Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 04.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Στα επαγγελματικά, ίσως συμβούν κάποια σκηνικά τα οποία θα δημιουργήσουν ένα περίεργο κλίμα. Οπότε φρόντισε να κάνεις κάποιες συζητήσεις με τους ανθρώπους αυτού του περιβάλλοντος, για να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση. Γίνε αισιόδοξος και κάνε αυτό που θέλεις με την ηρεμία σου. Συνάντησε τους φίλους σου, για να λύσεις κάποια από τα θέματά σου.
DON’TS: Μην αφήσεις τους προβληματισμούς σου να σε κάνουν να βιαστείς. Μάλιστα μη διστάσεις να προβείς και σε κάποιες άκρως βοηθητικές- διαφωτιστικές συζητήσεις, καθώς αυτές θα σου δώσουν την ευκαιρία να πεις τα πράγματα με το όνομά τους. Μην χάσεις την αποφασιστικότητά σου, καθώς μέσω αυτής θα κλείσεις με κάποιες υποθέσεις.
Ταύρος
DO’S: Μπορείς να πάρεις κάποια ρίσκα, μόνο αν είσαι απολύτως σίγουρος. Η αρχή θα γίνει, πάντως, αν εστιάσεις στα πράγματα που μπορούν να τονώσουν την αισιοδοξία σου. Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι απολύτως συγκεντρωμένος σε ό,τι κι αν κάνεις. Άκου τις προτάσεις που θα σου γίνουν μεν, διατήρησε την αποδοτικότητά σου ψηλά δε.
DON’TS: Θα φτάσουν κάποιες πληροφορίες στα χέρια σου. Το θέμα είναι να μην προβληματιστείς ακραία από αυτές και να μην αντιδράσεις άμεσα. Μην αγχώνεσαι για το πως θα δρομολογήσεις κάποιες αλλαγές που θέλεις να κάνεις. Μην αρχίσεις την υπερανάλυση και τις δεύτερες σκέψεις, καθώς δεν πρόκειται να σε ευνοήσουν καθόλου- μα καθόλου, όμως;
Δίδυμοι
DO’S: Προσπάθησε να βρεις την ουσία των πραγμάτων, αποφεύγοντας, όμως, να χαθείς μέσα στις ατελείωτες σκέψεις σου. Για να βγει πιο εύκολα το παραπάνω, μπορείς να ασχοληθείς με κάτι πιο δημιουργικό. Περιόρισε το άγχος που σε πιάνει σχετικά με το τι θα συμβεί αν κάτι δεν πάει και τόσο καλά. That’s life, my friend! Οργάνωσε τις κινήσεις σου καλύτερα.
DON’TS: Μην κολλήσεις στις δεύτερες σκέψεις που σου έρχονται, καθώς δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά άμεσα κι αποτελεσματικά. Μη διστάσεις να ζητήσεις κάποιου είδους καθοδήγηση, για να ξεφύγεις από το αδιέξοδο που βρίσκεσαι. Ή τουλάχιστον που νομίζεις ότι βρίσκεσαι. Ταυτόχρονα, μην αρνηθείς την στήριξη των δικών σου ανθρώπων.
Καρκίνος
DO’S: Εστίασε στο κλίμα που επικρατεί ανάμεσα σε σένα και στους ανθρώπους γύρω σου. Αν αντιληφθείς, ότι κάτι δεν πάει και τόσο καλά, τότε δες τι μπορείς να αλλάξεις στον τρόπο σου, για να το βελτιώσεις. Μοιράσου σκέψεις, κάνε συζητήσεις, αλλά ξεκαθάρισε και την θέση σου, προκειμένου να μπορέσεις να λύσεις τις διάφορες παρεξηγήσεις που υπάρχουν.
DON’TS: Υπάρχουν κάποια άτομα γύρω σου, τα οποία δεν έχουν καμία διάθεση να ακούσουν τι έχεις να τους πεις. Μην τους πιέσεις, λοιπόν, καθώς άκρη δεν θα βγάλεις. Βέβαια μην κάνεις πίσω σε οτιδήποτε θες. Είπαμε! Μην αγνοείς, όμως, όσα έχουν ψυχολογικό αντίκτυπο σε σένα. Ταυτόχρονα, μην αφήσεις τα οικονομικά σου θέματα χωρίς τακτοποίηση.
Λέων
DO’S: Διεκπεραίωσε τις δουλειές που έχεις και πρέπει να γίνουν άμεσα. Θα λάβεις κάποιες χρήσιμες πληροφορίες, οπότε πρέπει να τις αξιοποιήσεις, ώστε να ξεκαθαρίσουν οι υποθέσεις που σε απασχολούν. Προσπάθησε να δεις τα πάντα γύρω σου με ένα πιο αισιόδοξο και θετικό μάτι. Εστίασε στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Γίνε περισσότερο κοινωνικός.
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σου δημιουργήσει προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Μην αφήσεις το άγχος να σε περιορίσει στο να προχωρήσεις μπροστά και να κάνεις τις αλλαγές που επιθυμείς. Για να πάνε καλά αυτές, δεν πρέπει να κολλάς πουθενά. Μην είσαι απρόσεκτος, όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά σου.
Παρθένος
DO’S: Φρόντισε να γίνεις λίγο πιο δημιουργικός, όταν πρόκειται να οργανώσεις τις υποχρεώσεις κι αυτά που έχεις να κάνεις. Έτσι θα μπορέσεις να τακτοποιήσεις τις υποθέσεις σου πιο γρήγορα, αλλά και πιο εύκολα. Ή μάλλον πιο ευχάριστα! Προσπάθησε να κάνεις ένα βήμα την φορά και θα δεις πως έτσι θα φτάσεις στους στόχους σου γρηγορότερα.
DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα να σε κρατήσει πίσω από το να κάνεις τις αλλαγές που θέλεις σε ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά και τα προσωπικά. Μην υπεραναλύεις τις καταστάσεις που επικρατούν τώρα στη ζωή σου, γιατί όλο αυτό θα σε αγχώσει τρελά. Μην είσαι απρόσεκτος στα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα. Μη γίνεσαι πιεστικός.
Ζυγός
DO’S: Εστίασε σε οτιδήποτε θετικό υπάρχει γύρω σου, όπως κάποιες αλλαγές, και αγνόησε οτιδήποτε άλλο είναι αχρείαστο. Εξωτερίκευσε τη δημιουργικότητά σου και μείνε αποφασισμένος στο δικό σου πλάνο. Παράλληλα, κάνε τα πράγματα με τον δικό σου τρόπο, καθώς, μάλλον, εσύ ξέρεις καλύτερα! Δέξου τη βοήθεια των ανθρώπων σου με ανοιχτές αγκάλες!
DON’TS: Μη γίνεσαι ανυπόμονος και μη βιάζεσαι να δεις εξελίξεις ή και αντιδράσεις σχετικές με κάποιες κινήσεις που έκανες το τελευταίο διάστημα. Θέλεις να εξελιχθείς στα επαγγελματικά, το ξέρω, αλλά δεν χρειάζεται να πιέζεις τόσο πολύ τις καταστάσεις σε αυτόν τον τομέα. Αν εμπλακείς σε παρασκηνιακές καταστάσεις, τότε μην είσαι απρόσεκτος.
Σκορπιός
DO’S: Είναι πολλά τα ενδεχόμενα που παίζουν στο κεφάλι σου, οπότε πρέπει να τα σκεφτείς όλα μαζί, ώστε να προετοιμαστείς για τις πιθανές εξελίξεις αυτών. Μπορείς να ξεκινήσεις και κάτι καινούργιο, μόνο αν εστιάσεις στις λεπτομέρειες σχετικά με το πως πρέπει να κινηθείς. Παρατήρησε το πως εξελίσσονται τα πράγματα και επεξεργάσου κάθε πληροφορία.
DON’TS: Μην πιέζεσαι, γιατί αυτό σε κάνει να χάνεις τον ενθουσιασμό σου. Μην κωλώσεις να εκφράσεις όλα αυτά που θέλεις με μία πιο δημιουργική εσάνς, καθώς αυτό θα σε κάνει να νιώσεις και πιο δυνατός! Μην περιμένεις στήριξη από τους πάντες, αλλά μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις από αυτούς που δεν είναι πρόθυμοι να στην παρέχουν, έτσι;
Τοξότης
DO’S: Πες τα πράγματα με το όνομά τους. Σήμερα μπορείς! Άλλαξε κάποια πράγματα, όμως, ώστε να μπορέσεις να πεις ανοιχτά τι ακριβώς νιώθεις. Ακόμα κι αν νομίζεις πως δεν έχεις τον σωστό τρόπο, για να εκφραστείς, εσύ πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσεις. Πάρε τον χρόνο σου και χαλάρωσε από τις αρνητικές σκέψεις που σε επηρεάζουν ψυχολογικά.
DON’TS: Μη διστάσεις να ρίξεις μία ματιά στα πλάνα σου και μετά να προχωρήσεις. Μη διστάσεις ούτε να τελειοποιήσεις κάποιες καταστάσεις, προκειμένου να αποφύγεις τα λάθη, αλλά και την απογοήτευση που μπορεί αυτά να φέρουν. Μην στεναχωρηθείς, αν σου γίνει κάποια παρατήρηση στη δουλειά από τους ανώτερούς σου. Μη βαριέσαι να αναπροσαρμοστείς.
Αιγόκερως
DO’S: Σήμερα καλείσαι να πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Όμως πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσεις περισσότερο τα πράγματα μέσα στο κεφάλι σου, ώστε να μπορέσεις να κινηθείς πιο αποφασιστικά. Επικοινώνησε ξεκάθαρα τις σκέψεις σου, αλλά άκου και προσεκτικά τις συμβουλές που δέχεσαι. Συζήτησε για τα οικονομικά σου, ώστε να τα ξεκαθαρίσεις κι αυτά.
DON’TS: Μην περιμένεις πρώτα να δεις πως θα εξελιχθούν τα πράγματα και μετά να δράσεις, γιατί τότε πάει, πέταξε το πουλάκι! Μάλιστα δεν αποκλείεται κάποια ρίσκα που θα πάρεις να έχουν θετικά αποτελέσματα εν τέλει! Γενικώς μη μένεις με απωθημένα! Κάποια άτομα ή καταστάσεις ίσως σου ξυπνούν έντονες αναμνήσεις. Μην κολλήσεις, λοιπόν, σε αυτές!
Υδροχόος
DO’S: Λειτούργησε όσο πιο χαλαρά μπορείς, αλλά φρόντισε να ολοκληρώσεις και τις δουλειές που έχεις σε εκκρεμότητα. Κάνει σωστή διαχείριση χρόνου, ώστε να εξασφαλίσεις λίγο χρόνο και για σένα. Ανάλυσε προσεκτικά τις ιδέες σου, ώστε να βρεις τα θετικά αυτών, αλλά και το κίνητρο που μπορεί να σου δώσουν. Κάνε συζητήσεις, για να ξεκαθαρίσεις τα πάντα.
DON’TS: Όταν θα συνειδητοποιήσεις, ότι πρέπει να κάνεις κάποιες αλλαγές, δεν πρέπει να αγχωθείς! Μη διστάσεις, παράλληλα, να αποδεχτείς, ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να παραμείνουν ίδια, καθώς έτσι θα αποκτήσεις ξανά κάποιον έλεγχο στη ζωή σου. Μην είσαι απρόσεκτος σε αυτά που θα πεις σχετικά με τα διάφορα που θα μάθεις από σπόντα.
Ιχθύες
DO’S: Οργάνωσε σωστά τις κινήσεις σου και πάρε και κάποια ρίσκα, ακόμα κι αν αυτά σε φοβίζουν. Έτσι θα έρθεις πιο κοντά στους στόχους σου ή, τουλάχιστον, θα ζήσεις όμορφες και ξεσηκωτικές εμπειρίες. Θυμήσου, πάντως, πως είναι απολύτως λογικό να υπάρχουν κάποιες φοβίες. Ξεπερνώντας τες, όμως, θα μπορέσεις να νιώσεις και πιο δυνατός.
DON’TS: Μην φοβηθείς να πάρεις αποστάσεις από τον πολύ κόσμο, ώστε να επεξεργαστείς όσα σε απασχολούν με ηρεμία. Μην αγνοείς το ένστικτό σου, καθώς αυτό μπορεί να σου δώσει περισσότερες απαντήσεις απ’ ότι περίμενες. Παράλληλα, μη διστάσεις να εκφραστείς λίγο πιο καλλιτεχνικά, καθώς έτσι θα κάνεις τους πάντες γύρω σου να σε θυμούνται.
