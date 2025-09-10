Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Στο σφυρί 3 ακίνητα του τραγουδιστή – Τον Νοέμβριο οι πλειστηριασμοί

O Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος τον περασμένο Φεβρουάριο είχε χάσει σε πλειστηριασμό κένα διώροφο σπίτι στην Κηφισιά. κινδυνεύει να χάσει ακόμα 3 ακίνητα.

Μάλιστα, το ακίνητο βγήκε με τιμή πρώτης προσφοράς 254.150 ευρώ και κατακυρώθηκε στις 350.003 ευρώ, δηλαδή με επιπλέον 95.853 ευρώ.

Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Το ακίνητο της Κηφισίας που ήδη χάθηκε

Ο πλειστηριασμός στρεφόταν και σε αυτή την περίπτωση σε βάρος τόσο του ίδιου όσο και της συζύγου του και αφορούσε οικόπεδο 392,51 τ.μ. στη θέση Φοίνιξ-Αδάμες Νέας Κηφισιάς επί της οδού Ήρας 1.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του newmoney, σε βάρος του δημοφιλούς λαϊκού τραγουδιστή και της συζύγου του έχουν προγραμματιστεί τρεις πλειστηριασμοί για ακίνητα και δικαιώματα στην περιοχή της Αιγιαλείας.

Πότε θα γίνει ο πλειστηριασμός

Τα τρία αυτά σφυριά έχουν οριστεί για τις 19 Νοεμβρίου 2025, ωστόσο μέχρι τότε είναι πιθανό να προκύψει αναστολή, δεδομένου μάλιστα ότι η διαδικασία επισπεύδεται για μικρό ποσό σε σχέση με την αξία των ακινήτων.

Συγκεκριμένα, οι πλειστηριασμοί, -με επισπεύδουσα τη doValue-, στρέφονται κατά του Μάκη (Ασημάκη) Χριστοδουλόπουλου και της συζύγου του Αναστασίας με βάση διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (από το 2014), για είσπραξη απαίτησης ποσού 10.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Ποια ακίνητα βγαίνουν στο «σφυρί»

Ο πρώτος πλειστηριασμός αφορά ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο στον οικισμό Aκολη της κοινότητας Ροδοδάφνη, μαζί με το διώροφο σπίτι, εμβαδού 187,52 τετραγωνικών μέτρων, και τις δύο διώροφες ημιτελείς κατοικίες, εμβαδού 65 τετραγωνικών μέτρων η καθεμιά, με πισίνα, μπάρμπεκιου και θέσεις στάθμευσης, που υπάρχουν μέσα σε αυτό.

Η τιμή πρώτης προσφοράς για το εν λόγω ακίνητο έχει οριστεί στα 593.100 ευρώ

Το δεύτερο «σφυρί» αφορά ένα περιφραγμένο οικόπεδο στην ίδια περιοχή, επί της οδού Ποσειδώνος, το οποίο είναι εμβαδού 2.115,31 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και το ισόγειο κατάστημα διώροφης οικοδομής, επιφάνειας 212,97 τ.μ., για τα οποία έχουν οριστεί ως τιμή πρώτης προσφοράς τα 181.700 ευρώ.

Το υπόλοιπο δόμησης της διώροφης οικοδομής, που αποτελεί οριζόντια ιδιοκτησία εμβαδού 39 τετραγωνικών μέτρων και θα έχει ύψος τρία μέτρα, βγαίνει σε πλειστηριασμό, με πρώτη προσφορά τα 22.000 ευρώ.

Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Το τραγούδι, οι επιχειρήσεις και η πολιτική

Ο τραγουδιστής, ο οποίος σήμερα είναι 77 χρόνων ασχολήθηκε επαγγελματικά με το τραγούδι από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Το 1976 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός δίσκος του.

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ήταν τα «Παντρεμένοι κι οι δυο» «Μελαχρινάκι», «Τα στέφανα», «Πληγωμένο χελιδόνι» και βέβαια το «Προσκλητήριο».

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, εκτός από ερμηνευτής, δραστηριοποιήθηκε και επιχειρηματικά στο χώρο της διασκέδασης, κατά το παρελθόν, με το νυχτερινό κέντρο «Γέφυρα» στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ενώ το 2014 κατέβηκε και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα του Βύρωνα Πολύδωρα «Ένωση για την πατρίδα και τον λαό».