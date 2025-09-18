DO’S: Μείνε ψύχραιμος αλλά και παρατηρητικός, γιατί η μέρα είναι φορτωμένη με εμπόδια, εντάσεις και μπερδέματα. Αν κάτι δεν σε γεμίζει και δεν σε κάνει χαρούμενο πια, τότε σταμάτα να πηγαίνεις κόντρα σε αυτό και άστο πίσω σου. Να ξέρεις πως το να προσπαθήσεις να το αλλάξεις, μπας και σου ταιριάξει πάντως δεν αποτελεί επιλογή για σένα.

DON’TS: Μην υπεραναλύεις τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου, γιατί θα καταλήξεις να ασχολείσαι μόνο με καταστάσεις που σου έχουν αφήσει κουσούρια. Άσκοπο πισωγύρισμα δηλαδή. Ή και μαζοχισμός. Ταυτόχρονα μην είσαι ούτε απρόσεκτος, αλλά ούτε και υπερβολικός όσον αφορά τις αντιδράσεις σου. Μην στριμωχτείς στη γωνία λόγω αυτών που σε ενοχλούν.