magazin
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο Γιάννης Καλαβριανός έρχεται με δύο πολύ επιτυχημένες παραστάσεις τη νέα σεζόν στο ιστορικό Αμφι-θέατρο
Culture Live 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:04

Ο Γιάννης Καλαβριανός έρχεται με δύο πολύ επιτυχημένες παραστάσεις τη νέα σεζόν στο ιστορικό Αμφι-θέατρο

‘Γιοι και Κόρες’ και ‘Η Πύλη της Κόλασης’ επιστρέφουν κάτω από την ίδια στέγη - Ο Γιάννης Καλαβριανός έρχεται με δύο πολύ επιτυχημένες παραστάσεις τη νέα σεζόν στο ιστορικό Αμφι-θέατρο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Spotlight

Με ένα νέο ανέβασμα της θρυλικής παράστασης «Γιοι και κόρες» μετά από 14 χρόνια και με την περσινή επιτυχία «Η πύλη της Κόλασης», ο Γιάννης Καλαβριανός καταφθάνει τον Οκτώβριο στο ιστορικό Αμφι-θέατρο, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια της Εταιρείας Θεάτρου Sforaris σε μια επετειακή χρονιά, με τις δύο εξαιρετικές παραστάσεις να παρουσιάζονται σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο, με τη σύμπραξη του Πολιτιστικού Οργανισμού «Λυκόφως».

Η παράσταση «Γιοι και κόρες» που καθιέρωσε τον Γιάννη Καλαβριανό, μια από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις στην πρόσφατη ιστορία του Φεστιβάλ Αθηνών, με διθυραμβικές κριτικές, παρουσιάσεις εντός και εκτός συνόρων και μεταφράσεις του έργου σε περισσότερες από πέντε γλώσσες, επιστρέφει με την προσθήκη καινούριων ιστοριών και νέους συντελεστές, για να συναντήσει τη σεζόν 2025-2026 κάτω από την ίδια στέγη, την περσινή επιτυχία «Η Πύλη της Κόλασης» μετά από μια θριαμβευτική πορεία που καθήλωσε κοινό και κριτικούς.

Πρεμιέρα και για τις δύο παραστάσεις τον Οκτώβριο. Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας για την «Πύλη της Κόλασης» στο https://www.ticketservices.gr/event/i-pyli-tis-kolasis και για το «Γιοι και κόρες» στο https://www.ticketservices.gr/event/gioi-kai-kores.

Γιοι και κόρες μια παράσταση για την αναζήτηση της ευτυχίας του Γιάννη Καλαβριανού

Μια από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών, για τους καθημερινούς ανθρώπους που αγνοήθηκαν από τις επίσημες ιστοριογραφικές πηγές αλλά προχώρησαν τη ζωή στην Ελλάδα, επιστρέφει δεκατέσσερα χρόνια μετά, με την προσθήκη καινούριων ιστοριών και νέους συντελεστές.

Η παράσταση που ουσιαστικά καθιέρωσε τον Γιάννη Καλαβριανό και την Εταιρεία Θεάτρου Sforaris ξαναφτιάχνεται με αφορμή τα 20 χρόνια από την δημιουργία των Sforaris και παρουσιάζεται μαζί με την τελευταία επιτυχία της ομάδας, την Πύλη της Κόλασης, στο Αμφι-Θέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου.

Το κείμενο βασίζεται σε αφηγήσεις ηλικιωμένων από όλη τη χώρα, στους οποίους τέθηκε από τους συντελεστές το ίδιο ερώτημα: «Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή;»

Από την καταγραφή του πολύωρου μαγνητοσκοπημένου υλικού επιλέχθηκαν τελικά 95 αφηγήσεις που βρίσκονταν σε άμεση συνάφεια και σχέση με καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα και προέκυψαν από αυτές 12 επεξεργασμένες ιστορίες, που εκτείνονται από τη Μικρασιατική καταστροφή μέχρι την πανδημία του covid και το πρώτο lockdown.

Όλες οι ιστορίες είναι αληθινές. Τα ονόματα και τα φύλα των προσώπων αλλάχθηκαν για να προστατευθεί η ανωνυμία τους.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια εναλλακτική αφήγηση της επίσημης ιστορίας της χώρας μέσα από τις άγνωστες περιπέτειες των καθημερινών ανθρώπων. Των ανθρώπων που πιέζονται, λοξοδρομούν, δυσκολεύονται και αποτυγχάνουν, αλλά που σε κάθε εποχή επιμένουν και αναζητούν να ευτυχήσουν.

Η παράσταση πρωτοπαρουσιάσθηκε στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής και το Φεστιβάλ Αθηνών 2012. Ακολούθησε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίχτηκε με τεράστια επιτυχία για δύο χρόνια στα: Bios, Θέατρο του Νέου Κόσμου, Sarajevo Winter Festival-Βοσνία/Ερζεγοβίνη, CSS Teatro Stabile-Ουντίνε, Spazio Teatro NO’HMA-Μιλάνο, Λευκωσία.

Παραστάσεις του έργου έχουν γίνει στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, τη Ζυρίχη, τη Μαδρίτη, σε σχολεία, φυλακές, γηροκομεία και θεατρικές ομάδες σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το κείμενο έχει μεταφραστεί στα Αγγλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Βοσνιακά και Ισπανικά και τιμηθεί με τα: Βραβείο Κουν, Καλύτερου Θεατρικού Έργου 2013-2014 και International Prize Il Teatro Nudo, di Teresa Pomodoro, Milan 2014-2015.

Συντελεστές

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός

Σκηνικά-Κοστούμια: Μαρία Καραθάνου

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Επιμέλεια Κίνησης-Βοηθός Σκηνοθέτη: Αλεξία Μπεζίκη

Βοηθός Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου: Μαργαρίτα Τζαννέτου

Βίντεο: Βασίλης Κουντούρης

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Σχεδιασμός Αφίσας: Sonke

Διεύθυνση Παραγωγής: Κατερίνα Μπερδέκα

Οργάνωση Παραγωγής: Ρόζα Καλούδη, Βαγγέλης Βογιατζής

Παίζουν: Μαρία Κωνσταντά, Γιάννης Μαστρογιάννης, Ζωή Μυλωνά, Δήμητρα Ονουφριάδου, Βασίλης Τσαλίκης

Συμπαραγωγή: Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως – Γ. Λυκιαρδόπουλος & Εταιρεία Θεάτρου Sforaris

Για την πρώτη εκδοχή της παράστασης έγραψαν:

Η αρτιότερη ελληνική παράσταση του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών.

ΠΟΝΤΙΚΙART, Ιωάννα Μπλάτσου

Η Πύλη της Κόλασης

Αγαπήθηκε κανείς εδώ; Ή έτσι πέρασαν τα χρόνια;

Μετά τη θριαμβευτική περσινή της πορεία, Η Πύλη της Κόλασης του Γιάννη Καλαβριανού επανέρχεται σε ένα από τα πιο ιστορικά θέατρα της Αθήνας, το Αμφι-Θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου.

Η Πύλη της Κόλασης έχει ως αφετηρία δύο θυελλώδεις ερωτικές ιστορίες.

Η πρώτη συνέβη τον 19ο αιώνα και συντάραξε το Παρίσι. Δύο από τους σημαντικότερους γλύπτες του κόσμου, ο Αύγουστος Ροντέν και η Καμίγ Κλοντέλ ερωτεύονται, ενώ ο Ροντέν είχε ήδη άλλη μόνιμη σύντροφο. Η σχέση τους θα στοιχειώσει από την ιστορία ενός άλλου παράνομου ζευγαριού του 13ου αιώνα. Ο Πάολο και η Φραντσέσκα, έζησαν έναν κρυφό έρωτα για 9 χρόνια, μιας και η  Φραντσέσκα ήταν ήδη παντρεμένη με τον αδερφό του, που τελικά θα τους δολοφονήσει.

Ο Ροντέν θα δημιουργήσει μερικά από τα πιο εμβληματικά γλυπτά όλων των εποχών, τον Σκεπτόμενο, την Πύλη της Κόλασης και το Φιλί, που απεικονίζει τους αγκαλιασμένους Πάολο και Φραντσέσκα, λίγο πριν δολοφονηθούν. Και θα γίνει διάσημος.

Αντίθετα, η πατριαρχική εποχή θα διαλύσει το ταλέντο και τον ψυχισμό της Κλοντέλ και θα την κλείσει σε ψυχιατρείο για 30 χρόνια.

Τέσσερις ερμηνευτές, στην πιο εικαστική μέχρι τώρα παράσταση του σκηνοθέτη, δημιουργούν έναν κόσμο για την αφύπνιση του ανθρώπινου πνεύματος, την προσπάθειά του να νικήσει τον χρόνο και την ασταμάτητη φόρα του να αναζητά τον έρωτα.

Ο Γιάννης Καλαβριανός γράφει για το έργο

Οι ιστορίες είναι σαν να υπάρχουν κάπου και να μας περιμένουν να τις αφηγηθούμε.  Ολόκληρη η τέχνη είναι σαν να αιωρείται ασχημάτιστη κάπου. Μέχρι που ένα χέρι να κάνει την αρχή. Ήξερα πως ήθελα να φτιάξω μια παράσταση για τον χρόνο, για το τι αφήνουμε πίσω ως ανάμνηση του περάσματός μας από τη ζωή, για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται, για τα κορίτσια και τα αγόρια που παντρεύτηκαν χωρίς να ξέρουν καλά καλά το γιατί και για εκείνα που ερωτεύτηκαν και κυνήγησαν τον έρωτά τους ως το τέλος. Όταν είδα στο Μουσείο Ορσέ, τον πίνακα του Αλεξάντρ Καμπανέλ, όπου ο παράνομοι εραστές Πάολο και Φραντσέσκα πέφτουν την ίδια στιγμή νεκροί και στο βάθος έβλεπα την Πύλη της Κόλασης του Ροντέν, που έζησε με την Καμίγ Κλοντέλ έναν αντίστοιχο καταδικασμένο έρωτα, ήξερα πως βρήκα επιτέλους την ιστορία μου. Το ότι τα πραγματικά γεγονότα ξεκίνησαν στο Μουσείο Ορσέ, εκεί ακριβώς όπου γεννήθηκε και η ιδέα της παράστασης, ήταν μια απίστευτη σύμπτωση που τα έδεσε όλα. Δύο ιστορίες από τον 13ο και τον 19ο αιώνα που είναι τελικά μία. Αυτή της αιώνιας ανθρώπινης περιπέτειας.

Συντελεστές

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός
Σκηνικά: Μαρία Καραθάνου
Κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα
Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου
Κίνηση: Μαριάννα Καβαλλιεράτου
Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος
Ηχητικός σχεδιασμός: Κώστας Μπώκος
Βίντεο: Βασίλης Κουντούρης
Βοηθός σκηνοθέτη: Θωμαΐς Τριανταφυλλίδου
Βοηθός ενδυματολόγου: Τζίνα Ηλιοπούλου
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Ιστορικός σύμβουλος: Ελένη Δρίβα

Διεύθυνση Παραγωγής: Κατερίνα Μπερδέκα

Οργάνωση Παραγωγής: Ρόζα Καλούδη, Βαγγέλης Βογιατζής

Παίζουν: Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Γιώργος Γλάστρας, Αλεξία Μπεζίκη, Παναγιώτης Παυλίδης

Σε βίντεο: Λυδία Φωτοπούλου

Συμπαραγωγή: Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως – Γ. Λυκιαρδόπουλος,  Εταιρεία Θεάτρου Sforaris

Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
89η ΔΕΘ
Πανεπιστήμια: Χωρίς πρόγραμμα σπουδών τα 4 μη κρατικά ΑΕΙ

Πανεπιστήμια: Χωρίς πρόγραμμα σπουδών τα 4 μη κρατικά ΑΕΙ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου
Βίντεο 05.09.25

«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου

«Είναι υποχρέωσή μας να καταδικάσουμε σήμερα τη γενοκτονία που διαπράττει η κυβέρνηση Νετανιάχου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν.

Σύνταξη
Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή
Αποκάλυψη 05.09.25

Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή

Ο Ντέιβιντ Μπόουι, πριν το θάνατο του, ήθελε να ανεβάσει ένα θεατρικό μιούζικαλ για τη ζωή στο Λονδίνο του 18ου αιώνα αποκαλύπτουν νέα ευρήματα σε νέα έκθεση στο Μουσείο Victoria & Albert (V&A)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική
Culture Live 05.09.25

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων αντιτίθεται στο διάταγμα που επιβάλλει την κλασική αρχιτεκτονική στα ομοσπονδιακά κτίρια, κάνοντας λόγο για αύξηση κόστους και περιορισμό τοπικής συμμετοχής

Σύνταξη
Εξώφυλλο σε αμερικανικό περιοδικό γίνεται το ελληνικό «Όσα Παίρνει ο Άνεμος»
Culture Live 05.09.25

Εξώφυλλο σε αμερικανικό περιοδικό γίνεται το ελληνικό «Όσα Παίρνει ο Άνεμος»

Η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 29 Σεπτεμβρίου και μόνο για μία εβδομάδα παραστάσεων και γίνεται εξώφυλλο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο καλοκαιρινό τεύχος του αμερικανικού φανζιν «The Scarlett Letter», με ένα τιμητικό τετρασέλιδο αφιέρωμα με τίτλο «GREEK WIND»

Σύνταξη
Murmuration, του Sadeck Berrabah στο Ηρώδειο
Culture Live 05.09.25

Murmuration, του Sadeck Berrabah στο Ηρώδειο

Το Christmas Theater παρουσιάζει στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την παράσταση – φαινόμενο Murmuration του Sadeck Berrabah – Μια ωδή στη συλλογικότητα, την αρμονία και την ανθρώπινη γεωμετρία.

Σύνταξη
Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα
Ιταλική ραφή 05.09.25

Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα

Όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς «Sex and the City», Κάρι Μπράντσο βλέπει τον Mr. Big να βγαίνει από μια πρεσβυτεριανή εκκλησία στο Μανχάταν, παρατηρεί με ιδιαίτερη ευλάβεια ότι «φορούσε Αρμάνι την Κυριακή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
MERDE! – Το θέατρο βγάζει (ξανά) τα άπλυτά του στη σκηνή! Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 16/10
Culture Live 05.09.25

MERDE! – Το θέατρο βγάζει (ξανά) τα άπλυτά του στη σκηνή! Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 16/10

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γιορτάζει τα 130 χρόνια λειτουργίας του και παρουσιάζει: “MERDE!” - ένα έργο του Suyako - Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής - Βασίλης Μαγουλιώτης - Από 16 Οκτωβρίου

Σύνταξη
Πάθος και διαχρονικά διλήμματα: Το Barcelona Flamenco Ballet παρουσιάζει μια διαφορετική Carmen
Culture Live 05.09.25

Πάθος και διαχρονικά διλήμματα: Το Barcelona Flamenco Ballet παρουσιάζει μια διαφορετική Carmen

Η εμβληματική όπερα Carmen, παίρνει σάρκα και οστά μέσα από μια εντυπωσιακή χορογραφία του φλαμένκο συγκροτήματος Barcelona Flamenco Ballet. Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο «Δόρα Στράτου».

Σύνταξη
Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ένας αρραβώνας που εκτοξεύει μετοχές
Money, money, money 05.09.25

Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ένας αρραβώνας που εκτοξεύει μετοχές

Ο αρραβώνας των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι δεν ήταν ένα χαρμόσυνο γεγονός μόνο για το ζευγάρι. Brands που σχετίζονται με τους δύο σταρ είδαν τις μετοχές τους να «παίρνουν τα πάνω τους» μέσα σε ένα βράδυ.

Σύνταξη
Star Wars, Ιντιάνα Τζόουνς, Μπαρμπαρέλα: Ιερά δισκοπότηρα του Χόλιγουντ σε σπάνια δημοπρασία εκατομμυρίων
Στο σφυρί 04.09.25

Star Wars, Ιντιάνα Τζόουνς, Μπαρμπαρέλα: Ιερά δισκοπότηρα του Χόλιγουντ σε σπάνια δημοπρασία εκατομμυρίων

Το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ, με εκτιμώμενη αξία που φτάνει τα 2,85 εκατομμύρια ευρώ, είναι το πιο πολύτιμο αντικείμενο στη δημοπρασία που βγάζει στο σφυρί την ιστορία της έβδομης τέχνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ
Εμφύλιος 04.09.25

«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ

Περισσότερα προβλήματα για τη νέα, πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον με την κόρη του, Πάρις, να αναιρεί το εγχείρημα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Στίβεν Κινγκ «ξαναγράφει» την ιστορία των Χάνσελ και Γκρέτελ με εικόνες του θρυλικού Μόρις Σεντάκ
Culture Live 04.09.25

Ο Στίβεν Κινγκ «ξαναγράφει» την ιστορία των Χάνσελ και Γκρέτελ με εικόνες του θρυλικού Μόρις Σεντάκ

Μια σκοτεινή, ανατρεπτική εκδοχή του κλασικού παραμυθιού των αδελφών Γκριμ φέρνει ο Στίβεν Κινγκ, συνδυάζοντας τη δική του αφήγηση με τις αδημοσίευτες εικονογραφήσεις του θρυλικού Μόρις Σεντάκ

Σύνταξη
Φάληρο: Εντυπωσιακό εύρημα από την εκτέλεση των «Δεσμωτών» γίνεται μόνιμη έκθεση
Culture Live 04.09.25

Φάληρο: Εντυπωσιακό εύρημα από την εκτέλεση των «Δεσμωτών» γίνεται μόνιμη έκθεση

Το σημαντικό εύρημα των Δεσμωτών του Φαλήρου αφορά στην ομαδική ταφή ανθρώπινων σκελετών η οποία εντοπίστηκε, τον Μάρτιο του 2016, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου ανέγερσης του ΚΠΙΣΝ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πίνεις για να ξεχάσεις; – Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης
The Good Life 05.09.25

Πίνεις για να ξεχάσεις; – Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης

Γλυκαντικά όπως η ασπαρτάμη και η ζαχαρίνη συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης και της σκέψης, προκαλώντας «μακροχρόνια βλάβη» στην υγεία, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το σχέδιο με ορίζοντα το 2030 – Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης
Νέο παραγωγικό μοντέλο 05.09.25

Το σχέδιο Τσίπρα με ορίζοντα το 2030 - Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας, στο συνέδριο του Economist. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου και η ανάγκη για ένα «μεγάλο αναπτυξιακό σοκ».

Σύνταξη
Γάζα: Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους
«Διπλό πλήγμα» 05.09.25

Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους

Συνολικά, το Ισραήλ έπληξε «τέσσερις φορές» το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα με «οβίδες αρμάτων με μεγάλο εκρηκτικό φορτίο» και χωρίς καμία προειδοποίηση, τονίζει το Associated Press

Σύνταξη
Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία
Πρόστιμο δισ. 05.09.25

Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία

Η Επιτροπή δήλωσε ότι η Google ευνόησε τις δικές της διαδικτυακές υπηρεσίες τεχνολογίας προβολής εις βάρος των ανταγωνιστών και των διαδικτυακών εκδοτών και ότι καταχράστηκε την ισχύ της στην αγορά

Σύνταξη
Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα
Κάτι άλλαξε 05.09.25

Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα

Για μια φορά, η ολοκλήρωση της ΕΕ μπορεί να μην προωθείται από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω, σημειώνουν χαρακτηριστικά διεθνείς αναλυτές - Τι θέλουν οι Έλληνες;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου
Βίντεο 05.09.25

«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου

«Είναι υποχρέωσή μας να καταδικάσουμε σήμερα τη γενοκτονία που διαπράττει η κυβέρνηση Νετανιάχου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν.

Σύνταξη
Ζορζ Γουεά: Ο θρύλος του ποδοσφαίρου επικεφαλής ομάδας της FIFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου Ζορζ Γουεά επικεφαλής της FIFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού

Η FIFA γνωστοποίησε ομάδα 16 ατόμων αποτελούμενη από άνδρες και γυναίκες, θρύλους του ποδοσφαίρου οι οποίοι θα τεθούν στη μάχη κατά του ρατσισμού - Επικεφαλής ο Ζορζ Γουεά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ
Προειδοποίηση 05.09.25

Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ

Σημειώνεται ότι το Βέλγιο φιλοξενεί την Euroclear, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
LIVE: Δανία – Σκωτία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Δανία – Σκωτία

LIVE: Δανία – Σκωτία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Δανία – Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
«Τύμπανα» εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο – Με τις Ένοπλες Δυνάμεις θα ξεκινήσει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ
«Πυριτιδαποθήκη» η χώρα 05.09.25

«Τύμπανα» εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο – Με τις Ένοπλες Δυνάμεις θα ξεκινήσει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ

Το υπουργικό συμβούλιο συνεδρίασε επί τρεις ώρες και στο διάστημα αυτό παρουσιάστηκε το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ από τον διοικητή του στρατού Ροντόλφ Χαϊκάλ

Σύνταξη
LIVE: Ουκρανία – Γαλλία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ουκρανία – Γαλλία

LIVE: Ουκρανία – Γαλλία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ουκρανία – Γαλλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Εσθονία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ιταλία – Εσθονία

LIVE: Ιταλία – Εσθονία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ιταλία – Εσθονία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία

LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ελλάδα – Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από ALPHA και Novasports Prime.

Σύνταξη
Ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό το 2025 βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος
Τρομακτικό 05.09.25

Ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό το 2025 βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μετά την ολοκλήρωση της άσκησης του Ιουνίου, ο προβλεπόμενος ρυθμός πληθωρισμού για το 2025 ενδέχεται να αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε κάποιο βαθμό

Σύνταξη
Στάρμερ: Προχώρησε σε ευρύ ανασχηματισμό μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης
Νέο υπουργικό συμβούλιο 05.09.25

Σε ευρύ ανασχηματισμό προχώρησε ο Στάρμερ μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης

Αφορμή για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ στάθηκε η παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ επειδή δεν κατέβαλε τον σωστό φόρο για την αγορά ενός σπιτιού

Σύνταξη
Κόρινθος: Αστυνομικοί έχουν «εγκλωβιστεί» σε χασισοφυτεία εδώ και 3 ημέρες
Ελλάδα 05.09.25

Αστυνομικοί της Κορινθίας έχουν «εγκλωβιστεί» σε χασισοφυτεία εδώ και 3 ημέρες

Αστυνομικοί από υπηρεσίες της Κορινθίας κάνουν πεζοπορία 3 ωρών ο καθένας, για να παραδώσουν 1 ή 2 δενδρύλλια κάνναβης που κόπηκαν από χασισοφυτεία για καταστροφή

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γκρεζ – Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ανακάλυψε ένα δικό του χρώμα
Ζεστό και αστικό 05.09.25

Γκρεζ - Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ανακάλυψε ένα δικό του χρώμα

Η κυρίαρχη δύναμη της χαρακτηριστικής χρωματικής παλέτας του Αρμάνι, γνωστή για την έντονη λιτότητα και τη συναισθηματική της απήχηση –γκρεζ (greige) είναι ο συνδυασμός του μπεζ και του γκρι επηρεάζοντας τη μόδα, την ομορφιά και τη διακόσμηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κικίλιας: Σεβόμαστε απεριόριστα τους ψαράδες – Τα συγχαρητήρια που έδωσε στον Παπασταύρου για τον θαλάσσιο χώρο
Υπουργός Ναυτιλίας 05.09.25

Κικίλιας: Σεβόμαστε απεριόριστα τους ψαράδες – Τα συγχαρητήρια που έδωσε στον Παπασταύρου για τον θαλάσσιο χώρο

Αναφερόμενος στην προστασία του θαλάσσιου χώρου, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σημείωσε ότι «η οικολογική και η περιβαλλοντική συνείδηση δεν είναι προνόμιο κανενός», ενώ ακολούθως συνεχάρη τον Σταύρο Παπασταύρου

Σύνταξη
Στη φυλακή τα δύο αδέλφια της κρητικής μαφίας για τη δεύτερη δικογραφία
Ελλάδα 05.09.25

Η δεύτερη δικογραφία έβαλε στη φυλακή τα αδέλφια της κρητικής μαφίας - Θα απολογηθούν την Τρίτη

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην πολύκροτη υπόθεση που αφορά σε διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και την αγοραπωλησία μεγάλης έκτασης εκκλησιαστικής περιουσίας στα Χανιά.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο