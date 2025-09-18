Νεκρός άνδρας στη Γλυφάδα: Μπήκε στον κάδο ανακύκλωσης να πάρει ρούχα και εγκλωβίστηκε
Ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης ρούχων στη Γλυφάδα, εκτιμάται πως πέθανε από ασφυξία ή κάποιο άλλο παθολογικό αίτιο.
Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός, ο 40χρονος άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης ρούχων (στην εικόνα πάνω από notia) τα ξημερώματα της Πέμπτης, ερευνά η αστυνομία.
Ο 4οχρονος, μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε από τον κάδο χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Δεν έχει διευκρινιστεί πόση ώρα ο άτυχος άνδρας βρισκόταν εγκλωβισμένος μέσα στον κάδο
Χωρίς τις αισθήσεις του #απεγκλωβίστηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης ενδυμάτων, και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, στην περιοχή του δήμου Γλυφάδας Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2025
Γλυφάδα: Πιθανόν από ασφυξία ο θάνατος του άνδρα
Από την αστυνομία πιστεύουν ότι ο άνδρας πρέπει να μπήκε μέσα στον κάδο για να πάρει ρούχα αλλά εγκλωβίστηκε καθώς ο κάδος κλείνει μόνος του, ενώ εκτιμάται πως πέθανε από ασφυξία ή κάποιο άλλο παθολογικό αίτιο. Όπως αναφέρεται ο κάδος διαθέτει σύστημα, το οποίο κλείνει αυτόματα και δεν ανοίγει από το εσωτερικό του.
Οι πυροσβέστες για να τον απεγκλωβίσουν έκοψαν την πόρτα του κάδου.
Όπως αναφέρει το MEGA δεν έχει διευκρινιστεί πόση ώρα ο άτυχος άνδρας βρισκόταν εγκλωβισμένος μέσα στον κάδο.
