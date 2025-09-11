DO’S: Για να περιορίσεις λίγο το άγχος που σε διακατέχει σχετικά με τα οικονομικά, καλό θα ήταν να είσαι πιο προσεκτικός τόσο στις δοσοληψίες όσο και στις συμφωνίες που κάνεις. Δεν είναι κακό που θες να είσαι προσεκτικός και επιφυλακτικός, αλλά τουλάχιστον σταμάτα να το δείχνεις τόσο πολύ, γιατί σε έχουν πάρει χαμπάρι μέχρι και οι πέτρες, έτσι;

DON’TS: Δεν σημαίνει πως υπάρχει έντονη παρασκηνιακή δράση απλά και μόνο επειδή εσύ νιώθεις περίεργη την ατμόσφαιρα και τη διάθεσή σου. Μην πάρεις ούτε αποφάσεις, αλλά ούτε και ρίσκα σήμερα, γιατί οι εξελίξεις που θα ξεδιπλωθούν μέσα στη μέρα θα σε κάνουν να το μετανιώσεις. Μην επηρεαστείς από τους απέναντι ή και από τις απόψεις τους.