Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 11.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Για να περιορίσεις λίγο το άγχος που σε διακατέχει σχετικά με τα οικονομικά, καλό θα ήταν να είσαι πιο προσεκτικός τόσο στις δοσοληψίες όσο και στις συμφωνίες που κάνεις. Δεν είναι κακό που θες να είσαι προσεκτικός και επιφυλακτικός, αλλά τουλάχιστον σταμάτα να το δείχνεις τόσο πολύ, γιατί σε έχουν πάρει χαμπάρι μέχρι και οι πέτρες, έτσι;
DON’TS: Δεν σημαίνει πως υπάρχει έντονη παρασκηνιακή δράση απλά και μόνο επειδή εσύ νιώθεις περίεργη την ατμόσφαιρα και τη διάθεσή σου. Μην πάρεις ούτε αποφάσεις, αλλά ούτε και ρίσκα σήμερα, γιατί οι εξελίξεις που θα ξεδιπλωθούν μέσα στη μέρα θα σε κάνουν να το μετανιώσεις. Μην επηρεαστείς από τους απέναντι ή και από τις απόψεις τους.
Ταύρος
DO’S: Επειδή η μέρα σου θα ξεκινήσει με μια πίεση κι ένα άγχος παραπάνω, εσύ πρέπει να διαχειριστείς με προσοχή τόσο τα επαγγελματικά όσο και τα ερωτικά σου ζητήματα. Προσπάθησε να δεις τα πάντα γύρω σου λίγο καλύτερα, ώστε να μπορέσεις και να διαχειριστείς άνετα τις πληροφορίες που λαμβάνεις. Διατήρησε τον έλεγχο, για να μην πιεστείς ψυχολογικά.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στα έντονα συναισθήματα που θα επανέλθουν στην επιφάνεια να σε κάνουν να φανείς είτε αναξιόπιστος είτε φοβιτσιάρης κι εντελώς ακατάλληλος να φέρεις εις πέρας οτιδήποτε σου έχει ανατεθεί. Μη μεγαλοποιείς τις καταστάσεις μέσα στο κεφάλι σου. Μην πάρεις σημαντικές αποφάσεις, αλλά μη μοιράσεις ούτε τελεσίγραφα.
Δίδυμοι
DO’S: Κάνε καλό balance μεταξύ της τάσης σου για κοινωνικότητες, αλλά και της ανάγκης σου για απομόνωση και ηρεμία. Ειδικά το δεύτερο μονοπάτι θα σε οδηγήσει στο να πάρεις τον χρόνο σου και να διαχειριστείς τα πάντα με ηρεμία και προσοχή. Αν κάποιοι φίλοι σου εκφράσουν τα παράπονά τους, άκουσέ τους μεν, εξήγησε κι εσύ τη δική σου εκδοχή δε.
DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου λόγω του ότι υπάρχει μια εσωτερική πίεση κι ένα άγχος μέσα σου. Ωστόσο μη βασίζεσαι και τόσο πολύ στα λεγόμενα τρίτων ή έστω μην επηρεάζεσαι από αυτά. Μην χάσεις την μπάλα απλά και μόνο επειδή δεν είσαι ξεκούραστος. Όμως μην το κάνεις χειρότερο όλο αυτό με το overthinking και τις άβολες αναλύσεις σου.
Καρκίνος
DO’S: Αν βλέπεις στάσεις και συμπεριφορές που σου δείχνουν πως αυτά που θεωρούσες λυμένα επαναλαμβάνονται, τότε κάνε άλλη μια συζήτηση. Μόνο όμως αν προταθεί από την άλλη πλευρά. Αν όχι τότε άστο να πάει στο καλό! Πάντως αν θες να διορθωθεί κάτι, τότε πρέπει να πάρεις τον χρόνο σου να ηρεμήσεις και μετά να τα εξετάσεις όλα πιο ήρεμα.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, το κλίμα θα είναι αρκετά έντονο. Οπότε μην το κάνεις χειρότερο με το να ανοίξεις το στόμα σου και να σύρεις σε όλους αυτά που κρατάς καιρό μέσα σου. Επιπλέον μην αρχίσεις τα τελεσίγραφα και τις μεγάλες κουβέντες. Από την άλλη, θα σου πω πως δεν πρέπει να αφήσεις τις παρεξηγήσεις που έχουν δημιουργηθεί να σε πάνε πίσω.
Λέων
DO’S: Πάρε αποστάσεις από τις εντάσεις, ώστε να διαχειριστείς μόνος αυτά που σου αναθέτουν μέσα στη μέρα. Ερωτήσεις για το τι θα έκαναν οι άλλοι στην θέση σου, πάντως, είναι καλό να αποφευχθούν. Εξήγησε (αν σου ζητηθεί) γιατί πήρες τις αποφάσεις που πήρες και ξεκαθάρισε την θέση σου. Ίσως κλείσεις μια συμφωνία πολύ πιο εύκολα από ότι πίστευες.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην ξεσπάσεις τα νεύρα σου πάνω στους συναδέλφους σου λόγω του ότι η κατάσταση είναι έντονη και απαιτητική εκεί. Ίσως να φταίει και το άγχος σου, αλλά και πάλι! Όλα μπορείς να τα καταφέρεις, αρκεί μόνο να μην είσαι εντελώς απρόσεκτος. Μην επιτρέψεις σε κανένα να σε «πιάσει» χρησιμοποιώντας τα λόγια σου.
Παρθένος
DO’S: Άκου προσεκτικά αυτά που σου λένε και κράτα και σημειώσεις! Ωστόσο, πρέπει να αποφύγεις να βγάλεις κάποιο βέβαιο συμπέρασμα. Εμπιστεύσου περισσότερο την λογική σου και λιγότερο τους ανθρώπους. Ή έστω τα λεγόμενα αυτών. Ξεκίνα να υλοποιήσεις κάποιες από τις ιδέες σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να αλλάξεις το mindset σου.
DON’TS: Μην επηρεαστείς από τις συζητήσεις που θα κάνεις και μην θεωρήσεις πως ντε και καλά κρύβεται κάτι στο παρασκήνιο. Μην θεωρείς ούτε ότι κάποιοι προσπαθούν να ωραιοποιήσουν κάποιες καταστάσεις, για να σε αποπροσανατολίσουν. Ωστόσο, αν είσαι απολύτως βέβαιος ότι αυτό όντως συμβαίνει, τότε πολύ απλά μην τους το επιτρέψεις.
Ζυγός
DO’S: Γενικώς πρέπει να χαλαρώσεις. Επίσης πρέπει να είσαι και πιο προσεκτικός στα έξοδα που κάνεις. Σταμάτα να υπεραναλύεις, γιατί το φτάνεις στο σημείο της υπερβολής, σωστά; Πάρε τον χρόνο σου, προκειμένου να μπορέσεις να επεξεργαστείς τα πάντα λίγο καλύτερα. Πάρε και αποστάσεις όμως, προκειμένου να καθαρίσεις κάπως και το μυαλό σου.
DON’TS: Μη γίνεις υπερβολικά καχύποπτος λόγω του ότι υπάρχει μία περίεργη ενέργεια στην ατμόσφαιρα γύρω σου. Μην το αφήσεις αυτό να επηρεάσει τα ερωτικά σου με το να σε κάνει κτητικό και πιεστικό. Μπορεί να θες να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα και να μάθεις τι παίζεται. Αλλά έτσι όχι μόνο δεν θα ανακτήσεις τον έλεγχο, αλλά ίσως να τον χάσεις κι εντελώς.
Σκορπιός
DO’S: Στα επαγγελματικά, μείνε ψύχραιμος, καθώς το κλίμα μεταξύ εσού και κάποιων συναδέλφων σου ίσως είναι λίγο βαρύ. Επίσης σταμάτα να έχεις την μύγα νομίζοντας πως παίζονται παρασκηνιακά παιχνίδια πίσω από την πλάτη σου. Το μυστήριο είναι μέσα στο κεφάλι σου πάντως! Προσπάθησε να βγάλεις άκρη από τα μισόλογα που ακούς και όχι να αγχωθείς.
DON’TS: Μη δημιουργείς σενάρια επιστημονικής φαντασίας στο κεφάλι σου και δώσε στους ανθρώπους γύρω σου το περιθώριο να σου ανοιχτούν και να σου μιλήσουν όταν το θέλουν εκείνοι. Μη γίνεσαι πιεστικός. Ωστόσο ίσως πιεστείς χρονικά στα επαγγελματικά. Οπότε πρέπει να είσαι ευέλικτος και ευρηματικός εκεί. Μην αρνηθείς βοήθεια από φίλους.
Τοξότης
DO’S: Εκμεταλλεύσου το ότι τα πράγματα φαίνεται να κυλάνε λίγο πιο εύκολα σήμερα, προκειμένου να μπορέσεις κι εσύ να αναλάβεις δράση λίγο πιο άνετα. Διόρθωσε κάποια λάθη που μπορεί να έγιναν λόγω βιασύνης στη δουλειά σου. Κατάλαβε ότι το κλίμα είναι αρκετά καλύτερο, οπότε μπορείς να χαλαρώσεις. Αρκεί βέβαια να το πιστέψεις κι εσύ!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις τις συναντήσεις που κάνεις να δημιουργήσουν πίεση και άγχος επειδή πρέπει να κλείσεις κάποια συμφωνία. Μη γίνεις καχύποπτος και μην αφήσεις τις δεύτερες σκέψεις να υπερτερήσουν εξαιτίας αυτών που ακούς. Όμως μην ασχοληθείς παραπάνω με αυτά τα σχόλια και μην είσαι περίεργος θέλοντας να μάθεις τι συμβαίνει.
Αιγόκερως
DO’S: Απόφυγε να πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Ειδικά στα ερωτικά σου. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να αποφύγεις να δοκιμάσεις και κάποιες εναλλακτικές θέλοντας να δεις πως μπορεί να εξελιχθούν αυτές. Αυτό στην περίπτωση που δεν σου είναι απαραίτητες, έτσι; Κάνε συζητήσεις, για να μπορέσεις να δεις τα πάντα γύρω σου λίγο πιο αισιόδοξα.
DON’TS: Αν έχεις οργανωθεί και είσαι σίγουρος για ένα project που ετοιμάζεις, τότε μην αφήσεις την υπερανάλυση ή το άγχος να σου δημιουργήσουν δεύτερες σκέψεις σχετικά με το αν θα το βάλεις σε εφαρμογή ή όχι. Ή τώρα ή ποτέ! Παράλληλα, μην κολλάς σε μικρά λάθη, τα οποία μπορούν να διορθωθούν εύκολα. Επιπλέον μην τα μεγαλοποιείς όλα.
Υδροχόος
DO’S: Προσπάθησε να βελτιώσεις την ψυχολογία σου από νωρίς το πρωί, γιατί πρόκειται να είναι αρκετά βαριά και έντονη. Βέβαια είναι που τρέχουν και πολλά θέματα στο σπίτι και στη δουλειά, οπότε εσύ πρέπει να διατηρήσεις τον έλεγχο σε όλα αυτά. Αν νιώθεις ότι κάποιος προσπαθεί να σε κοντράρει, τότε προτίμησε να πάρεις απόσταση από αυτό το άτομο.
DON’TS: Μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα ή τις απότομες αντιδράσεις λόγω του ότι έχεις φτάσει στα όριά σου. Μην επηρεαστείς από αυτούς που σε προκαλούν να αντιδράσεις έντονα. Μην πεις αυτό που σκέφτεσαι, γιατί θα ακουστεί πολύ πιο άσχημα από ότι το έχεις μέσα στο μυαλό σου. Μη διστάσεις όμως να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου, ακόμα κι αν νιώθεις άβολα.
Ιχθύες
DO’S: Ίσως επανέλθουν κάποιες σκέψεις ή συναισθήματα που ποτέ σου δεν είχες εξωτερικεύσει, γιατί δεν τα είχες κατανοήσει, αλλά τώρα καλείσαι να τα διαχειριστείς όπως και να έχει. Προσπάθησε να τα μοιραστείς αυτά έστω με τους δικούς σου ανθρώπους. Ίσως και να σου προτείνουν κάποια εναλλακτική ή προοπτική που δεν είχες σκεφτεί καν.
DON’TS: Μην επηρεαστείς από την περίεργη και βαριά ατμόσφαιρα που επικρατεί γύρω σου. Βέβαια αυτή την ατμόσφαιρα ή την κακή σου διάθεση δεν πρέπει να τα μεταφράζεις ως ένστικτο. Μην πάρεις κάποια απόφαση για δουλειά ή για ταξίδι σήμερα, γιατί ίσως να υπάρξουν απρόοπτα. Παράλληλα δεν πρέπει να παίρνεις προσωπικά αυτά που ακούς.
