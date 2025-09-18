Γλυφάδα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κάδο ανακύκλωσης ρούχων
Ο άνδρας, πιθανόν να εγκλωβίστηκε μέσα στον κάδο ανακύκλωσης ρούχων την Οδό Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου στη Γλυφάδα
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης ένας άνδρας μέσα από κάδο ανακύκλωσης ρούχων στη Γλυφάδα.
Ο άνδρας, εντοπίστηκε στην Οδό Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου.
Στο σημείο μετέβησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα προκειμένου να τον βγάλουν από τον κάδο. Ο άντρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο.
Χωρίς τις αισθήσεις του #απεγκλωβίστηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης ενδυμάτων, και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, στην περιοχή του δήμου Γλυφάδας Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2025
Τι συνέβη
Ο άνδρας φαίνεται να εγκλωβίστηκε μέσα στον κάδο, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να τον απεγκλωβίσουν, μεταδίδει το MEGA.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άνδρα Ρομά.
Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.
