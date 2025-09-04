Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 04.09.2025]

DO’S: Μπορείς να πάρεις κάποια ρίσκα, μόνο αν είσαι απολύτως σίγουρος. Η αρχή θα γίνει, πάντως, αν εστιάσεις στα πράγματα που μπορούν να τονώσουν την αισιοδοξία σου. Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι απολύτως συγκεντρωμένος σε ό,τι κι αν κάνεις. Άκου τις προτάσεις που θα σου γίνουν μεν, διατήρησε την αποδοτικότητά σου ψηλά δε.

DON’TS: Θα φτάσουν κάποιες πληροφορίες στα χέρια σου. Το θέμα είναι να μην προβληματιστείς ακραία από αυτές και να μην αντιδράσεις άμεσα. Μην αγχώνεσαι για το πως θα δρομολογήσεις κάποιες αλλαγές που θέλεις να κάνεις. Μην αρχίσεις την υπερανάλυση και τις δεύτερες σκέψεις, καθώς δεν πρόκειται να σε ευνοήσουν καθόλου- μα καθόλου, όμως;