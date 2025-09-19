Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Κοζάνης νοσηλεύεται ο 54χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη σε μάντρα με χωματουργικά μηχανήματα στο Τσοτύλι Κοζάνης το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το kozanimedia, ο πολυτραυματίας έχει εγκαύματα στο 60% του πρόσωπου και του θώρακα και έχει ακρωτηριαστεί σε άκρο του, ενώ θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, αφού οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό στο Κ.Υ. Τσοτυλίου, αρχικά, και στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης αργότερα έδωσαν μεγάλη μάχη και κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν.

Στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο έχει μεταφερθεί και ένας δεύτερος τραυματίας 45 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη προήλθε από φιάλη οξυγόνου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και η αστυνομία, που διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.