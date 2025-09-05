Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση
«Εν όψει της ΔΕΘ, απαιτούμε από την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις ψευδείς αφηγήσεις περί 'ανάπτυξης'», αναφέρει το Κίνημα Δημοκρατίας
«Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας, με αφορμή τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
«Η πρόσφατη δημοσίευση των στοιχείων του ΑΕΠ από την ΕΛΣΤΑΤ για το Β Τρίμηνο του 2025 αποκαλύπτει την οικονομική επιβράδυνση της χώρας. Με ετήσια ανάπτυξη 1,7% στο Β τρίμηνο (13η θέση στην ΕΕ) και 1,96% στο Α εξάμηνο (12η θέση), η Ελλάδα καταγράφει τις χαμηλότερες επιδόσεις από το 2017, πέφτοντας κάτω από τον κυβερνητικό στόχο του 2,2%», υπογραμμίζει το Κίνημα Δημοκρατίας.
«Απαιτούμε από την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις ψευδείς αφηγήσεις»
Σύμφωνα με το κόμμα που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης, «η κατανάλωση κατέρρευσε στο 0,96% στο Β Τρίμηνο (21η θέση) και 1,21% στο Α εξάμηνο (20ή θέση), σημειώνοντας τις χειρότερες επιδόσεις της τελευταίας επταετίας λόγω ακρίβειας. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν μόλις 2,1% στο Α εξάμηνο (10η θέση), τέσσερις φορές κάτω από τον μέσο όρο και τον στόχο του 8,4%. Οι εξαγωγές παρέμειναν χαμηλές (1,9% στο Β τρίμηνο, 14η θέση), παρά την τουριστική ώθηση».
Τέλος, το Κίνημα Δημοκρατίας επισημαίνει πως «εν όψει της ΔΕΘ, απαιτούμε από την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις ψευδείς αφηγήσεις περί ‘ανάπτυξης’ και να εφαρμόσει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την τόνωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και την ενίσχυση των επενδύσεων και εξαγωγών. Η Ελλάδα αξίζει μια αναπτυξιακή πολιτική που στηρίζει τους πολίτες της και όχι μεγαλοστομίες που κρύβουν την πραγματικότητα».
