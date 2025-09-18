magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 18.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Μείνε ψύχραιμος αλλά και παρατηρητικός, γιατί η μέρα είναι φορτωμένη με εμπόδια, εντάσεις και μπερδέματα. Αν κάτι δεν σε γεμίζει και δεν σε κάνει χαρούμενο πια, τότε σταμάτα να πηγαίνεις κόντρα σε αυτό και άστο πίσω σου. Να ξέρεις πως το να προσπαθήσεις να το αλλάξεις, μπας και σου ταιριάξει πάντως δεν αποτελεί επιλογή για σένα.

DON’TS: Μην υπεραναλύεις τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου, γιατί θα καταλήξεις να ασχολείσαι μόνο με καταστάσεις που σου έχουν αφήσει κουσούρια. Άσκοπο πισωγύρισμα δηλαδή. Ή και μαζοχισμός. Ταυτόχρονα μην είσαι ούτε απρόσεκτος, αλλά ούτε και υπερβολικός όσον αφορά τις αντιδράσεις σου. Μην στριμωχτείς στη γωνία λόγω αυτών που σε ενοχλούν.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Επειδή είσαι μπερδεμένος με αυτά που βλέπεις, νομίζω πως κάτι πρέπει να κάνεις για να ξεμπερδευτείς, τι λες; Κυρίως όμως πρέπει να διαχειριστείς το περίεργο κλίμα που επικρατεί γύρω σου, καθώς αυτό είναι που σε χαώνει. Περιόρισέ το όσο μπορείς αυτό λοιπόν. Προσπάθησε να επαναφέρεις και την χαμένη ηρεμία (ή ψυχραιμία) στη ζωή σου.

DON’TS: Μην αφήσεις την συναισθηματική σου σύγχυση να σε κάνει να χάσεις εντελώς την λογική σου, γιατί μετά κάηκες! Μην επηρεαστείς γενικώς από τα feelings, γιατί τότε θα σε πιάσουν τα ζουμιά! Μην εκνευριστείς από το feedback που θα σου δώσουν ορισμένοι και μην αντιδράσεις απότομα εξαιτίας αυτού. Μην συμπεριφέρεσαι εγωιστικά.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προσπάθησε να διαχειριστείς το χάος, την ένταση και την σύγχυση που υπάρχουν σήμερα. Δεν είναι εύκολο το ξέρω, αλλά πρέπει να το προσπαθήσεις. Ειδικά στο κομμάτι της συνεννόησης, όπου είναι ένας τομέας που πάλι βάλλεται. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν πολλά που πρέπει να κάνεις, είναι και αρκετά απαιτητικά, οπότε πρέπει να είσαι εκεί.

DON’TS: Μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα μαζί, γιατί αυτό δεν θα βγει. Το σημαντικό είναι να μην σπαστείς εξαιτίας αυτού, γιατί είναι απολύτως λογικό. Μην στεναχωρηθείς από τα θέματα που θα έρθουν στην επιφάνεια στο σπίτι. Μπορεί να προκύψουν καυγάδες, να ακούσεις παράπονα ή να δεις απότομες συμπεριφορές. Μην χάσεις την αποφασιστικότητά σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Μπορείς να κάνεις τις αλλαγές που θέλεις μεν, απλά πρέπει να αποφύγεις να τις κάνεις με πίεση, έτσι; Στο λέω αυτό γιατί ενδέχεται να ανοίξουν ξανά κάποιες παλιές πληγές και να θυμηθείς τον πόνο που σου είχαν προκαλέσει κάποτε. Προσπάθησε λοιπόν να κρατήσεις τα παράπονα και τα νεύρα που θα προκύψουν από αυτό το πισωγύρισμα.

DON’TS: Μην χαώνεσαι από όλα αυτά που γυρίζουν μέσα στο κεφάλι σου. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να βάλεις σε σειρά. Μην επιτρέψεις στις ανασφάλειες και στα άγχη να κάνουν υπερβολικά δύσκολα τα πράγματα για σένα. Μην κάνεις ξεκαθαρίσματα σήμερα, αν είναι να τα κάνεις με έντονο ύφος, γιατί ο τρόπος που μιλάς θα καθορίσει την έκβαση αυτών.

Λέων

Λέων

DO’S: Stay alert, γιατί η μέρα πρόκειται να είναι αρκετά μπερδεμένη. Στα ερωτικά σου, υπάρχει μια στεναχώρια να το πω; Μια μαυρίλα να το πω; Πάντως δεν υπάρχει προφανής λόγος γι’ αυτό, άρα γιατί δεν κάνεις κάτι για να το περιορίσεις λίγο; Προτείνω να τα βάλεις όλα κάτω, να τα δεις γι’ αυτό που πραγματικά είναι και να σταματήσεις επιτέλους να εθελοτυφλείς.

DON’TS: Μην φοβάσαι να δεις κατάματα όλα αυτά που σε πονάνε, γιατί πλέον δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Μην αντιδράσεις απότομα ή και ωμά λόγω του ότι ίσως έρθουν ξανά οι ανασφάλειές σου στην επιφάνεια. Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, αν είναι να ξεμπλεχτείς λίγο. Πιάσου από όπου μπορείς για να τη βγάλεις καθαρή.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις μια καλή απόσταση από τα πάντα, προκειμένου να τα ξεκαθαρίσεις όλα. Κι αυτό γιατί αν συνεχίσεις να αναλύεις τα δεδομένα μέσα στο κεφάλι σου όλο και θα τα διογκώνεις, κάτι που δεν ενδείκνυται καθόλου για σένα. Έχεις πολλές επιλογές και εναλλακτικές μεν, αλλά πρέπει κάπου να κατασταλάξεις, σωστά;

DON’TS: Μη γεμίσεις με ενοχές, αν κάνεις κρυφές επαφές, τύπου ραντεβουδάκια. Αλλιώς ας μην τα κανόνιζες εξαρχής! Τι επειδή κάποιοι σε πήραν πρέφα το παίζεις και καλά στεναχωρημένος; Δε νομίζω πως περνάνε αυτά πάντως να ξέρεις! Ωστόσο μη μένεις άλλο απροστάτευτος μπροστά στα σκηνικά που μπορούν να σε φέρουν σε ακραία δύσκολη θέση.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Αξιοποίησε την κοινωνική σου διάθεση με το να αγνοήσεις τις λεπτομέρειες που σου φαίνονται υπερβολικές. Ειδικά αν κάτι σου κάθεται εντελώς στραβά, φύγε, απομακρύνσου, γιατί δεν θα σε ωφελήσει ούτε το να φας κάποιου είδους σκάλωμα, αλλά ούτε και το να γίνεις ψυχρός ή να κρατήσεις απόσταση από τα λάθος άτομα, έτσι;

DON’TS: Μην επηρεαστείς από το γενικότερο mood, γιατί θα πέσεις στα ερωτικά σου. Μην επικοινωνείς λοιπόν στεγνά, κοφτά και παγωμένα, γιατί δεν θα σου βγει σε καλό. Εκτός αν σε ψήνει περισσότερο το να μείνεις μπακούρι. Αν θες να κάνεις αλλαγές, μην σε νοιάζει το πως θα αντιδράσουν οι απέναντι. Σιγά μην τους πάρουμε και την άδεια, σωστά;

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Καθάρισε το μυαλό σου, γιατί είσαι αρκετά μπερδεμένος και αποπροσανατολισμένος. Στα επαγγελματικά, μείνε συγκεντρωμένος, γιατί είναι πολλά αυτά που έχεις να κάνεις. Διαχειρίσου το άγχος σου για να μην ανέβουν οι τόνοι υπερβολικά και χωρίς λόγο. Απόφυγε τις απότομες κινήσεις και συμπεριφορές. Βελτίωσε όμως και τα πλάνα σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην χαωθείς από το περίεργο κλίμα που επικρατεί. Ταυτόχρονα μην απογοητευτείς από την συμπεριφορά ορισμένων συνεργατών σου. Ωστόσο αν χρειαστεί, μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις, προκειμένου να κάνεις τη δουλειά σου απρόσκοπτα. Από την άλλη, μη γίνεσαι υπερβολικός για κανένα λόγο, καθώς δεν σε παίρνει.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα ίσως να μην είναι τόσο ευέλικτα όσο ιδανικά θα ήθελες. Παρόλα αυτά εσύ πρέπει και να ρυθμίσεις τις δουλειές σου, αλλά και να αναπροσαρμόσεις τις κινήσεις σου. Είναι πολύ θετικό το ότι θέλεις να δεις τα πάντα γύρω σου διαφορετικά, απλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να σε πιάνει το πείσμα και η βιασύνη σου.

DON’TS: Μη μπεις σε διλήμματα εξαιτίας της θολωμένης σου κρίσης. Όμως μην συνεχίσεις να την αφήνεις έτσι στην τύχη της. Μην αρνείσαι να χαλαρώσεις λόγω του ότι υπάρχει ένταση και άγχος στην ατμόσφαιρα. Μη δυσκολευτείς να βρεις λύσεις στα προβλήματά σου εξαιτίας των γεγονότων που μπορεί να δημιουργηθούν στην οικογένεια.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σταμάτα πια να δημιουργείς μόνος σου διλήμματα και προβληματισμούς στον εαυτό σου σχετικά με το πως πρέπει να κινηθείς. Αν είναι να οριστικοποιήσεις κάποιες αποφάσεις, τότε είναι σώφρων το να τις ξανασκεφτείς λίγο καλύτερα. Επειδή το οικονομικό παίζει πολύ στο μυαλό σου, χρησιμοποίησέ το ως κίνητρο ή κάνε κάνα manifest ξέρω κι εγώ;

DON’TS: Αν είσαι σε φάση διαπραγματεύσεων, τότε μην είσαι αμετακίνητος. Μην υποκινείσαι από το πείσμα σου, γιατί και το ενδιαφέρον σου θα καταλήξεις να χάσεις, αλλά και πίσω μπορεί να πας σε αυτό το κομμάτι. Παράλληλα μην κωλώσεις να αλλάξεις mindset- αν πρέπει- επειδή αγχώνεσαι και φοβάσαι μη τυχόν και σου πάει κάτι στραβά γενικώς.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Δούλεψε περισσότερο με τις ανασφάλειές σου για να σταματήσεις έστω να αυτοπεριορίζεσαι. Σταμάτα πια να κάνεις δεύτερες σκέψεις, ειδικά αν σκοπεύεις να συζητήσεις πράγματα που κρύβεις καιρό μέσα σου. Απόφυγε να έρθεις σε αντιπαράθεση με τους δικούς σου ανθρώπους. Κάνε τις αλλαγές που θέλεις μεν, μείνε αρκετά επιφυλακτικός δε.

DON’TS: Μην μπερδευτείς από τις συμπεριφορές κι από αυτά που θα δεις από τους ανθρώπους γύρω σου. Μην αντιδράσεις όπως να’ ναι και μην χαωθείς από τα συναισθήματά σου, τα οποία είναι all over the place, έτσι; Μην απογοητευτείς από τις αντιδράσεις των απέναντι. Μην παίξεις όμως και το θύμα νομίζοντας πως όλοι σε μειώνουν.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Περίεργη μέρα με ένταση και πίεση στα επαγγελματικά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως εσύ πρέπει να χαωθείς, έτσι; Διαχειρίσου τις αποστάσεις που βλέπεις να παίρνουν ορισμένοι συναδέλφοί σου, καθώς η αλήθεια είναι πως εκτός του ότι δεν το περίμενες, είχες ποντάρει και πολλά σε αυτούς. Απόφυγε όμως να.νιώσεις μόνος, γιατί αυτό δεν ισχύει.

DON’TS: Μην εκνευριστείς και μην αγχωθείς (πιο πολύ απ’ ότι είσαι ήδη) λόγω του ότι νιώθεις να σε καταπλακώνουν τα πρέπει αλλά και οι υποχρεώσεις. Το ζητούμενο είναι λοιπόν να μην χάσεις την άνεση και την ελευθερία κινήσεών σου, άρα κάνε αυτό που πρέπει. Από την άλλη, μην κινηθείς περίεργα λόγω της αβεβαιότητας που σε έχει κατακλύσει.

World
Πάουελ: Η διπλή εντολή και η μείωση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

Πάουελ: Η διπλή εντολή και η μείωση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

Επικαιρότητα
Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Cardi B: Είναι και πάλι έγκυος;
Βίντεο 17.09.25

Cardi B: Είναι και πάλι έγκυος;

Η Cardi B δήλωσε ότι βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση της ζωής της, καθώς ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ και παράλληλα ζει ξανά την εμπειρία της μητρότητας

Σύνταξη
Η Μελάνια Τραμπ συνεχίζει να παίζει κρυφτό: Το καπέλο, η συνωμοσία, το αίνιγμα – «Χωρίς βλέμμα»
Υπογραφή; Μυστήριο 17.09.25

Η Μελάνια Τραμπ συνεχίζει να παίζει κρυφτό: Το καπέλο, η συνωμοσία, το αίνιγμα – «Χωρίς βλέμμα»

Πολλά συζητήθηκαν για τη δεύτερη επίσκαεψη του ζεύγους Τραμπ στη Βρετανία, τίποτα όμως τόσο όσο το καπέλο της γυναίκας-μυστήριο, της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δε θέλω να θυμάμαι»: Το σπαρακτικό αντίο της Πρισίλα Πρίσλεϊ στην κόρη της, η αυτοκτονία και τα ναρκωτικά
Νέο βιβλίο 17.09.25

«Δε θέλω να θυμάμαι»: Το σπαρακτικό αντίο της Πρισίλα Πρίσλεϊ στην κόρη της, η αυτοκτονία και τα ναρκωτικά

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό People, η Πρισίλα Πρίσλεϊ μιλάει με συγκλονιστικό τρόπο για τον θάνατο της κόρης της, Λίσα Μαρί, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από δύο χρόνια, σε ηλικία 54 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Δικαιώνεται η αδερφή του Βάσω από την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας – Η κόντρα συνεχίζεται
Βίντεο 17.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Δικαιώνεται η αδερφή του Βάσω από την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας – Η κόντρα συνεχίζεται

«Την αίτηση περί ακούσιας εξέτασης υπέβαλαν η Κλειώ και η Μαρία Μαζωνάκη», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της οικογένειας του τραγουδιστή

Σύνταξη
H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει
Σωστός σε όλα 17.09.25

H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει

Ο μύθος λέει ότι ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έπρεπε να «αποκρούσει» μερικές από τις πιο διάσημες γυναίκες του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένης της Τζέιν Φόντα και της «ερωτευμένης» Μπάρμπρα Στρέιζαντ. Ακόμη και η Μέριλ Στριπ παραδέχτηκε ότι ήταν «τελείως ερωτευμένη» μαζί του στα γυρίσματα του «Πέρα από την Αφρική».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Στην ζωή μου υπήρχαν περισσότερα σκοτάδια παρά φως»: Η Αθηνά Οικονομάκου για την καριέρα και την προσωπική της ζωή
Buongiorno 17.09.25

«Στην ζωή μου υπήρχαν περισσότερα σκοτάδια παρά φως»: Η Αθηνά Οικονομάκου για την καριέρα και την προσωπική της ζωή

«Στα πάντα είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Όσο νομίζεις ότι φταίνε οι άλλοι, νομίζω δεν βοηθάει και δεν καταλήγει κάπου», είπε μεταξύ άλλων η Αθηνά Οικονομάκου σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Η μάξι Burberry καμπαρντίνα της Μελάνια Τραμπ στο Λονδίνο και η λατρεία στην υπερβολή
Καρό και (όχι) ψηλοτάκουνα 17.09.25

Η μάξι Burberry καμπαρντίνα της Μελάνια Τραμπ στο Λονδίνο και η λατρεία στην υπερβολή

Η Μελάνια Τραμπ φόρεσε το πιο βρετανικό της outfit και μαύρα γυαλιά ηλίου, ξεκινώντας για το τριήμερο ταξίδι στην Αγγλία, κρατώντας τον σύζυγό της από το χέρι. Για την επόμενη εμφάνισή της επέλεξε ένα δραματικό, μεγάλο καπέλο, παρόμοιο με εκείνο της ορκομωσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της
Money, money, money 17.09.25

Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της

Η 37χρονη pop star Αντέλ αποφάσισε να πει το «ναι» στις πιέσεις των εκδοτικών ομίλων και έκλεισε συμφωνία πολλών εκατομμυρίων για την κυκλοφορία της αυτοβιογραφία της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς
Κοινό όραμα 16.09.25

«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1996 και παντρεύτηκε το 2009 σε μια κλειστή τελετή στην πατρίδα της Ζάγκαρς, το Αμβούργο της Γερμανίας – κοινό του όραμα ο ακτιβισμός για το περιβάλλον. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη
Είναι αλήθεια 18.09.25

Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη

Δεν έχουμε κάνει ακόμη εξόρυξη στη Σελήνη, αλλά οι εταιρείες αγοράζουν ήδη τους πόρους της. Το ήλιο είναι ένας από αυτούς, γιατί χρειάζεται για τους υπερυπολογιστές.

Σύνταξη
Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ
On Field 18.09.25

Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ

Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «κόκκινων» στο μεγάλο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, γράφοντας ιστορία με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Times: Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 17.09.25

Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Σύνταξη
Cardi B: Είναι και πάλι έγκυος;
Βίντεο 17.09.25

Cardi B: Είναι και πάλι έγκυος;

Η Cardi B δήλωσε ότι βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση της ζωής της, καθώς ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ και παράλληλα ζει ξανά την εμπειρία της μητρότητας

Σύνταξη
Η Γαλλία σε αναβρασμό: Η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου δοκιμάζει την αντοχή της κυβέρνησης Λεκορνί
Κόσμος 17.09.25

Η Γαλλία σε αναβρασμό: Η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου δοκιμάζει την αντοχή της κυβέρνησης Λεκορνί

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα κύμα εκτεταμένων διαδηλώσεων στη Γαλλία, ενώ επιδιώκει να εξασφαλίσει την υποστήριξη των Σοσιαλιστών σε μια κρίσιμη στιγμή για την πολιτική σταθερότητα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Μελάνια Τραμπ συνεχίζει να παίζει κρυφτό: Το καπέλο, η συνωμοσία, το αίνιγμα – «Χωρίς βλέμμα»
Υπογραφή; Μυστήριο 17.09.25

Η Μελάνια Τραμπ συνεχίζει να παίζει κρυφτό: Το καπέλο, η συνωμοσία, το αίνιγμα – «Χωρίς βλέμμα»

Πολλά συζητήθηκαν για τη δεύτερη επίσκαεψη του ζεύγους Τραμπ στη Βρετανία, τίποτα όμως τόσο όσο το καπέλο της γυναίκας-μυστήριο, της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;
Έχει πολλούς λόγους 17.09.25

Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;

Ακόμη και ο πιο φιλικός προς τη Ρωσία πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να επιτύχει την κατάπαυση του πυρός που απαιτούν οι στρατηγικοί υπολογισμοί του Βλαντίμιρ Πούτιν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μεταναστευτικό: Συμφωνία για δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη – Βραδιά ταραχών στην Αγυιά που ασφυκτιά
Χανιά 17.09.25

Συμφωνία για δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη - Βραδιά ταραχών στην Αγυιά που ασφυκτιά

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Κρήτη. Το μεταναστευτικό δοκιμάζει τις αντοχές του νησιού και εκθέτει τις κυβερνητικές πολιτικές. Συμφωνία για τη δημιουργία δύο δομών προσωρινής παραμονής. Νύχτα έντασεις και ταραχών στην Αγυιά.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»
Champions League 17.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»

Στην πολύ καλή αμυντική λειτουργία της Πάφου στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 στην πρεμιέρα του Champions League, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να επισημαίνει ότι η διοργάνωση έχει ακόμη πολύ δρόμο...

Σύνταξη
Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)
Champions League 17.09.25

Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)

Κατοχή στο 64%, 17 τελικές, 65 επιθέσεις και 259 περισσότερες πάσες περισσότερες, αλλά και ένα 0 στον πίνακα του Καραϊσκάκη που δεν αποτυπώνει την αλήθεια της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Άγιαξ – Ίντερ

LIVE: Άγιαξ – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άγιαξ – Ίντερ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»
Πλήρης λογοκρισία 17.09.25

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τώρα και το διαδίκτυο, ενώ παράλληλα αξιοποιούν τις ίδιες πλατφόρμες για να διαδώσουν τα δικά τους μηνύματα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν
«Κουβέντα για τα καρτέλ» 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν

«Συγχαρητήρια, κύριε Μητσοτάκη. Το κράτος Δικαίου θα σας... ευγνωμονεί για τις υπηρεσίες σας», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για όσα είπε ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
