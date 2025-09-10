Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στη Βουλιαγμένης
Για τις ανάγκες της επιχείρησης, και μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων στο τροχαίο στη Βουλιαγμένης είχε διακοπεί η κυκλοφορία στη μία λωρίδα κυκλοφορίας
Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, λίγο πριν τις 23:00, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ΙΧ προσέκρουσε σε προπορευόμενο όχημα στα φανάρια της οδού Ρήγα Φεραίου, στο ρεύμα προς Αθήνα.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής.
Για τις ανάγκες της επιχείρησης, και μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη μία λωρίδα κυκλοφορίας.
Ο τραυματίας, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι εκτός κινδύνου.
- «Πέταξαν» μαζί Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης μαζί για Πορτογαλία (pic)
- Αλαμπάμα: 28χρονος σκότωσε 59χρονη ενώ έβγαζε βόλτα τον σκύλο της
- Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε
- Ο Μάριος Φραγκούλης τιμά τα 100 Χρόνια του Οικουμενικού Μίκη Θεοδωράκη στο Ηρώδειο
- Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου: «Οι σκύλοι οδηγοί είναι αποδεκτοί από την κοινωνία, ο νόμος χρειάζεται βελτίωση»
- Ιπποκράτειο: Σε αναστολή ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις