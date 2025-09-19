Δύο άτομα τραυματίστηκαν ο ένας σοβαρά, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε μάντρα με χωματουργικά μηχανήματα έξω από το Τσοτύλι Κοζάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη προήλθε από φιάλη οξυγόνου.

Το άτομο που έχει τραυματιστεί σοβαρά έχει ακρωτηριαστεί σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο χέρι και το πόδι.

Και οι δυο τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Πηγή φωτογραφιών: kozanimedia