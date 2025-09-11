magazin
Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει στον Λυκαβηττό για ένα εκρηκτικό live
Music 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει στον Λυκαβηττό για ένα εκρηκτικό live

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε μία από τις πιο εκρηκτικές περιοδείες του καλοκαιριού.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μια μοναδική βραδιά με κέφι και ρυθμό ετοιμάζει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στις 12 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Λυκαβηττού .

Μετά την επιτυχημένη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα ο ξεχωριστός συνθέτης – ερμηνευτής ρίχνει την καλοκαιρινή αυλαία στη σκηνή του Λυκαβηττού για να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που θα τα έχει όλα. Αγαπημένες επιτυχίες από το παρελθόν που αγαπήθηκαν αλλά και νέα τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε ένα μοναδικό πάρτι κάτω από τα αστέρια με πρωταγωνιστές τη μουσική και το αγαπημένο του κοινό

Μαζί του ο εκρηκτικός ZAF, σε μια συνεργασία που ξεκίνησε το χειμώνα στο Gazarte και συνεχίζεται…

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα ανέβω και πάλι στη σκηνή του Λυκαβηττού.

Περιμένω με μεγάλη χαρά και λαχτάρα να βρεθώ κοντά με το αγαπημένο μου κοινό .

Να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και νοσταλγία.

Να τραγουδήσουμε , να χορέψουμε , να γίνουμε μια παρέα . Σας περιμένω να δημιουργήσουμε μαζί το δικό μας καλοκαιρινό πάρτι!!. Να περάσουμε αξέχαστα σε μια ανεπανάληπτη βραδιά με πολλές εκπλήξεις ,» σχολίασε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με αφορμή τη συναυλία του στο Λυκαβηττό.

Συντελεστές

Μαζί τους επί σκηνής οι αγαπημένοι, πιστοί φίλοι και καταξιωμένοι μουσικοί:

Σόλωνας Αποστολάκης | Πλήκτρα & Ενορχήστρωση

Σπύρος Μάζης | Μπάσο

Άγγελος Αϊβάζης | Κιθάρες

Καλλίστρατος Δρακόπουλος | Τύμπανα

Νικόλας Πλάτων | Τρομπέτα

Μαλλιούρας Τάσος και Πανταζής Φώτης | Ηχολήπτες

Πληροφορίες

Ώρα Έναρξης 20.30μμ

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

