Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 20:30
Αλιευτικό προσέκρουσε σε βράχια στον Θερμαϊκό - Επιχείρηση διάσωσης 5 ατόμων
Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 18:37
Βίντεο από το τροχαίο με εγκατάλειψη στα Καμίνια - Θύμα μια 16χρονη κοπέλα
Θεσσαλονίκη: 16χρονη εκδιδόταν μέσω διαδικτύου – Συνελήφθη 30χρονος «πελάτης» – Κύκλωμα μαστροπών βλέπει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:45

Θεσσαλονίκη: 16χρονη εκδιδόταν μέσω διαδικτύου – Συνελήφθη 30χρονος «πελάτης» – Κύκλωμα μαστροπών βλέπει η ΕΛ.ΑΣ.

Η 16χρονη κατήγγειλε ότι πίσω από τα ερωτικά ραντεβού κρύβεται μια γυναίκα που γνώρισε το καλοκαίρι του 2024 και της πρότεινε να βάλει ροζ αγγελίες - Της έδινε τα μισά χρήματα από κάθε ραντεβού

Σύνταξη
Spotlight

Στα ίχνη κυκλώματος μαστροπείας που εξέδιδε ανήλικη βρίσκονται οι αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά το ερωτικό ραντεβού που έκλεισε ένας 30χρονος με την 16χρονη, μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών. Ο νεαρός μετά την ερωτική συνεύρεση, σε διαμέρισμα στη περιοχή της Τούμπας, έδωσε στην ανήλικη 180 ευρώ.

Τι λέει η 16χρονη

Σύμφωνα με το ERTNews η 16χρονη κατέθεσε, παρουσία ψυχολόγου, πως διατηρεί ηλεκτρονική αγγελία σε πλατφόρμα γνωριμιών, μέσω της οποίας και γνώρισε τον 30χρονο, και στον οποίο ανέφερε ότι είναι 19 ετών.

Επίσης, η 16χρονη κατήγγειλε ότι πίσω από τα ερωτικά ραντεβού κρύβεται κύκλωμα μαστροπείας, με αρχηγό μια γυναίκα την οποία γνώρισε το καλοκαίρι του 2024, σε ηλικία μόλις 15 ετών. Η γυναίκα αυτή που αναζητείται από τις αρχές της πρότεινε να ανοίξει τον λογαριασμό στις ροζ αγγελίες.

Τουλάχιστον 10 ραντεβού την ημέρα

Όλα τα ερωτικά ραντεβού γίνονταν στο σπίτι της ενήλικης γυναίκας, και ως αντάλλαγμα της έδινε τα μισά χρήματα. Από 70 έως 180 ευρώ, έπαιρνε η ανήλικη από τους πελάτες της.

Η 16χρονη ανέφερε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, πως καθημερινά είχε ραντεβού με τουλάχιστον δέκα άτομα, ενώ έδωσε μια λίστα ανδρών με τους οποίους συνευρέθηκε ερωτικά.

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, και αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Αστυνομικοί ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, πρωινές ώρες χθες (12-09-2025), εντόπισαν στην περιοχή της Τούμπας και συνέλαβαν 30χρονο ημεδαπό, ο οποίος, έναντι χρηματικού ποσού, προέβη σε ασελγείς πράξεις σε ανήλικη ημεδαπή, έπειτα από μεταξύ τους γνωριμία και συνεννόηση μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών – συνοδών.

Όπως προέκυψε από την, μέχρι στιγμής, αστυνομική έρευνα, η ανήλικη κοπέλα, μετά από παρότρυνση ενήλικης γνωστής της, από το καλοκαίρι του 2024, άνοιξε λογαριασμό σε εφαρμογή του διαδικτύου και παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως ενήλικη, πραγματοποιούσε ραντεβού με υποψήφιους πελάτες, κατά κύριο λόγο, σε διαμέρισμα που διατηρούσε η προαναφερόμενη γνωστή της, αποδίδοντάς της μέρος των χρημάτων που έπαιρνε ως αμοιβή.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Scope: Ισχυρά τα «θεμέλια» των data centers στην Ευρώπη… αλλά κρύβουν κινδύνους

Scope: Ισχυρά τα «θεμέλια» των data centers στην Ευρώπη… αλλά κρύβουν κινδύνους

Business
Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Αποκάλυψη: Ο 42χρονος μαστροπός έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν
Υπόθεση μαστροπείας 13.09.25

Ο «Κοντός» έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών είναι ο 42χρονος μαστροπός που βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του, γνωστός με το ψευδώνυμο «Κοντός».

Σύνταξη
Σύρος: «Οξυγόνο» για τη Γάζα – Την Κυριακή ο απόπλους του πλοίου που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla
Δείτε βίντεο 13.09.25

«Οξυγόνο» για τη Γάζα - Την Κυριακή από τη Σύρο ο απόπλους του πλοίου που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla

Μέλη της ελληνικής πρωτοβουλίας που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla μιλούν για την προσπάθεια να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της πολύπαθης Γάζας - Γιατί το πλοίο ονομάστηκε «Οξυγόνο»

Σύνταξη
Λειψυδρία: Νέο καμπανάκι κινδύνου για τη χώρα – Μεγάλη μείωση βροχών, χιονοπτώσεων – Συναγερμός για την Αττική
Νέα έρευνα - σοκ 13.09.25

Καμπανάκι κινδύνου για τη λειψυδρία στη χώρα - Μεγάλη μείωση βροχών, χιονοπτώσεων - Συναγερμός για την Αττική

Ποιοι παράγοντες απειλούν με λειψυδρία την Ελλάδα - Μεγάλη ανησυχία προκαλούν και τα στοιχεία νέας έρευνας του Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αποχή των δικηγόρων αν απαγορευτεί η πρόσβαση του κατηγορουμένου στο πλήρες περιεχόμενο της δικογραφίας
Ελλάδα 13.09.25

Αποχή των δικηγόρων αν απαγορευτεί η πρόσβαση του κατηγορουμένου στο πλήρες περιεχόμενο της δικογραφίας

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων διατύπωσε την κατηγορηματική αντίθεσή της στην περιστολή του δικαιώματος πλήρους πρόσβασης του κατηγορούμενου στη δικογραφία.

Σύνταξη
Κρήτη: Το αδιαχώρητο στα κέντρα μεταναστών – Για «επικίνδυνες συνθήκες» προειδοποιούν οι λιμενικοί
Επιστολή 13.09.25

Το αδιαχώρητο στα κέντρα μεταναστών στην Κρήτη - «Επικίνδυνες συνθήκες»

Αλλεπάλληλες οι ροές στην Κρήτη - Δεκάδες μετανάστες και πρόσφυγες με προβλήματα υγείας εγκλωβισμένοι σε χώρους ακατάλληλους για πολυήμερη διαμονή - Επιστολή του Σωματείου εργαζομένων στο Λιμενικό

Σύνταξη
Η λαϊκή παράδοση στην πρόγνωση – Τι χειμώνα θα σημάνει ο καιρός του Τιμίου Σταυρού
14 Σεπτεμβρίου 13.09.25

Η λαϊκή παράδοση στην πρόγνωση - Τι χειμώνα θα σημάνει ο καιρός του Τιμίου Σταυρού

Τα Μερομήνια, οι καθοριστικές μέρες του χρόνου για το πώς θα είναι ο επερχόμενος χειμώνας και η βραχυπρόθεσμη εκδοχή της ΕΜΥ για όσους προτιμούν την επιστημονική εκδοχή

Σύνταξη
«Σκανδαλώδες» να αποφυλακιστεί ο Μιχαλολιάκος λένε οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα
Ελλάδα 13.09.25

«Σκανδαλώδης απόφαση» - Οι συνήγοροι της οικογένειας του Παύλου Φύσσα για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Οι αποφυλακίσεις καταδικασμένων για διεύθυνση ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία, τονίζουν οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ταξί: Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη – «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»
Ταξί 13.09.25

Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη - «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»

Για «δολοφονία χαρακτήρα» και για ενέργειες που ευνοούν ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος του κλάδου των ταξί κατηγόρησε τον υπουργό Μεταφορών ο πρόεδρος του συνδικάτου ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
«Ιδιαίτερα προνομιακή η μεταχείριση του Νίκου Μιχαλολιάκου» – Τι λένε οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών
Ελλάδα 13.09.25

«Ιδιαίτερα προνομιακή η μεταχείριση του Νίκου Μιχαλολιάκου» – Τι λένε οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών

«Από τη συνολική ποινή των 13 ετών κάθειρξης που του έχει επιβληθεί έχει εκτίσει πραγματικά περίπου τα μισά» υπογραμμίζουν οι δικηγόροι Καμπαγιάννης, Παπαδάκης και Σκαρμέας.

Σύνταξη
Βurnout, χταπόδια, φετίχ, χρυσό OnlyFans: Η πορνό βιομηχανία της Ευρώπης γυμνή – «Μας καταπίνει ολόκληρους»
Συνέδριο 13.09.25

Βurnout, χταπόδια, φετίχ, χρυσό OnlyFans: Η πορνό βιομηχανία της Ευρώπης γυμνή – «Μας καταπίνει ολόκληρους»

Από το «ερασιτεχνικό» περιεχόμενο στο απόλυτο burnout και από την οικονομική ανασφάλεια στη σκλαβιά του OnlyFans, η πορνογραφική βιομηχανία της Ευρώπης μοιάζει να τσακίζει τις ζωές των δημιουργών σημειώνει ο Guardian

Σύνταξη
Αποκάλυψη: Ο 42χρονος μαστροπός έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν
Υπόθεση μαστροπείας 13.09.25

Ο «Κοντός» έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών είναι ο 42χρονος μαστροπός που βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του, γνωστός με το ψευδώνυμο «Κοντός».

Σύνταξη
Υπερβολές, ψέματα, μισαλλοδοξία – Η ρητορική του Τσάρλι Κερκ ενέπνεε τους οπαδούς, εξαγρίωνε τους αντιπάλους
Διάττων MAGA αστέρας 13.09.25

Υπερβολές, ψέματα, μισαλλοδοξία – Η ρητορική του Τσάρλι Κερκ ενέπνεε τους οπαδούς, εξαγρίωνε τους αντιπάλους

Η δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ επανέφερε στην επικαιρότητα τη ρητορική του ενάντια σε μαύρους, μετανάστες, φεμινίστριες και ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Αλλά και το γεγονός ότι προκαλούσε ακραία συναισθήματα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ορτεγκ…όλ και οι μίστερ γκολ
On Field 13.09.25

Ο Ορτεγκ…όλ και οι μίστερ γκολ

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα έκανε και με το παραπάνω την δουλειά του με γκολ και ασίστ, την ώρα που Ελ Κααμπί και Ταρέμι δίδαξαν την… τέχνη του σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νετανιάχου: Υπεραμύνθηκε και πάλι του πλήγματος στο Κατάρ – Νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Ισραήλ
Η ανάρτηση 13.09.25

Υπεραμύνθηκε και πάλι του πλήγματος στο Κατάρ ο Νετανιάχου - Νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Ισραήλ

Η εξάλειψη των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ θα άρει το κύριο εμπόδιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και τον τερματισμό του πολέμου, υποστηρίζει ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση
Euroleague 13.09.25

Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση

Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, γνώρισε την ήττα από την Μονακό (80-83), με τον Μάικ Τζέιμς να ευστοχεί στο τρίποντο της νίκης 6.6'' πριν το τέλος της παράτασης.

Σύνταξη
Υπήρξε γεν. γραμματέας που έκανε τον ΟΗΕ να… λειτουργεί έστω για λίγο;
Ξεχωριστός 13.09.25

Υπήρξε γεν. γραμματέας που έκανε τον ΟΗΕ να... λειτουργεί έστω για λίγο;

Ο πρώτος Ασιάτης γ.γ. του ΟΗΕ μπορούσε να δει τι ήθελε η καθεμία από τις υπερδυνάμεις, πώς αυτό εντασσόταν στη συνολική στρατηγική τους, τις εγχώριες πολιτικές πιέσεις, αλλά και το προσωπικό στυλ ηγεσίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σύρος: «Οξυγόνο» για τη Γάζα – Την Κυριακή ο απόπλους του πλοίου που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla
Δείτε βίντεο 13.09.25

«Οξυγόνο» για τη Γάζα - Την Κυριακή από τη Σύρο ο απόπλους του πλοίου που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla

Μέλη της ελληνικής πρωτοβουλίας που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla μιλούν για την προσπάθεια να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της πολύπαθης Γάζας - Γιατί το πλοίο ονομάστηκε «Οξυγόνο»

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Πάρτι επιστροφής στο Καραϊσκάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Πάρτι επιστροφής στο Καραϊσκάκη (vids)

Με μια... καταιγιστική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός διέλυσε 5-0 τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική της Super League, στο πρώτο φετινό ματς με τον κόσμο στο γήπεδό του. Γκολ και ασίστ ο Ποντένσε, δύο γκολ στο ντεμπούτο του και ο Ταρέμι!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Έχασε πέναλτι ο Γιαζίτσι (vid)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Έχασε πέναλτι ο Γιαζίτσι (vid)

Ο Τούρκος άσος του Ολυμπιακού εκτέλεσε πέναλτι αλλά ο γκολκίπερ του Πανσερραϊκού έκανε καλή απόκρουση

Σύνταξη
ΔΕΘ: Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη
Θεσσαλονίκη 13.09.25 Upd: 21:26

Ανδρουλάκης: Εκλογές για πολιτική αλλαγή, για νίκη της Δημοκρατικής Παράταξης

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης»

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Ατρόμητος – Άρης
Super League 13.09.25

LIVE: Ατρόμητος – Άρης

LIVE: Ατρόμητος – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Άρης, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Παναιτωλικός – Βόλος

LIVE: Παναιτωλικός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Βόλος, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Πολωνία: Νέος συναγερμός για drones, και στη Ρουμανία – Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά
Τι συνέβη 13.09.25 Upd: 20:44

Νέος συναγερμός για drones στην Πολωνία και τη Ρουμανία - Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά

«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης και αποσκοπούν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών», ανακοίνωσαν οι αρχές στην Πολωνία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αταμάν: «Δεν ύψωσα τις γροθιές μου από σεβασμό στους φίλους μου στην Ελλάδα, αυτός που έγραψε… κανένα έλεος, απολύθηκε»
Eurobasket 2025 13.09.25

Αταμάν: «Δεν ύψωσα τις γροθιές μου από σεβασμό στους φίλους μου στην Ελλάδα, αυτός που έγραψε… κανένα έλεος, απολύθηκε»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τον τελικό με τη Γερμανία, αναφέρθηκε για το ματς με την Ελλάδα, ενώ σχολίασε και το επίμαχο post των Τούρκων μετά την νίκη της ομάδας του

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

