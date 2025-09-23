Βόλος: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό
Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό – Κατέρρευσαν στο νοσοκομείο οι γονείς του
Ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τον Βόλο. Ένας 20χρονος φοιτητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου μετά από πτώση σε φωταγωγό πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με το thenewspaper.gr ο 20χρονος, που σπούδαζε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθηνών, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον φωταγωγό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο «Αχιλλοπούλειο», η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη.
Συγκλονιστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν στο Νοσοκομείο, με τους γονείς του να καταρρέουν στο άκουσμα της τραγικής είδησης.
Τα ακριβή αίτια της πτώσης διερευνώνται από την Αστυνομία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο.
