τι κάνεις;”, τίποτα άλλο. Της τα είχα προσφέρει όλα, είτε μου τα ζήταγε, είτε όχι. Το μόνο που εύχομαι είναι να είναι ευτυχισμένη. Δεν ξέρω, δεν έχω επαφή μαζί της», πρόσθεσε.

Τζένη Λιονάκη: «Εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί της»

«Δεν έχω αλλάξει ούτε το τηλέφωνό μου, ούτε το σπίτι μου. Αν ήθελε να έρθει σε επαφή, θα ερχόταν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί της.

Αν αυτή είναι η επιθυμία της, να μη με βλέπει, έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι να οπλίσουμε το παιδί μας κι εγώ έκανα τα πάντα να οπλίσω το παιδί μου να βγει στη ζωή.

Δεν γύρισε στην Ελλάδα, τη διώξανε. Γιατί έγινε επερώτηση μέσα στη Βουλή, αν έχει δικαίωμα ένας Αρχιμανδρίτης να είναι μέσα σε μοναστήρι γυναικών. Και την έδιωξαν. Δεν δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία, βαπτίστηκε και είναι Ναταλία. Τώρα πώς η εκκλησία που τη βάπτισε, καταργεί το μυστήριο… Για εμένα αυτά τα πράγματα είναι ακαταλαβίστικα», εξομολογήθηκε η Τζένη Λιονάκη.

Τέλος, η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη είπε: «Οικεία είναι η μάνα που τη γέννησε;

Είχα τόσο θυμό μέσα μου. Είναι άλλο να πιστεύεις στον Θεό και άλλο στα παπαδαριά και στα μοναστήρια. Με πήραν τηλέφωνο ένα βράδυ, είχε 40 πυρετό. Και μου λένε “το παιδί σου είναι στο νοσοκομείο”.

Σε μισή ώρα είχα μπει στο αεροπλάνο. Όταν πήγα λοιπόν, στο νοσοκομείο, τη φυλούσαν τρεις αδερφές την κόρη μου. Και μόνο που με είδαν, έκαναν στην άκρη. Πάω στον γιατρό του λέω “τι έχει; Τι αλλεργία είναι αυτή;”. Να κάθομαι να τσακωθώ; Μου έλεγε “όταν πάω εκεί είμαι στον Παράδεισο”».