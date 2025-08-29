Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Αγνοείται κολυμβήτρια στην Αγία Τριάδα
Το Λιμενικό Σώμα ειδοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής και αυτήν την ώρα επιχειρεί στον Θερμαϊκό Κόλπο με δύο περιπολικά σκάφη
- Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πολυτελής πισίνα που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ
- Γιαγιά και εγγονή παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού στην Πάτρα - Νεκρή η γυναίκα, στο νοσοκομείο η 8χρονη
- Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»
- Τραγωδία με τουλάχιστον 69 νεκρούς μετανάστες από σκάφος που ανατράπηκε στις ακτές της Μαυριτανίας
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη έρευνα για αγνοούμενη κολυμβήτρια στην Αγία Τριάδα, στη Θεσσαλονίκη.
Το Λιμενικό Σώμα ειδοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής και αυτήν την ώρα επιχειρεί στον Θερμαϊκό Κόλπο με δύο περιπολικά σκάφη, ένα παραπλέον κι ένα αλιευτικό, ενώ, μετά από αίτημα, στις έρευνες συμμετέχει και τετραμελές πλήρωμα εθελοντών με το διασωστικό σκάφος Όντιν της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είναι 76 ετών και υπήκοος Σερβίας, ενώ το τελευταίο στίγμα της φέρεται να ήταν στην περιοχή ΠΙΚΠΑ. Η ίδια είχε πάει για κολύμβηση στην περιοχή με την παρέα της.
- Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας
- Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο
- Μαυριτανία: Τραγωδία με τουλάχιστον 69 νεκρούς μετανάστες από σκάφος που ανατράπηκε στις ακτές της χώρας
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 30.08.2025]
- Λέτσε – Μίλαν 0-2: «Καθάρισε» στο δεύτερο μέρος
- Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις