Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Είναι σωστή η σύνταξή σας;
Οι χαμηλοσυνταξιούχοι ζητούν επανυπολογισμό • Αίτηση επανυπολογισμού πρέπει να υποβάλουν στον ΕΦΚΑ όσοι δικαιούνται αναδρομικά από τον νόμο Βρούτση
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Οι χαμηλοσυνταξιούχοι ζητούν επανυπολογισμό
Είναι σωστή η σύνταξή σας;
• Αίτηση επανυπολογισμού πρέπει να υποβάλουν στον ΕΦΚΑ όσοι δικαιούνται αναδρομικά από τον νόμο Βρούτση
• Ο επανέλεγχος αφορά όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τον Μάιο του 2016 με συμπληρωμένα 30 συντάξιμα έτη
• €3.000 – €5.000 τα ποσά για ασφαλισμένους με 35-36 χρόνια
============
Κρας τεστ τιμών Ελλάδας – ΕΕ
Μισθοί Λιθουανίας και αβγά Γαλλίας
• Πανάκριβη η χώρα μας σε βασικούς λογαριασμούς, όπως φως, νερό, τηλέφωνο, αλλά και σε βασικά είδη διατροφής, όπως το κρέας, τα αβγά, το ρύζι – ακόμα και τα ντόπια τυριά
• Πιο ενδεικτική η σύγκριση εάν ληφθούν υπόψη οι μισθοί
Τι λένε οι πολίτες στις λαϊκές και στα σουπερμάρκετ
============
Πρόκληση λίγο πριν από τη συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη
Οι Τούρκοι βγάζουν το «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο
============
ΔΕΘ: Ανδρουλάκης
Μετωπική με πρόγραμμα και αίτημα για εκλογές
• «Είναι απολύτως αναξιόπιστοι στη ΝΔ»
============
Μονή Σινά
Ο νέος Καθηγούμενος ανοίγει τον δρόμο για συμφωνία με Κάιρο
============
Δολοφονία Κερκ
Κολλημένος με τα βιντεογκέιμ ο βασικός ύποπτος
• 110.000 ακροδεξιοί διαδήλωσαν στο Λονδίνο
============
Στη Γαύδο
Εξακόσιοι μετανάστες έφτασαν σε 24 ώρες
============
Διαθήκη Αρμάνι
Πώς θα μοιραστεί η αυτοκρατορία
============
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Φινλανδία – Ελλάδα 89-92
Χάλκινο μετάλλιο μετά 16 χρόνια
Οι Γερμανοί πρωταθλητές Ευρώπης
Show time στο Φάληρο
Ο Ορτέγκα, ο Ποντένσε, ο Ταρέμι και τα άλλα αστέρια του Ολυμπιακού
Κηφισιά – ΠΑΟ 3-2
Τον βύθισε σε εσωστρέφεια
Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1
Ο Κοϊτά ξανά τη λύση
Mάντσεστερ Σ. – Μάντσεστερ Γ. 3-0
Επίδειξη δύναμης
