Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Απάτες στην εποχή της τεχνολογίας: Πώς μπορούμε να προστατευθούμε
Κόσμος 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:45

Απάτες στην εποχή της τεχνολογίας: Πώς μπορούμε να προστατευθούμε

Οι απάτες δεν είναι κάτι καινούργιο – η απάτη υπάρχει από τότε που υπάρχει η ανθρώπινη απληστία. Αυτό που αλλάζει είναι τα εργαλεία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Όσοι διαπράττουν απάτες ευδοκιμούν εκμεταλλευόμενοι ευάλωτους, ανενημέρωτους χρήστες και προσαρμόζονται σε ό,τι τεχνολογίες ή τάσεις κυριαρχούν κάθε στιγμή.

Το 2025, αυτό σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη, τα κρυπτονομίσματα και τα κλεμμένα προσωπικά δεδομένα είναι τα όπλα της επιλογής τους.

Και, όπως πάντα, ο φόβος και η ελπίδα των στόχων τους δίνουν το κατάλληλο έδαφος, γράφει ο Rahul Telang, Καθηγητής συστημάτων πληροφοριών, στο The Conversation.

Απάτες με τεχνητή νοημοσύνη και deepfakes

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον μια εξειδικευμένη τεχνολογία – είναι φθηνή, προσβάσιμη και αποτελεσματική.

Ενώ οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για διαφήμιση και υποστήριξη πελατών, οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τα ίδια εργαλεία για να μιμηθούν την πραγματικότητα, με ανησυχητική ακρίβεια.

Οι απάτες deepfake χρησιμοποιούν εργαλεία υψηλής τεχνολογίας και παλιομοδίτικη συναισθηματική χειραγώγηση.

Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν ήχο ή βίντεο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη για να υποδυθούν διευθύνοντες συμβούλους, διευθυντές ή ακόμα και μέλη της οικογένειας που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Οι υπάλληλοι έχουν εξαπατηθεί ώστε να μεταφέρουν χρήματα ή να διαρρεύσουν ευαίσθητα δεδομένα.

Πάνω από 105.000 τέτοιες επιθέσεις deepfake καταγράφηκαν στις ΗΠΑ το 2024, με κόστος που ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια δολάρια μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Τα θύματα συχνά δεν μπορούν να διακρίνουν τις συνθετικές φωνές ή πρόσωπα από τα πραγματικά.

Οι απατεώνες χρησιμοποιούν επίσης συναισθηματική χειραγώγηση.

Κάνουν τηλεφωνήματα ή στέλνουν πειστικά μηνύματα γραμμένα από τεχνητή νοημοσύνη, προσποιούμενοι ότι είναι συγγενείς ή φίλοι που βρίσκονται σε κίνδυνο.

 Ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι πέφτουν θύματα όταν πιστεύουν ότι ένα εγγόνι ή άλλο μέλος της οικογένειας βρίσκεται σε επείγουσα ανάγκη.

 Απάτες με κρυπτονομίσματα

Τα κρυπτονομίσματα παραμένουν η Άγρια Δύση των χρηματοοικονομικών — γρήγορα, χωρίς ρυθμιστικό πλαίσιο και έτοιμα για εκμετάλλευση.

Οι απατεώνες που χρησιμοποιούν την τεχνική «pump-and-dump» (αντλία και απόρριψη) φουσκώνουν τεχνητά την τιμή ενός κρυπτονομίσματος μέσω της διαφημιστικής εκστρατείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσελκύσουν επενδυτές με υποσχέσεις τεράστιων αποδόσεων — η «αντλία» — και στη συνέχεια να πουλήσουν τα αποθέματά τους — η «απόρριψη» — αφήνοντας τα θύματα με άχρηστα tokens.

Το «pig butchering» (σφαγή χοίρου) είναι ένα υβρίδιο απατών ρομαντικής φύσης και κρυπτοαπατών.

Οι απατεώνες χτίζουν εμπιστοσύνη για εβδομάδες ή μήνες πριν πείσουν τα θύματα να επενδύσουν σε ψεύτικες πλατφόρμες.

Μόλις έχουν αποσπάσει αρκετά χρήματα από το θύμα, εξαφανίζονται.

Οι απάτες «σφαγής χοίρων» παρασύρουν τους ανθρώπους σε ψεύτικες διαδικτυακές σχέσεις, συχνά με καταστροφικές συνέπειες.

Οι απατεώνες χρησιμοποιούν επίσης τα κρυπτονομίσματα ως μέσο για να αποσπάσουν χρήματα από ανθρώπους σε απάτες πλαστοπροσωπίας και άλλες μορφές.

Phishing, smishing, τεχνική υποστήριξη και θέσεις εργασίας

Οι παλιές απάτες δεν εξαφανίζονται, αλλά εξελίσσονται.

Το phishing και το smishing υπάρχουν εδώ και χρόνια. Τα θύματα παρασύρονται να κάνουν κλικ σε συνδέσμους σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κειμένου, με αποτέλεσμα τη λήψη κακόβουλου λογισμικού ή την κλοπή διαπιστευτηρίων.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει αυτά τα δέλεαρ τρομακτικά ρεαλιστικά, μιμούμενη τον εταιρικό τόνο, τη γραμματική και ακόμη και το περιεχόμενο των βίντεο.

Οι απάτες τεχνικής υποστήριξης συχνά ξεκινούν με αναδυόμενα παράθυρα στην οθόνη του υπολογιστή που προειδοποιούν για ιούς ή κλοπή ταυτότητας, προτρέποντας τους χρήστες να καλέσουν έναν αριθμό.

Μερικές φορές ξεκινούν με μια άμεση κλήση στο θύμα. Μόλις το θύμα μιλήσει στο τηλέφωνο με την ψεύτικη τεχνική υποστήριξη, οι απατεώνες πείθουν τα θύματα να τους παραχωρήσουν απομακρυσμένη πρόσβαση στους υπολογιστές τους που υποτίθεται ότι έχουν παραβιαστεί.

Μόλις μπουν, οι απατεώνες εγκαθιστούν κακόβουλο λογισμικό, κλέβουν δεδομένα, απαιτούν πληρωμή ή και τα τρία.

Οι ψευδείς ιστότοποι που προσποιούνται ότι είναι πανεπιστήμια ή πωλητές εισιτηρίων εξαπατούν τα θύματα να πληρώσουν για ψεύτικες εισαγωγές, συναυλίες ή αγαθά.

Ένα παράδειγμα είναι όταν ένας ιστότοπος για το «Πανεπιστήμιο του Νοτιοανατολικού Μίσιγκαν» μπήκε στο διαδίκτυο και άρχισε να προσφέρει λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή.

Δεν υπάρχει τέτοιο πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Μίσιγκαν υπέβαλε καταγγελία ότι το Πανεπιστήμιο του Νοτιοανατολικού Μίσιγκαν αντιγράφει τον ιστότοπό του και εξαπατά ανυποψίαστα θύματα.

Παράλληλά άνοδος της εξ αποστάσεως εργασίας και της περιστασιακής εργασίας έχει ανοίξει νέους δρόμους.

Στα θύματα προσφέρονται ψεύτικες θέσεις εργασίας με υποσχέσεις για υψηλό μισθό και ευέλικτο ωράριο. Στην πραγματικότητα, οι απατεώνες συλλέγουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης και τραπεζικά στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για κλοπή ταυτότητας.

YouTube thumbnail

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε

Η τεχνολογία έχει αλλάξει, αλλά οι βασικές αρχές παραμένουν οι ίδιες: Μην κάνετε ποτέ κλικ σε ύποπτους συνδέσμους ή κατεβάζετε συνημμένα από άγνωστους αποστολείς και εισάγετε προσωπικές πληροφορίες μόνο αν είστε σίγουροι ότι ο ιστότοπος είναι νόμιμος. Αποφύγετε τη χρήση εφαρμογών ή συνδέσμων τρίτων.

Οι νόμιμες επιχειρήσεις διαθέτουν δικές τους εφαρμογές ή πραγματικούς ιστότοπους.

Διατηρήστε το λογισμικό ενημερωμένο για να επιδιορθώσετε τα κενά ασφαλείας. Τα περισσότερα λογισμικά επιτρέπουν την αυτόματη ενημέρωση ή προειδοποιούν για την εφαρμογή μιας επιδιόρθωσης.

Να θυμάστε ότι μια νόμιμη επιχείρηση δεν θα ζητήσει ποτέ προσωπικές πληροφορίες ή μεταφορά χρημάτων. Τέτοιες αιτήσεις είναι προειδοποιητικό σημάδι.

Η τεχνολογία έχει ενισχύσει τις παλιές απάτες.

Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά την εξαπάτηση σχεδόν αδύνατον να διακριθεί από την πραγματικότητα, η κρυπτογράφηση επιτρέπει την ανώνυμη κλοπή και η εποχή της εξ αποστάσεως εργασίας διευρύνει τις ευκαιρίες για εξαπάτηση των ανθρώπων.

Το σταθερό στοιχείο: οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη, την επείγουσα ανάγγη και την άγνοια.

Η ευαισθητοποίηση και ο σκεπτικισμός παραμένουν η καλύτερη άμυνα σας.

Business
Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

inWellness
inTown
Λίγο πριν λήξει το έτος ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της γερμανικής κυβέρνησης για το 2025. Προβλέπει αυξημένο δανεισμό και ενίσχυση των δαπανών για την άμυνα, αλλά και για την απασχόληση.

Σύνταξη
