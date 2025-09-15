Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Είναι σωστή η σύνταξή σας;

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Οι χαμηλοσυνταξιούχοι ζητούν επανυπολογισμό

Είναι σωστή η σύνταξή σας;

• Αίτηση επανυπολογισμού πρέπει να υποβάλουν στον ΕΦΚΑ όσοι δικαιούνται αναδρομικά από τον νόμο Βρούτση

• Ο επανέλεγχος αφορά όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τον Μάιο του 2016 με συμπληρωμένα 30 συντάξιμα έτη

• €3.000 – €5.000 τα ποσά για ασφαλισμένους με 35-36 χρόνια

============

Κρας τεστ τιμών Ελλάδας – ΕΕ

Μισθοί Λιθουανίας και αβγά Γαλλίας

• Πανάκριβη η χώρα μας σε βασικούς λογαριασμούς, όπως φως, νερό, τηλέφωνο, αλλά και σε βασικά είδη διατροφής, όπως το κρέας, τα αβγά, το ρύζι – ακόμα και τα ντόπια τυριά

• Πιο ενδεικτική η σύγκριση εάν ληφθούν υπόψη οι μισθοί

Τι λένε οι πολίτες στις λαϊκές και στα σουπερμάρκετ

============

Πρόκληση λίγο πριν από τη συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη

Οι Τούρκοι βγάζουν το «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο

============

ΔΕΘ: Ανδρουλάκης

Μετωπική με πρόγραμμα και αίτημα για εκλογές

• «Είναι απολύτως αναξιόπιστοι στη ΝΔ»

============

Μονή Σινά

Ο νέος Καθηγούμενος ανοίγει τον δρόμο για συμφωνία με Κάιρο

============

Δολοφονία Κερκ

Κολλημένος με τα βιντεογκέιμ ο βασικός ύποπτος

• 110.000 ακροδεξιοί διαδήλωσαν στο Λονδίνο

============

Στη Γαύδο

Εξακόσιοι μετανάστες έφτασαν σε 24 ώρες

============

Διαθήκη Αρμάνι

Πώς θα μοιραστεί η αυτοκρατορία

============

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Φινλανδία – Ελλάδα 89-92

Χάλκινο μετάλλιο μετά 16 χρόνια

Οι Γερμανοί πρωταθλητές Ευρώπης

Show time στο Φάληρο

Ο Ορτέγκα, ο Ποντένσε, ο Ταρέμι και τα άλλα αστέρια του Ολυμπιακού

Κηφισιά – ΠΑΟ 3-2

Τον βύθισε σε εσωστρέφεια

Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1

Ο Κοϊτά ξανά τη λύση

Mάντσεστερ Σ. – Μάντσεστερ Γ. 3-0

Επίδειξη δύναμης