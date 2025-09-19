newspaper
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Κοζάνη: Δύο τραυματίες απο έκρηξη φιάλης οξυγόνου στο Τσοτύλι
Ελλάδα 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:48

Κοζάνη: Δύο τραυματίες απο έκρηξη φιάλης οξυγόνου στο Τσοτύλι

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μάντρα έξω από το Τσοτύλι Κοζάνης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Δύο άτομα τραυματίστηκαν ο ένας σοβαρά, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε μάντρα με χωματουργικά μηχανήματα έξω από το Τσοτύλι Κοζάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη προήλθε από φιάλη οξυγόνου.

Το άτομο που έχει τραυματιστεί σοβαρά έχει ακρωτηριαστεί σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο χέρι και το πόδι.

Και οι δυο τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Πηγή φωτογραφιών: kozanimedia

Τράπεζες
UBS: Νέες, υψηλότερες τιμές στόχους δίνει για τις ελληνικές τράπεζες

UBS: Νέες, υψηλότερες τιμές στόχους δίνει για τις ελληνικές τράπεζες

Τηλεπικοινωνίες
ΟΤΕ: Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση της Telekom Romania

ΟΤΕ: Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση της Telekom Romania

ΗΠΑ: Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας
Στις ΗΠΑ 19.09.25

Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας

Ο ισχυρός άνδρας της αμερικανικής Βουλής εκλέγεται στη Λουιζιάνα, που διαθέτει σημαντικά αμερικανικά ναυπηγεία - Ο Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους

Σύνταξη
Who needs a bed?
Relationsex 19.09.25

Who needs a bed?

Σας ρωτήσαμε, μας απαντήσατε και τώρα σας παρουσιάζουμε ιστορίες που μυρίζουν θάλασσα, λουσμένες με ήλιο και φεγγάρι.

Σύνταξη
Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)
Euroleague 19.09.25

Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 με την Εθνική αλλά πλέον έχει επιστρέψει στο Μονακό για την έναρξη της σεζόν με την ομάδα του, η οποία δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο της πρώτης του προπόνησης...

Σύνταξη
Ευρώπη: Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων – Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα
Στοιχεία Zego 19.09.25

Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη - Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα

Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 19 κλοπές κάθε ώρα και ακολουθεί η χώρα μας - Μετά από μία περίοδο ηρεμίας που οφειλόταν στην πανδημία, οι κλέφτες χτυπούν ακόμα πιο συχνά

Σύνταξη
Μαρία Αντουανέτα: Πουφ, φορέματα και επανάσταση – Η βασίλισσα που συνεχίζει να… κυριαρχεί στη μόδα
Μια έκθεση σταθμός 19.09.25

Πουφ, φορέματα και επανάσταση: Η βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα συνεχίζει να... κυριαρχεί στη μόδα

Η έκθεση «Marie Antoinette Style» θα παρουσιάσει σπάνια προσωπικά αντικείμενα της βασίλισσας Μαρίας Αντουανέτας, ενώ παράλληλα θα εξερευνήσει τη διαχρονική επιρροή της στους σύγχρονους σχεδιαστές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Greek Coffee Prices Soar to 45-year High
English edition 19.09.25

Greek Coffee Prices Soar to 45-year High

Greek consumers are facing steep price hikes in their daily cup of coffee, with costs rising nearly 19% in the past year and futures hitting levels not seen in almost half a century. Experts warn the trend is unlikely to ease any time soon

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»
Μπάσκετ 19.09.25

Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»

Για την επικαιρότητα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, μίλησε ο τεχνικός των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, από την Αυστραλία όπου διεξάγεται το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Τι είπε για την προετοιμασία, τη σεζόν που ξεκινά, το Final-4 της Euroleague στην Αθήνα αλλά και την Εθνική Τουρκίας.

Σύνταξη
Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες
«Στο άλλο άκρο» 19.09.25

Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες

Ρωσικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της διασποράς ανησυχούν για την κατάσταση, καταγράφοντας αυξανόμενα περιστατικά με αντιφρονούντες που επαναπατρίζονται με τη «βοήθεια» αμερικανικών υπηρεσιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό
Champions League 19.09.25

Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό

Με επίσημη ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε πως το ματς κόντρα στην Παρί για τη 2η αγωνιστική του Champions League θα διεξαχθεί στο Μονζουίκ και όλα δείχνουν πως εκεί θα φιλοξενήσει και τον Ολυμπιακό, αφού η UEFA δεν επιτρέπει αλλαγή έδρας μέσα στην ίδια σεζόν…

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»
Πολιτική 19.09.25

Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»

O κ. Ζαχαριάδης χαρακτήρισε «ανορθολογικό και αποπροσανατολιστικό» αυτό το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία στην Εξεταστική, κάνοντας λόγο για «το επόμενο βήμα της συγκάλυψης και της εξαπάτησης του ελληνικού λαού»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα και τη στάση της κυβέρνησης
Δείτε αναλυτικά 19.09.25

Επίκαιρη ερώτηση για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα και τη στάση της κυβέρνησης κατέθεσε ο Κουτσούμπας

«Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει η κυβέρνηση για να σταματήσει η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας με το κράτος του Ισραήλ», ρωτά, ανάμεσα, σε άλλα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Βρετανία: Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6
Η Silent Courier 19.09.25

Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6

Η MI6 εγκαινιάζει ειδική πύλη στον σκοτεινό ιστό με το όνομα Silent Courier και θα έχει στόχο να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια στη Βρετανία αλλά και να αντλεί πληροφορίες από Ρώσους πράκτορες

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»
Τζόγος 19.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αποκάλυψε την τολμηρή του απόφαση να αποσυρθεί για 20 μήνες από την υποκριτική και να πει όχι σε προτάσεις εκατομμυρίων. Με ποιο τίμημα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ύπνος: Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει την ποιότητά του – Νέα έρευνα
Ανησυχητικά ευρήματα 19.09.25

Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει και την ποιότητα του ύπνου μας - Νέα έρευνα

«Οι τρέχουσες πολιτικές για τον καθαρό αέρα εστιάζουν κυρίως στις εξωτερικές πηγές, αλλά τα ευρήματά μας καθιστούν σαφές ότι η ατζέντα πρέπει να επεκταθεί», δήλωσε ο επικεφαλής καθηγηγής της έρευνας

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία – Οι εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν
Κριτήρια και προϋποθέσεις 19.09.25

Οι τελευταίες εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν για να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα είναι ετήσια και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου - Η τροποποιητική δήλωση για τον κωδικό 081

Σύνταξη
Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»
Τρεις συνέπειες 19.09.25

Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»

Αντί οι κρατικά υποστηριζόμενες πολιτικές δολοφονίες αντίπαλων ηγετών να γίνονται όλο και πιο σπάνιες, με τον καιρό έγιναν πιο συχνές. Οι συνέπειες όμως θα είναι καταλυτικές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
