Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 14.09.2025]

DO’S: Εστίασε μόνο στα καλά και στα θετικά που παρατηρείς γύρω σου, για να μπορέσεις να διατηρήσεις ψηλά τη διάθεσή σου. Όχι μόνο αυτή φυσικά αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι και συμπεριφέρεσαι. Προχώρησε μπροστά με τις δουλειές που τρέχουν αυτή την στιγμή, αλλά κάντο με άνεση. Αν σου προσφερθεί βοήθεια, τότε δέξου την.

DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις ο καλός Σαμαρείτης και να προσφέρεις τη δική σου βοήθεια στους ανθρώπους σου όπου θα την χρειαστούν. Μη γίνεις έξαλλος όμως από κάποιες αντιδράσεις που θα δεις γύρω σου. Μη μιλήσεις με έντονο και άκρως προκλητικό τρόπο. Παράλληλα εννοείται πως δεν πρέπει να αρχίσεις τις σπόντες και τις μπηχτές!