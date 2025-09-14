magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 14.09.2025]
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 14.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Εστίασε μόνο στα καλά και στα θετικά που παρατηρείς γύρω σου, για να μπορέσεις να διατηρήσεις ψηλά τη διάθεσή σου. Όχι μόνο αυτή φυσικά αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι και συμπεριφέρεσαι. Προχώρησε μπροστά με τις δουλειές που τρέχουν αυτή την στιγμή, αλλά κάντο με άνεση. Αν σου προσφερθεί βοήθεια, τότε δέξου την.

DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις ο καλός Σαμαρείτης και να προσφέρεις τη δική σου βοήθεια στους ανθρώπους σου όπου θα την χρειαστούν. Μη γίνεις έξαλλος όμως από κάποιες αντιδράσεις που θα δεις γύρω σου. Μη μιλήσεις με έντονο και άκρως προκλητικό τρόπο. Παράλληλα εννοείται πως δεν πρέπει να αρχίσεις τις σπόντες και τις μπηχτές!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πρέπει να βάλεις σε μία σωστή σειρά τα οικονομικά. Επειδή έχεις και καλή διάθεση, γιατί δε βάζεις γενικώς κι αυτά που έχεις εκκρεμότητα σε μία σωστή σειρά; Λέω τώρα εγώ! Για να πάει καλά αυτό πρέπει να αποφύγεις να επηρεαστείς από οποιαδήποτε εξωτερική παρεμβολή που θα σε αναγκάσει να στρέψεις προς τα εκεί την προσοχή σου και θα σε χαώσει.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου, ώστε να χαλαρώσεις και να οργανώσεις καλύτερα τις δουλειές σου. Αν θέλεις αυτές να κλείσουν γρήγορα και αποτελεσματικά, τότε μη διστάσεις να ξεκινήσεις την υλοποίησή τους με σειρά προτεραιότητας. Μην αρνείσαι να συμβιβαστείς με κάποια πράγματα λόγω του ότι έχεις ένταση.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Επικοινώνησε άνετα αυτά που σκέφτεσαι και σε απασχολούν. Παράλληλα όμως βρες τον χρόνο και τη διάθεση να γνωρίσεις νέο κόσμο. Όχι μόνο αυτό φυσικά αλλά πρέπει να ανταποκριθείς και στο φλερτ που δέχεσαι, ειδικά αν θες να σταματήσεις να είσαι μόνος. Παρότι υπάρχει περίεργη στάση από τους απέναντι, εσύ πρέπει να κάνεις αυτό που ξέρεις.

DON’TS: Μην αρνείσαι να υπακούσεις σε κάποιους πολύ απλούς κανόνες τους οποίους εσύ μέσα στο κεφάλι σου μεταφράζεις ως υπερβολικούς και άκρως περιοριστικούς λόγω του ότι είσαι αρκετά φορτισμένος συναισθηματικά. Δεν είναι κακό να θες να αλλάξεις κάποια πράγματα, απλά δεν πρέπει να το κάνεις με τον δικό σου γνωστό τρόπο, γιατί θα μπλέξεις.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Σήμερα προτίμησε να πάρεις τη θέση του παρατηρητή και να κρατήσεις μόνο σημειώσεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να βελτιώσεις κάποιες καταστάσεις γύρω σου.Ή τουλάχιστον να προσπαθήσεις.  Αν έχεις απομακρυνθεί χωρίς ιδιαίτερο λόγο με κάποια άτομα, μπορείς να δημιουργήσεις τις κατάλληλες συνθήκες για να τα πλησιάσεις ξανά.

DON’TS: Αν πάρεις μέρος σε συζητήσεις σχετικά με τα οικονομικά σου μη διστάσεις να τις κρατήσεις κρυφές, για να πάνε άψογα. Ας πούμε μην είσαι αδιάφορος στην προοπτική κάποιας αγοραπωλησίας, γιατί τώρα ενδέχεται να κινηθεί αυτό το κομμάτι. Μην επιμένεις σε κάποια πράγματα που δεν έχουν λογική εξήγηση ή και καμία απολύτως σημασία.

Λέων

Λέων

DO’S: Αφού παραμένει η θετική σου διάθεση, γιατί δεν παραμένεις κι εσύ κοινωνικός και δραστήριος; Έλα σε επαφή με όσο περισσότερο κόσμο μπορείς σήμερα, γιατί έτσι θα μπορέσεις να βρεις μία πηγή έμπνευσης ή έστω έναν διαφορετικό τρόπο για να εκφραστείς. Αν θες να δεις ευνοϊκές εξελίξεις για εσένα ο μόνος τρόπος είναι να συνεχίσεις να κινείσαι.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε κάποιες διαπραγματεύσεις, καθώς αυτές θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για εσένα και για τις συμφωνίες που θέλεις να κλείσεις στο μέλλον. Μην αφήσεις την ανασφάλεια και την τάση σου για υπερανάλυση να σε κάνουν να απαντήσεις απότομα στα σχόλια που θα σου γίνουν. Γενικώς μη γίνεσαι έντονος.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχει ένα ήσυχο κλίμα, όποτε κι εσύ μπορείς να λειτουργήσεις λίγο πιο άνετα. Μπορείς λοιπόν να συγκεντρωθείς και να αντιμετωπίσεις με ψυχραιμία αυτά τα παράξενα που θα παρατηρήσεις να εξελίσσονται στον χώρο αυτόν. Παράλληλα μπορεί να εξελιχθεί και κάτι το ερωτικό εκεί έτσι; Ποτέ δεν ξέρεις!

DON’TS: Μην γίνεις ανταγωνιστικός με κάποια άτομα που νιώθεις ότι προσπαθούν να διεκδικήσουν τη θέση σου. Μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά για σκέψου την περίπτωση στην οποία έχεις άδικο; Μην αφήνεις το πείσμα και την επιμονή σου να σε οδηγούν σε παιχνίδια ελέγχου και κυριαρχίας. Μην προσπαθείς να αποπροσανατολίσεις τους άλλους, καρφώνεσαι!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Προσπάθησε να πάρεις χαλαρά και ψύχραιμα αυτά που θα ακούσεις. Παράλληλα δώσε βάση στις εναλλακτικές που θα σου προταθούν, γιατί μπορεί στο τέλος να σου λύσουν τα χέρια. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, γιατί αυτές θα σου φτιάξουν τη διάθεση. Ίσως να μειώσουν και την αχρείαστη απόσταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ εσού και των φίλων σου.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από κάποιες κόντρες που θα βγουν στην επιφάνεια, γιατί ακόμα κι αυτές ενδέχεται να εξελιχθούν με πολύ θετικό τρόπο για σένα. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στην υπερανάλυση ούτε σε αυτά που λες. Δηλαδή μην αρχίσεις τα πικρόχολα σχόλια και τις μπηχτές, γιατί θα το παρακάνεις! Μην ανάβεις φωτιές γενικώς!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Το τελευταίο διάστημα έχεις κάποιους ενδοιασμούς. Το θέμα είναι πως πρέπει να τους διαχειριστείς με περισσότερη ψυχραιμία, προκειμένου να μπορέσεις να βρεις τις λύσεις που χρειάζεσαι. Πρέπει να δεις και τα επαγγελματικά σου λίγο πιο σοβαρά, αλλά και λίγο πιο άνετα. Εκτόνωσε την έντασή σου όσο πιο δημιουργικά μπορείς, εντάξει;

DON’TS: Μην απογοητευτείς από το έντονο κλίμα που επικρατεί στην ατμόσφαιρα σήμερα και μην το αφήσεις να σου χαλάσει κάτι για το οποίο έχεις κοπιάσει πολύ. Μη διστάσεις όμως να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα αγνοώντας εντελώς οτιδήποτε το αχρείαστο. Μην κολλάς σε λεπτομέρειες και μη δίνεις βάση στα πικρόχολα σχόλια.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Υπάρχουν κάποιες διαφωνίες και διαφορές στις απόψεις που έχεις εσύ και κάποιοι άνθρωποι από τον περίγυρό σου. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι το ότι για να λυθούν και να καλμάρει η όλη φάση είναι κάτι που εξαρτάται από αυτούς. Ίσως και από εσένα αλλά πρέπει να σταματήσεις να πετάς χαρταετό! Η επιθυμία για συζήτηση τουλάχιστον υπάρχει.

DON’TS: Μην αρχίσεις να μιλάς αφιλτράριστα και χωρίς να υπολογίζεις το ότι προσβάλλεις τους άλλους. Ειδικά αν πρόκειται για επαγγελματικά θέματα. Το ξέρω πως έχεις κάνει κάποιες προτάσεις και αυτές δεν ακούστηκαν, δεν σημαίνει όμως πως εσύ μπορείς να γίνεις αγενής. Μην επικοινωνείς με όποιον να’ ναι αλλά μόνο με αυτούς που μπορείς να συνεννοηθείς.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά σου, γιατί εκεί υπάρχουν κάποια άγχη τα οποία πρέπει όμως να τα διαχειριστείς με περισσότερη ψυχραιμία. Αν κάνεις και κάποιες έξυπνες κινήσεις να ξέρεις πως εύκολα θα βρεις τις λύσεις που θέλεις. Όσον αφορά τα οικονομικά σου πάντως υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις. Αρκεί βέβαια να τις εκμεταλλευτείς έτσι;

DON’TS: Μην κολλάς στις αχρείαστες λεπτομέρειες που παρατηρείς γύρω σου γιατί αυτές είναι που θα σε κάνουν ακραία απρόσεκτο. Μην υπεραναλύεις πράγματα τα οποία δεν μπορείς να εξηγήσεις. Ωστόσο μην αρχίσεις να εκφράζεις μόνο αντιρρήσεις, γιατί τότε θα δώσεις την εντύπωση ότι είσαι αμετακίνητος και ότι θες πάντα να γίνεται το δικό σου!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Αφού έχεις καλή και θετική διάθεση, γιατί δεν εστιάζεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, προκειμένου να ομορφύνεις λίγο την ατμόσφαιρα που επικρατεί εκεί; Έχεις τον τρόπο σου σήμερα, καθώς είσαι πιο γλυκός και πιο ήπιος από ότι συνήθως. Άρα κάνε όσες συζητήσεις μπορείς, για να διορθώσεις τα κακώς κείμενα του προηγούμενου διαστήματος.

DON’TS: Μη διστάσεις να προσπαθήσεις να μάθεις τι παίζεται στο παρασκήνιο μεν, αλλά μην το παρακάνεις και με τις δεύτερες σκέψεις δε. Κάποιες υπόνοιες που είχες παλιότερα ωστόσο θα επιβεβαιωθούν τώρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να γίνεις κι έξω φρενών, έτσι; Μην κινηθείς εντελώς παρορμητικά λόγω των ανασφαλειών σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Προσπάθησε να επαναφέρεις την ηρεμία, την άνεση και την ελευθερία κινήσεων στα επαγγελματικά σου, ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις με όσα εκκρεμούν. Προσπάθησε και να οργανωθείς, για να μπορέσεις να διαχειριστείς τα απρόοπτα. Τακτοποίησε τα οικονομικά σου και κόψε τα περιττά έξοδα! Νομίζω το έχεις τερματίσει άλλωστε!

DON’TS: Μην εκνευριστείς και μην αντιδράσεις άσχημα λόγω του ότι θα ακούσεις κάποια σχόλια που δεν θα σου αρέσουν και τόσο είτε από κάποιους συναδέλφους είτε από την ίδια σου την σχέση. Το κλίμα είναι περίεργο και έντονο σήμερα πάντως, οπότε μην επηρεαστείς από αυτό! Μη γίνεις όμως, ευθύς και αφιλτράριστος λόγω του ότι έχεις πολλά νεύρα!

