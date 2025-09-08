Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 08.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Είμαστε χειρότεροι ψηφοφόροι επειδή... διαβάζουμε λιγότερα βιβλία
- Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά
- Πρωτοφανείς πλημμύρες από τη σφοδρή βροχόπτωση στα βορειοανατολικά της Σουηδίας
- «Τα είχαμε από τον παππού μας, έχω και χαρτί από τον λογιστή» – Τι λέει ο «αρχηγός» της μαφίας στην Κρήτη για τα στρέμματα της Μονής
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Αν θες να λειτουργήσεις σε ήπιους ρυθμούς, τότε πρέπει να χαλαρώσεις, σωστά; Έτσι πάρε αποστάσεις από τα πολλά που μπορούν να σε εκνευρίσουν (ειδικά αν αφορούν τα επαγγελματικά). Γίνε πιο αισιόδοξος όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται με τον έρωτα, το σπίτι ή και την οικογένεια. Πάντως αυτή η στάση θα βοηθήσει την ψυχολογία σου.
DON’TS: Μην θυμώσεις από αυτά που θα μάθεις. Μην προσπαθήσεις να δείξεις με σπόντες και ειρωνείες ότι ξέρεις τι έχει συμβεί. Μην απαντήσεις σε τίποτα, αν είναι να πάθεις σοκ και να αρχίσεις τα ξεσπάσματα. Στα επαγγελματικά, μην είσαι ανοργάνωτος. Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες και επαφές, γιατί πέρα από ενδιαφέρουσες, ίσως είναι και ωφέλιμες.
Ταύρος
DO’S: Προσπάθησε να μεταφέρεις την χαλαρή ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα σου και έξω σου, δηλαδή σε επαφές με συναδέλφους ή συνεργάτες. Διατήρησε την αισιοδοξία σου, προκειμένου να μπορέσεις άνετα να προσεγγίσεις οτιδήποτε βρεθεί στον δρόμο σου. Δες τα πάντα με διαφορετικό μάτι, για να αναπροσαρμοστείς και να τα φέρεις στα μέτρα σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη μιλήσεις απότομα λόγω του ότι θα εκνευριστείς από τις εξελίξεις και τα σχόλια που θα ακούσεις. Ωστόσο μην είσαι κι εσύ ανοργάνωτος σε αυτό το κομμάτι, έτσι; Γενικώς μην εστιάζεις σε ανούσιες καταστάσεις. Στα ερωτικά, μην είσαι με τα μούτρα στο πάτωμα, γιατί προβλέπονται πολλές κι ευχάριστες εξελίξεις. Αρκεί να κάνεις κάτι κι εσύ.
Δίδυμοι
DO’S: Στα επαγγελματικά, μπορείς να πάρεις μια ανάσα, καθώς η ροή της μέρας θα σου επιτρέψει να έχεις ελευθερία κινήσεων. Μάλιστα δεν αποκλείεται να πάρεις και κάποια θετική απάντηση σε κάποιο αίτημα που είχες καταθέσει το προηγούμενο διάστημα (π.χ. αύξηση, αποδοχή άδειας κλπ.). Αν είσαι σε θέση ευθύνης, μείνε μακριά από το πείσμα και τους καυγάδες.
DON’TS: Μην αρνείσαι να ακούσεις τι έχουν να σου πουν οι άνθρωποι γύρω σου. Παράλληλα μην αρνείσαι ούτε και να αναπροσαρμόσεις τις κινήσεις σου. Μη βγεις όμως εντελώς εκτός του πλάνου- προγράμματος που είχες φτιάξει στο μυαλό σου τις προηγούμενες μέρες, γιατί έτσι θα χαθεί η μπάλα. Μη ζητήσεις ευθέως τις πληροφορίες που θες.
Καρκίνος
DO’S: Προσπάθησε να δημιουργήσεις ηρεμία στο περιβάλλον σου, για να μπορέσεις να εστιάσεις εκεί που εσύ θέλεις. Μάλιστα έτσι θα μπορέσεις να διαχειριστείς και να επεξεργαστείς όλα αυτά που πρέπει με μια μεγαλύτερη ευκολία. Πέρνα χρόνο με τον εαυτό σου, αλλά ασχολήσου και με τα ενδιαφέροντά σου, προκειμένου να χαλαρώσεις λίγο.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στο πως αντιδράς σε κάποια σχόλια που σου γίνονται από την ίδια σου την οικογένεια. Μην ανταπαντήσεις με αιχμηρά σχόλια, γιατί τότε θα κάνεις τους πάντες να νομίζουν πως ψήνεσαι για καυγά. Στα επαγγελματικά, μην κινείσαι ανοργάνωτα, καθώς υπάρχουν πολλά κομμάτια που απαιτούν προσοχή και δουλειά εκεί.
Λέων
DO’S: Επειδή εξακολουθείς και νιώθεις τα πάντα έντονα, μήπως να προσπαθήσεις να τα αναλύσεις πιο προσεκτικά, ώστε να τα αντιληφθείς καλύτερα; Πέρνα χρόνο με τον εαυτό σου, προκειμένου και να χαλαρώσεις, αλλά και να ασχοληθείς με οτιδήποτε μπορεί να λειτουργεί άκρως πιεστικά πάνω σου το τελευταίο διάστημα. Γενικώς κάνε δουλίτσα με το μέσα σου.
DON’TS: Μην προσεγγίσεις τα όσα θα σου ζητηθούν με τρόπο απρόσεκτο, βιαστικό ή έντονο. Μην λειτουργείς ούτε παρορμητικά ή πεισματικά λόγω του ότι απλά έχεις τα νεύρα σου. Γενικώς μην χάνεις το τακτ σου, τον τρόπο σου, πως το λένε! Στα επαγγελματικά, μην αρνείσαι να συζητήσεις για τα σημαντικά θέματα που απασχολούν εσένα και τους συναδέλφους σου.
Παρθένος
DO’S: Αύξησε τις κοινωνικές εμφανίσεις, καθώς αυτό επιτάσσει η σημερινή σου διάθεση, σωστά; Κανόνισε να βρεθείς και με τους φίλους σου, έτσι ώστε και να περάσετε όμορφες στιγμές, αλλά και να ξεκαθαρίσετε κάποια πραγματάκια στο μεταξύ σας. Διπλό το κέρδος λοιπόν! Οργάνωσε τις αμέτρητες σκέψεις σου, για να αναλύσεις κι όσα σου φαίνονται ύποπτα.
DON’TS: Μην αντιδράσεις παράξενα, αν επανέλθουν κάποιες από τις ανασφάλειές σου. Μη γίνεις αμυντικός ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα εκφράσεις τις απόψεις σου. Στα επαγγελματικά, μην αρνηθείς τη βοήθεια που μπορεί να σου προσφερθεί από κάποιους συναδέλφους σου που βρίσκεστε κοντά. Πάντως έτσι μπορεί να βρεθεί λύση και στα οικονομικά σου.
Ζυγός
DO’S: Αξιοποίησε την χαλαρή σου διάθεση, για να ανταπεξέλθεις γρήγορα και αποτελεσματικά σε οτιδήποτε σου ανατεθεί. Ωστόσο απόφυγε να το παρακάνεις, γιατί αν γίνεις υπερβολικός, τότε θα κάνεις λάθη ή ακραίες κινήσεις, κάτι που δεν θέλουμε. Ρίξε γέφυρες συμφιλίωσης με τους ανώτερούς σου με το να τους απευθύνεις τον λόγο σωστότερα.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην πέσεις στην παγίδα του να βιαστείς νομίζοντας πως έτσι θα εξοικονομήσεις χρόνο. Το μόνο που θα καταφέρεις είναι να φανείς έντονος και νευρικός. Μην αρνείσαι να κάνεις συζητήσεις. Μην αρνείσαι, όμως, ούτε και να δεις την οπτική των απέναντι, ειδικά αν θέλεις να επανέλθει κάποια ισορροπία στις σχέσεις σου.
Σκορπιός
DO’S: Ασχολήσου με οτιδήποτε σε κάνει να χαλαρώνεις, αλλά σου επιτρέπει κιόλας να κάνεις και δουλίτσα με τον εαυτό σου. Σημαντικό αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη του να αντιληφθείς λίγο καλύτερα τα έντονα σου συναισθήματα. Οργάνωσε προσεκτικά το πρόγραμμά σου (όχι μόνο το σημερινό). Κάνε και κάνα check- up. Γενικώς δηλαδή εστίασε στην υγεία σου.
DON’TS: Μην εκνευριστείς από κάποιες παρασκηνιακές δράσεις που θα πέσουν στην αντίληψή σου. Σιγά μην έμεναν κρυφές για πολύ άλλωστε! Ωστόσο μη γίνεις και ακραία καχύποπτος εξαιτίας αυτών. Παράλληλα, όμως μην επιτεθείς και σε κανέναν πριν να έχεις βεβαιωθεί ότι όντως ισχύουν όλα αυτά που έμαθες. Μην αγνοείς το ένστικτό σου, θα πω εγώ.
Τοξότης
DO’S: Διαχειρίσου προσεκτικά κάποια προσωπικά θέματα (ή σχετικά με το σπίτι) που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Προσπάθησε να τα κάνεις όλα λίγο πιο απλά μέσα στο κεφάλι σου εκμεταλλευόμενος την αισιοδοξία σου. Οπότε σβήσε από τον χάρτη ενδεχόμενα και πιθανότητες που πρακτικά δεν σου ταιριάζουν, ώστε να βγάλεις τα σωστά συμπεράσματα.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις αντιρρήσεις σου, όταν συζητάς με τους φίλους σου. Ειδικά αν δεν θες να δημιουργήσεις παρεξηγήσεις, έτσι; Μάλιστα μέσα από αυτές τις συζητήσεις ενδέχεται να ξεκαθαρίσεις πολλά, αλλά να βάλεις και πολλά σε σειρά, άρα μη βάλεις τα χεράκια σου και βγάλεις τα ματάκια σου!
Αιγόκερως
DO’S: Χαλάρωσε, καθώς έχεις ήδη ξεκαθαρίσει μέσα στο κεφάλι σου πως πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Αυτό που μένει είναι να αρχίσεις να τα υλοποιείς. Άκου τις συμβουλές των δικών σου ανθρώπων ή κάποιων συναδέλφων σου, προκειμένου να δεις τα πάντα γύρω σου λίγο πιο θετικά. Κατάλαβε πως όλα μπορούν να πάνε καλά. Σταμάτα να αγχώνεσαι.
DON’TS: Μην πιέζεις, για να δεις τις εξελίξεις που εσύ θέλεις. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ας πούμε, στα επαγγελματικά, δεν χρειάζεται να σκιστείς, για να αποδείξεις στους άλλους ότι έχεις δίκιο ή ότι κάνεις κουμάντο. Μην προκαλέσεις εντάσεις χωρίς να υπάρχει λόγος! Μην εστιάζεις στα σημεία που θεωρείς εσύ «αδύναμα», γιατί είναι μόνο στο μυαλό σου.
Υδροχόος
DO’S: Στα επαγγελματικά, μπορείς να διευθετήσεις τις υποθέσεις που τρέχουν έχοντας πλήρη ελευθερία κινήσεων! Πέρα από αυτό νιώθεις κι εσύ πιο σίγουρος για το τι και το πως πρέπει να γίνει. Αν σήμερα κάνεις διαπραγματεύσεις, τότε κοίτα να είσαι άκρως προσεκτικός εκεί. Εντόπισε τι θέλει διαφορετική προσέγγιση και αναπροσάρμοσε τις κινήσεις σου.
DON’TS: Μην έρθεις σε ρήξη με αυτούς που προσπαθούν να σου επιβάλλουν τις απόψεις τους. Γενικώς μην αντιδράσεις περίεργα, γιατί αυτό θα προκαλέσει αρνητική συζήτηση ως προς το όνομά σου. Για να μην σε πιάσει πανικός και να μη δημιουργηθεί αχρείαστο χάος, μην κινείσαι χωρίς να έχεις οργανώσει το κεφάλι σου. Μην πεις «όχι» σε ξαφνικές συναντήσεις.
Ιχθύες
DO’S: Γίνε περισσότερο αισιόδοξος, αλλά εκμεταλλεύσου και την ελευθερία κινήσεων που έχεις, για να προωθήσεις τις αλλαγές που θες και να έρθεις πιο κοντά στο «επόμενο κεφάλαιο». Οργάνωσε τις σκέψεις σου και βάλε τις υποχρεώσεις σου σε σωστή σειρά. Προσπάθησε να διαχειριστείς τα έντονα συναισθήματά σου- ακόμα κι αν σου φαίνεται δύσκολο.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στα ζόρικα σκηνικά να σου δημιουργήσουν δεύτερες σκέψεις. Μην συνεχίσεις να κάνεις κάτι μόνο και μόνο γιατί σε πιάνει το πείσμα σου. Μην αγνοείς ούτε τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η παρορμητικότητά σου. Μην πιέζεις καταστάσεις. Παράλληλα μη διστάσεις να καταστρώσεις ένα plan B σχετικά με κάθε βήμα που κάνεις.
- Γάζα: Η Χαμάς «έτοιμη να καθίσει αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»
- Ιράκ: 6 νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ φυλών και αστυνομικών που επενέβησαν στη Βαγδάτη
- Εθνική Οδός: Νταλίκα με καυσόξυλα προσέκρουσε στο διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες
- Τουρκία: Υπό αστυνομική «πολιορκία» η έδρα του αντιπολιτευόμενου CHP στην Κωνσταντινούπολη
- Γάζα: Η Χαμάς συζητά κάποιες «ιδέες» των ΗΠΑ για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός
- Fed: Κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ τάσσεται υπέρ της «πλήρους ανεξαρτησίας» της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις