Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 07.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Πρέπει να είσαι παρατηρητικός με τους ανθρώπους γύρω σου μεν, πρέπει να βρεις χρόνο και για ξεκούραση δε. Και τα δυο θα σου χρειαστούν αργότερα. So be ready. Πέρνα από κόσκινο τις τωρινές σου συνήθειες, γιατί μπορεί να χρειάζεται να διακόψεις κάποιες. Ειδικά αν έχουν καταντήσει φορτικές. Επαναξιολόγησε τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι γενικώς.
DON’TS: Μην απογοητευτείς επειδή θα σκάσει μύτη σύσσωμη όλη η κούραση που έχεις συσσωρεύσει. Στα επαγγελματικά, μην απογοητευτείς από τις αποκαλύψεις που θα συμβούν και μη μιλήσεις εντελώς αφιλτράριστα πάνω στα νεύρα σου. Ακόμα κι αν πρόκειται για κάτι που εννοείς ή πιστεύεις, ξέρουμε και οι δυο πως υπό άλλες συνθήκες δεν θα μίλαγες έτσι.
Ταύρος
DO’S: Ετοιμάσου να δεχτείς αλλαγές τόσο στην παρέα όσο και στο εργασιακό σου περιβάλλον. Η αλήθεια είναι πως έχεις ανάγκη να νιώθεις, ότι είσαι αναπόσπαστο κομμάτι μιας ομάδας, οπότε νομίζω πως η όλη φάση θα σου αρέσει. Κάνε πράγματα, πάντως, για να ξεχωρίσεις και να αναγνωριστεί η αξία σου. Αγνόησε αυτούς που δεν εκτιμούν τη δημιουργικότητά σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να απομακρυνθείς, έστω και για λίγο, από αυτούς που μονίμως και χωρίς λόγο θέλουν να διαταράσσουν το κλίμα και να βάζουν φιτιλιές. Μη γίνεις απόλυτος λόγω της έντονης συναισθηματικής σου φόρτισης ή της απογοήτευσης που νιώθεις. Παράλληλα, μην εκφράζεσαι εντελώς ωμά, νομίζοντας πως έτσι θα γίνεις πιο συγκεκριμένος.
Δίδυμοι
DO’S: Στα επαγγελματικά, νιώθεις πως θέλεις κάτι να αλλάξεις, οπότε ξεκίνα να δουλεύεις πάνω σε αυτό. Μπορεί αυτή η αλλαγή να σχετίζεται με το πόστο ή με τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι. Δεν αποκλείεται να σκεφτείς να αλλάξεις μέχρι και το αντικείμενο της δουλειάς σου! Πάντως όλα γίνονται για καλό δικό σου! Βρες τρόπους να εκφράσεις τη δημιουργικότητά σου.
DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν δεις ότι οι δικοί σου άνθρωποι δεν αντιδρούν με την θετικότητα την οποία εσύ αναμένεις από αυτούς. Μη διστάσεις, λοιπόν, να κάνεις κάποιες συζητήσεις, προκειμένου όχι μόνο να ξεκαθαρίσεις το κλίμα, αλλά και να βάλεις αυτούς που πρέπει στην θέση που τους πρέπει. Μην επιφορτιστείς συναισθηματικά λόγω της κούρασής σου.
Καρκίνος
DO’S: Αναλογίσου εκ νέου κάποια παρελθοντικά συμβάντα. Ειδικά αν αυτά εξακολουθούν να μη βγάζουν κανένα νόημα. Έπειτα από αυτή τη διεργασία, σταμάτα να σπαταλάς εκεί την ενέργειά σου, ειδικά αν βλέπεις ότι δε βγαίνει κάποια άκρη με τίποτα. Σταμάτα να δίνεις αξία εκεί που δεν πρέπει. Άλλαξε λίγο το πως αντιμετωπίζεις κάποιες καταστάσεις.
DON’TS: Μην χάσεις την αισιοδοξία σου, γιατί είναι αυτή που μπορεί να σε βοηθήσει και να βρεις τις χαμένες σου ισορροπίες, αλλά και να κατανοήσεις καλύτερα τα ίδια σου τα συναισθήματα. Μην είσαι απρόσεκτος στο τι λες ή στο πως το λες. Μην αφήσεις κανέναν να μειώσει την αξία σου. Μην επενδύσεις και μην κάνεις σημαντικές αγορές σήμερα.
Λέων
DO’S: Προσπάθησε να βρεις τι ακριβώς είναι αυτό που σε κρατάει πίσω και να αντιμετωπίσεις τους φόβους σου. Γενικώς δώσε περιθώρια στην εσωτερική διεργασία που ξεκινάς τώρα να εξελιχθεί, αποφεύγοντας, όμως, να επηρεαστείς και ψυχολογικά από όλο αυτό. Κάνε συζητήσεις (ελπίζω ψύχραιμες), για να ξεκαθαριστούν τα θέματα που υπάρχουν.
DON’TS: Μην θεωρείς πως τα πάντα γύρω σου είναι βουνό και δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις, γιατί δεν ισχύει. Μη γίνεσαι ανυπόμονος θέλοντας να πετάξεις από πάνω σου τις υποχρεώσεις, γιατί οι γύρω σου το αντιλαμβάνονται και δίνεις λάθος μηνύματα. Μην πεις «ναι» σε κάποια οικονομική συμφωνία, χωρίς να ξέρεις ότι όντως πρόκειται για μια επικερδή προσφορά.
Παρθένος
DO’S: Προετοιμάσου για τις αλλαγές που πρόκειται να συμβούν στο μέτωπο των διαπροσωπικών σου σχέσεων. Εξέφρασε αυτά που σε ενοχλούν και σχετίζονται με την συμπεριφορά των απέναντι. Μπορείς να λήξεις συνεργασίες που δεν σου ταιριάζουν ή δεν σε χαροποιούν πια. Άλλαξε αυτά που πρέπει, προκειμένου να αποφορτιστείς και να φτιάξεις τη διάθεσή σου.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στην ένταση που επικρατεί γενικώς σήμερα, να επηρεάσει τις συζητήσεις που θα κάνεις ή να προκαλέσει παρεξηγήσεις. Μη μασάς τα λόγια σου μεν, μην εκφράζεσαι αφιλτράριστα και ωμά δε. Μη διστάσεις να αναπροσαρμόσεις τις κινήσεις σου, ώστε να κάνεις ευκολότερα και πιο ευδιάθετα αυτά που πρέπει, καθώς με το ζόρι δε γίνεται, έτσι;
Ζυγός
DO’S: Εστίασε στις συνήθειες και στην καθημερινότητά σου. Κι αυτό γιατί υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που πλέον σου βρωμάνε, οπότε πρέπει ή να τις αλλάξεις ή να τις διακόψεις. Δεν χρειάζεται η ρουτίνα σου να αποτελεί καταναγκαστικό έργο, το ξέρεις έτσι; Μάλιστα, αν το θες, μπορείς να ξεκινήσεις και κάτι καινούργιο, το οποίο σε εξυπηρετεί καλύτερα.
DON’TS: Μην αγνοείς την υγεία και την ευεξία σου. Οπότε μη διστάσεις να σε κοιτάξεις, ξεκινώντας διατροφή, γυμναστήριο, βρίσκοντας χρόνο για ξεκούραση ή απλά πηγαίνοντας κομμωτήριο, σπα, κάτι τέλος πάντων. Από την άλλη, μην ξεσπάσεις τα νεύρα σου πάνω σε αυτούς που δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη γι’ αυτά που περνάς εσύ.
Σκορπιός
DO’S: Μπορείς να εκφράσεις τη δημιουργικότητά σου πιο άνετα, καθώς θα νιώσεις στο πετσί σου πως δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να περιορίζεσαι ως προς αυτό. Σταμάτα να υπομένεις κάποιες καταστάσεις ή να προσπαθείς να τις φέρεις στα μέτρα σου με το ζόρι. Αντιθέτως μπορείς να εστιάσεις σε σένα, καθώς πρέπει να επανέλθεις ψυχολογικά.
DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις σε προτεραιότητα αυτά που έχεις να κάνεις, για να είσαι οργανωμένος και σωστός. Μην αφήνεις ερωτικές καταστάσεις να παραμένουν θολές. Ωστόσο μην αρχίσεις τις κατά μέτωπο επιθέσεις, εντάξει; Μη γίνεσαι ωμός στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς λόγω της μεγάλης αγανάκτησης και της απογοήτευσής σου.
Τοξότης
DO’S: Επικεντρώσου στα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι και την οικογένεια, ώστε να τα λύσεις. Γενικώς είναι κάτι που πρέπει να μάθεις, το να ολοκληρώνεις, δηλαδή, τα πάντα και να σταματήσεις να τα παρατάς στη μέση, σωστά; Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός, ώστε να πετύχεις τις αλλαγές που θέλεις χωρίς να κάνεις τον χαμό.
DON’TS: Μην αφήσεις την πίεση που προκύπτει από τους ανεβασμένους τόνους να υπερτερήσει. Μην προσαρμοστείς εσύ με βάση αυτά που σου ζητάνε οι άλλοι, ακόμα κι αν πρόκειται για δικούς σου ανθρώπους. Ειδικά αν δεν πρόκειται για κάτι που επιθυμείς εσύ. Όμως μην εκφράσεις αυτές τις αντιρρήσεις σου με ευθύ ή ακόμα χειρότερα επιθετικό τρόπο.
Αιγόκερως
DO’S: Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις που θέλεις να κάνεις εδώ και καιρό, αλλά κωλώνεις. Τώρα πια, λοιπόν, καλείσαι να βρεις τον τρόπο να τις κάνεις. Ειδικά αν πρόκειται για συζητήσεις γύρω από τα επαγγελματικά ή τα ερωτικά. Πάντως αν έχεις ωραίες ιδέες και είσαι σε φάση διαπραγματεύσεων, πέταξέ τες στο τραπέζι ελεύθερα. Ίσως και να πάρεις αυτό που ζητάς.
DON’TS: Μην απογοητευτείς λόγω του ότι δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με ορισμένα άτομα ή επειδή κάνεις διάφορα πράγματα χωρίς να είσαι απολύτως σίγουρος γι’ αυτά. Μην εκνευριστείς και μη γίνεις εντελώς ανυπόμονος, αν δεις ότι κάποιοι άλλα έλεγαν στην αρχή και τελικά άλλα λένε τώρα. Ωστόσο, μην απορρίψεις και καμία πρόταση πάνω στα νεύρα σου, έτσι;
Υδροχόος
DO’S: Αφού πιστεύεις ότι η αξία σου δεν αναγνωρίζεται, γιατί δεν κάνεις κάποιες συζητήσεις πάνω σε αυτό, προκειμένου να το ξεκαθαρίσεις; Γενικώς πρέπει να υπερασπιστείς οτιδήποτε κάνεις και να βγεις μπροστά. Έτσι, λοιπόν, θα ξεκαθαρίσεις ότι σχόλια που υποδηλώνουν κάτι το αρνητικό και λανθασμένο για σένα, δεν θα γίνονται δεκτά από εδώ και μπρος.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις οικονομικές υποθέσεις σου, ειδικά αν εκκρεμούν διάφορες υποχρεώσεις εκεί. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στις διαπραγματεύσεις που κάνεις. Μη δείχνεις τη δυσαρέσκειά σου εκεί που δεν πρέπει. Παράλληλα, μην ξεσπάς τα νεύρα σου πάνω στους συναδέλφους ή στην σχέση σου, ειδικά αν δεν σου φταίνε αυτοί, έτσι;
Ιχθύες
DO’S: Δες τα πάντα γύρω σου γι’ αυτό που πραγματικά είναι. Κοινώς σταμάτα να εθελοτυφλείς. Εστίασε και στα θέματα που υπάρχουν στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, αλλά και στο ποια είναι η δική σου θέση μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα. Αναπροσαρμόσου σε οτιδήποτε πρέπει μεν, αποφεύγοντας να χάσεις εντελώς την ψυχραιμία σου δε.
DON’TS: Μην καυγαδίσεις με τους άλλους λόγω του ότι θα βγουν πολλές αποκαλύψεις στην επιφάνεια. Οπότε αν θελήσεις να μιλήσεις για αυτά που σε έχουν ενοχλήσει κι έχεις κρύψει μέσα σου μπορείς, απλά μην το κάνεις με άσχημο, απότομο κι έντονο τρόπο. Μην απογοητευτείς από αυτά που δεν σε καλύπτουν πια στα της καθημερινότητας. Απλά άλλαξέ τα.
