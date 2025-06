Σε ένα τρομακτικό περιστατικό που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, ένα ζευγάρι στην Ινδία γλίτωσε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, όταν σημειώθηκε έκρηξη στο σπίτι τους λόγω διαρροής υγραερίου.

Το συγκλονιστικό βίντεο, που πλέον κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει την προσπάθειά τους να αποτρέψουν την τραγωδία, χωρίς .

Στο οπτικό υλικό, το οποίο φέρει την ημερομηνία 18 Ιουνίου, βλέπουμε μια κόκκινη φιάλη υγραερίου τοποθετημένη στο δάπεδο μιας μικρής κουζίνας. Από τον σωλήνα της φιάλης διαρρέει αέριο, το οποίο έχει ήδη αρχίσει να πλημμυρίζει τον χώρο.

Αρχικά, μια γυναίκα προσπαθεί μόνη της να σταματήσει τη διαρροή, χωρίς επιτυχία. Αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο, φεύγει εσπευσμένα και επιστρέφει λίγα λεπτά αργότερα συνοδευόμενη από έναν άνδρα.

Οι δυο τους μπαίνουν στην κουζίνα από διαφορετικές πόρτες και, με εμφανή αγωνία, επιχειρούν να κλείσουν τη βαλβίδα του αερίου. Όμως είναι ήδη αργά. Η ποσότητα του υγραερίου που έχει διαφύγει στον αέρα είναι αρκετή για να μετατρέψει το δωμάτιο σε παγίδα θανάτου.

Ξαφνικά, γίνεται μια δυνατή έκρηξη και το ζευγάρι εξαφανίζεται στιγμιαία μέσα σε μια πύρινη λαίλαπα. Η εικόνα είναι σοκαριστική.

Ωστόσο, κόντρα σε κάθε πιθανότητα, και οι δύο επιζούν. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι οι πόρτες και τα παράθυρα ήταν ανοιχτά, επιτρέποντας έτσι σε ένα μεγάλο μέρος του αερίου να διαφύγει προς τα έξω. Αυτό πιθανόν να τους έσωσε τη ζωή, περιορίζοντας την ένταση της έκρηξης και την έκταση της φωτιάς.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό Ghar Ke Kalesh στο X, συνοδευόμενο από τη φράση: «Ήταν τυχεροί που όλες οι πόρτες και τα παράθυρα ήταν ανοιχτά…». Μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 20 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.

Πολλοί χρήστες μιλούν για θαύμα, ενώ άλλοι τονίζουν τη σημασία της πρόληψης και της σωστής διαχείρισης φιαλών υγραερίου μέσα στα σπίτια.

