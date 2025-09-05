Αποκλείστηκε για πρώτη φορά σε φάση ομίλων Eurobasket η Ισπανία

Είχαμε να τους νικήσουμε 13 χρόνια. Και για να είμαστε δίκαιοι; Όπου μας πέτυχαν από το 2005 και πέρα μας έκαναν να υποφέρουμε. Διότι η Ισπανία είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης στον 21ο αιώνα. Αδιαμφισβήτητα.

Και γιατί αυτή την ανωτερότητα της, την νιώσαμε στο πετσί μας. Επιτέλους όμως ήρθε η ώρα για ένα κρύο πιάτο εκδίκησης. Δεν έκρινε βεβαίως κάποιο μετάλλιο, δεν ήταν ο τελικό στο παγκόσμιο του 2006 κλπ αλλά δεν παύει να είναι η νύχτα που οι Ισπανοί έπαθαν από εμάς χοντρή ζημιά.

Ένα κανονικό κάζο. Αποκλείστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους από τη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ μετά τη νίκη της Εθνικής με 90-86.

Δεν το λες και λίγο…

H χώρα που είναι μονίμως στα μετάλλια από το τουρνούα του 2007 και πέρα! Η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η μεγάλη ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο που προφανώς βιώνει ένα ιδιαίτερο τέλος εποχής μιας σπουδαίας γενιάς της. Εκείνης του Γιούλ, του Ρούντι, του Τσάτσο. Της ίδιας που λατρέψαμε να μισούμε