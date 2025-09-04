Ζητούμενο η κοινωνική συνοχή

Με την ευκαιρία της 30ής επετείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και της 40ής επετείου της προσχώρησης της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση της Κανταβρίας διοργανώνει σεμινάριο στο Σανταντέρ από τις 3 έως τις 5 Σεπτεμβρίου σχετικά με το μέλλον της πολιτικής συνοχής και τον μετασχηματιστικό της ρόλο στις ισπανικές περιφέρειες.

Ο Juanma Moreno, Πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Πρόεδρος της Ανδαλουσίας, παρενέβη στην εναρκτήρια συνεδρίαση για να εκφράσει την ανησυχία του σχετικά με τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ στον οποίο η διαχείριση των ταμείων συνοχής θα είναι κεντρική σε εθνικό επίπεδο.

Στη διάσκεψη συμμετείχαν αρκετά μέλη της ισπανικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων του πρώτου αντιπροέδρου της ΕτΠ Juanma Moreno και των προέδρων της Κανταβρίας María José Sáenz de Buruaga (EPP),της Γαλικίας, Alfonso Rueda Valenzuela (EPP) και Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PES).

Οι τέσσερις περιφερειακοί πρόεδροι τόνισαν στις εναρκτήριες παρεμβάσεις τους τη συμβολή της πολιτικής συνοχής στην ευημερία και την ανάπτυξη στην Ισπανία και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ως φωνής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην Ευρώπη: μια φωνή που πρέπει να ακουστεί τώρα κατά τον σχεδιασμό του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ.

Χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

«Η σύγκλιση μεταξύ πλούσιων και φτωχών περιφερειών ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, μειώνει τις περιφερειακές ανισότητες και προωθεί τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Όλοι αναγνώρισαν την ανάγκη για μια σοβαρή πολιτική συνοχής, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει έναν πολυετή προϋπολογισμό που θέτει σε κίνδυνο πολλά από όσα έχουν επιτευχθεί. Η συγχώνευση όλων των κονδυλίων σε ένα ενιαίο εθνικό σχέδιο και η συγκέντρωση της κατανομής στα κράτη μέλη μπορεί να οδηγήσει στην εγκατάλειψη των αναγκών των εδαφών», δήλωσε ο πρώτος αντιπρόεδρος Moreno.

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, οι περιφέρειες πρέπει να εργαστούν για την αντιμετώπιση αυτού του νέου σχεδιασμού του προϋπολογισμού της ΕΕ, ώστε να μην χαθεί η φωνή που έχουμε σήμερα στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων των περιφερειών μας και να αποφευχθεί η λήψη μέτρων οπισθοδρόμησης στον τομέα της συνοχής. Είμαι πεπεισμένος ότι το έργο που θα επιτελέσουμε από κοινού θα αποδώσει καρπούς και ότι τόσο η Επιτροπή όσο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ακούσουν τις περιφέρειες», κατέληξε ο Πρόεδρος της Ανδαλουσίας.

