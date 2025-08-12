Κίνημα Δημοκρατίας: Η Ελλάδα διολισθαίνει ταχύτατα σε καθεστώς «αυταρχικής δημοκρατίας»

Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή το χθεσινό αιχμηρό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας TAZ, που χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό ως «νεκροθάφτη της Δημοκρατίας στην Ελλάδα» εξαπέλυσε το Κίνημα Δημοκρατίας.

«Η γερμανική εφημερίδα ΤΑΖ περιγράφει τον Κ. Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό που ‘έχει πολλή βρωμιά στα χέρια του’, υπογραμμίζοντας πως ‘υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία’», υπογράμμισε το κόμμα που ηγείται το Στέφανος Κασσελάκης.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «αναφερόμενη στο τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών, στο έγκλημα των Τεμπών και τη συγκάλυψή του, καθώς και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνει ότι ‘ο κανόνας είναι: μηδενική διερεύνηση, μηδενική διαλεύκανση. Οι οπαδοί του και ο ίδιος πάντα ατιμώρητοι, χάρη στα εξαγορασμένα ΜΜΕ, χάρη στον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας και χάρη στην κοινοβουλευτική του πλειοψηφία’».

Το Κίνημα Δημοκρατίας συμπλήρωσε πως «διαπιστώσεις που στην Ελλάδα βιώνουμε καθημερινά: σκάνδαλα και εγκλήματα, συγκάλυψη, ατιμωρησία μέσω χειραγώγησης της δικαιοσύνης, καταστρατήγησης των θεσμών και ελέγχου των ΜΜΕ».

Καταληκτικά επισήμανε πως «ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να θεωρεί τη Δημοκρατία απλώς ως απαραίτητη ‘διακόσμηση’ για ομιλίες και εγκαίνια. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πως όσο εκείνος παριστάνει τον ‘μοντέρνο μεταρρυθμιστή’, η Ελλάδα διολισθαίνει ταχύτατα σε ένα ιδιότυπο καθεστώς ‘αυταρχικής δημοκρατίας’ – και πλέον, εντός και εκτός συνόρων, τον βλέπουν όπως πραγματικά είναι: τον πρωθυπουργό που θάβει τη Δημοκρατία».

TAZ: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου

Η κατάρρευση της δικτατορίας των συνταγματαρχών της Αθήνας το καλοκαίρι του 1974 άνοιξε τον δρόμο για την Γ’ Ελληνική Δημοκρατία. Υποτίθεται ότι ήταν η καλύτερη δημοκρατία που υπήρξε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Και ήταν – μέχρι που ανέλαβε την εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε στο δημοσίευμά της η γερμανική εφημερίδα TAZ.

Ήδη από τη δεκαετία του 2010, όπως ανέφερε η Taz, ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, έκανε «τα δικά του» στην Αθήνα, όταν η Ελλάδα τέθηκε υπό κηδεμονία λόγω της κρίσης του ευρώ. Από τον Ιούλιο του 2019, ο Μητσοτάκης, αρχηγός του συντηρητικού κόμματος της ΝΔ, κρατά τα ηνία της χώρας ως πρωθυπουργός. Η προσέγγισή του: «να κυβερνήσει με σιδηρά πυγμή».

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει τώρα πολλή βρωμιά στα χέρια του. Πρώτα, ένα τεράστιο σκάνδαλο υποκλοπών, ύστερα τη συγκάλυψη μετά από ένα καταστροφικό σιδηροδρομικό δυστύχημα (σ.σ. Τέμπη) και τώρα ένα μεγάλο σκάνδαλο αγροτικών επιδοτήσεων της ΕΕ», υπογράμμιζε η γερμανική εφημερίδα, η οποία δεν καταπιάνεται για πρώτη φορά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως σημείωνε , «ο κανόνας είναι πάντα: μηδενική διερεύνηση, μηδενική διαλεύκανση. Οι οπαδοί του και ο ίδιος γλιτώνουν πάντα ατιμώρητοι. Χάρη στα εξαγορασμένα μέσα ενημέρωσης και τους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης (η τέταρτη εξουσία), χάρη στον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας της Αθήνας (η τρίτη εξουσία), χάρη στην κοινοβουλευτική του πλειοψηφία (η δεύτερη εξουσία)».

«Η τελική μαχαιριά του Μητσοτάκη στην πλάτη της Δημοκρατίας: Ανάγκασε πέντε δωδεκάδες κυβερνητικούς βουλευτές στη Βουλή των Αθηνών να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, προκειμένου να απορριφθεί το εμφατικό αίτημα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για το προαναφερθέν σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων της ΕΕ», τόνιζε η TAZ.