«Σχεδόν τον χώρισα» – Η σύζυγος του Ροντ Στιούαρτ αποκαλύπτει μια δύσκολη φάση της σχέση τους

Η 54χρονη σύζυγος του Ροντ Στιούαρτ, Πένι Λάνκαστερ, αποκάλυψε ότι σε κάποιο σημείο, το ζευγάρι σχεδόν χώρισε λόγω της αδιαφορίας του 80χρονου τραγουδιστή να κάνει άλλα παιδιά.

«Ναι, θα τον είχα αφήσει. Και αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο» είπε η Λάνκαστερ στο βρετανικό περιοδικό Saga σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. «Αλλά απλά ακολουθήσαμε τη ροή».

«Τώρα ο Ροντ, που το έχει μετανιώσει λέει συχνά: “μακάρι να είχα πει ναι στα μωρά νωρίτερα, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα παιδιά”» συνέχισε η Λάνκαστερ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The King’s Foundation (@kingsfdn)

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2007 και έχει δύο γιους, τον Άλιστερ, 19 ετών, και τον Άιντεν, 14 ετών

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Penny Lancaster (@penny.lancaster)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Penny Lancaster (@penny.lancaster)

Ο Στιούαρτ έχει κάμποσα παιδιά, ωστόσο

Μέχρι πριν από πέντε χρόνια, όπως αποκάλυψε η Πένι, εκείνη και ο Ροντ εξέταζαν το ενδεχόμενο της υιοθεσίας, αλλά «τελικά δεν έγινε».

«Σκεφτήκαμε ότι ίσως η διαφορά ηλικίας να ήταν πολύ μεγάλη», εξήγησε.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2007 και έχει δύο γιους, τον Άλιστερ, 19 ετών, και τον Άιντεν, 14 ετών.

Ο Στιούαρτ είναι επίσης πατέρας της Σάρα, 61 ετών (την οποία ο ίδιος και η πρώην σύντροφός του Σουζάνα Μπόφι έδωσαν για υιοθεσία όταν ήταν έφηβοι), του Σον, 45 ετών, και της Κίμπερλι, 46 ετών (με την πρώην σύζυγό του Αλάνα Στιούαρτ), του Ρούμπι, 38 ετών (με την πρώην σύντροφό του Κέλι Έμπεργκ), της Ρενέ, 33 ετών, και του Λίαμ, 31 ετών (με την πρώην σύζυγό του Ρέιτσελ Χάντερ).

«Όλα τα μεγαλύτερα παιδιά πέρασαν από μια μικρή κακή περίοδο όπου έπιναν πολύ και δοκίμαζαν ναρκωτικά — εκτός από τον Λίαμ, δεν νομίζω ότι το έκανε ποτέ — αλλά όλα τo ξεπέρασαν»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Penny Lancaster (@penny.lancaster)

Ένα μεγάλο μωρό

Η Λάνκαστερ αστειεύτηκε ότι είναι στην πραγματικότητα μητέρα τριών αγοριών, αφού ο Στιούαρτ είναι «ένα μεγάλο μωρό που χρειάζεται την προσοχή μου με διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι όλες οι γυναίκες θα έλεγαν το ίδιο για τους συζύγους τους».

Μιλώντας για τον μεγαλύτερο γιο της, Άλιστερ, η τηλεοπτική περσόνα σημείωσε ότι ο επίδοξος σκηνοθέτης είναι «ένα πανέμορφο αγόρι, αλλά και πολύ ευγενικό και καλοσυνάτο, όπως ο πατέρας του».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Penny Lancaster (@penny.lancaster)

«Το κορίτσι!»

Η Λάνκαστερ και ο Στιούαρτ ανανέωσαν τους όρκους τους προς τιμήν της 10ης επετείου του γάμου τους το 2017 και επέλεξαν να δωρίσουν χρήματα αντί για δώρα στα θύματα της πυρκαγιάς στο Γκρένφελ Τάουερ.

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από μια πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στο Λονδίνο τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς.

Όλα τα παιδιά του Στιούαρτ ήταν παρόντα σε αυτή την ξεχωριστή μέρα της ανταλλαγής όρκων του ζεύγους.

«Η Πένι είναι ολόκληρος ο κόσμος μου. Τι κορίτσι!», είπε ο Στιούαρτ στο Hello! εκείνη την εποχή. «Η αγάπη σημαίνει πολλά πράγματα για πολλούς ανθρώπους, αλλά για μένα σημαίνει να θέλεις να μοιραστείς τα πάντα με αυτόν που αγαπάς και αγαπώ την Πένι τώρα περισσότερο από ποτέ, αν αυτό είναι δυνατό. Ήταν μια υπέροχα ρομαντική πράξη. Δε θέλαμε να αποδείξουμε τίποτα, απλά μοιραζόμαστε την αγάπη μας με τους φίλους και την οικογένειά μας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Penny Lancaster (@penny.lancaster)

«Έμαθα να μην εκρήγνυμαι»

Το 2021, ο Στιούαρτ μίλησε με ενθουσιασμό για την πατρότητα, λέγοντας στο People ότι είναι πιο ευτυχισμένος όταν βλέπει «τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου με μεγάλα χαμόγελα στα πρόσωπά τους».

«Πρέπει να είμαι διάφοροι διαφορετικοί πατέρες λόγω των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων των παιδιών μου», παραδέχτηκε ο Στιούαρτ. «Πρέπει πραγματικά να τους αντιμετωπίζεις όλους ως άτομα με ξεχωριστά προβλήματα. Για παράδειγμα, ο 15χρονος γιος μου βγαίνει με κορίτσια, οπότε έπρεπε να του κάνω ένα μάθημα σεξουαλικής αγωγής. Απλά του είπα τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει, αλλά αυτός τα έχει όλα υπό έλεγχο. Μου είπε: “Μπαμπά, έχω το ίντερνετ. Τα ξέρω όλα”».

Ο μουσικός θυμήθηκε: «Όλα τα μεγαλύτερα παιδιά πέρασαν από μια μικρή κακή περίοδο όπου έπιναν πολύ και δοκίμαζαν ναρκωτικά — εκτός από τον Λίαμ, δεν νομίζω ότι το έκανε ποτέ — αλλά όλα τo ξεπέρασαν. Ως πατέρας, έμαθα να ακούω και να μην εκρήγνυμαι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sir Rod Stewart (@sirrodstewart)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Penny Lancaster (@penny.lancaster)

«Δεν μιλάω για σεξ, αλλά για ένα φιλί»

Ο Στιούαρτ αναφέρθηκε επίσης στο κλειδί της επιτυχημένης γάμου του, τονίζοντας ότι ο καθοριστικός παράγοντας είναι η οικειότητα.

«Δεν μιλάω για σεξ, αλλά για ένα φιλί, μια αγκαλιά και ένα χάδι», δήλωσε. «Η Πένι και εγώ το κάνουμε αυτό κάθε πρωί. Αγκαλιαζόμαστε — μερικές φορές στο κρεβάτι, μερικές φορές έξω από το κρεβάτι, όλη την ημέρα. Είναι μια υπέροχη σχέση. Είμαι τυχερός, έτσι δεν είναι;»

«Δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα καλύτερο» παραδέχτηκε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sir Rod Stewart (@sirrodstewart)

«Μια υπέροχη φωλιά»

Το 2023, ο Στιούαρτ ομολόγησε ότι είναι «επιεικής» ως πατέρας. «Δεν νομίζω ότι είμαι τόσο αυστηρός με τα παιδιά μου όσο ήταν η μαμά και ο μπαμπάς μου — ειδικά ο μπαμπάς μου», είπε τότε στο Haute Living.

«Είμαι πολύ επιεικής μαζί τους. Κανένα από αυτά δεν έχει μπλέξει σε σοβαρά προβλήματα».

Ο Στιούαρτ πρόσθεσε γλυκά ότι όταν είναι σε περιοδεία, του λείπει πολύ η οικογένειά του και ότι οι αγαπημένοι του είναι «μια υπέροχη φωλιά» όταν επιστρέφει στο σπίτι.

*Με στοιχεία από nypost.com