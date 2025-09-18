Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 18.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Μείνε ψύχραιμος αλλά και παρατηρητικός, γιατί η μέρα είναι φορτωμένη με εμπόδια, εντάσεις και μπερδέματα. Αν κάτι δεν σε γεμίζει και δεν σε κάνει χαρούμενο πια, τότε σταμάτα να πηγαίνεις κόντρα σε αυτό και άστο πίσω σου. Να ξέρεις πως το να προσπαθήσεις να το αλλάξεις, μπας και σου ταιριάξει πάντως δεν αποτελεί επιλογή για σένα.
DON’TS: Μην υπεραναλύεις τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου, γιατί θα καταλήξεις να ασχολείσαι μόνο με καταστάσεις που σου έχουν αφήσει κουσούρια. Άσκοπο πισωγύρισμα δηλαδή. Ή και μαζοχισμός. Ταυτόχρονα μην είσαι ούτε απρόσεκτος, αλλά ούτε και υπερβολικός όσον αφορά τις αντιδράσεις σου. Μην στριμωχτείς στη γωνία λόγω αυτών που σε ενοχλούν.
Ταύρος
DO’S: Επειδή είσαι μπερδεμένος με αυτά που βλέπεις, νομίζω πως κάτι πρέπει να κάνεις για να ξεμπερδευτείς, τι λες; Κυρίως όμως πρέπει να διαχειριστείς το περίεργο κλίμα που επικρατεί γύρω σου, καθώς αυτό είναι που σε χαώνει. Περιόρισέ το όσο μπορείς αυτό λοιπόν. Προσπάθησε να επαναφέρεις και την χαμένη ηρεμία (ή ψυχραιμία) στη ζωή σου.
DON’TS: Μην αφήσεις την συναισθηματική σου σύγχυση να σε κάνει να χάσεις εντελώς την λογική σου, γιατί μετά κάηκες! Μην επηρεαστείς γενικώς από τα feelings, γιατί τότε θα σε πιάσουν τα ζουμιά! Μην εκνευριστείς από το feedback που θα σου δώσουν ορισμένοι και μην αντιδράσεις απότομα εξαιτίας αυτού. Μην συμπεριφέρεσαι εγωιστικά.
Δίδυμοι
DO’S: Προσπάθησε να διαχειριστείς το χάος, την ένταση και την σύγχυση που υπάρχουν σήμερα. Δεν είναι εύκολο το ξέρω, αλλά πρέπει να το προσπαθήσεις. Ειδικά στο κομμάτι της συνεννόησης, όπου είναι ένας τομέας που πάλι βάλλεται. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν πολλά που πρέπει να κάνεις, είναι και αρκετά απαιτητικά, οπότε πρέπει να είσαι εκεί.
DON’TS: Μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα μαζί, γιατί αυτό δεν θα βγει. Το σημαντικό είναι να μην σπαστείς εξαιτίας αυτού, γιατί είναι απολύτως λογικό. Μην στεναχωρηθείς από τα θέματα που θα έρθουν στην επιφάνεια στο σπίτι. Μπορεί να προκύψουν καυγάδες, να ακούσεις παράπονα ή να δεις απότομες συμπεριφορές. Μην χάσεις την αποφασιστικότητά σου.
Καρκίνος
DO’S: Μπορείς να κάνεις τις αλλαγές που θέλεις μεν, απλά πρέπει να αποφύγεις να τις κάνεις με πίεση, έτσι; Στο λέω αυτό γιατί ενδέχεται να ανοίξουν ξανά κάποιες παλιές πληγές και να θυμηθείς τον πόνο που σου είχαν προκαλέσει κάποτε. Προσπάθησε λοιπόν να κρατήσεις τα παράπονα και τα νεύρα που θα προκύψουν από αυτό το πισωγύρισμα.
DON’TS: Μην χαώνεσαι από όλα αυτά που γυρίζουν μέσα στο κεφάλι σου. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να βάλεις σε σειρά. Μην επιτρέψεις στις ανασφάλειες και στα άγχη να κάνουν υπερβολικά δύσκολα τα πράγματα για σένα. Μην κάνεις ξεκαθαρίσματα σήμερα, αν είναι να τα κάνεις με έντονο ύφος, γιατί ο τρόπος που μιλάς θα καθορίσει την έκβαση αυτών.
Λέων
DO’S: Stay alert, γιατί η μέρα πρόκειται να είναι αρκετά μπερδεμένη. Στα ερωτικά σου, υπάρχει μια στεναχώρια να το πω; Μια μαυρίλα να το πω; Πάντως δεν υπάρχει προφανής λόγος γι’ αυτό, άρα γιατί δεν κάνεις κάτι για να το περιορίσεις λίγο; Προτείνω να τα βάλεις όλα κάτω, να τα δεις γι’ αυτό που πραγματικά είναι και να σταματήσεις επιτέλους να εθελοτυφλείς.
DON’TS: Μην φοβάσαι να δεις κατάματα όλα αυτά που σε πονάνε, γιατί πλέον δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Μην αντιδράσεις απότομα ή και ωμά λόγω του ότι ίσως έρθουν ξανά οι ανασφάλειές σου στην επιφάνεια. Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, αν είναι να ξεμπλεχτείς λίγο. Πιάσου από όπου μπορείς για να τη βγάλεις καθαρή.
Παρθένος
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις μια καλή απόσταση από τα πάντα, προκειμένου να τα ξεκαθαρίσεις όλα. Κι αυτό γιατί αν συνεχίσεις να αναλύεις τα δεδομένα μέσα στο κεφάλι σου όλο και θα τα διογκώνεις, κάτι που δεν ενδείκνυται καθόλου για σένα. Έχεις πολλές επιλογές και εναλλακτικές μεν, αλλά πρέπει κάπου να κατασταλάξεις, σωστά;
DON’TS: Μη γεμίσεις με ενοχές, αν κάνεις κρυφές επαφές, τύπου ραντεβουδάκια. Αλλιώς ας μην τα κανόνιζες εξαρχής! Τι επειδή κάποιοι σε πήραν πρέφα το παίζεις και καλά στεναχωρημένος; Δε νομίζω πως περνάνε αυτά πάντως να ξέρεις! Ωστόσο μη μένεις άλλο απροστάτευτος μπροστά στα σκηνικά που μπορούν να σε φέρουν σε ακραία δύσκολη θέση.
Ζυγός
DO’S: Αξιοποίησε την κοινωνική σου διάθεση με το να αγνοήσεις τις λεπτομέρειες που σου φαίνονται υπερβολικές. Ειδικά αν κάτι σου κάθεται εντελώς στραβά, φύγε, απομακρύνσου, γιατί δεν θα σε ωφελήσει ούτε το να φας κάποιου είδους σκάλωμα, αλλά ούτε και το να γίνεις ψυχρός ή να κρατήσεις απόσταση από τα λάθος άτομα, έτσι;
DON’TS: Μην επηρεαστείς από το γενικότερο mood, γιατί θα πέσεις στα ερωτικά σου. Μην επικοινωνείς λοιπόν στεγνά, κοφτά και παγωμένα, γιατί δεν θα σου βγει σε καλό. Εκτός αν σε ψήνει περισσότερο το να μείνεις μπακούρι. Αν θες να κάνεις αλλαγές, μην σε νοιάζει το πως θα αντιδράσουν οι απέναντι. Σιγά μην τους πάρουμε και την άδεια, σωστά;
Σκορπιός
DO’S: Καθάρισε το μυαλό σου, γιατί είσαι αρκετά μπερδεμένος και αποπροσανατολισμένος. Στα επαγγελματικά, μείνε συγκεντρωμένος, γιατί είναι πολλά αυτά που έχεις να κάνεις. Διαχειρίσου το άγχος σου για να μην ανέβουν οι τόνοι υπερβολικά και χωρίς λόγο. Απόφυγε τις απότομες κινήσεις και συμπεριφορές. Βελτίωσε όμως και τα πλάνα σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην χαωθείς από το περίεργο κλίμα που επικρατεί. Ταυτόχρονα μην απογοητευτείς από την συμπεριφορά ορισμένων συνεργατών σου. Ωστόσο αν χρειαστεί, μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις, προκειμένου να κάνεις τη δουλειά σου απρόσκοπτα. Από την άλλη, μη γίνεσαι υπερβολικός για κανένα λόγο, καθώς δεν σε παίρνει.
Τοξότης
DO’S: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα ίσως να μην είναι τόσο ευέλικτα όσο ιδανικά θα ήθελες. Παρόλα αυτά εσύ πρέπει και να ρυθμίσεις τις δουλειές σου, αλλά και να αναπροσαρμόσεις τις κινήσεις σου. Είναι πολύ θετικό το ότι θέλεις να δεις τα πάντα γύρω σου διαφορετικά, απλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να σε πιάνει το πείσμα και η βιασύνη σου.
DON’TS: Μη μπεις σε διλήμματα εξαιτίας της θολωμένης σου κρίσης. Όμως μην συνεχίσεις να την αφήνεις έτσι στην τύχη της. Μην αρνείσαι να χαλαρώσεις λόγω του ότι υπάρχει ένταση και άγχος στην ατμόσφαιρα. Μη δυσκολευτείς να βρεις λύσεις στα προβλήματά σου εξαιτίας των γεγονότων που μπορεί να δημιουργηθούν στην οικογένεια.
Αιγόκερως
DO’S: Σταμάτα πια να δημιουργείς μόνος σου διλήμματα και προβληματισμούς στον εαυτό σου σχετικά με το πως πρέπει να κινηθείς. Αν είναι να οριστικοποιήσεις κάποιες αποφάσεις, τότε είναι σώφρων το να τις ξανασκεφτείς λίγο καλύτερα. Επειδή το οικονομικό παίζει πολύ στο μυαλό σου, χρησιμοποίησέ το ως κίνητρο ή κάνε κάνα manifest ξέρω κι εγώ;
DON’TS: Αν είσαι σε φάση διαπραγματεύσεων, τότε μην είσαι αμετακίνητος. Μην υποκινείσαι από το πείσμα σου, γιατί και το ενδιαφέρον σου θα καταλήξεις να χάσεις, αλλά και πίσω μπορεί να πας σε αυτό το κομμάτι. Παράλληλα μην κωλώσεις να αλλάξεις mindset- αν πρέπει- επειδή αγχώνεσαι και φοβάσαι μη τυχόν και σου πάει κάτι στραβά γενικώς.
Υδροχόος
DO’S: Δούλεψε περισσότερο με τις ανασφάλειές σου για να σταματήσεις έστω να αυτοπεριορίζεσαι. Σταμάτα πια να κάνεις δεύτερες σκέψεις, ειδικά αν σκοπεύεις να συζητήσεις πράγματα που κρύβεις καιρό μέσα σου. Απόφυγε να έρθεις σε αντιπαράθεση με τους δικούς σου ανθρώπους. Κάνε τις αλλαγές που θέλεις μεν, μείνε αρκετά επιφυλακτικός δε.
DON’TS: Μην μπερδευτείς από τις συμπεριφορές κι από αυτά που θα δεις από τους ανθρώπους γύρω σου. Μην αντιδράσεις όπως να’ ναι και μην χαωθείς από τα συναισθήματά σου, τα οποία είναι all over the place, έτσι; Μην απογοητευτείς από τις αντιδράσεις των απέναντι. Μην παίξεις όμως και το θύμα νομίζοντας πως όλοι σε μειώνουν.
Ιχθύες
DO’S: Περίεργη μέρα με ένταση και πίεση στα επαγγελματικά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως εσύ πρέπει να χαωθείς, έτσι; Διαχειρίσου τις αποστάσεις που βλέπεις να παίρνουν ορισμένοι συναδέλφοί σου, καθώς η αλήθεια είναι πως εκτός του ότι δεν το περίμενες, είχες ποντάρει και πολλά σε αυτούς. Απόφυγε όμως να.νιώσεις μόνος, γιατί αυτό δεν ισχύει.
DON’TS: Μην εκνευριστείς και μην αγχωθείς (πιο πολύ απ’ ότι είσαι ήδη) λόγω του ότι νιώθεις να σε καταπλακώνουν τα πρέπει αλλά και οι υποχρεώσεις. Το ζητούμενο είναι λοιπόν να μην χάσεις την άνεση και την ελευθερία κινήσεών σου, άρα κάνε αυτό που πρέπει. Από την άλλη, μην κινηθείς περίεργα λόγω της αβεβαιότητας που σε έχει κατακλύσει.
