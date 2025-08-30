Συνεχίζονται και σήμερα Κυριακή, 30 Αυγούστου, οι έρευνες για την αγνοουμένη κολυμβήτρια στην Αγία Τριάδα, στη Θεσσαλονίκη.

Το Λιμενικό Σώμα ειδοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής και άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού της 76χρονης γυναίκας από τη Σερβία στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Υπήκοος Σερβίας η αγνοουμένη

Στις έρευνες συμμετέχουν περιπολικά σκάφη καθώς και ελικόπτερο. Μετά από αίτημα, στις έρευνες συμμετέχει και πλήρωμα εθελοντών με το διασωστικό σκάφος Όντιν της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης καθώς και η ομάδα ΟΦΚΑΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, η γυναίκα είναι 76 ετών και υπήκοος Σερβίας, ενώ το τελευταίο στίγμα της φέρεται να ήταν στην περιοχή ΠΙΚΠΑ. Η ίδια είχε πάει για κολύμβηση στην περιοχή με την παρέα της.

Παράλληλα, η ομάδα του ΟΦΚΑΘ και η ΕΟΔ δημοσίευσαν βίντεο από τη νυχτερινή επιχείρηση εντοπισμού της 76χρονης.



