Ζακ Λακαριέρ: Δημιουργικό πάθος για την Ελλάδα

Ένας από τους διανοουμένους που συνέβαλαν στην κατανόηση του κόσμου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Στις 17 Σεπτεμβρίου 2005 απεβίωσε στο Παρίσι ο Ζακ Λακαριέρ (Jacques Lacarrière), αξιομνημόνευτος γάλλος διανοούμενος, συγγραφέας, ελληνιστής και μεταφραστής.

Ο Λακαριέρ, ο οποίος είχε γεννηθεί στη Λιμόζ το 1925, σπούδασε φιλοσοφία και λογοτεχνία, υπήρξε δε ένας ακούραστος ταξιδευτής, τόσο με την κυριολεκτική όσο και με τη μεταφορική έννοια της λέξης.


Παράλληλα, και προπάντων ίσως, υπήρξε ένας αγνός ελληνολάτρης, ο οποίος έζησε επί μακρόν στη χώρα μας (την πρωτοεπισκέφθηκε το 1947, μεσούντος του Εμφυλίου) και συνέβαλε ουσιωδώς στην ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού —αρχαίου και σύγχρονου— στο εξωτερικό.

Ο Λακαριέρ εξέδωσε μυθιστορήματα, ποιήματα, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, βιβλία τέχνης κ.ά. (μεταξύ αυτών, το περίφημο «Ελληνικό καλοκαίρι», το 1976), ενώ μετέφρασε στα γαλλικά έλληνες συγγραφείς και ποιητές.


Στον Ζακ Λακαριέρ, που έθεσε την Ελλάδα στο επίκεντρο της ζωής του αλλά και του συγγραφικού έργου του, ήταν αφιερωμένο ένα κείμενο της Κατρίν Βελισσάρη, που έφερε τον τίτλο «Ο ανένταχτος οδοιπόρος» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 1997.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 28.9.1997

Η Βελισσάρη (άλλοτε διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και του Κέντρου Λογοτεχνικής Μετάφρασης του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών) έγραφε, μεταξύ άλλων, τα εξής για τον Λακαριέρ:


[…] Και για να γιορτάσει αυτά τα 50 χρόνια αδιάκοπου και παθιασμένου έρωτα για όλα τα πρόσωπα και όλες τις εποχές της Ελλάδας, αυτός ο ανένταχτος οδοιπόρος των δρόμων του ήλιου και της σκιάς ξαναγυρίζει αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα, ακολουθώντας τα ίχνη από τα ίδια του τα βήματα, τα βήματα της ελληνογαλλικής φιλίας.

Το γεγονός είναι σημαντικό, διότι μια τέτοια αναγνώριση συμβαίνει συνήθως είτε πολύ νωρίς είτε πολύ αργά, αλλά σπάνια στο απόγειο μιας καριέρας. Σήμερα η Ελλάδα και η Γαλλία τιμούν έναν άνθρωπο που συνέβαλε σημαντικά στην καλύτερη αμοιβαία γνωριμία και κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών.


Η Κατρίν Βελισσάρη

Το ελληνικό οδοιπορικό του Ζακ Λακαριέρ αρχίζει το 1947, όταν έρχεται να παίξει τους «Πέρσες» του Αισχύλου στην Επίδαυρο. […]

Βαθιά επηρεασμένος από αυτή την εμπειρία, καθώς και από τη «φιλοξενία» που έζησε έντονα σε καθημερινή βάση, ο Ζακ Λακαριέρ, όταν επιστρέφει στη Γαλλία, βιάζεται να ξαναφύγει και έτσι το 1950 ανακαλύπτει την Κρήτη.


Πέρα όμως από την ανεκδοτολογική πλευρά της ιστορίας, το οδοιπορικό του είναι υποδειγματικό γιατί ποτέ η περιγραφή του δεν γίνεται φολκλορικά επιφανειακή. Ο Ζακ Λακαριέρ εισχωρεί βαθιά στην ελληνική πραγματικότητα της εποχής του, προσεγγίζοντας όλες τις πλευρές της, είτε αυτές είναι ιστορικές είτε θρησκευτικές ή πολιτισμικές.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν για να κατανοήσει καλύτερα το παρόν, αυτός ο ακούραστος στρατοκόπος επιδιώκει τις συναντήσεις και με αυτόν τον τρόπο άλλωστε μαθαίνει εμπειρικά τη νεοελληνική γλώσσα. Γεμάτος περιέργεια για όλα και για όλους, για τα πολλαπλά πρόσωπα μιας χώρας μοιρασμένης ανάμεσα στο καθήκον να διατηρήσει τις μνήμες του παρελθόντος και την επιθυμία να ανοιχτεί στις υποσχέσεις του μέλλοντος, τον ακολουθούμε, καθώς, με τον ίδιο πάντα ενθουσιασμό, συναντάει τους μοναχούς του Αγίου Όρους, ανακαλύπτει το έργο του Πρεβελάκη ή μεταφράζει Ηρόδοτο.


Γιατί ο Ζακ Λακαριέρ ξέρει να αξιοποιεί δεδομένα εκ πρώτης όψεως αντιφατικά, για να επιτυγχάνει μια καλύτερη κατανόηση της ελληνικής πραγματικότητας και, πρώτα από όλα, να βρίσκει τον κοινό μυστικό κώδικα όλων αυτών που οποιοσδήποτε άλλος θα θεωρούσε αντιφατικά, δηλαδή τη μυθολογία, τον παγανισμό, την Ορθοδοξία. Με λίγες απλές φράσεις γεφυρώνει μιαν απόσταση αιώνων και ξαφνικά ολόκληρη η Ελλάδα, η διαμελισμένη σε ιστορικές ή πολιτισμικές ενότητες, γίνεται κατανοητή, γίνεται μια χώρα ζωντανή, συγκινητική, με το πραγματικό της πρόσωπο, με μια λέξη, κοντινή μας, αν ξεπεράσουμε τις προκαταλήψεις.

Δεν είναι τυχαίο που ο Ζακ Λακαριέρ, γεννημένος στη Λιμόζ αλλά μεσογειακός στην καρδιά, είναι στη Γαλλία καλεσμένος σε όλες τις εκπομπές, όλα τα περιοδικά, όλα τα συμπόσια ή τα στρογγυλά τραπέζια με θέμα την Ελλάδα. Η άποψή του είναι σφαιρική, φιλική, γαλήνια, πάντα αντικειμενική — παρουσιάζει στη Γαλλία μια συνολική εικόνα της Ελλάδας. Ανήκει στους διανοούμενους που συμβάλλουν στην κατανόηση του κόσμου. Ζητήστε του να μιλήσει για την Ορθοδοξία, τη μυθολογία ή την καθημερινή ζωή στη σύγχρονη Ελλάδα, και όλα γίνονται ξεκάθαρα, οι προκαταλήψεις διαλύονται (δεν ξέραμε πριν τον ακούσουμε!), η Ελλάδα γίνεται οικεία, κοντινή. Και επιπλέον, αυτή τη βαθιά κατανόηση της χώρας υπηρετεί ένα θαυμαστό αφηγηματικό ταλέντο, μια γλώσσα όλο διαύγεια, ένας αστείρευτος ενθουσιασμός. Γιατί δεν μιλάει μόνο για τη χώρα που γνωρίζει αλλά και για τη χώρα που διάλεξε, την εκλεκτή του, τη χώρα που ο ίδιος αποκαλεί «αποκάλυψη» της ζωής του. Και ολόκληρη αυτή η ζωή, εδώ και πενήντα χρόνια, είναι αφιερωμένη στο γράψιμο, στην ανακάλυψη, που ορμάται από την Ελλάδα και περιστρέφεται πάντα γύρω από αυτήν.


Ο ποιητής του «Ηνίοχου», του Lapidaire,  ο συγγραφέας του «Ελληνικού καλοκαιριού», των «Ένθεων» και μυθιστορημάτων όπως η «Μαρία η Αιγυπτία» και La poussière du monde, απευθύνει ερωτήματα στους ανθρώπους, τις δοξασίες, την πίστη τους, ακούγοντας, ταξιδεύοντας, γράφοντας και μεταφράζοντας. Όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι άλλωστε γι’ αυτόν οι πολλαπλές όψεις της ίδιας διηνεκούς πολυπραγμοσύνης. Αυτός ο ακούραστος εργάτης των γραμμάτων που γνωρίζει πώς να υπηρετεί τους άλλους, μεταφράζοντας —δηλαδή «ερμηνεύοντας», με τη μουσική έννοια του όρου—, έχει ήδη προσφέρει, και εξακολουθεί να προσφέρει, στους γάλλους αναγνώστες έργα μεγάλων ελλήνων δημιουργών, όπως ο Σεφέρης, ο Ταχτσής ή ο Πρεβελάκης. Τη μεταφραστική του ιδιότητα συμπληρώνει το ταλέντο του ως σχολιαστή και δημοσιογράφου που δεν διστάζει να γράφει επανειλημμένα, να παρουσιάζει τα κείμενα των άλλων, να βοηθά στην κατανόησή τους.

Ο πολυτάλαντος αυτός ελληνιστής, που δεν επιδέχεται κατατάξεις και ετικέτες, με τα προσωπικά του κείμενα και τις μεταφράσεις του προβάλλει συνεχώς την Ελλάδα, τροφοδοτώντας έτσι καθημερινά τον ζωντανό διάλογό του με αυτή τη χώρα. Αυτός ο πάντα σε εγρήγορση ελληνιστής, ξεχωριστή παρουσία που επιβάλλεται στον ελληνικό χώρο, θα έρθει στην Αθήνα για να γιορτάσει πενήντα χρόνια δημιουργικού πάθους. Λίγοι άντρες και λίγες γυναίκες μπορούν να επιδείξουν τέτοια σταθερότητα μέσα στον χρόνο, λίγοι δημιουργοί μπορούν στο απόγειο της καριέρας τους να είναι περήφανοι για μια τόσο πλούσια διαδρομή.

LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ

LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, στην έδρα του Αιγάλεω. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»
«Οριακά ρατσιστική» 17.09.25

Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»

Πρώην επίτροπος της Κομισιόν δεν μπόρεσε να κρατήσει την απογοήτευσή του με τις απόψεις της Κάγια Κάλας, που θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας από την Πέμπτη 18/09
Ελλάδα 17.09.25

Χαλάει ο καιρός από αύριο - Ισχυροί άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού φέρνει η ανάπτυξη πεδίου υψηλών πιέσεων πάνω από τα Βαλκάνια, με ισχυρούς βορείους ανέμους, υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύνταξη
Πάφος: Ποιος είναι ο άνδρας στο έμβλημα της κυπριακής ομάδας (pics)
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Ποιος είναι ο άνδρας που απεικονίζεται στο έμβλημα της Πάφου (pics)

Η Πάφος έχει ένα πολύ ιδιαίτερο έμβλημα που απεικονίζει έναν άνδρα. Ποιο είναι το πρόσωπο που αποτελεί κεντρική φιγούρα στο σήμα της αντιπάλου του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του Champions League;

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Άρης
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 17.09.25

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson Παναιτωλικός – Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Τα Νέα της Αγοράς 17.09.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ο έκτος σταθμός είναι η Τήνος, ένα νησί με ιδιαίτερες προκλήσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σύνταξη
Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου
Ελλάδα 17.09.25

Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου

Η συγκλονιστική πράξη αυτοθυσίας του Γκόγκα Λεντιάν στις όχθες του Αράχθου όχι μόνο συγκίνησε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και τον οδήγησε στην τιμητική απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Σύνταξη
«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» – Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ
Ωραίος τύπος 17.09.25

«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» - Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ

Διαδήλωσε ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, υποστήριξε τους Μαύρους Πάνθηρες, διαμαρτυρήθηκε για τα δικαιώματα των ζώων, κατέληξε στη φυλακή μετά από μια καθιστική διαμαρτυρία για το κλίμα – και πρωταγωνίστησε στις ταινίες Babe, LA Confidential και Succession. Ο Τζέιμς Κρόμγουελ εξηγεί πώς έγινε ο απόλυτος ακτιβιστής-ηθοποιός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης
Μαγική βραδιά 17.09.25

Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης

Με μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στους δημιουργούς Δημήτρη Μητρόπουλο, Νίκο Καζαντζάκη και Μίκη Θεοδωράκη ολοκλήρωσε τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη.

Σύνταξη
Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague
Euroleague 17.09.25

Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός μετά την επιστροφή του από την Κύπρο, είδε τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται και να χάνει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την πρεμιέρα της Euroleague – Τι συνέβη με τον Αμερικανό γκαρντ.

Σύνταξη
