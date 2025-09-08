Συνεχίζει με καλοκαιρινή διάθεση ο Σεπτέμβριος – Πότε θα πέσει η θερμοκρασία;

Με καλοκαιρινό μοτίβο συνεχίζεται ο Σεπτέμβριος, με τη ζέστη να επιμένει και τις θερμοκρασίες να αγγίζουν ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το ερώτημα όμως παραμένει: πότε θα καταλάβουμε επιτέλους φθινόπωρο και πότε θα «αγριέψει» ο καιρός;

Η τάση για το 2ο μισό του μήνα

Σύμφωνα με το All about Weather, η αλλαγή φαίνεται να τοποθετείται μεταξύ 10 και 20 Σεπτεμβρίου, οπότε και η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει αισθητά, πέφτοντας στους 20-25 βαθμούς.

Μέχρι τότε, ο Σεπτέμβριος παραμένει «καλοκαιρινός» με θερμές ημέρες και περιορισμένες εναλλαγές στο σκηνικό του καιρού.

Στο κομμάτι των βροχών τα νέα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς η επικράτηση του αεροχειμάρρου δεν ευνοεί προς το παρόν τον σχηματισμό βαρομετρικών χαμηλών.

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την εβδομάδα

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου περιέγραψε το σκηνικό του καιρού μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου:

Δευτέρα και Τρίτη: Ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Τετάρτη και Πέμπτη: Περισσότερα σύννεφα, αλλά οι πιθανότητες βροχής παραμένουν χαμηλές.

Πέμπτη: Διέλευση ισχυρού συστήματος από την Ιταλία, που ίσως φέρει φαινόμενα στα βορειοδυτικά. Θα είναι και η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας λόγω εξασθένησης των βοριάδων.

Μετά τις 12-13 Σεπτεμβρίου: Σταδιακή πτώση θερμοκρασίας και πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Συμπερασματικά, ο Σεπτέμβριος δείχνει μέχρι στιγμής να κρατά γερά το «νήμα» του καλοκαιριού, με τις πρώτες ανάσες δροσιάς να αναμένονται από τα μέσα του μήνα. Μέχρι τότε, απολαμβάνουμε λίγες ακόμα καλοκαιρινές μέρες – με το φθινόπωρο να μας χτυπάει σιγά-σιγά την πόρτα.