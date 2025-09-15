Ενας ψεύτικος λογαριασμός που υποδύεται τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στο TikTok (στη φωτογραφία αρχείου από το ΑΠΕ ΜΠΕ, επάνω, ο Στέλιος Αγγελούδης).

Ο ψεύτικος λογαριασμός στέλνει ακόμη και προσωπικά μηνύματα σε ανυποψίαστους χρήστες της πλατφόρμας

Πρόκειται για τον λογαριασμό με την ένδειξη @aggeloudis_stelios1, ο οποίος χρησιμοποιεί φωτογραφίες και βίντεο του δημάρχου, ενώ φτάνει στο σημείο να στέλνει ακόμη και προσωπικά μηνύματα σε ανυποψίαστους χρήστες της πλατφόρμας.

Με ανακοίνωσή του, ο δήμος Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι ο μόνος επίσημος λογαριασμός του Στέλιου Αγγελούδη στο TikTok είναι ο @aggeloudis_stelios.

Ανακοίνωση για τους πολίτες

«Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναφέρουν τον ψεύτικο λογαριασμό. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν στέλνει προσωπικά μηνύματα μέσω TikTok και μπορείτε να ακολουθήσετε τον επίσημο λογαριασμό του εδώ», αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου.