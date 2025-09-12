Καλάσνικοφ, πιστόλια, πυροκροτητές και ναρκωτικά εντόπισαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ύστερα από την εξιχνίαση της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 25χρονου, στην Πυλαία, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, υπόθεση για την οποία συνελήφθησαν τρεις άνδρες (αλβανικής καταγωγής) ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Σε έρευνες που ακολούθησαν των συλλήψεων, εντοπίστηκαν -κατά πληροφορίες- μέσα σε αυτοκίνητο ένα καλάσνικοφ με γεμιστήρα 30 φυσιγγίων, δύο πιστόλια με γεμιστήρες, σιγαστήρες, αλλά και πυροκροτητές, όπως επίσης 28 κιλά κάνναβης (είχαν εντοπιστεί τα προηγούμενα 24ωρα 3 κιλά της ίδιας ναρκωτικής ουσίας).

Μετά τα νέα ευρήματα αναμένεται να αναβαθμιστεί και διευρυνθεί το κατηγορητήριο, ενώ οι τρεις συλληφθέντες που επρόκειτο να απολογηθούν σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, έλαβαν νέα προθεσμία.

Ποιος φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας

Ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας, η οποία φαίνεται να δραστηριοποιείτο στη διακίνηση ναρκωτικών, κατηγορείται 39χρονος- με τους δύο συγκατηγορούμενούς του (23 και 30 ετών) να κατείχαν ρόλους στη διακίνηση των ουσιών.

Ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής ομάδας βαρύνεται και με την απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είναι αυτός που πυροβόλησε και τραυμάτισε, πέρσι τον Σεπτέμβρη, το 25χρονο θύμα (ελληνικής καταγωγής), την ώρα που βρισκόταν έξω από καντίνα. Ο παθών είχε διακομιστεί σε νοσοκομείο με τραύματα στο στήθος και στο χέρι, ενώ αστυνομικοί περισυνέλλεξαν από το σημείο τρεις κάλυκες.