# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 04.09.2025]
Ημερήσια 04 Σεπτεμβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 04.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Στα επαγγελματικά, ίσως συμβούν κάποια σκηνικά τα οποία θα δημιουργήσουν ένα περίεργο κλίμα. Οπότε φρόντισε να κάνεις κάποιες συζητήσεις με τους ανθρώπους αυτού του περιβάλλοντος, για να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση. Γίνε αισιόδοξος και κάνε αυτό που θέλεις με την ηρεμία σου. Συνάντησε τους φίλους σου, για να λύσεις κάποια από τα θέματά σου.

DON’TS: Μην αφήσεις τους προβληματισμούς σου να σε κάνουν να βιαστείς. Μάλιστα μη διστάσεις να προβείς και σε κάποιες άκρως βοηθητικές- διαφωτιστικές συζητήσεις, καθώς αυτές θα σου δώσουν την ευκαιρία να πεις τα πράγματα με το όνομά τους. Μην χάσεις την αποφασιστικότητά σου, καθώς μέσω αυτής θα κλείσεις με κάποιες υποθέσεις.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Μπορείς να πάρεις κάποια ρίσκα, μόνο αν είσαι απολύτως σίγουρος. Η αρχή θα γίνει, πάντως, αν εστιάσεις στα πράγματα που μπορούν να τονώσουν την αισιοδοξία σου. Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι απολύτως συγκεντρωμένος σε ό,τι κι αν κάνεις. Άκου τις προτάσεις που θα σου γίνουν μεν, διατήρησε την αποδοτικότητά σου ψηλά δε.

DON’TS: Θα φτάσουν κάποιες πληροφορίες στα χέρια σου. Το θέμα είναι να μην προβληματιστείς ακραία από αυτές και να μην αντιδράσεις άμεσα. Μην αγχώνεσαι για το πως θα δρομολογήσεις κάποιες αλλαγές που θέλεις να κάνεις. Μην αρχίσεις την υπερανάλυση και τις δεύτερες σκέψεις, καθώς δεν πρόκειται να σε ευνοήσουν καθόλου- μα καθόλου, όμως;

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προσπάθησε να βρεις την ουσία των πραγμάτων, αποφεύγοντας, όμως, να χαθείς μέσα στις ατελείωτες σκέψεις σου. Για να βγει πιο εύκολα το παραπάνω, μπορείς να ασχοληθείς με κάτι πιο δημιουργικό. Περιόρισε το άγχος που σε πιάνει σχετικά με το τι θα συμβεί αν κάτι δεν πάει και τόσο καλά. That’s life, my friend! Οργάνωσε τις κινήσεις σου καλύτερα.

DON’TS: Μην κολλήσεις στις δεύτερες σκέψεις που σου έρχονται, καθώς δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά άμεσα κι αποτελεσματικά. Μη διστάσεις να ζητήσεις κάποιου είδους καθοδήγηση, για να ξεφύγεις από το αδιέξοδο που βρίσκεσαι. Ή τουλάχιστον που νομίζεις ότι βρίσκεσαι. Ταυτόχρονα, μην αρνηθείς την στήριξη των δικών σου ανθρώπων.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Εστίασε στο κλίμα που επικρατεί ανάμεσα σε σένα και στους ανθρώπους γύρω σου. Αν αντιληφθείς, ότι κάτι δεν πάει και τόσο καλά, τότε δες τι μπορείς να αλλάξεις στον τρόπο σου, για να το βελτιώσεις. Μοιράσου σκέψεις, κάνε συζητήσεις, αλλά ξεκαθάρισε και την θέση σου, προκειμένου να μπορέσεις να λύσεις τις διάφορες παρεξηγήσεις που υπάρχουν.

DON’TS: Υπάρχουν κάποια άτομα γύρω σου, τα οποία δεν έχουν καμία διάθεση να ακούσουν τι έχεις να τους πεις. Μην τους πιέσεις, λοιπόν, καθώς άκρη δεν θα βγάλεις. Βέβαια μην κάνεις πίσω σε οτιδήποτε θες. Είπαμε! Μην αγνοείς, όμως, όσα έχουν ψυχολογικό αντίκτυπο σε σένα. Ταυτόχρονα, μην αφήσεις τα οικονομικά σου θέματα χωρίς τακτοποίηση.

Λέων

Λέων

DO’S: Διεκπεραίωσε τις δουλειές που έχεις και πρέπει να γίνουν άμεσα. Θα λάβεις κάποιες χρήσιμες πληροφορίες, οπότε πρέπει να τις αξιοποιήσεις, ώστε να ξεκαθαρίσουν οι υποθέσεις που σε απασχολούν. Προσπάθησε να δεις τα πάντα γύρω σου με ένα πιο αισιόδοξο και θετικό μάτι. Εστίασε στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Γίνε περισσότερο κοινωνικός.

DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σου δημιουργήσει προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Μην αφήσεις το άγχος να σε περιορίσει στο να προχωρήσεις μπροστά και να κάνεις τις αλλαγές που επιθυμείς. Για να πάνε καλά αυτές, δεν πρέπει να κολλάς πουθενά. Μην είσαι απρόσεκτος, όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά σου.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Φρόντισε να γίνεις λίγο πιο δημιουργικός, όταν πρόκειται να οργανώσεις τις υποχρεώσεις κι αυτά που έχεις να κάνεις. Έτσι θα μπορέσεις να τακτοποιήσεις τις υποθέσεις σου πιο γρήγορα, αλλά και πιο εύκολα. Ή μάλλον πιο ευχάριστα! Προσπάθησε να κάνεις ένα βήμα την φορά και θα δεις πως έτσι θα φτάσεις στους στόχους σου γρηγορότερα.

DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα να σε κρατήσει πίσω από το να κάνεις τις αλλαγές που θέλεις σε ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά και τα προσωπικά. Μην υπεραναλύεις τις καταστάσεις που επικρατούν τώρα στη ζωή σου, γιατί όλο αυτό θα σε αγχώσει τρελά. Μην είσαι απρόσεκτος στα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα. Μη γίνεσαι πιεστικός.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Εστίασε σε οτιδήποτε θετικό υπάρχει γύρω σου, όπως κάποιες αλλαγές, και αγνόησε οτιδήποτε άλλο είναι αχρείαστο. Εξωτερίκευσε τη δημιουργικότητά σου και μείνε αποφασισμένος στο δικό σου πλάνο. Παράλληλα, κάνε τα πράγματα με τον δικό σου τρόπο, καθώς, μάλλον, εσύ ξέρεις καλύτερα! Δέξου τη βοήθεια των ανθρώπων σου με ανοιχτές αγκάλες!

DON’TS: Μη γίνεσαι ανυπόμονος και μη βιάζεσαι να δεις εξελίξεις ή και αντιδράσεις σχετικές με κάποιες κινήσεις που έκανες το τελευταίο διάστημα. Θέλεις να εξελιχθείς στα επαγγελματικά, το ξέρω, αλλά δεν χρειάζεται να πιέζεις τόσο πολύ τις καταστάσεις σε αυτόν τον τομέα. Αν εμπλακείς σε παρασκηνιακές καταστάσεις, τότε μην είσαι απρόσεκτος.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Είναι πολλά τα ενδεχόμενα που παίζουν στο κεφάλι σου, οπότε πρέπει να τα σκεφτείς όλα μαζί, ώστε να προετοιμαστείς για τις πιθανές εξελίξεις αυτών. Μπορείς να ξεκινήσεις και κάτι καινούργιο, μόνο αν εστιάσεις στις λεπτομέρειες σχετικά με το πως πρέπει να κινηθείς. Παρατήρησε το πως εξελίσσονται τα πράγματα και επεξεργάσου κάθε πληροφορία.

DON’TS: Μην πιέζεσαι, γιατί αυτό σε κάνει να χάνεις τον ενθουσιασμό σου. Μην κωλώσεις να εκφράσεις όλα αυτά που θέλεις με μία πιο δημιουργική εσάνς, καθώς αυτό θα σε κάνει να νιώσεις και πιο δυνατός! Μην περιμένεις στήριξη από τους πάντες, αλλά μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις από αυτούς που δεν είναι πρόθυμοι να στην παρέχουν, έτσι;

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Πες τα πράγματα με το όνομά τους. Σήμερα μπορείς! Άλλαξε κάποια πράγματα, όμως, ώστε να μπορέσεις να πεις ανοιχτά τι ακριβώς νιώθεις. Ακόμα κι αν νομίζεις πως δεν έχεις τον σωστό τρόπο, για να εκφραστείς, εσύ πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσεις. Πάρε τον χρόνο σου και χαλάρωσε από τις αρνητικές σκέψεις που σε επηρεάζουν ψυχολογικά.

DON’TS: Μη διστάσεις να ρίξεις μία ματιά στα πλάνα σου και μετά να προχωρήσεις. Μη διστάσεις ούτε να τελειοποιήσεις κάποιες καταστάσεις, προκειμένου να αποφύγεις τα λάθη, αλλά και την απογοήτευση που μπορεί αυτά να φέρουν. Μην στεναχωρηθείς, αν σου γίνει κάποια παρατήρηση στη δουλειά από τους ανώτερούς σου. Μη βαριέσαι να αναπροσαρμοστείς.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σήμερα καλείσαι να πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Όμως πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσεις περισσότερο τα πράγματα μέσα στο κεφάλι σου, ώστε να μπορέσεις να κινηθείς πιο αποφασιστικά. Επικοινώνησε ξεκάθαρα τις σκέψεις σου, αλλά άκου και προσεκτικά τις συμβουλές που δέχεσαι. Συζήτησε για τα οικονομικά σου, ώστε να τα ξεκαθαρίσεις κι αυτά.

DON’TS: Μην περιμένεις πρώτα να δεις πως θα εξελιχθούν τα πράγματα και μετά να δράσεις, γιατί τότε πάει, πέταξε το πουλάκι! Μάλιστα δεν αποκλείεται κάποια ρίσκα που θα πάρεις να έχουν θετικά αποτελέσματα εν τέλει! Γενικώς μη μένεις με απωθημένα! Κάποια άτομα ή καταστάσεις ίσως σου ξυπνούν έντονες αναμνήσεις. Μην κολλήσεις, λοιπόν, σε αυτές!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Λειτούργησε όσο πιο χαλαρά μπορείς, αλλά φρόντισε να ολοκληρώσεις και τις δουλειές που έχεις σε εκκρεμότητα. Κάνει σωστή διαχείριση χρόνου, ώστε να εξασφαλίσεις λίγο χρόνο και για σένα. Ανάλυσε προσεκτικά τις ιδέες σου, ώστε να βρεις τα θετικά αυτών, αλλά και το κίνητρο που μπορεί να σου δώσουν. Κάνε συζητήσεις, για να ξεκαθαρίσεις τα πάντα.

DON’TS: Όταν θα συνειδητοποιήσεις, ότι πρέπει να κάνεις κάποιες αλλαγές, δεν πρέπει να αγχωθείς! Μη διστάσεις, παράλληλα, να αποδεχτείς, ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να παραμείνουν ίδια, καθώς έτσι θα αποκτήσεις ξανά κάποιον έλεγχο στη ζωή σου. Μην είσαι απρόσεκτος σε αυτά που θα πεις σχετικά με τα διάφορα που θα μάθεις από σπόντα.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Οργάνωσε σωστά τις κινήσεις σου και πάρε και κάποια ρίσκα, ακόμα κι αν αυτά σε φοβίζουν. Έτσι θα έρθεις πιο κοντά στους στόχους σου ή, τουλάχιστον, θα ζήσεις όμορφες και ξεσηκωτικές εμπειρίες. Θυμήσου, πάντως, πως είναι απολύτως λογικό να υπάρχουν κάποιες φοβίες. Ξεπερνώντας τες, όμως, θα μπορέσεις να νιώσεις και πιο δυνατός.

DON’TS: Μην φοβηθείς να πάρεις αποστάσεις από τον πολύ κόσμο, ώστε να επεξεργαστείς όσα σε απασχολούν με ηρεμία. Μην αγνοείς το ένστικτό σου, καθώς αυτό μπορεί να σου δώσει περισσότερες απαντήσεις απ’ ότι περίμενες. Παράλληλα, μη διστάσεις να εκφραστείς λίγο πιο καλλιτεχνικά, καθώς έτσι θα κάνεις τους πάντες γύρω σου να σε θυμούνται.

googlenews

Χάρβαρντ: Δικαστήριο ακυρώνει το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων που αποφάσισε ο Τραμπ
ΗΠΑ 04.09.25

Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ για το Χάρβαρντ

Δικαστήριο στη Βοστόνη «ακυρώνει και παραμερίζει» τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Χάρβαρντ καθώς συνιστούν «παραβίαση της πρώτης τροπολογίας» του αμερικανικού Συντάγματος.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ημέρα εθνικού πένθους για τη Λισαβόνα – 15 νεκροί και 7 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τραμ
Τραμ/Funicular 04.09.25

Ημέρα εθνικού πένθους για τη Λισαβόνα - 15 νεκροί και 7 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τραμ

Η Πορτογαλία μετρά τους νεκρούς της, για την ώρα 15 με 7 άτομα να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, την ώρα που η κοινωνία είναι παγωμένη και σοκαρισμένη. Η συντήρηση του τραμ είχε δοθεί σε ιδιώτες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί ότι θα βυθίζονται τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά
Μάρκο Ρούμπιο 04.09.25

«Θα βυθίζουμε τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά»

Ο Τραμπ «το ανατίναξε και αυτό θα ξαναγίνει, ίσως να ξαναγίνεται και αυτήν τη στιγμή», είπε ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στο φονικό στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Τουρκία: Απαγόρευσαν συναυλία του Ενρίκο Μασίας υπό τον φόβο επεισοδίων λόγω των φιλοϊσραηλινών του θέσεων
Φόβος επεισοδίων 04.09.25

Απαγορεύτηκε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Τουρκία

Απαγορεύτηκε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Τουρκία με την αιτιολογία ότι υπάρχουν φόβοι για επεισόδια εξαιτίας των φιλοϊσραηλινών θέσεων που έχει εκφράσει ο αλγερινοεβραϊκής καταγωγής καλλιτέχνης.

Σύνταξη
Οικογένειες θυμάτων και επιζώντες μηνύουν τον στρατό των ΗΠΑ για την μαζική σφαγή που διέπραξε λοχίας το 2023
Εγκληματική αμέλεια 04.09.25

Οικογένειες θυμάτων μηνύουν τον αμερικανικό στρατό για την μαζική σφαγή που διέπραξε λοχίας το 2023

Στις ΗΠΑ, όπου η οπλοκατοχή είναι βαθιά ριζωμένη στην κοινωνία, οι μαζικοί πυροβολισμοί παραμένουν μια από τις πιο σκοτεινές συνέπειες της εύκολης πρόσβασης σε όπλα.

Σύνταξη
Παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη Μονή Σινά – Για εξηγήσεις καλείται ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός
Κόσμος 03.09.25

Παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη Μονή Σινά – Για εξηγήσεις καλείται ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ζητά από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να ανοίξει τις πύλες και να απομακρύνει όσους δεν ανήκουν στη Σιναϊτικὴ Ἀδελφότητα.

Σύνταξη
Radiohead: Επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια σιωπής – Αντιδράσεις για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό
Συναυλίες 03.09.25

Radiohead: Επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια σιωπής – Αντιδράσεις για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό

Οι Radiohead ανακοινώνουν την πρώτη τους περιοδεία από το 2018, με πέντε στάσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις. Οι ακτιβιστές ζητούν μποϊκοτάζ, καλώντας το συγκρότημα να πάρει ξεκάθαρη θέση για τον πόλεμο στη Γάζα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ίδρυμα Hind Rajab ζητά τη δίωξη του Ισραηλινού ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα στην Ελλάδα – Τον κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου
Κόσμος 03.09.25

Το Ίδρυμα Hind Rajab ζητά τη δίωξη του Ισραηλινού ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα στην Ελλάδα – Τον κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου

«Ο Οχάνα υπηρέτησε ως διοικητής λόχου και αξιωματικός εφοδιασμού σε μία από τις βασικές μονάδες που αναπτύχθηκαν στην εκστρατεία γενοκοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα» - Είναι στην Ελλάδα ως τουρίστας

Σύνταξη
Τα ακριβότερα ρόστερ για τη σεζόν 2025-26: Αντίπαλοι του Ολυμπιακού τρεις από τις πέντε πρώτες ομάδες
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Τα ακριβότερα ρόστερ για τη σεζόν 2025-26: Αντίπαλοι του Ολυμπιακού τρεις από τις πέντε πρώτες ομάδες

Η ιστοσελίδα trasnfermarkt δημοσίευσε λίστα με τα ακριβότερα ρόστερ ποδόσφαιρο, στην οποία περιλαμβάνονται Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ, αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 03.09.25

Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» είναι βασισμένη σε μια (ακόμη) φρικαλεότητα που διαπράχθηκε στη Γάζα από το Ισραήλ, με θύμα την Hind Rajab, την οικογένεια της και τους γιατρούς που πήγαν να τους σώσουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της

Σύσκεψη με εκπροσώπους Επαγγελματικών Ομοσπονδιών και φορέων ενόψει της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ είχε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα
Άλλα Αθλήματα 03.09.25

Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα

Για την Aston Martin, η Μόντσα μοιάζει με «αδύνατη αποστολή». Η μόνη ελπίδα είναι η τέλεια εκτέλεση στρατηγικής από το pit wall και ένα καθαρό τριήμερο χωρίς λάθη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»
Βαρύ το κλίμα 03.09.25

Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»

Δεν είναι λίγοι οι κυβερνητικοί βουλευτές που πνέουν μένεα στο πρόσωπο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Ο Γιώργος Μυλωνάκης φαίνεται πως συγκεντρώνει πολλά παράπονα για τη διαχείριση της κρίσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το γεγονός ότι επιθυμεί να δένει και να λύνει στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;
11 νεκροί 03.09.25

Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;

Μια επίθεση που πραγματοποίησαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ σε ένα πλοίο στην Καραϊβική Θάλασσα ενδέχεται να παραβίασε τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ναυτικό δίκαιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και στους «16» θα αντιμετωπίσουν τη Λετόνια
Eurobasket 2025 03.09.25

Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και στους «16» θα αντιμετωπίσουν τη Λετόνια

Η Λιθουανία έχασε με τραυματισμό έναν ακόμη παίκτη, ωστόσο νίκησε τη Σουηδία με 74-71 για το Β' γκρουπ και κατέλαβε οριστικά τη 2η θέση του Β' ομίλου. Κόντρα στη Λετονία στους «16».

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

