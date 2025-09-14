Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του
Σύμφωνα με εκπρόσωπο του LAPD, η σύλληψη προκλήθηκε μετά από καταγγελία που έκανε ιδιώτης σχετικά με ένα περιστατικό όπου ο Ρέιμοντ Κρουζ φέρεται να ψέκασε με νερό μια γυναίκα
- Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας
- Δύο χρόνια από την κακοκαιρία «Daniel» αγρότες περιμένουν ακόμα τις αποζημιώσεις - Τι καταγγέλλουν για ΟΠΕΚΕΠΕ
- Τι ζητά στο Τόκιο η μεσαία τάξη της Κίνας;
- Αρκάς: Χρόνια πολλά στις Σταυρούλες και στους Σταύρους
Ο ηθοποιός Ρέιμοντ Κρουζ, γνωστός κυρίως για τους ρόλους του στις σειρές Breaking Bad (2008) και Better Call Saul (2015), συνελήφθη στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 έξω από το σπίτι του στο Λος Άντζελες και του αποδόθηκαν κατηγορίες για επίθεση.
Σύμφωνα με την εκδοχή των γεγονότων από τον εκπρόσωπο του LAPD όπως παρουσιάζεται από το TMZ, η σύλληψη προκλήθηκε μετά από καταγγελία που έκανε ιδιώτης σχετικά με ένα περιστατικό όπου ο Κρουζ φέρεται να ψέκασε με νερό μια γυναίκα, χρησιμοποιώντας λάστιχο κήπου ενώ καθάριζε το αυτοκίνητό του.
Σύμφωνα με το People, ο Ρέιμοντ Κρουζ ζήτησε από τρεις γυναίκες—που είχαν παρκάρει πάρα πολύ κοντά στο αυτοκίνητό του—να μετακινήσουν το βαν τους γιατί δεν είχε χώρο να πλύνει το αυτοκίνητό του. Οι γυναίκες αρνήθηκαν, άρχισαν να τον τραβάνε βίντεο. Τότε, εκείνος γύρισε, ενώ κρατούσε το λάστιχο, για να τους ζητήσει να μην τον τραβάνε και έτσι το νέρο, σύμφωνα με τον ατζέντη του, Ραφαέλ Μπέρκο, έφτασε να βρέξει τόσο το μπροστινό μέρος του δικού τους οχήματος. Σύμφωνα με τις ίδιες, έβρεχε και τη μία από τις γυναίκες.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο LAPD, η δράση αυτή ερμηνεύτηκε ως εσκεμμένη ρίψη νερού προς τις γυναίκες. Ωστόσο, ο Μπέρκο, χαρακτήρισε την κατηγορία ως «εξαιρετικά άδικη και επικίνδυνη», τονίζοντας ότι πρόκειται για παρεξήγηση: ο Κρουζ, όπως υποστήριξε, είναι ιδιαιτέρως ήσυχος άνθρωπος, ζει επί δύο δεκαετίες στη γειτονιά και δεν έχει ιστορικό παραβάσεων.
Ορίστηκε δικάσιμος για τις 1 Οκτωβρίου 2025.
- Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα
- Καλλιθέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο 2025 – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
- Αρκάς: Χρόνια πολλά στις Σταυρούλες και στους Σταύρους
- Shrinkflation: Αγάπη μου… συρρίκνωσα τη συσκευασία – Όταν τα προϊόντα μικραίνουν αλλά οι τιμές αυξάνονται
- Γερμανία – Τουρκία: Κόντρα για μια θέση στην Ιστορία
- Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις