Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 11.09.2025]
Ημερήσια 11 Σεπτεμβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 11.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Vita.gr
Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Για να περιορίσεις λίγο το άγχος που σε διακατέχει σχετικά με τα οικονομικά, καλό θα ήταν να είσαι πιο προσεκτικός τόσο στις δοσοληψίες όσο και στις συμφωνίες που κάνεις. Δεν είναι κακό που θες να είσαι προσεκτικός και επιφυλακτικός, αλλά τουλάχιστον σταμάτα να το δείχνεις τόσο πολύ, γιατί σε έχουν πάρει χαμπάρι μέχρι και οι πέτρες, έτσι;

DON’TS: Δεν σημαίνει πως υπάρχει έντονη παρασκηνιακή δράση απλά και μόνο επειδή εσύ νιώθεις περίεργη την ατμόσφαιρα και τη διάθεσή σου. Μην πάρεις ούτε αποφάσεις, αλλά ούτε και ρίσκα σήμερα, γιατί οι εξελίξεις που θα ξεδιπλωθούν μέσα στη μέρα θα σε κάνουν να το μετανιώσεις. Μην επηρεαστείς από τους απέναντι ή και από τις απόψεις τους.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Επειδή η μέρα σου θα ξεκινήσει με μια πίεση κι ένα άγχος παραπάνω, εσύ πρέπει να διαχειριστείς με προσοχή τόσο τα επαγγελματικά όσο και τα ερωτικά σου ζητήματα. Προσπάθησε να δεις τα πάντα γύρω σου λίγο καλύτερα, ώστε να μπορέσεις και να διαχειριστείς άνετα τις πληροφορίες που λαμβάνεις. Διατήρησε τον έλεγχο, για να μην πιεστείς ψυχολογικά.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στα έντονα συναισθήματα που θα επανέλθουν στην επιφάνεια να σε κάνουν να φανείς είτε αναξιόπιστος είτε φοβιτσιάρης κι εντελώς ακατάλληλος να φέρεις εις πέρας οτιδήποτε σου έχει ανατεθεί. Μη μεγαλοποιείς τις καταστάσεις μέσα στο κεφάλι σου. Μην πάρεις σημαντικές αποφάσεις, αλλά μη μοιράσεις ούτε τελεσίγραφα.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Κάνε καλό balance μεταξύ της τάσης σου για κοινωνικότητες, αλλά και της ανάγκης σου για απομόνωση και ηρεμία. Ειδικά το δεύτερο μονοπάτι θα σε οδηγήσει στο να πάρεις τον χρόνο σου και να διαχειριστείς τα πάντα με ηρεμία και προσοχή. Αν κάποιοι φίλοι σου εκφράσουν τα παράπονά τους, άκουσέ τους μεν, εξήγησε κι εσύ τη δική σου εκδοχή δε.

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου λόγω του ότι υπάρχει μια εσωτερική πίεση κι ένα άγχος μέσα σου. Ωστόσο μη βασίζεσαι και τόσο πολύ στα λεγόμενα τρίτων ή έστω μην επηρεάζεσαι από αυτά. Μην χάσεις την μπάλα απλά και μόνο επειδή δεν είσαι ξεκούραστος. Όμως μην το κάνεις χειρότερο όλο αυτό με το overthinking και τις άβολες αναλύσεις σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αν βλέπεις στάσεις και συμπεριφορές που σου δείχνουν πως αυτά που θεωρούσες λυμένα επαναλαμβάνονται, τότε κάνε άλλη μια συζήτηση. Μόνο όμως αν προταθεί από την άλλη πλευρά. Αν όχι τότε άστο να πάει στο καλό! Πάντως αν θες να διορθωθεί κάτι, τότε πρέπει να πάρεις τον χρόνο σου να ηρεμήσεις και μετά να τα εξετάσεις όλα πιο ήρεμα.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, το κλίμα θα είναι αρκετά έντονο. Οπότε μην το κάνεις χειρότερο με το να ανοίξεις το στόμα σου και να σύρεις σε όλους αυτά που κρατάς καιρό μέσα σου. Επιπλέον μην αρχίσεις τα τελεσίγραφα και τις μεγάλες κουβέντες. Από την άλλη, θα σου πω πως δεν πρέπει να αφήσεις τις παρεξηγήσεις που έχουν δημιουργηθεί να σε πάνε πίσω.

Λέων

Λέων

DO’S: Πάρε αποστάσεις από τις εντάσεις, ώστε να διαχειριστείς μόνος αυτά που σου αναθέτουν μέσα στη μέρα. Ερωτήσεις για το τι θα έκαναν οι άλλοι στην θέση σου, πάντως, είναι καλό να αποφευχθούν. Εξήγησε (αν σου ζητηθεί) γιατί πήρες τις αποφάσεις που πήρες και ξεκαθάρισε την θέση σου. Ίσως κλείσεις μια συμφωνία πολύ πιο εύκολα από ότι πίστευες.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην ξεσπάσεις τα νεύρα σου πάνω στους συναδέλφους σου λόγω του ότι η κατάσταση είναι έντονη και απαιτητική εκεί. Ίσως να φταίει και το άγχος σου, αλλά και πάλι! Όλα μπορείς να τα καταφέρεις, αρκεί μόνο να μην είσαι εντελώς απρόσεκτος. Μην επιτρέψεις σε κανένα να σε «πιάσει» χρησιμοποιώντας τα λόγια σου.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Άκου προσεκτικά αυτά που σου λένε και κράτα και σημειώσεις! Ωστόσο, πρέπει να αποφύγεις να βγάλεις κάποιο βέβαιο συμπέρασμα. Εμπιστεύσου περισσότερο την λογική σου και λιγότερο τους ανθρώπους. Ή έστω τα λεγόμενα αυτών. Ξεκίνα να υλοποιήσεις κάποιες από τις ιδέες σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να αλλάξεις το mindset σου.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από τις συζητήσεις που θα κάνεις και μην θεωρήσεις πως ντε και καλά κρύβεται κάτι στο παρασκήνιο. Μην θεωρείς ούτε ότι κάποιοι προσπαθούν να ωραιοποιήσουν κάποιες καταστάσεις, για να σε αποπροσανατολίσουν. Ωστόσο, αν είσαι απολύτως βέβαιος ότι αυτό όντως συμβαίνει, τότε πολύ απλά μην τους το επιτρέψεις.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Γενικώς πρέπει να χαλαρώσεις. Επίσης πρέπει να είσαι και πιο προσεκτικός στα έξοδα που κάνεις. Σταμάτα να υπεραναλύεις, γιατί το φτάνεις στο σημείο της υπερβολής, σωστά; Πάρε τον χρόνο σου, προκειμένου να μπορέσεις να επεξεργαστείς τα πάντα λίγο καλύτερα. Πάρε και αποστάσεις όμως, προκειμένου να καθαρίσεις κάπως και το μυαλό σου.

DON’TS: Μη γίνεις υπερβολικά καχύποπτος λόγω του ότι υπάρχει μία περίεργη ενέργεια στην ατμόσφαιρα γύρω σου. Μην το αφήσεις αυτό να επηρεάσει τα ερωτικά σου με το να σε κάνει κτητικό και πιεστικό. Μπορεί να θες να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα και να μάθεις τι παίζεται. Αλλά έτσι όχι μόνο δεν θα ανακτήσεις τον έλεγχο, αλλά ίσως να τον χάσεις κι εντελώς.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Στα επαγγελματικά, μείνε ψύχραιμος, καθώς το κλίμα μεταξύ εσού και κάποιων συναδέλφων σου ίσως είναι λίγο βαρύ. Επίσης σταμάτα να έχεις την μύγα νομίζοντας πως παίζονται παρασκηνιακά παιχνίδια πίσω από την πλάτη σου. Το μυστήριο είναι μέσα στο κεφάλι σου πάντως! Προσπάθησε να βγάλεις άκρη από τα μισόλογα που ακούς και όχι να αγχωθείς.

DON’TS: Μη δημιουργείς σενάρια επιστημονικής φαντασίας στο κεφάλι σου και δώσε στους ανθρώπους γύρω σου το περιθώριο να σου ανοιχτούν και να σου μιλήσουν όταν το θέλουν εκείνοι. Μη γίνεσαι πιεστικός. Ωστόσο ίσως πιεστείς χρονικά στα επαγγελματικά. Οπότε πρέπει να είσαι ευέλικτος και ευρηματικός εκεί. Μην αρνηθείς βοήθεια από φίλους.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Εκμεταλλεύσου το ότι τα πράγματα φαίνεται να κυλάνε λίγο πιο εύκολα σήμερα, προκειμένου να μπορέσεις κι εσύ να αναλάβεις δράση λίγο πιο άνετα. Διόρθωσε κάποια λάθη που μπορεί να έγιναν λόγω βιασύνης στη δουλειά σου. Κατάλαβε ότι το κλίμα είναι αρκετά καλύτερο, οπότε μπορείς να χαλαρώσεις. Αρκεί βέβαια να το πιστέψεις κι εσύ!

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις τις συναντήσεις που κάνεις να δημιουργήσουν πίεση και άγχος επειδή πρέπει να κλείσεις κάποια συμφωνία. Μη γίνεις καχύποπτος και μην αφήσεις τις δεύτερες σκέψεις να υπερτερήσουν εξαιτίας αυτών που ακούς. Όμως μην ασχοληθείς παραπάνω με αυτά τα σχόλια και μην είσαι περίεργος θέλοντας να μάθεις τι συμβαίνει.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Απόφυγε να πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Ειδικά στα ερωτικά σου. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να αποφύγεις να δοκιμάσεις και κάποιες εναλλακτικές θέλοντας να δεις πως μπορεί να εξελιχθούν αυτές. Αυτό στην περίπτωση που δεν σου είναι απαραίτητες, έτσι; Κάνε συζητήσεις, για να μπορέσεις να δεις τα πάντα γύρω σου λίγο πιο αισιόδοξα.

DON’TS: Αν έχεις οργανωθεί και είσαι σίγουρος για ένα project που ετοιμάζεις, τότε μην αφήσεις την υπερανάλυση ή το άγχος να σου δημιουργήσουν δεύτερες σκέψεις σχετικά με το αν θα το βάλεις σε εφαρμογή ή όχι. Ή τώρα ή ποτέ! Παράλληλα, μην κολλάς σε μικρά λάθη, τα οποία μπορούν να διορθωθούν εύκολα. Επιπλέον μην τα μεγαλοποιείς όλα.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Προσπάθησε να βελτιώσεις την ψυχολογία σου από νωρίς το πρωί, γιατί πρόκειται να είναι αρκετά βαριά και έντονη. Βέβαια είναι που τρέχουν και πολλά θέματα στο σπίτι και στη δουλειά, οπότε εσύ πρέπει να διατηρήσεις τον έλεγχο σε όλα αυτά. Αν νιώθεις ότι κάποιος προσπαθεί να σε κοντράρει, τότε προτίμησε να πάρεις απόσταση από αυτό το άτομο.

DON’TS: Μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα ή τις απότομες αντιδράσεις λόγω του ότι έχεις φτάσει στα όριά σου. Μην επηρεαστείς από αυτούς που σε προκαλούν να αντιδράσεις έντονα. Μην πεις αυτό που σκέφτεσαι, γιατί θα ακουστεί πολύ πιο άσχημα από ότι το έχεις μέσα στο μυαλό σου. Μη διστάσεις όμως να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου, ακόμα κι αν νιώθεις άβολα.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Ίσως επανέλθουν κάποιες σκέψεις ή συναισθήματα που ποτέ σου δεν είχες εξωτερικεύσει, γιατί δεν τα είχες κατανοήσει, αλλά τώρα καλείσαι να τα διαχειριστείς όπως και να έχει. Προσπάθησε να τα μοιραστείς αυτά έστω με τους δικούς σου ανθρώπους. Ίσως και να σου προτείνουν κάποια εναλλακτική ή προοπτική που δεν είχες σκεφτεί καν.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από την περίεργη και βαριά ατμόσφαιρα που επικρατεί γύρω σου. Βέβαια αυτή την ατμόσφαιρα ή την κακή σου διάθεση δεν πρέπει να τα μεταφράζεις ως ένστικτο. Μην πάρεις κάποια απόφαση για δουλειά ή για ταξίδι σήμερα, γιατί ίσως να υπάρξουν απρόοπτα. Παράλληλα δεν πρέπει να παίρνεις προσωπικά αυτά που ακούς.

World
Κομισιόν: Παρεμβάσεις σε 4 άξονες για το κόστος ζωής

Κομισιόν: Παρεμβάσεις σε 4 άξονες για το κόστος ζωής

Vita.gr
Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

inWellness
inTown
ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]
uncategorized 11.09.25

ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]

Ένα πλάνο που δείχνει κίνηση από μια φιγούρα στην απέναντι ταράτσα, παρουσιάζεται τις τελευταίες στιγμές ως αυτό που δείχνει το επικρατέστερο μέρος του ατόμου που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες
Media 11.09.25

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες

Συνταξιούχοι - Θα πληρώνουν κανονικά την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) • Στο 7,5% ο πληθωρισμός στο κρέας, στο 11,6% στα φρούτα και στο 10,9% στα ενοίκια

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ποιος ήταν ο ακροδεξιός υπέρμαχος της οπλοκατοχής Τσάρλι Κερκ που κατέληξε μετά από πυροβολισμό [Βίντεο]
Κόσμος 11.09.25

Ποιος ήταν ο ακροδεξιός υπέρμαχος της οπλοκατοχής Τσάρλι Κερκ που κατέληξε μετά από πυροβολισμό

Ο Τσάρλι Κερκ «ακτιβιστής» υπέρ της ακροδεξιάς, του ρατσισμού, του μισογυνισμού και υπ πέθανε μετά από σύντομη μάχη στην εντατική και αλλεπάλληλες μεταγγίσεις αίματος.

Σύνταξη
«Καμπανάκια» κατά της FIFA λόγω Ντεμπελέ και Ντουέ από την Ενωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών Γαλλίας
Ποδόσφαιρο 10.09.25

«Καμπανάκια» κατά της FIFA λόγω Ντεμπελέ και Ντουέ από την Ενωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών Γαλλίας

Ζητούν την παρέμβαση του κράτους για να συνετιστεί η FIFA και να χαλαρώσει το ποδοσφαιρικό καλεντάρι, με αφορμή τους τραυματισμούς των Ντεμπελέ και Ντουέ στην Εθνική Γαλλίας

Βάιος Μπαλάφας
«Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών!» Ρεκόρ στα ταμεία για το Κάλεσμα 4
Σφαγή στο box-office 10.09.25

«Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών!» Ρεκόρ στα ταμεία για το Κάλεσμα 4

Ο κόσμος του κινηματογραφικού franchise τρόμου Το Κάλεσμα (The Conjuring) μόλις κυκλοφόρησε την πιο δυναμική του ταινία φέρνοντας τρομακτικά έσοδα στα ταμεία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στεγαστική κρίση: Πέρασε μια δεκαετία για να μπει σε «κίνηση» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κομισιόν 10.09.25

Τι θα περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό σχέδιο για τη στέγαση - Πέρασε μια δεκαετία για να μπει σε «κίνηση» η Ε.Ε.

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση φέρνει στο προσκήνιο την αναθεώρηση των πολιτικών κοινωνικής συνοχής με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπόσχεται να αντιμετωπίσει ένα φλέγον ζήτημα πριν αυτό μετατραπεί σε «βόμβα» στα θεμέλια του μπλοκ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Με Ελίασον η προπόνηση της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Με Ελίασον η προπόνηση της ΑΕΚ

Ο Νίκλας Ελίασον συμμετείχε στην προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία από αύριο (11/9) θα «ανεβάσει στροφές» στην προετοιμασία με την επιστροφή όλων των διεθνών.

Σύνταξη
Γαλλία: Ταραχές, οδοφράγματα και περισσότερες από 300 συλλήψεις διαδηλωτών
Κόσμος 10.09.25

Ταραχές, οδοφράγματα και τουλάχιστον 300 συλλήψεις διαδηλωτών σε όλη τη Γαλλία

Μετά την ορκωμοσία του Σεμπάστιαν Λεκορνού, ο οποίος θεωρείται πως στερείται νομιμοποίησης όπως και ο Μακρόν, ταραχές ξέσπασαν στη Γαλλία όσο τα οδοφράγματα ξεφύτρωναν σαν τα μανιτάρια.

Σύνταξη
Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»
Το Κατάρ απαντά 10.09.25

Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 24 ετών από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, ο Νετανιάχου συνέκρινε τις επιθέσεις του Ισραήλ με τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ελλάδα στον πάτο της ΕΕ σε αριθμό εργαζομένων στην Υγεία – Ποιες χώρες πρωτοστατούν
Κόσμος 10.09.25

Η Ελλάδα στον πάτο της ΕΕ σε αριθμό εργαζομένων στην Υγεία – Ποιες χώρες πρωτοστατούν

Μια νέα μελέτη της Eurostat δείχνει ότι η Ιρλανδία έχει τον υψηλότερο αριθμό νοσηλευτών ανά ασθενή στην ΕΕ. Οι περισσότεροι από αυτούς τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας είναι γυναίκες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

