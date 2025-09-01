Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή Νέα Τρίγλια του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρα τμήματα και 12 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα.
Η φωτιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή και γίνονται ενέργειες να μην πλησιάσει τα πρώτα σπίτια.
