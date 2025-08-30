Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η 76χρονη κολυμβήτρια από τη Σερβία που αγνοούνταν από το βράδυ της Παρασκευής στην Αγία Τριάδα του δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Η 76χρονη εντοπίστηκε μετά τις 08:00 του Σαββάτου 30 Αυγούστου από ελικόπτερο Super Puma που συμμετείχε στις έρευνες, ανοιχτά της θάλασσας της Αγίας Τριάδας, πλησίον του ΚΑΑΥ. Ακολούθως ανασύρθηκε από στελέχη του λιμενικού σώματος και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ.

Η κολυμβήτρια μεταφέρθηκε στη συνέχεια, χωρίς τις αισθήσεις, στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», στη Θεσσαλονίκη.

Το χρονικό των ερευνών

Υπενθυμίζεται ότι, το Λιμενικό Σώμα ειδοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής και άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού της 76χρονης γυναίκας από τη Σερβία στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Στις έρευνες συμμετείχαν περιπολικά σκάφη καθώς και ελικόπτερο. Μετά από αίτημα, στις έρευνες συμμετείχε και πλήρωμα εθελοντών με το διασωστικό σκάφος Όντιν της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης καθώς και η ομάδα ΟΦΚΑΘ.

Η γυναίκα ήταν 76 ετών και υπήκοος Σερβίας, ενώ το τελευταίο στίγμα ήταν στην περιοχή ΠΙΚΠΑ. Η ίδια είχε πάει για κολύμβηση στην περιοχή με την παρέα της.