Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο

Πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας Pussy Riot καταδικάστηκαν ερήμην σε ποινές φυλάκισης από δικαστήριο της Μόσχας, σύμφωνα με το Art Newspaper.

Η Μαρία (Μάσα) Αλεχίνα, η Όλγα Μπορίσοβα, η Ντιάνα Μπουρκότ, η Αλίνα Πετρόβα και η Τάσο Πλέτνερ αντιμετωπίζουν ποινές από οκτώ έως δεκατρία χρόνια, με την κατηγορία ότι «διέδωσαν εν γνώσει ψευδείς πληροφορίες» για τις κινήσεις του ρωσικού στρατού. Αφορμή στάθηκε το βίντεο που δημοσίευσε το 2022 η ομάδα, με τίτλο «οι κραυγές της Μαριούπολης», αλλά και η γενικότερη δράση της εναντίον του Πούτιν.

«Το παράδοξο είναι ότι βιαστές και δολοφόνοι στη Ρωσία τιμωρούνται με τρία ή τέσσερα χρόνια, ενώ οι ακτιβιστές δέχονται τερατώδεις καταδίκες μόνο για τις απόψεις τους.»

«Στηρίζω κάθε λέξη μου και η αντιπολεμική μου στάση είναι σαφής»

Η Ντιάνα Μπουρκότ, αντιδρώντας στην απόφαση, δήλωσε: «Στηρίζω κάθε λέξη μου και η αντιπολεμική μου στάση είναι σαφής. Το παράδοξο είναι ότι βιαστές και δολοφόνοι στη Ρωσία τιμωρούνται με τρία ή τέσσερα χρόνια, ενώ οι ακτιβιστές δέχονται τερατώδεις καταδίκες μόνο για τις απόψεις τους».

Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη φρίκη της πολιορκίας της Μαριούπολης, πόλης-συμβόλου της ουκρανικής αντίστασης.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, μέχρι τον περασμένο Ιούλιο, τουλάχιστον 13.883 άμαχοι είχαν χάσει τη ζωή τους στην Ουκρανία λόγω της ρωσικής εισβολής.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2025 από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, περισσότεροι από 13.300 πολίτες είχαν σκοτωθεί και περίπου 31.700 είχαν τραυματιστεί από τον Φεβρουάριο του 2022. Η οργάνωση Human Rights Watch εκτιμά ότι 10.284 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Μαριούπολη, αναγνωρίζοντας ότι τα ακριβή στοιχεία για τις ουκρανικές απώλειες παραμένουν δύσκολο να καθοριστούν λόγω της συνεχιζόμενης ρωσικής κατοχής και της εκτεταμένης καταστροφής της πόλης.

Η πολιορκία της Μαριούπολης δεν άφησε ανέγγιχους τους πολιτιστικούς χώρους: το 2022, τα ρωσικά στρατεύματα έκλεψαν περισσότερα από 2.000 έργα τέχνης από τρία τοπικά μουσεία, συμπεριλαμβανομένου του Μουσείου Κουίντζι, σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της πόλης.