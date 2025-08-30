Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι – Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος
Οι διασώστες που έφτασαν με το ασθενοφόρο παρέλαβαν το παιδί, που διατηρούσε τις αισθήσεις του, και το μετέφερε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης
Εσπευσμένα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας 12χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος από το μπαλκόνι του σπιτιού του βρέθηκε υπό αδιευρκίνιστες συνθήκες στο κενό.
Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ηρακλείου υπό τη στενή παρακολούθηση των γιατρών
Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, Σάββατο, στις Μαλάδες. Όταν το παιδί έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου, στην περιοχή επικράτησε πανικός, με τους γείτονες να βγαίνουν έξω να δουν τι συνέβη και πώς μπορούν να βοηθήσουν.
Εκλήθη αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Ο 12χρονος αν και τραυματισμένος από την πτώση, διατηρούσε τις αισθήσεις του.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα διερευνά η Αστυνομία του Ηρακλείου Κρήτης.
