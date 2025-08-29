Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Αγνοείται κολυμβήτρια στην Αγία Τριάδα

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη έρευνα για αγνοούμενη κολυμβήτρια στην Αγία Τριάδα, στη Θεσσαλονίκη.

Το Λιμενικό Σώμα ειδοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής και αυτήν την ώρα επιχειρεί στον Θερμαϊκό Κόλπο με δύο περιπολικά σκάφη, ένα παραπλέον κι ένα αλιευτικό, ενώ, μετά από αίτημα, στις έρευνες συμμετέχει και τετραμελές πλήρωμα εθελοντών με το διασωστικό σκάφος Όντιν της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είναι 76 ετών και υπήκοος Σερβίας, ενώ το τελευταίο στίγμα της φέρεται να ήταν στην περιοχή ΠΙΚΠΑ. Η ίδια είχε πάει για κολύμβηση στην περιοχή με την παρέα της.