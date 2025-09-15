Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 21:55
Μεταβολή του καιρού τις επόμενες ώρες - Ανατροπή με τις βροχές
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Είναι σωστή η σύνταξή σας;
Media 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:58

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Είναι σωστή η σύνταξή σας;

Οι χαμηλοσυνταξιούχοι ζητούν επανυπολογισμό • Αίτηση επανυπολογισμού πρέπει να υποβάλουν στον ΕΦΚΑ όσοι δικαιούνται αναδρομικά από τον νόμο Βρούτση

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Spotlight

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Οι χαμηλοσυνταξιούχοι ζητούν επανυπολογισμό
Είναι σωστή η σύνταξή σας;

• Αίτηση επανυπολογισμού πρέπει να υποβάλουν στον ΕΦΚΑ όσοι δικαιούνται αναδρομικά από τον νόμο Βρούτση
• Ο επανέλεγχος αφορά όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τον Μάιο του 2016 με συμπληρωμένα 30 συντάξιμα έτη
• €3.000 – €5.000 τα ποσά για ασφαλισμένους με 35-36 χρόνια

============

Κρας τεστ τιμών Ελλάδας – ΕΕ
Μισθοί Λιθουανίας και αβγά Γαλλίας

• Πανάκριβη η χώρα μας σε βασικούς λογαριασμούς, όπως φως, νερό, τηλέφωνο, αλλά και σε βασικά είδη διατροφής, όπως το κρέας, τα αβγά, το ρύζι – ακόμα και τα ντόπια τυριά
• Πιο ενδεικτική η σύγκριση εάν ληφθούν υπόψη οι μισθοί

Τι λένε οι πολίτες στις λαϊκές και στα σουπερμάρκετ

============

Πρόκληση λίγο πριν από τη συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη
Οι Τούρκοι βγάζουν το «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο

============

ΔΕΘ: Ανδρουλάκης
Μετωπική με πρόγραμμα και αίτημα για εκλογές
• «Είναι απολύτως αναξιόπιστοι στη ΝΔ»

============

Μονή Σινά
Ο νέος Καθηγούμενος ανοίγει τον δρόμο για συμφωνία με Κάιρο

============

Δολοφονία Κερκ
Κολλημένος με τα βιντεογκέιμ ο βασικός ύποπτος
• 110.000 ακροδεξιοί διαδήλωσαν στο Λονδίνο

============

Στη Γαύδο
Εξακόσιοι μετανάστες έφτασαν σε 24 ώρες

============

Διαθήκη Αρμάνι
Πώς θα μοιραστεί η αυτοκρατορία

============

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Φινλανδία – Ελλάδα 89-92
Χάλκινο μετάλλιο μετά 16 χρόνια
Οι Γερμανοί πρωταθλητές Ευρώπης

Show time στο Φάληρο
Ο Ορτέγκα, ο Ποντένσε, ο Ταρέμι και τα άλλα αστέρια του Ολυμπιακού

Κηφισιά – ΠΑΟ 3-2
Τον βύθισε σε εσωστρέφεια

Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1
Ο Κοϊτά ξανά τη λύση

Mάντσεστερ Σ. – Μάντσεστερ Γ. 3-0
Επίδειξη δύναμης

Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Media
Alter Ego Media: Υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων
Media 12.09.25
Media 12.09.25

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές, που διακρίθηκαν στον πρώτο Πανελλήνιο και Παγκύπριο διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων δίνοντας τους την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες
Media 11.09.25
Media 11.09.25

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες

Συνταξιούχοι - Θα πληρώνουν κανονικά την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) • Στο 7,5% ο πληθωρισμός στο κρέας, στο 11,6% στα φρούτα και στο 10,9% στα ενοίκια

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)
Ποδόσφαιρο 15.09.25
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)

«Διαστημική» η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 6-0 τη Βαλένθια παίζοντας εξαιρετικά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)
Μπάσκετ 14.09.25
Μπάσκετ 14.09.25

Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)

O Βασίλης Σπανούλης μίλησε με λόγια ψυχής και καρδιάς στους παίκτες του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τραγουδάει σύνθημα με το όνομα του Έλληνα τεχνικού!

Σύνταξη
MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ
Ποδόσφαιρο 14.09.25
Ποδόσφαιρο 14.09.25

MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ

Η Γερμανία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο Ντένις Σρέντερ έλαβε το βραβείο του MVP ως ο πολυτιμότερος της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Στην κατοικία του 14.09.25
Στην κατοικία του 14.09.25

Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε ανεπίσημο δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Η επίσημη συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας.

Σύνταξη
Ισπανία: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη
Μαδρίτη 14.09.25
Μαδρίτη 14.09.25

«Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων

Ο τελευταίος γύρος του ποδηλατικού αγώνα Vuelta στην Ισπανία ακυρώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη λήξη του, καθώς διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ' για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»
Τι σημαίνει; 14.09.25
Τι σημαίνει; 14.09.25

Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επισημαίνει ότι αν το χρήμα είναι το μόνο που έχει αξία σήμερα, το υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και υπογράμμισε το διαρκώς αυξανόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο
Παναθηναϊκός 14.09.25
Παναθηναϊκός 14.09.25

Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο

Αυτό που συνέβη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, έχει πάψει προ πολλού να είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο για τον Παναθηναϊκό... Δυστυχώς, τα καλοκαιρινά προκριματικά μάλλον ήταν παρένθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

