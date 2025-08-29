Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση σε σκάλες
Η άτυχη γυναίκα, 76 ετών μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου αλλά λίγες ώρες αργότερα κατέληξε
Τραγωδία σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς μία ηλικιωμένη γυναίκα σκοτώθηκε όταν έπεσε από τις σκάλες.
Η άτυχη γυναίκα, στην προσπάθειά της να κατέβει τις σκάλες του υπογείου, από το ισόγειο όπου διέμενε, παραπάτησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Η άτυχη γυναίκα, 76 ετών μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.
