Θεσσαλονίκη: Θύμα απάτης ο δήμαρχος με ψεύτικο λογαριασμό του στο TikTok
Ψεύτικος λογαριασμός με το όνομα του δημάρχου Θεσσαλονίκης κυκλοφορεί στο TikTok, ο οποίος στέλνει ακόμη και προσωπικά μηνύματα σε ανυποψίαστους χρήστες της πλατφόρμας.
Ενας ψεύτικος λογαριασμός που υποδύεται τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στο TikTok (στη φωτογραφία αρχείου από το ΑΠΕ ΜΠΕ, επάνω, ο Στέλιος Αγγελούδης).
Ο ψεύτικος λογαριασμός στέλνει ακόμη και προσωπικά μηνύματα σε ανυποψίαστους χρήστες της πλατφόρμας
Πρόκειται για τον λογαριασμό με την ένδειξη @aggeloudis_stelios1, ο οποίος χρησιμοποιεί φωτογραφίες και βίντεο του δημάρχου, ενώ φτάνει στο σημείο να στέλνει ακόμη και προσωπικά μηνύματα σε ανυποψίαστους χρήστες της πλατφόρμας.
Με ανακοίνωσή του, ο δήμος Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι ο μόνος επίσημος λογαριασμός του Στέλιου Αγγελούδη στο TikTok είναι ο @aggeloudis_stelios.
Ανακοίνωση για τους πολίτες
«Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναφέρουν τον ψεύτικο λογαριασμό. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν στέλνει προσωπικά μηνύματα μέσω TikTok και μπορείτε να ακολουθήσετε τον επίσημο λογαριασμό του εδώ», αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου.
