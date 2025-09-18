newspaper
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νεκρός άνδρας στη Γλυφάδα: Μπήκε στον κάδο ανακύκλωσης να πάρει ρούχα και εγκλωβίστηκε
Ελλάδα 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:02

Νεκρός άνδρας στη Γλυφάδα: Μπήκε στον κάδο ανακύκλωσης να πάρει ρούχα και εγκλωβίστηκε

Ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης ρούχων στη Γλυφάδα, εκτιμάται πως πέθανε από ασφυξία ή κάποιο άλλο παθολογικό αίτιο.

Σύνταξη
Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Spotlight

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός, ο 40χρονος άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης ρούχων (στην εικόνα πάνω από notia) τα ξημερώματα της Πέμπτης, ερευνά η αστυνομία.

Ο 4οχρονος, μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε από τον κάδο χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δεν έχει διευκρινιστεί πόση ώρα ο άτυχος άνδρας βρισκόταν εγκλωβισμένος μέσα στον κάδο

Γλυφάδα: Πιθανόν από ασφυξία ο θάνατος του άνδρα

Από την αστυνομία πιστεύουν ότι ο άνδρας πρέπει να μπήκε μέσα στον κάδο για να πάρει ρούχα αλλά εγκλωβίστηκε καθώς ο κάδος κλείνει μόνος του, ενώ εκτιμάται πως πέθανε από ασφυξία ή κάποιο άλλο παθολογικό αίτιο. Όπως αναφέρεται ο κάδος διαθέτει σύστημα, το οποίο κλείνει αυτόματα και δεν ανοίγει από το εσωτερικό του.

Οι πυροσβέστες για να τον απεγκλωβίσουν έκοψαν την πόρτα του κάδου.

Όπως αναφέρει το MEGA δεν έχει διευκρινιστεί πόση ώρα ο άτυχος άνδρας βρισκόταν εγκλωβισμένος μέσα στον κάδο.

Economy
Φέτα: Σε διαρκή απειλή από την επιδημία της ευλογιάς

Φέτα: Σε διαρκή απειλή από την επιδημία της ευλογιάς

Vita.gr
Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

World
Fed: Πώς απομονώθηκε ο εκλεκτός του Τραμπ

Fed: Πώς απομονώθηκε ο εκλεκτός του Τραμπ

Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του
Ελλάδα 18.09.25

Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του

Πριν 12 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλος τάγματος εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, «Χρυσή Αυγή»

Σύνταξη
Σχεδόν 20.000 τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία – Το μπαλάκι… στις εγκυμονούσες πετάει το υπ. Παιδείας  
Απάντηση ΟΛΜΕ 18.09.25

Σχεδόν 20.000 τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία – Το μπαλάκι… στις εγκυμονούσες πετάει το υπ. Παιδείας  

Για τα κενά στα σχολεία φταίνε οι νεοδιορισθείσες εκπαιδευτικοί που ζητάνε άδεια εγκυμοσύνης και ανατροφής παιδιού υποστηρίζει το υπ. Παιδείας. Στοχοποίηση των εκπαιδευτικών καταγγέλλει η ΟΛΜΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα
Ελλάδα 18.09.25

Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και, έπειτα από την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου, μόνο Κασιδιάρης, Ρουπακιάς και Λαγός παραμένουν στη φυλακή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»
Επίθεση Λύκου 18.09.25

Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο θανάτωσης του - Ανησυχία στον δήμο Σιθωνίας- Τι λέει στο in o προϊστάμενος του Τμήματος Aγριας Ζωής και Θήρας στη Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ και ο υπεύθυνος τύπου στην «Καλλιστώ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μεταναστευτικό: Συμφωνία για δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη – Βραδιά ταραχών στην Αγυιά που ασφυκτιά
Χανιά 17.09.25

Συμφωνία για δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη - Βραδιά ταραχών στην Αγυιά που ασφυκτιά

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Κρήτη. Το μεταναστευτικό δοκιμάζει τις αντοχές του νησιού και εκθέτει τις κυβερνητικές πολιτικές. Συμφωνία για τη δημιουργία δύο δομών προσωρινής παραμονής. Νύχτα έντασεις και ταραχών στην Αγυιά.

Σύνταξη
Γαλλία: Επίδειξη δύναμης και ενότητας από την εργατική τάξη απέναντι στον Λεκορνί – Γενική απεργία
«Φορολογήστε τους πλούσιους» 18.09.25

Επίδειξη δύναμης και ενότητας από την εργατική τάξη απέναντι στον Λεκορνί - Αναμένεται συμμετοχή ρεκόρ στην απεργία

Εκατοντάδες χιλιάδες αναμένεται να κατέβουν σήμερα στους δρόμους στη Γαλλία απέναντι στα σχέδια σκληρής λιτότητας του Μακρόν - Δοκιμασία με το καλημέρα για τον νέο πρωθυπουργό

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο
Music 18.09.25

Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο

«Το παράδοξο είναι ότι βιαστές και δολοφόνοι στη Ρωσία τιμωρούνται με τρία ή τέσσερα χρόνια, ενώ οι ακτιβιστές δέχονται τερατώδεις καταδίκες μόνο για τις απόψεις τους», δήλωσε μέλος των Pussy Riot για την απόφαση

Σύνταξη
Κικίλιας: Οι ΗΠΑ παράγουν LNG που η Ελλάδα μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο με τον πανίσχυρο στόλο της
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Κικίλιας: Οι ΗΠΑ παράγουν LNG που η Ελλάδα μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο με τον πανίσχυρο στόλο της

Ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας (National Energy Dominance Council), Νταγκ Μπέργκαμ

Σύνταξη
Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…
On Field 18.09.25

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…

Ο Ολυμπιακός δεν... έσπασε το τείχος της Πάφου, όμως αυτά που είπε μετά το ματς ο Μεντιλίμπαρ, δείχνουν γιατί έχει ήδη πετύχει τόσα πολλά στον Πειραιά -και μπορεί ακόμη περισσότερα.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Έρευνα: Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου
Έρευνα 18.09.25

Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου

Τέσσερις στους δέκα ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου έχουν τις γενετικές μεταλλάξεις που τους κάνουν δεκτικούς στην ασπιρίνη και στις προστατευτικές της ιδιότητες

Σύνταξη
Ελλάδα 18.09.25

Κρίση χρηματοδότησης ΟΗΕ λόγω… Κίνας και ΗΠΑ – «Είναι ακατανόητο»
«Είναι ακατανόητο» 18.09.25

Κρίση χρηματοδότησης ΟΗΕ λόγω… Κίνας και ΗΠΑ

Ως οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, η Κίνα και οι ΗΠΑ -που επίσης καθυστερούν συχνά τις πληρωμές τους στον ΟΗΕ- είναι οι μεγαλύτεροι συνεισφορείς στον προϋπολογισμό του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το τελεσίγραφο στον Γάλλο πρωθυπουργό, Λεκορνί, είναι σαφές: Ή θα φορολογήσεις τους πλούσιους ή θα πέσεις
Φόρος Ζουκμάν 18.09.25

Το τελεσίγραφο στον Γάλλο πρωθυπουργό, Λεκορνί, είναι σαφές: Ή θα φορολογήσεις τους πλούσιους ή θα πέσεις

Ο Λεκορνί φοβάται ότι επιβάλλοντας τον φόρο, όπως απαιτούν οι Σοσιαλιστές, θα χάσει τη στήριξη των δεξιών συμμάχων του και των εργοδοτών. Χωρίς αυτόν όμως, η κυβέρνησή του μετρά μέρες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Απάντηση ΟΛΜΕ 18.09.25

Ένα σκυλάκι που το λένε Prada και άλλα χαριτωμένα τετράποδα προς υιοθεσία στην Εβδομάδα Μόδας της ΝΥ
Πασαρέλα του καλού 18.09.25

Ένα σκυλάκι που το λένε Prada και άλλα χαριτωμένα τετράποδα προς υιοθεσία στην Εβδομάδα Μόδας της ΝΥ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Rachel Antonoff και η Susan Alexandra ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δώσουν έξτρα χαρά στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης με την εκδήλωση «Best in Show» - μια πασαρέλα που προτρέπει στην υιοθεσία σκύλων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα στην Αυστραλία για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Μπάσκετ 18.09.25

Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα στην Αυστραλία για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ξεκινά στην Αυστραλία, όπου από τα ξημερώματα της Πέμπτης βρίσκονται Αταμάν και διεθνείς του Παναθηναϊκού, το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» – Sold out το πρώτο ματς κόντρα στην Παρτιζάν.

Σύνταξη
Γάζα: Συνεδριάζει εκ νέου το ΣΑ του ΟΗΕ – Αύξηση της πίεσης στις ΗΠΑ που ετοιμάζονται για ακόμα ένα βέτο
Κόσμος 18.09.25

Συνεδριάζει εκ νέου το ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα - Αύξηση της πίεσης στις ΗΠΑ που ετοιμάζονται για ακόμα ένα βέτο

Το ΣΑ του ΟΗΕ συνεδριάζει ενώ το Ισραήλ υλοποιεί το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστίνιων από τη Γάζα - Οι ΗΠΑ για ακόμα μία φορά αναμένεται να θέσουν βέτο σε ψήφισμα για κατάπαυση πυρός

Σύνταξη
Δημήτρης Σταρόβας Θύμα διαδικτυακής απάτης
Fizz 18.09.25

Δημήτρης Σταρόβας Θύμα διαδικτυακής απάτης- Τι συνέβη

Τι συνέβη στον γνωστό καλλιτέχνη και μάλιστα όχι για πρώτη φορά; Ο Δημήτρης Σταρόβας ζήτησε από τους followers του αλλά και γενικά από τον κόσμο να προσέχει και να μην πιστεύει αυτά που βλέπει στο διαδίκτυο.

Σύνταξη
Το ξεχωριστό μήνυμα των Νταβίντ Λουίζ – Ροντινέι: «Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας»
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Το ξεχωριστό μήνυμα των Νταβίντ Λουίζ – Ροντινέι: «Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας»

Καλοί φίλοι και συμπαίκτες, ο Νταβίντ Λουίζ και ο Ροντινέι έστειλαν ένα ξεχωριστό ποδοσφαιρικό μήνυμα μετά το Ολυμπιακός - Πάφος που τους βρήκε αντίπαλους για μόνο 90 λεπτά.

Σύνταξη
Φέτα: Ο αντίκτυπος από την επιδημία της ευλογιάς – Οι εκτιμήσεις της αγοράς
Εκτιμήσεις της αγοράς 18.09.25

Σοβαρός ο κίνδυνος για τη φέτα λόγω της ευλογιάς - Πότε θα γίνει εμφανές το πρόβλημα

Oι επιχειρήσεις έχουν τυροκομήσει τη γαλακτοπαραγωγή των προηγούμενων μηνών και υπάρχουν αποθέματα - Τους επόμενους μήνες η τιμή στη φέτα θα πιεστεί, ενώ εμφανής θα είναι ο αντίκτυπος από το 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας
Editorial 18.09.25

Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας

Ο κυβερνητικός επικοινωνιακός μηχανισμός επιδίδεται σε ιδιαίτερα ευφάνταστες ερμηνείες των δημοσκοπήσεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
