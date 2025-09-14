magazin
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 09:43
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του
Fizz 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:02

Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του LAPD, η σύλληψη προκλήθηκε μετά από καταγγελία που έκανε ιδιώτης σχετικά με ένα περιστατικό όπου ο Ρέιμοντ Κρουζ φέρεται να ψέκασε με νερό μια γυναίκα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Υψηλή νοημοσύνη: 9 περίεργες συνήθειες που την φανερώνουν

Υψηλή νοημοσύνη: 9 περίεργες συνήθειες που την φανερώνουν

Spotlight

Ο ηθοποιός Ρέιμοντ Κρουζ, γνωστός κυρίως για τους ρόλους του στις σειρές Breaking Bad (2008) και Better Call Saul (2015), συνελήφθη στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 έξω από το σπίτι του στο Λος Άντζελες και του αποδόθηκαν κατηγορίες για επίθεση.

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με την εκδοχή των γεγονότων από τον εκπρόσωπο του LAPD όπως παρουσιάζεται από το TMZ, η σύλληψη προκλήθηκε μετά από καταγγελία που έκανε ιδιώτης σχετικά με ένα περιστατικό όπου ο Κρουζ φέρεται να ψέκασε με νερό μια γυναίκα, χρησιμοποιώντας λάστιχο κήπου ενώ καθάριζε το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με το People, ο Ρέιμοντ Κρουζ ζήτησε από τρεις γυναίκες—που είχαν παρκάρει πάρα πολύ κοντά στο αυτοκίνητό του—να μετακινήσουν το βαν τους γιατί δεν είχε χώρο να πλύνει το αυτοκίνητό του. Οι γυναίκες αρνήθηκαν, άρχισαν να τον τραβάνε βίντεο. Τότε, εκείνος γύρισε, ενώ κρατούσε το λάστιχο, για να τους ζητήσει να μην τον τραβάνε και έτσι το νέρο, σύμφωνα με τον ατζέντη του, Ραφαέλ Μπέρκο, έφτασε να βρέξει τόσο το μπροστινό μέρος του δικού τους οχήματος. Σύμφωνα με τις ίδιες, έβρεχε και τη μία από τις γυναίκες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο LAPD, η δράση αυτή ερμηνεύτηκε ως εσκεμμένη ρίψη νερού προς τις γυναίκες. Ωστόσο, ο Μπέρκο, χαρακτήρισε την κατηγορία ως «εξαιρετικά άδικη και επικίνδυνη», τονίζοντας ότι πρόκειται για παρεξήγηση: ο Κρουζ, όπως υποστήριξε, είναι ιδιαιτέρως ήσυχος άνθρωπος, ζει επί δύο δεκαετίες στη γειτονιά και δεν έχει ιστορικό παραβάσεων.

Ορίστηκε δικάσιμος για τις 1 Οκτωβρίου 2025.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήμα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήμα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υψηλή νοημοσύνη: 9 περίεργες συνήθειες που την φανερώνουν

Υψηλή νοημοσύνη: 9 περίεργες συνήθειες που την φανερώνουν

Economy
89η ΔΕΘ: Εξαγγελίες χωρίς επιχειρηματικό αποτύπωμα

89η ΔΕΘ: Εξαγγελίες χωρίς επιχειρηματικό αποτύπωμα

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Βίκυ Καγιά: ∆εν θα µε δείτε φέτος στην τηλεόραση – Έκανα τον κύκλο µου
Fizz 13.09.25

Βίκυ Καγιά: ∆εν θα µε δείτε φέτος στην τηλεόραση – Έκανα τον κύκλο µου

«Φυσικά υπήρχε πάρα πολλή ένταση και τοξικότητα και επιθετικότητα, η οποία τώρα πια δεν έχει καµία σηµασία, γιατί πέρασε και ο καιρός και έχουν ξεχαστεί όλα αυτά», είπε μεταξύ άλλων η Βίκυ Καγιά

Σύνταξη
Τζον Κράιερ για Τσάρλι Σιν: Κατέρρεε δημόσια και πληρωνόταν τριπλάσια από μένα
aka Charlie Sheen 13.09.25

Τζον Κράιερ για Τσάρλι Σιν: Κατέρρεε δημόσια και πληρωνόταν τριπλάσια από μένα

Ο Τζον Κράιερ αποκάλυψε στο ντοκιμαντέρ «aka Charlie Sheen» την τεράστια ανισότητα στις αμοιβές του με τον Τσάρλι Σιν, παρά το γεγονός ότι η καριέρα του τελευταίου κατέρρεε λόγω σκάνδαλων και καταχρήσεων

Σύνταξη
Άρης Μουγκοπέτρος: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου»
Fizz 13.09.25

Άρης Μουγκοπέτρος: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου»

«Η ενασχόλησή μου αυτή με βοήθησε πολύ τις μέρες που ήταν πολύ δύσκολες. Ανυπομονώ να εκδοθεί», έγραψε μεταξύ άλλων ο Άρης Μουγκοπέτρος για το νέο του βιβλίο σε πρόσφατη ανάρτησή του

Σύνταξη
Γκουίνεθ Πάλτροου: «Ο πόνος για τον πατέρα μου ήταν τόσο βαρύς που αναρωτιόμουν αν θα φύγει ποτέ»
Fizz 13.09.25

Γκουίνεθ Πάλτροου: «Ο πόνος για τον πατέρα μου ήταν τόσο βαρύς που αναρωτιόμουν αν θα φύγει ποτέ»

Η Γκουίνεθ Πάλτροου μίλησε για την απώλεια του πατέρα της, τον ανείπωτο πόνο που βίωσε, το τελευταίο τους ταξίδι στην Ιταλία και πώς σήμερα αφήνεται στη θλίψη αντί να την αποφεύγει

Σύνταξη
Πριν γίνει ο απόλυτος σταρ: Ένα 16σελιδο πιστοποιητικό του Τομ Κρουζ από το 1984 βγαίνει στο «σφυρί»
Παιδάκι 12.09.25

Πριν γίνει ο απόλυτος σταρ: Ένα 16σελιδο πιστοποιητικό του Τομ Κρουζ από το 1984 βγαίνει στο «σφυρί»

Ένα πιστοποιητικό του σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ, από τα πρώτα του χρόνια στο χώρο του θεάματος, βγαίνει σε δημοπρασία και αναμένεται να αγγίξει τα 8.000 δολάρια.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτός είναι ο κοριός που είχαν βάλει στο σπίτι του – Όλα όσα έγιναν το πρωί στην Ευελπίδων
Fizz 12.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτός είναι ο κοριός που είχαν βάλει στο σπίτι του – Όλα όσα έγιναν το πρωί στην Ευελπίδων

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στα δικαστήρια στην Ευελπίδων όπου υπέβαλε μήνυση κατά μελών της οικογένειάς του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαϊτειο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα
ΔΕΘ 14.09.25

Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα

Οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «υιοθετεί πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Σύνταξη
Καλλιθέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο 2025 – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Πότε αίρονται 14.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Οι ρυθμίσεις ισχύουν έως το μεσημέρι σε 11 δρόμους γύρω από την Καλλιθέα - Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση κατά τα χρονικά διαστήματα των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Σύνταξη
Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας
Ελλάδα 14.09.25

Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας

Άγνωστοι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το κενό φύλαξης στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας στη Σίκινο, και αφαίρεσαν τάματα μεγάλης αξίας που είχαν αφήσει οι πιστοί.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Daniel»: Δύο χρόνια από τις καταστροφές αγρότες ακόμα περιμένουν αποζημιώσεις
Ελλάδα 14.09.25

Δύο χρόνια από την κακοκαιρία «Daniel» αγρότες περιμένουν ακόμα τις αποζημιώσεις - Τι καταγγέλλουν για ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ερώτημα πλέον είναι αν και πότε η Κυβέρνηση σκοπεύει να αναλάβει την ευθύνη να δώσει τος αποζημιώσεις στους αγρότες που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel»

Σύνταξη
Gen Z: Τα 10 ορόσημα που αποκρυπτογραφούν το εργασιακό και καταναλωτικό προφίλ των νέων
Έρευνες 14.09.25

Τα 10 ορόσημα που αποκρυπτογραφούν το εργασιακό και καταναλωτικό προφίλ της GenZ

Η επιθυμία για οικονομική ανεξαρτησία και η συνέπεια με τα «θέλω» και τις προσωπικές αξίες στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Gen Z, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ σε συνεργασία με τη Young China Group

Σύνταξη
Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE
Κόσμος 14.09.25

Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE

Η ομοσπονδιακή υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) έχει εντείνει τις επιχειρήσεις της σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Σικάγο, με αποτέλεσμα να ξεσπούν συχνά επεισοδιακές διαμαρτυρίες

Σύνταξη
Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα
On Field 14.09.25

Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα

Πλουραλισμός, αποτελεσματικότητα, κυριαρχία. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τη Super League με άγριες διαθέσεις και το πόδι στο γκάζι, με τους εντυπωσιακούς αριθμούς του να το επιβεβαιώνουν...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Αίθριος καιρός την Κυριακή, με θερμοκρασίες έως 34°C – Πότε και πού θα βρέξει
Πρόγνωση ΕΜΥ 14.09.25

Αίθριος καιρός την Κυριακή, με θερμοκρασίες έως 34°C – Πότε και πού θα βρέξει

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς - Χαλάει ο καιρός τη Δευτέρα, κατεβαίνει περαιτέρω ο υδράργυρος - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη

Σύνταξη
Τι ζητά στο Τόκιο η μεσαία τάξη της Κίνας;
Κόσμος 14.09.25

Τι ζητά στο Τόκιο η μεσαία τάξη της Κίνας;

Μια φιλόδοξη γενιά Κινέζων μεταναστών αρχίζει να διαμορφώνει το δημογραφικό, κοινωνικό και ίσως ακόμη και πολιτικό πεπρωμένο της Ιαπωνίας, στο... Τόκιο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η ακροδεξιά AfD απειλεί με ανατροπή στις τοπικές εκλογές στην πατρίδα του Μερτς
Εκλογικό μήνυμα 14.09.25

Η ακροδεξιά AfD απειλεί με ανατροπή στις τοπικές εκλογές στην πατρίδα του Μερτς

Η πρώτη εκλογική δοκιμασία για την κυβέρνηση Μερτς στη Γερμανία θα είναι στην πατρίδα του. Στις δημοτικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία η AfD φαίνεται ότι θα κερδίσει πολλούς δήμους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το μετάλλιο πρέπει να το πάρουμε και θα είναι επιτυχία
On Field 14.09.25

Το μετάλλιο πρέπει να το πάρουμε και θα είναι επιτυχία

Η Εθνική είναι υποχρεωμένη να ξεχάσει τον ημιτελικό και να επικεντρωθεί στην Φινλανδία, για να πάρουμε το μετάλλιο. Την (μεγάλη) σημασία της τρίτης θέσης θα την καταλάβουμε… αργότερα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία για έξι βουλευτές
Κι άλλα ονόματα 14.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Δικογραφία για έξι βουλευτές

Ποιους και γιατί εμπλέκει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο νέος φάκελος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Θα υπάρξουν ίσως διαφοροποιήσεις από τη «λίστα των 10 βουλευτών»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ακίνητα: 8+1 ανατροπές στο φορολογικό τοπίο
Νέο σκηνικό 14.09.25

8+1 ανατροπές στο φορολογικό τοπίο των ακινήτων

Έρχεται «κούρεμα» φοροεπιβαρύνσεων για εισοδήματα από ακίνητα άνω των 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε δύο φάσεις για την κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Οι εκπαιδευτικοί για την τεχνητή νοημοσύνη: «Θα γίνει δεξιότητα ζωής» – Ο αντίκτυπος στις σπουδές
Οδηγίες προς ναυτιλλομένους 14.09.25

Οι εκπαιδευτικοί για την τεχνητή νοημοσύνη: «Θα γίνει δεξιότητα ζωής» – Ο αντίκτυπος στις σπουδές

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανοίξει δρόμους για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων σήμερα. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, η νέα τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο μάθησης, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όταν τα κελιά γίνονται στούντιο TikTok
Ελλάδα 14.09.25

Όταν τα κελιά γίνονται στούντιο TikTok

Κρατούμενοι με παράνομα κινητά κάνουν ζωντανές μεταδόσεις, επιδίδονται σε «μπατλς» με άλλους εγκλείστους, και μάλιστα συνομιλούν ακόμα και με ανήλικους ακολούθους

Κατερίνα Νώντα
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο