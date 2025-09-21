Σοφία Λόρεν: Aδημοσίευτη φωτογραφία της «αιώνιας θεάς του σινεμά» από το αεροδρόμιο του Ελληνικού ήρθε στο φως

Η Σοφία Λόρεν γιόρτασε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου τα 91 της χρόνια και το Studio Κλεισθένης επέλεξε να την τιμήσει με μια ξεχωριστή ανάρτηση: μια φωτογραφία της από το 1956, όταν έφτανε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, που δεν είχε έρθει ποτέ πριν στο φως. Η επίσκεψή της εκείνη τη χρονιά στην Ελλάδα συνδέθηκε με τα γυρίσματα της ταινίας «Το παιδί και το δελφίνι», που σημάδεψε τη σχέση της με τη χώρα μας.

Στην ανάρτηση τονίζεται ότι η «αιώνια θεά του σινεμά» γεννήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου το 1934 και υπήρξε η πρώτη ηθοποιός που απέσπασε Όσκαρ Α΄ γυναικείου ρόλου σε μη αγγλόφωνη ταινία, το 1962, για την Ατιμασμένη. Η φωτογραφία του Κλεισθένη τη δείχνει λίγο μετά την άφιξή της στην Αθήνα, πριν ταξιδέψει στην Ύδρα για τα γυρίσματα.

Ο ρόλος είχε αρχικά προταθεί στην Τζόαν Κόλινς, όμως κατέληξε στη Λόρεν. Τα φιλμ της παραγωγής μεταφέρονταν τότε από την Ύδρα στην Αθήνα με το πλοίο Εριέττα για έλεγχο, ενώ τυχόν διορθώσεις αποστέλλονταν πίσω με τηλεγραφήματα. Ο Κλεισθένης την απαθανάτισε όχι μόνο στα γυρίσματα, αλλά και στην Ακρόπολη και στις εξόδους της στην πόλη. Η Λόρεν, όπως σημειώνεται, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα και η Ελλάδα την αγκάλιασε με την ίδια αγάπη.

Αναλυτικά η λεζάντα της ανάρτησης

«Χρόνια πολλά στην αιώνια θεά του παγκόσμιου κινηματογράφου την Ιταλίδα Σοφία Λόρεν η οποία έχει σήμερα τα γενέθλια της. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934. Υπήρξε η πρώτη ηθοποιός που κέρδισε το βραβείο Όσκαρ Α γυναικείου ρόλου το 1962 σε μη αγγλόφωνο ρόλο στην ταινία Η Ατιμασμένη .

»Στην αδημοσίευτη φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη την βλέπουμε κατά την άφιξη της στην Αθήνα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού το 1956 όπου ήρθε στη χώρα μας για τα γυρίσματα της ταινίας Το παιδί και το δελφίνι.

»Ο ρόλος αυτός αρχικά προοριζόταν για την Τζόαν Κόλινς αλλά τον πήρε η Λόρεν. Τα φιλμ από τα γυρίσματα της ταινίας μεταφέρονταν από την Ύδρα στην Αθήνα με το πλοίο Εριέττα του Λάτση για να ελεγχθούν για τυχόν λάθη.

»Τις διορθώσεις τις έστελναν στην Ύδρα εκείνη την εποχή με τηλεγράφημα. Ο Κλεισθένης την φωτογράφισε και στα γυρίσματα στην Ύδρα αλλά και στην Ακρόπολη, καθώς και στις εξόδους της στην Αθήνα. Η Λόρεν αγάπησε την Ελλάδα και η Ελλάδα την Λόρεν.»