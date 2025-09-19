Κοζάνη: Από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στο Τσοτύλι – Ακρωτηριάστηκε ο 54χρονος

Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες στην έκρηξη που έγινε νωρίς το μεσημέρι σε μάντρα με σκαπτικά μηχανήματα στο Τσοτύλι Κοζάνης.

Οι αστυνομικοί αργά το απόγευμα εντόπισαν θραύσματα πυρομαχικών στο σημείο έκρηξης.

Ενημερώθηκε αμέσως το αρμόδιο τμήμα του Στρατού και οι πυροτεχνουργοί που έφθασαν στο σημείο μετά από έρευνα διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β Παγκοσμίου πολέμου.

Οι έρευνες

Εικάζεται ότι οι δύο τραυματίες είτε δεν την αντιλήφθηκαν είτε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να επεξεργαστούν.

Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενοι η έκρηξη να έγινε σε φιάλη οξυγόνου ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ήταν άθικτες. Στη συνέχεια ελέγχθηκε το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή αερίου από το ειδικό λάστιχο της οξυγονοκόλλησης. Τελικά οι έρευνες κατέληξαν όπως αναφέρθηκε ότι όλα έγιναν από μια παλιά οβίδα.

Σε σοβαρή κατάσταση

Να σημειώσουμε ότι ο ένας εκ των δύο τραυματιών μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Από τις 5 το απόγευμα ο 54χρονος βρίσκεται στο χειρουργικό τραπέζι, με αγγειοχειρουργούς και ορθοπεδικούς να έχουν ήδη προβεί στον ακρωτηριασμό του ενός χεριού του και να εξετάζουν αν θα ακρωτηριάσουν το πόδι του κάτω από το γόνατο, το οποίο έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά.

Ο άτυχος άνδρας φέρει ανοιχτό κάταγμα και στο άλλο πόδι ενώ έχει υποστεί εγκαύματα στο 60% του σώματός του.

Έφτασε στις 3 και 32 πρώτα λεπτά στο Ιπποκράτειο, κάνοντας 7 λεπτά από τα διόδια των Μαλγάρων χάρη στον άρτιο συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΕΠΥ, καθώς περιπολικά ακολούθησαν το ασθενοφόρο από το ιατρείο της Κοζάνης σε όλους τους νομούς ενώ στη Θεσσαλονίκη στην επιχείρηση συμμετείχαν και δικυκλιστές της ομάδας Ζ.