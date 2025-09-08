DO’S: Αν θες να λειτουργήσεις σε ήπιους ρυθμούς, τότε πρέπει να χαλαρώσεις, σωστά; Έτσι πάρε αποστάσεις από τα πολλά που μπορούν να σε εκνευρίσουν (ειδικά αν αφορούν τα επαγγελματικά). Γίνε πιο αισιόδοξος όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται με τον έρωτα, το σπίτι ή και την οικογένεια. Πάντως αυτή η στάση θα βοηθήσει την ψυχολογία σου.

DON’TS: Μην θυμώσεις από αυτά που θα μάθεις. Μην προσπαθήσεις να δείξεις με σπόντες και ειρωνείες ότι ξέρεις τι έχει συμβεί. Μην απαντήσεις σε τίποτα, αν είναι να πάθεις σοκ και να αρχίσεις τα ξεσπάσματα. Στα επαγγελματικά, μην είσαι ανοργάνωτος. Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες και επαφές, γιατί πέρα από ενδιαφέρουσες, ίσως είναι και ωφέλιμες.