DO’S: Πρέπει να είσαι παρατηρητικός με τους ανθρώπους γύρω σου μεν, πρέπει να βρεις χρόνο και για ξεκούραση δε. Και τα δυο θα σου χρειαστούν αργότερα. So be ready. Πέρνα από κόσκινο τις τωρινές σου συνήθειες, γιατί μπορεί να χρειάζεται να διακόψεις κάποιες. Ειδικά αν έχουν καταντήσει φορτικές. Επαναξιολόγησε τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι γενικώς.

DON’TS: Μην απογοητευτείς επειδή θα σκάσει μύτη σύσσωμη όλη η κούραση που έχεις συσσωρεύσει. Στα επαγγελματικά, μην απογοητευτείς από τις αποκαλύψεις που θα συμβούν και μη μιλήσεις εντελώς αφιλτράριστα πάνω στα νεύρα σου. Ακόμα κι αν πρόκειται για κάτι που εννοείς ή πιστεύεις, ξέρουμε και οι δυο πως υπό άλλες συνθήκες δεν θα μίλαγες έτσι.