magazin
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Σχεδόν τον χώρισα» – Η σύζυγος του Ροντ Στιούαρτ αποκαλύπτει μια δύσκολη φάση της σχέση τους
Fizz 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:00

«Σχεδόν τον χώρισα» – Η σύζυγος του Ροντ Στιούαρτ αποκαλύπτει μια δύσκολη φάση της σχέση τους

Η Πένι Λάνκαστερ εξομολογήθηκε ότι βίωσε ένα συναίσθημα «όχι τόσο σέξι» στην κοινή της πορεία ζωής με τον Ροντ Στιούαρτ.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

Spotlight

Η 54χρονη σύζυγος του Ροντ Στιούαρτ, Πένι Λάνκαστερ, αποκάλυψε ότι σε κάποιο σημείο, το ζευγάρι σχεδόν χώρισε λόγω της αδιαφορίας του 80χρονου τραγουδιστή να κάνει άλλα παιδιά.

«Ναι, θα τον είχα αφήσει. Και αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο» είπε η Λάνκαστερ στο βρετανικό περιοδικό Saga σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. «Αλλά απλά ακολουθήσαμε τη ροή».

«Τώρα ο Ροντ, που το έχει μετανιώσει λέει συχνά: “μακάρι να είχα πει ναι στα μωρά νωρίτερα, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα παιδιά”» συνέχισε η Λάνκαστερ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The King’s Foundation (@kingsfdn)

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2007 και έχει δύο γιους, τον Άλιστερ, 19 ετών, και τον Άιντεν, 14 ετών

Ο Στιούαρτ έχει κάμποσα παιδιά, ωστόσο

Μέχρι πριν από πέντε χρόνια, όπως αποκάλυψε η Πένι, εκείνη και ο Ροντ εξέταζαν το ενδεχόμενο της υιοθεσίας, αλλά «τελικά δεν έγινε».

«Σκεφτήκαμε ότι ίσως η διαφορά ηλικίας να ήταν πολύ μεγάλη», εξήγησε.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2007 και έχει δύο γιους, τον Άλιστερ, 19 ετών, και τον Άιντεν, 14 ετών.

Ο Στιούαρτ είναι επίσης πατέρας της Σάρα, 61 ετών (την οποία ο ίδιος και η πρώην σύντροφός του Σουζάνα Μπόφι έδωσαν για υιοθεσία όταν ήταν έφηβοι), του Σον, 45 ετών, και της Κίμπερλι, 46 ετών (με την πρώην σύζυγό του Αλάνα Στιούαρτ), του Ρούμπι, 38 ετών (με την πρώην σύντροφό του Κέλι Έμπεργκ), της Ρενέ, 33 ετών, και του Λίαμ, 31 ετών (με την πρώην σύζυγό του Ρέιτσελ Χάντερ).

«Όλα τα μεγαλύτερα παιδιά πέρασαν από μια μικρή κακή περίοδο όπου έπιναν πολύ και δοκίμαζαν ναρκωτικά — εκτός από τον Λίαμ, δεν νομίζω ότι το έκανε ποτέ — αλλά όλα τo ξεπέρασαν»

YouTube thumbnail

Ένα μεγάλο μωρό

Η Λάνκαστερ αστειεύτηκε ότι είναι στην πραγματικότητα μητέρα τριών αγοριών, αφού ο Στιούαρτ είναι «ένα μεγάλο μωρό που χρειάζεται την προσοχή μου με διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι όλες οι γυναίκες θα έλεγαν το ίδιο για τους συζύγους τους».

Μιλώντας για τον μεγαλύτερο γιο της, Άλιστερ, η τηλεοπτική περσόνα σημείωσε ότι ο επίδοξος σκηνοθέτης είναι «ένα πανέμορφο αγόρι, αλλά και πολύ ευγενικό και καλοσυνάτο, όπως ο πατέρας του».

«Το κορίτσι!»

Η Λάνκαστερ και ο Στιούαρτ ανανέωσαν τους όρκους τους προς τιμήν της 10ης επετείου του γάμου τους το 2017 και επέλεξαν να δωρίσουν χρήματα αντί για δώρα στα θύματα της πυρκαγιάς στο Γκρένφελ Τάουερ.

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από μια πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στο Λονδίνο τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς.

Όλα τα παιδιά του Στιούαρτ ήταν παρόντα σε αυτή την ξεχωριστή μέρα της ανταλλαγής όρκων του ζεύγους.

«Η Πένι είναι ολόκληρος ο κόσμος μου. Τι κορίτσι!», είπε ο Στιούαρτ στο Hello! εκείνη την εποχή. «Η αγάπη σημαίνει πολλά πράγματα για πολλούς ανθρώπους, αλλά για μένα σημαίνει να θέλεις να μοιραστείς τα πάντα με αυτόν που αγαπάς και αγαπώ την Πένι τώρα περισσότερο από ποτέ, αν αυτό είναι δυνατό. Ήταν μια υπέροχα ρομαντική πράξη. Δε θέλαμε να αποδείξουμε τίποτα, απλά μοιραζόμαστε την αγάπη μας με τους φίλους και την οικογένειά μας».

«Έμαθα να μην εκρήγνυμαι»

Το 2021, ο Στιούαρτ μίλησε με ενθουσιασμό για την πατρότητα, λέγοντας στο People ότι είναι πιο ευτυχισμένος όταν βλέπει «τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου με μεγάλα χαμόγελα στα πρόσωπά τους».

«Πρέπει να είμαι διάφοροι διαφορετικοί πατέρες λόγω των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων των παιδιών μου», παραδέχτηκε ο Στιούαρτ. «Πρέπει πραγματικά να τους αντιμετωπίζεις όλους ως άτομα με ξεχωριστά προβλήματα. Για παράδειγμα, ο 15χρονος γιος μου βγαίνει με κορίτσια, οπότε έπρεπε να του κάνω ένα μάθημα σεξουαλικής αγωγής. Απλά του είπα τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει, αλλά αυτός τα έχει όλα υπό έλεγχο. Μου είπε: “Μπαμπά, έχω το ίντερνετ. Τα ξέρω όλα”».

Ο μουσικός θυμήθηκε: «Όλα τα μεγαλύτερα παιδιά πέρασαν από μια μικρή κακή περίοδο όπου έπιναν πολύ και δοκίμαζαν ναρκωτικά — εκτός από τον Λίαμ, δεν νομίζω ότι το έκανε ποτέ — αλλά όλα τo ξεπέρασαν. Ως πατέρας, έμαθα να ακούω και να μην εκρήγνυμαι».

«Δεν μιλάω για σεξ, αλλά για ένα φιλί»

Ο Στιούαρτ αναφέρθηκε επίσης στο κλειδί της επιτυχημένης γάμου του, τονίζοντας ότι ο καθοριστικός παράγοντας είναι η οικειότητα.

«Δεν μιλάω για σεξ, αλλά για ένα φιλί, μια αγκαλιά και ένα χάδι», δήλωσε. «Η Πένι και εγώ το κάνουμε αυτό κάθε πρωί. Αγκαλιαζόμαστε — μερικές φορές στο κρεβάτι, μερικές φορές έξω από το κρεβάτι, όλη την ημέρα. Είναι μια υπέροχη σχέση. Είμαι τυχερός, έτσι δεν είναι;»

«Δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα καλύτερο» παραδέχτηκε.

«Μια υπέροχη φωλιά»

Το 2023, ο Στιούαρτ ομολόγησε ότι είναι «επιεικής» ως πατέρας. «Δεν νομίζω ότι είμαι τόσο αυστηρός με τα παιδιά μου όσο ήταν η μαμά και ο μπαμπάς μου — ειδικά ο μπαμπάς μου», είπε τότε στο Haute Living.

«Είμαι πολύ επιεικής μαζί τους. Κανένα από αυτά δεν έχει μπλέξει σε σοβαρά προβλήματα».

Ο Στιούαρτ πρόσθεσε γλυκά ότι όταν είναι σε περιοδεία, του λείπει πολύ η οικογένειά του και ότι οι αγαπημένοι του είναι «μια υπέροχη φωλιά» όταν επιστρέφει στο σπίτι.

*Με στοιχεία από nypost.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρή η ζήτηση για το νέο 7ετές ομόλογο – Ψήφος εμπιστοσύνης και από τους «μικρούς»

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρή η ζήτηση για το νέο 7ετές ομόλογο – Ψήφος εμπιστοσύνης και από τους «μικρούς»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

World
ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη – Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί

ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη – Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ
Μια ανάσα 23.09.25

«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ

Λίγους μήνες μετά την εμπορική επιτυχία του φιλμ The Bodyguard, ο Κέβιν Κόστνερ ονειρευόταν το sequel της ταινίας με ηρωίδα του την ίδια την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Και παραλίγο να τα καταφέρει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την Πάμελα Άντερσον για την καριέρα της – «Θα είσαι πάντα δημιουργική»
«Σοβαρή δέσμευση» 23.09.25

Η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την Πάμελα Άντερσον για την καριέρα της – «Θα είσαι πάντα δημιουργική»

Η Μάιλι Σάιρους, η οποία απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας από όταν ήταν παιδί, μίλησε για την καριέρα της σε μια συζήτηση με την Πάμελα Άντερσον.

Σύνταξη
Σάρα Φέργκιουσον: Αντιδράσεις και καθαίρεση από τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν – «Σπουδαίος φίλος»
Δηλητήριο 22.09.25

Σάρα Φέργκιουσον: Αντιδράσεις και καθαίρεση από τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν – «Σπουδαίος φίλος»

Η Σάρα Φέργκιουσον, δούκισσα του Γιορκ και πρώην συζύγος του πρίγκιπα Άντριου έχει προκαλέσει σάλο στη Βρετανία μετά τις αποκαλύψεις των email της στον Τζέφρι Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Νόμιζαν ότι ήμουν dealer»: Καρτέλ του Μεξικού έβαλε τέλος στην προμήθεια ναρκωτικών στον Τσάρλι Σιν
Διπλή ζωή 22.09.25

«Νόμιζαν ότι ήμουν dealer»: Καρτέλ του Μεξικού έβαλε τέλος στην προμήθεια ναρκωτικών στον Τσάρλι Σιν

Ο Τσάρλι Σιν επανέρχεται στο προσκήνιο με μία σειρά από συγκλονιστικές αποκαλύψεις, οι οποίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσω της νέας του αυτοβιογραφίας και ενός ντοκιμαντέρ του Netflix, με τον ίδιο να εξομολογείται ότι οι εθισμοί του ήταν τέτοιοι που οδήγησαν ένα καρτέλ να διακόψει την προμήθεια ναρκωτικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»
«Εγώ και Εσύ» 22.09.25

Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»

Ο Αντώνης Ρέμος εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε ότι θεωρεί ότι «αν η Μαρινέλλα έπρεπε να φύγει, θα έπρεπε να είχε φύγει εκείνο το βράδυ», λόγω της μεγαλειώδους στιγμής της στο Ηρώδειο.

Σύνταξη
«Ντρεπόμουν» – Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον
Πεθερά 22.09.25

«Ντρεπόμουν» - Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ δεν ενέκρινε τη σχέση της κόρης της Λίζα Μαρί Πρέσλεϊ με τον Μάικλ Τζάκσον. Και στα νέα της απομνημονεύματα φροντίζει να τονίσει τη δυσαρέσκειά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση
«Δεν είμαστε καλά» 22.09.25

«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την δημοσιότητα που έχει πάρει η συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη με τον τραγουδιστή.

Σύνταξη
Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;
Βίντεο 22.09.25

Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;

Η Αντζελίνα Τζολί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν κλήθηκε να απαντήσει σε μια δύσκολη ερώτηση: τι φοβάται ως καλλιτέχνις και ως Αμερικανίδα.

Σύνταξη
Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι – «Δεν ήταν καλός γονιός»
Φαμίλια αλά καρτ 22.09.25

Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι - «Δεν ήταν καλός γονιός»

«Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβε ποτέ ποιος ήταν πραγματικά», είπε ο 66χρονος τραγουδιστής που έζησε μεγάλη δόξα στα 80s, Σον Κάσιντι, για τον ηθοποιό πατέρα του, ο οποίος κέρδισε βραβείο Tony.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το κρεβάτι κάνει τη διαφορά: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του
«Η δική μας ώρα» 22.09.25

Το κρεβάτι κάνει τη διαφορά: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του

Σε συνέντευξή του στο Fox News Digital, ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Καμίλα Άλβες, είπε ότι τα ζευγάρια με κρεβάτια king size θα πρέπει να σκεφτούν να αγοράσουν μικρότερα.

Σύνταξη
Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν
30 χρόνια μαζί 22.09.25

Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν

Ο συνήθως μη αποκαλυπτικός ως προς την προσωπική του ζωή 89χρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, μίλησε στη Wall Street Journal, για να προωθήσει το πρώτο του μυθιστόρημα, «What’s with Baum?».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καρυστιανού: «Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται» – Τι λέει για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών
Τέμπη 23.09.25

«Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται»- Τι λέει η Καρυστιανού για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών

Για εμπαιγμό από δικαστικούς λειτουργούς γύρω στην υπόθεση των Τεμπών κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού, που δημοσιοποίησε τις απορριπτικές απαντήσεις για την εκταφή των σορών των θυμάτων.

Σύνταξη
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
On Field 23.09.25

Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα

Το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή του Ντιλικινά και γιατί ο Γάλλος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος αν είναι όλα καλά με τον Έβανς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του

«Ελαφριά επαφή», ήταν η απαράδεκτη δικαιολογία του Γερμανού ρέφερι για το πέναλτι μαρς στον Καμπελά που δεν δόθηκε. Ο Αϊτεκίν δεν ξανάρχεται για ντέρμπι

Βάιος Μπαλάφας
Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι», αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι
Super League 23.09.25

Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι» στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι

Το «In» εξηγεί τον ρόλο που θα έχει ο Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό, πως επηρεάζει η άφιξη του Ιταλού τον Γιάννη Παπαδημητρίου και το σενάριο με τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα
Πολιτική 23.09.25

Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα

Τα Τέμπη συνεχίζουν να στοιχειώνουν την κυβέρνηση. Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αναδεικνύεται σε μέγα πονοκέφαλο για το Μαξίμου καθώς κρατά στην επικαιρότητα ένα θέμα που θέλει εδώ και καιρό να ξεχάσει.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι – Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα
Δείτε πίνακες 23.09.25

Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι στην ΕΕ - Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα

Πότε φεύγουν οι νέοι από το γονεϊκό σπίτι στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα - Ο παράγοντας του κόστους στέγασης

Σύνταξη
Ηράκλειο: Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της
Ηράκλειο 23.09.25

Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της

Στο Ηράκλειο Κρήτης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 54χρονου Ουκρανού, ο οποίος είχε εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα αποσπώντας το ποσό των 50.000 ευρώ

Σύνταξη
Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά
Euroleague 23.09.25

Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά

Σύμφωνα με σερβικό Μέσο απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία Ολυμπιακού και Παρτιζάν για τη μετακίνηση του Φρανκ Ντιλικινά στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Τραυματιοφορείς: «Είμαστε όλοι άνω των 50» – Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα
Βίντεο και φωτογραφίες 23.09.25

«Είμαστε όλοι άνω των 50»: Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα οι τραυματιοφορείς, υποσχέσεις Άδωνι

Οι τραυματιοφορείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας - Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης υποσχέθηκε με αόριστο τρόπο ότι θα ανακοινώσει «σύντομα» αποφάσεις

Σύνταξη
«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω
Ελλάδα 23.09.25

«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινή φυλάκισης σε 32χρονο που ομολόγησε τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Σύνταξη
Για πρώτη φορά: Στο βήμα του ΟΗΕ ένας πρώην… τζιχαντιστής
«Φαντομάς» 23.09.25

Για πρώτη φορά: Στο βήμα του ΟΗΕ ένας πρώην... τζιχαντιστής

Κάποτε συμμάχησε με τρομοκρατικές ομάδες όταν πολέμησε τις ΗΠΑ στο Ιράκ, ενσωματώνοντας τζιχαντιστές στον «ιερό πόλεμο». Σήμερα, ο αλ-Σάρα επισκέπτεται γραβατωμένος τη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στον ΟΗΕ ως αρχηγός κράτους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ
«Προέχει η δημόσια υγεία» 23.09.25

Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ

«Είναι αρκετά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια», είπε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας - Όσα είπε αναλυτικά για το ζήτημα της ρύπανσης που εντοπίστηκε σε τμήμα της ακτής στα Καμένα Βούρλα

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο