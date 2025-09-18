Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης: Η σαφήνεια και η τόλμη του Αγίου Όρους
Stories 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:14

Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης: Η σαφήνεια και η τόλμη του Αγίου Όρους

Την ψυχή σου την σώζεις, όταν την χάνης ένεκεν του Κυρίου και του Ευαγγελίου του

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Spotlight

Χθες εκοιμήθη, σε βαθύ γήρας, και σήμερα κηδεύεται ο αρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης, προηγούμενος της αγιορείτικης μονής Ιβήρων και εμβληματική φυσιογνωμία της αθωνικής πολιτείας.


Ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Βασίλειος (Ιβηρίτης), ο οποίος διετέλεσε καθηγούμενος των μονών Σταυρονικήτα και Ιβήρων του Αγίου Όρους επί 22 και 15 έτη αντίστοιχα, υπήρξε ένας ιερωμένος με πνευματική δύναμη και χαρισματικό λόγο, αλλά και ένας πολυγραφότατος στοχαστής.

Πληροφορηθείς την εκδημία του μακαριστού γέροντα Βασιλείου Γοντικάκη, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθύτατη συγκίνηση πληροφορήθηκα την κοίμηση του μακαριστού πλέον Αρχιμανδρίτου Βασίλειου (Γοντικάκη), Προηγουμένου της Ιεράς Μονής των Ιβήρων του Αγίου Όρους.

Γνωριζόμασταν καλά με τον μακαριστό π. Βασίλειο, ο οποίος υπήρξε αυθεντικός μάρτυρας της ορθόδοξης παράδοσης στον σύγχρονο κόσμο, ευγενής και συνάμα θαρραλέος απέναντι σε ζητήματα της Εκκλησίας και της κοινωνίας, άνθρωπος πραγματικά ελεύθερος και γνήσιος.

Ο λόγος του, βαθύς και τρυφερός, άνοιγε δρόμους χαράς και ελπίδας μέσα στην Εκκλησία, ενώ η ζωή του σφραγίστηκε από τη σεμνότητα και την αυθεντική αγάπη για τον Χριστό και τον άνθρωπο, αφήνοντας σε όλους μας ουσιαστικό πρότυπο βίου και διακονίας.

Εύχομαι να εύρει ανάπαυση κοντά στον Αναστάντα Κύριο και να μας συνοδεύει η αγία ευχή του».

Η μονή Ιβήρων εξέδωσε το 2024 το βιβλίο του μακαριστού πλέον αρχιμανδρίτη Βασιλείου με τον τίτλο «Αποτυπώματα», ένα απάνθισμα των σημειώσεών του κατά τις τελευταίες δεκαετίες.


Σε αυτό ο μακαριστός γέροντας Βασίλειος, πιστός στις παλαιότερες γραφές του, τονίζει τη σημασία της ταπεινοφροσύνης και της εκούσιας σταυρώσεως και θανάτου, προκειμένου να αναστηθεί ο άνθρωπος, ενώ εξηγεί και το γιατί γράφει, τη θέση που έχει στη ζωή του το γράψιμο.


Τα ακόλουθα αποσπάσματα προέρχονται από την αρχή και το τέλος του βιβλίου:


Συχνά σού κάνουν την ερώτησι: Τι γράφεις τώρα; Και δεν μπορείς να απαντήσης γιατί δουλειά σου δεν είναι το γράψιμο αλλά το πλάσιμό σου από τα χέρια του Αοράτου.

Το γράψιμο είναι μία συνέπεια, όπως το αποτύπωμα που αφήνει ο γυμνοσάλιαγκας που σέρνεται στη γη.


Δεν ησυχάζεις, για να μπορής να γράφης. Πιο πολύ κάποτε ησυχάζεις γι’ αυτά που έγραψες, όπως ένα πουλί επωάζει τα αυγά που γέννησε, για να ελευθερωθή η ζωή που κρύβεται μέσα τους.


Αν κάτι μέσα σου έχη υπόστασι και σε κρατά όρθιο, γράφοντάς το δεν προσφέρεις στον άλλο γνώσεις, αλλά δύναμι ζωής.

Δεν έχει σημασία να χτίζης οικοδομές με ανόργανα υλικά που βρίσκεις γύρω σου, αλλά να αφήνης το είναι σου να γεννά το κυοφορούμενο τέκνο του.

Καλύτερα κάτι μικρό που γεννήθηκε από τον πόνο σου παρά μια πολυσέλιδη διατριβή, που κατασκευάστηκε συρράπτοντας ξένες απόψεις ή σκοτώνοντας γραπτές εμπειρίες ζωντανών ανθρώπων.

Άλλη είναι η ενέργεια της κατασκευής ενός έργου, και άλλο το γεγονός του τοκετού ενός τέκνου.

Στην πρώτη περίπτωσι, με τη σκέψι, τη φαντασία και τα χέρια σου κάτι κατασκευάζεις.

Στη δεύτερη περίπτωσι, με όλη σου την ύπαρξι κάτι πάσχεις. Ετοιμάζεται αυτό που δεν ελέγχεται από τις δυνάμεις σου, αλλά ανεξέλεγκτα γεννάται από το άγνωστο είναι σου.


Το τέλος της ζωής δεν είναι σβήσιμο και λήθη αλλά έκπληξι παρουσίας.

Το ζωντανό καρποφορεί με το να πεθάνη.

Το αληθινό φανερώνεται με το να γίνη άφαντο.

Την ψυχή σου την σώζεις, όταν την χάνης ένεκεν του Κυρίου και του Ευαγγελίου του.

Ο βιολογικά ζωντανός άνθρωπος ζη κάποτε κάπου. Ο πλήρης Πνεύματος αγίου (ζωντανός ή κεκοιμημένος) βρίσκεται παντού και πάντοτε με όλους.

Ένα ώριμο κυδώνι, ξεχασμένο στην άκρη ενός δωματίου, ευωδιάζει όλο τον χώρο με μόνη την ύπαρξί του.

Ο άνθρωπος της αγάπης χάνεται, προσφερόμενος στον Θεό. Και από την καύσι της θυσίας του πάνω στην πυρά –ο Θεός ημών πυρ καταναλίσκον– αναδύεται μια ευωδία που δεν είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς του αλλά η ανάπαυσι της ψυχής του.


Εξάλλου, κληθείς να μιλήσει για τον αείμνηστο Γιάννη Τσαρούχη (συλλογικό έργο «Ωσεί μύρα – Γιάννης Τσαρούχης 1910-1989», εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 1998), ο μακαριστός γέροντας Βασίλειος είχε πει τα εξής:

Τον Τσαρούχη τον γνώρισα γέρο στο Άγιον Όρος, όταν ερχόταν και παρακολουθούσε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ήταν άνθρωπος ώριμος, με βαθιά σοφία και ανθρωπιά, που για να φτάσης, πρέπει να έχης πονέσει πολύ και να είσαι ευγνώμων γι’ αυτό. Είχε μέσα του σαφήνεια και τόλμη, που έμοιαζε με τη σαφήνεια και την τόλμη του Αγίου Όρους.

Έτσι, δεν μπορείς, ούτε έχει νόημα, μιλώντας για τον Τσαρούχη, να απαριθμήσης τα προσόντα και τις ικανότητές του. Αυτό που του χαρίσθηκε, είναι η σύνθεσις και η υπέρβασις όλων, και η άφιξί του διά της αληθούς μετανοίας στο μακάριον τέλος, που καταυγάζει τον άνθρωπο με ιλαρόν φως αγίας δόξης.

Ο Τσαρούχης δεν ήταν ένας απλός καλλιτέχνης ή στοχαστής. Τέτοιους έχομε πολλούς. Ήταν πνευματικός άνθρωπος, με την αληθινή σημασία του όρου. Και σε μια απλή του φράσι περιέκλεισε και απεκάλυψε όλο το πνευματικό του μεγαλείο και τη δύναμι.

Όταν τον ρώτησα αν ευτύχησε στη ζωή του, είπε: «Τώρα, με τα γεράματα και την αρρώστια, νοιώθω ευτυχισμένος, γιατί βρήκα αυτό που ζητούσα. Όταν ήμουν νέος, ήμουν δυστυχής, γιατί έψαχνα όλα αυτά, και δεν τα εύρισκα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: «Φρενάρει» ή επιταχύνει η ανάπτυξη;

Ελληνική οικονομία: «Φρενάρει» ή επιταχύνει η ανάπτυξη;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Economy
ΕΛΣΤΑΤ: Κόντρα για τα Greek Statistics – Τι απαντά η Αρχή στον Γιαννίτση

ΕΛΣΤΑΤ: Κόντρα για τα Greek Statistics – Τι απαντά η Αρχή στον Γιαννίτση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
Nepo babies, διαφθορά και βία: Πώς η Gen Z άλλαξε το Νεπάλ σε 48 ώρες – «Άντε γ@@@είτε, με σεβασμό»
Νέοι εναντίον διαφθοράς 17.09.25

Nepo babies, διαφθορά και βία: Πώς η Gen Z άλλαξε το Νεπάλ σε 48 ώρες – «Άντε γ@@@είτε, με σεβασμό»

Το Νεπάλ βίωσε μια πρωτοφανή πολιτική ανατροπή, καθώς η γενιά Ζ της χώρας, οπλισμένη με οργή για τη διαφθορά, κατάφερε να ρίξει την κυβέρνηση σε λιγότερο από 48 ώρες. Ωστόσο, η ιστορική αυτή νίκη συνοδεύτηκε από ένα βαρύ τίμημα, με 72 νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές. Τι πυροδότησε την έκρηξη βίας και πώς η αντίδραση απέναντι στα nepo babies της πολιτικής άλλαξε την ιστορία της χώρας;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» – Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ
Ωραίος τύπος 17.09.25

«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» - Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ

Διαδήλωσε ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, υποστήριξε τους Μαύρους Πάνθηρες, διαμαρτυρήθηκε για τα δικαιώματα των ζώων, κατέληξε στη φυλακή μετά από μια καθιστική διαμαρτυρία για το κλίμα – και πρωταγωνίστησε στις ταινίες Babe, LA Confidential και Succession. Ο Τζέιμς Κρόμγουελ εξηγεί πώς έγινε ο απόλυτος ακτιβιστής-ηθοποιός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής – Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του
Συνειδητοποίηση 17.09.25

Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής - Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του

Ο Yusuf Islam, κάποτε γνωστός ως Cat Stevens, συνέβαλε στον καθορισμό του ρόλου του τραγουδοποιού. Αφού ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής. Το νέο του αυτοβιογραφικό βιβλίο εξερευνά όλα αυτά και ακόμα περισσότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»
Οδηγός ζωής 16.09.25

Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»

Η είδηση του θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, του ηθοποιού, ακτιβιστή και σκηνοθέτη, βύθισε στη θλίψη τον κόσμο των δημιουργών αλλά η σοφία του παραμένει λαμπερή πυξίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Έχω πολύ χαμηλή άποψη για τους κυνικούς. Νομίζω ότι είναι η αρχή του θανάτου»
Σοβαρός 16.09.25

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Έχω πολύ χαμηλή άποψη για τους κυνικούς. Νομίζω ότι είναι η αρχή του θανάτου»

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο γίγαντας του αμερικανικού κινηματογράφου, πέθανε σε ηλικία 89 ετών. O ηθοποιός που έγινε σκηνοθέτης και ακτιβιστής, κατάφερε σοβαρά θέματα όπως ο θρήνος και η πολιτική διαφθορά να βρουν απήχηση στο ευρύ κοινό, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δική του διασημότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σπυρίδων Μαρινάτος: Δεν ήταν εύκολο να τον πλησιάσει κανείς
Ένας «θεατρικός συγγραφέας» 16.09.25

Σπυρίδων Μαρινάτος: Αστικό ήθος

Συνέπεια πράξεων, σταθερότητα χαρακτήρα, προσήλωση στους νόμους της πολιτείας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Στεφ Κάρι: Θρίαμβος και πόνος σε νέο λεύκωμα – «Αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως ένα σουτ στο παρκέ»
Στιγμιότυπα ζωής 14.09.25

Στεφ Κάρι: Θρίαμβος και πόνος σε νέο λεύκωμα – «Αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως ένα σουτ στο παρκέ»

Γεμάτο από εμβληματικές φωτογραφίες που όρισαν τη ζωή και καριέρα του, ο Στεφ Κάρι αποκαλύπτει στο λεύκωμα Shot Ready τα μαθήματα ζωής που τον έκαναν ό,τι είναι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βurnout, χταπόδια, φετίχ, χρυσό OnlyFans: Η πορνό βιομηχανία της Ευρώπης γυμνή – «Μας καταπίνει ολόκληρους»
Συνέδριο 13.09.25

Βurnout, χταπόδια, φετίχ, χρυσό OnlyFans: Η πορνό βιομηχανία της Ευρώπης γυμνή – «Μας καταπίνει ολόκληρους»

Από το «ερασιτεχνικό» περιεχόμενο στο απόλυτο burnout και από την οικονομική ανασφάλεια στη σκλαβιά του OnlyFans, η πορνογραφική βιομηχανία της Ευρώπης μοιάζει να τσακίζει τις ζωές των δημιουργών σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας
Stories 12.09.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας

Οι απεργίες στη Γαλλία υπήρξαν καθοριστικό εργαλείο στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της πολιτικής, συνδέοντας την καθημερινή πάλη για δικαιώματα με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Το έκανα για τη φήμη, ήμουν εγωιστής»: Απορρίφθηκε για 14η φορά το αίτημα αποφυλάκισης του δολοφόνου του Τζον Λένον
Θεός, φωνές, λεφτά 11.09.25

«Το έκανα για τη φήμη, ήμουν εγωιστής»: Απορρίφθηκε για 14η φορά το αίτημα αποφυλάκισης του δολοφόνου του Τζον Λένον

Στις 8 Δεκεμβρίου 1980 ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν θα πυροβολήσει τέσσερις φορές τον Τζον Λένον στην είσοδο του σπιτιού του στη Νέα Υόρκη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS
Σύντομη απολογία 18.09.25

Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Τι είπε για τον ISIS

Ο 32χρονος κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς στον Υμηττό και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει - Στις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή
Πολιτική 18.09.25

Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ενώ για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ τόνισε πως ήταν «μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ!»

Σύνταξη
Μαγνησία: Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Εκκενώθηκε σχολείο – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Στους Αγίους Θεοδώρους 18.09.25

Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά, η οποία καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή - 500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων στις φλόγες

Σύνταξη
Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε
Προειδοποίηση εκ των έσω 18.09.25

Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε

H υπονόμευση του Καμπ Ντέιβιντ κινδυνεύει να επαναφέρει στρατηγική αβεβαιότητα στα νότια σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο, προσθέτοντας άλλο ένα βάρος στον ήδη εκτεταμένο κατάλογο ευθυνών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό

Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών προσφεύγει ο Παναθηναϊκός κατά της απόφασης της ΔΕΑΒ για την τιμωρία που κλείνει την Λεωφόρο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Εξεταστική: Επί τάπητος η λίστα των μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Στο κάδρο ο Γιώργος Μυλωνάκης- Τον πρωθυπουργό καλεί η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Εξεταστική: Επί τάπητος η λίστα των μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Στο κάδρο ο Γιώργος Μυλωνάκης- Τον πρωθυπουργό καλεί η αντιπολίτευση

Αρχικά, τα μέλη συζήτησαν και συμφώνησαν επί των διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν στην δημοσιότητα των συνεδριάσεων και την συχνότητα των εργασιών (3 φορές την εβδομάδα)

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν
Μπάσκετ 18.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν. Παρακολουθήστε live στις 12:30 τη φιλική αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Παρτιζάν στα πλαίσια του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
«Κάποτε έπαιρνα χάπια για πλάκα, τώρα για να μείνω ζωντανός»: Ο Όζι Όσμπορν είχε συμφιλιωθεί με τον θάνατό του
No Escape from Now 18.09.25

«Κάποτε έπαιρνα χάπια για πλάκα, τώρα για να μείνω ζωντανός»: Ο Όζι Όσμπορν είχε συμφιλιωθεί με τον θάνατό του

Δύο μήνες μετά τον θάνατο του Όζι Όσμπορν, το ντοκιμαντέρ No Escape from Now έρχεται να μας βάλει στα τελευταία χρόνια της ζωής του πρωτοπόρου της heavy metal.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι
On Field 18.09.25

Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι

Η συνύπαρξη των Ελ Κααμπί και Ταρέμι στο δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο, δείχνει πιθανώς και το μέλλον της ομάδας σε τακτικό επίπεδο...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Οι δημοσκόποι βρίσκουν Τσίπρα, η κεντροαριστερά το… ψάχνει – Eπιστρέφουν τα συμπόσια
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Οι δημοσκόποι βρίσκουν Τσίπρα, η κεντροαριστερά το… ψάχνει – Eπιστρέφουν τα συμπόσια

Το φημολογούμενο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα έχει απήχηση, στο επίκεντρο η προέλευση των δυνητικών ψηφοφόρων, νέες εκδηλώσεις στην κεντροαριστερά για να μη χάσουν το τρένο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Εκνευρισμός στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ για την προσθήκη Λοβέρδου – Άνοιγμα στο Κέντρο ή στη Δεξιά η κίνηση Μητσοτάκη;
Πολιτική 18.09.25

Εκνευρισμός στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ για την προσθήκη Λοβέρδου – Άνοιγμα στο Κέντρο ή στη Δεξιά η κίνηση Μητσοτάκη;

Έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ προκαλεί η ανακοίνωση της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ. Το πλήθος των τοποθετήσεων και των πολιτικών του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ που κάνουν το άνοιγμα του πρωθυπουργού να απευθύνεται όχι στο Κέντρο αλλά στα δεξιά της Δεξιάς

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)
Μπάσκετ 18.09.25

«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)

Το ιστορικό «πεταχτάρι» του Γιώργου Πρίντεζη που χάρισε στον Ολυμπιακό το ευρωπαϊκό στην Πόλη, έγινε τατουάζ από οπαδό του Ολυμπιακού και ο πρώην αρχηγός των «ερυθρόλευκων» έκανε ένα απίθανο σχόλιο μέσω των social media...

Σύνταξη
Άγριες κόντρες στη Βουλή Φλωρίδη-Μάντζου και Γιαννούλη με φόντο τη δικαιοσύνη: «Είστε πολιτικά ψεύτης, συκοφάντης και αχρείος»
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Άγριες κόντρες στη Βουλή Φλωρίδη-Μάντζου και Γιαννούλη με φόντο τη δικαιοσύνη: «Είστε πολιτικά ψεύτης, συκοφάντης και αχρείος»

Αφορμή για την κόντρα μεταξύ του αρμόδιου υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Μάντζου και Χρήστου Γιαννούλη, αποτέλεσε διάταξη του νομοσχεδίου που απαγορεύει από τους κατηγορούμενους (σε περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων) να έχουν πρόσβαση στη δικογραφία της υπόθεσής τους

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σπουδαίο φιλικό Παλαιστίνης – Χώρας των Βάσκων στο Σαν Μαμές (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Σπουδαίο φιλικό Παλαιστίνης – Χώρας των Βάσκων στο Σαν Μαμές (vid, pics)

Την Εθνική ομάδα της Παλαιστίνης θα φιλοξενήσει στο γήπεδο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, η Χώρα των Βάσκων, σε ένα πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό φιλικό παιχνίδι ποδοσφαίρου τον προσεχή Νοέμβριο.

Σύνταξη
Τσιάρας για την ευλογιά των προβάτων: Αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις στο κρέας – Τι είπε για το εμβόλιο
Agro-in 18.09.25

Τσιάρας για την ευλογιά των προβάτων: Αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις στο κρέας – Τι είπε για το εμβόλιο

Ο Κώστας Τσιάρας, αναφέρθηκε στο κυβερνητικό σχέδιο για την ευλογιά των προβάτων, με ευχολόγια: «Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown, θα επιφέρει συνέπειες στην αγροτική οικονομία», είπε.

Σύνταξη
Θα το πάει στα άκρα ο Τζίμι Κίμελ μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του – Πανηγυρίζει ο Τραμπ που θέλει να πάρει κι άλλα κεφάλια
Σκοτεινές εποχές 18.09.25

Θα το πάει στα άκρα ο Τζίμι Κίμελ μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του – Πανηγυρίζει ο Τραμπ που θέλει να πάρει κι άλλα κεφάλια

Τα σχόλια του Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τον οδήγησαν εκτός αέρα, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει και τα «κεφάλια» των Τζίμι Φάλον και Σέθ Μάγιερς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο