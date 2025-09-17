Καρολάιν Κράουτς: Πώς μεγαλώνει η μικρή Λυδία – Τι γνωρίζει για τον θάνατο της μητέρας της

Τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, στα Γλυκά Νερά, ο πατέρας της, Ντέιβιντ Κράουτς μίλησε για την εγγονή του τη μικρή Λυδία.

Η κόρη της αδικοχαμένης Καρολάιν, ζει στις Φιλιππίνες χωρίς να γνωρίζει τις τραγικές λεπτομέρειες για το πώς έχασε τη μητέρα της, όπως αποκαλύπτει ο παππούς της, Ντέιβιντ Κράουτς ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Σύμφωνα με τον ίδιο η μικρή γνωρίζει μόνο ότι η μητέρα της έχει πεθάνει.

«Είπαμε στη Λυδία, την κόρη της Καρολάιν ότι η μητέρα της πέθανε, αλλά δεν της έχουμε πει πώς πέθανε. Αυτό είναι κάτι για το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα εξάχρονο παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του. Εξακολουθούμε να γιορτάζουμε τα γενέθλιά της Καρολάιν με μια μικρή συγκέντρωση με τις φίλες της Λυδίας και μια τούρτα που γράφει πάνω »Χρόνια πολλά Μαμά». Επίσης κάνουμε και ένα μνημόσυνο στην επέτειο του θανάτου της εκεί όπου είναι θαμμένη η αγαπημένη μας Καρολάιν. Δεν πρέπει να αφήσω τη μνήμη της Καρολάιν να σβήσει. Την αγαπούσα πάρα πολύ», ανέφερε ο Ντέιβιντ Κράουτς.

Όσον αφορά το πώς είναι η ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες ανέφερε: «Είναι ειδυλλιακή. Η Λυδίας είναι απλώς ένα χαρούμενο πεντάχρονο παιδί του οποίου οι μόνες έγνοιες, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι η φροντίδα του αρκουδιού της, οι φίλοι της στο παιχνίδι, το σχολείο και τι θα φάει για βραδινό απόψε. Στις Φιλιππίνες δεν είναι ασυνήθιστο ένα παιδί να μεγαλώνει με τους παππούδες του, αφού πολλοί γονείς φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν πιο καλοπληρωμένη δουλειά».

«Δεν έχει επαφές με τους άλλους παππούδες της»

Σε ερώτημα για το εάν η μικρή κάποια στιγμή θα έρθει στην Ελλάδα σημείωσε: «Δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για να έρθει η Λυδία στην Ελλάδα. Ίσως όταν μεγαλώσει και μπορέσει να πληρώσει μόνη της το εισιτήριο να έρθει τη χώρα όπου γεννήθηκε. Θα είναι δική της απόφαση». Για το εάν η μικρή Λυδία έχει επαφή με τους γονείς του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου είπε: «Όχι, καμία απολύτως».

«Δεν έχει τη δυνατότητα να δει φωτογραφία της κόρης του»

Στην εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, Αλέξανδρος Παπαιωαννίδης. «Ο Μπάμπης παραμένει στις φυλακές Μαλανδρίνου και θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εξαρχής η ποινή που έχει επιβληθεί είναι τα ισόβια, τα οποία δεν αλλάζουν. Έχουμε παραιτηθεί άλλωστε από το Εφετείο […]. Είναι το κλασικό παράδειγμα του ορθού σωφρονισμού που λέμε εμείς οι νομικοί σε ένα επίπεδο φυλακών γιατί επέλεξε να σπουδάσει», είπε αρχικά.

Για το εάν έχει δει φωτογραφία της κόρης του ο κ. Παπαιωαννίδης απάντησε: «Το μόνο σίγουρο που μπορώ να πω είναι ότι λόγω της περιορισμένης χρήσης διαδικτύου εντός της φυλακής είναι αδύνατον να δει το οτιδήποτε. Σίγουρα θέλει να είναι καλά […] Την οικογένεια του Μπάμπη την πείραξε ότι δεν μπορούν να επικοινωνούν με τη μικρή, όχι ότι πήγε στις Φιλιππίνες».