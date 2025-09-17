Mιχάλης Χατζηγιάννης: Ξεσήκωσε τον Λυκαβηττό, με μια μοναδική βραδιά κάτω από τα αστέρια

Με τεράστια επιτυχία και ένα sold out που επιβεβαιώνει κάθε φορά την αγάπη του κοινού, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου η μεγάλη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο ιστορικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Από νωρίς, το Θέατρο πλημμύρισε από χιλιάδες θεατές που ανέβηκαν στον λόφο για να ζήσουν μια μοναδική μουσική εμπειρία κάτω από τον αττικό ουρανό.

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Δημιούργησε ένα μεγάλο πάρτι που συνεπήρε το κοινό

Η βραδιά ξεκίνησε με ενθουσιασμό, με το κοινό να τραγουδά από τις πρώτες νότες κάθε στίχο από τις αγαπημένες επιτυχίες του καλλιτέχνη.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, με την αστείρευτη ενέργεια και την επικοινωνία του με το κοινό, δημιούργησε ένα μοναδικό κλίμα οικειότητας, συγκίνησης αλλά και κεφιού.

Ακούστηκαν όλες οι μεγάλες του επιτυχίες που έχουν αγαπηθεί και συνοδεύσει στιγμές μιας ολόκληρης γενιάς, από τις μπαλάντες που άγγιξαν την ψυχή μέχρι τα ρυθμικά τραγούδια που σήκωσαν τον κόσμο όρθιο και η συναυλία εξελίχθηκε σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναίσθημα, νοσταλγία και ενέργεια.

Η αποθέωση δεν σταμάτησε ούτε στιγμή και ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος από την ανταπόκριση του κοινού, ευχαρίστησε θερμά τους χιλιάδες ανθρώπους που τον τίμησαν με την αγάπη και την παρουσία τους, γεμίζοντας ασφυκτικά το Θέατρο Λυκαβηττού.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω ανθρώπους που μεγαλώσαμε παρέα, αλλά και πολύ νέα παιδιά που είναι σήμερα εδώ και συμμετέχουν με την ψυχή τους σε αυτό ξεχωριστό πάρτι. Θα συνεχίσουμε αυτό το μουσικό ταξίδι. Όλοι μαζί.

Είμαι ευγνώμων για τη σημερινή βραδιά και πάνω απ’ όλα για την αγάπη του κόσμου. Είναι πηγή δημιουργικής δύναμης!», είπε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συγκινημένος από την αγάπη και τον ενθουσιασμό του κόσμου.

Επόμενος σταθμός η Θεσσαλονίκη

Μαζί του, ο ταλαντούχος ΖAF σε μια επιτυχημένη συνεργασία που ξεκίνησε τον χειμώνα από το Gazarte και συνεχίστηκε με την περιοδεία του καλοκαιριού, και φυσικά η ξεχωριστή μπάντα του!

Η συναυλία στον Λυκαβηττό αποτέλεσε κορυφαίο σταθμό στη φετινή περιοδεία του Μιχάλη Χατζηγιάννη και μια εμπειρία που όσοι την έζησαν θα θυμούνται για πολύ καιρό.

Επόμενος μουσικός σταθμός του καλλιτέχνη θα είναι η Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, για μια μεγάλη συναυλία στη Μονή Λαζαριστών.