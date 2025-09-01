Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική

Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή Νέα Τρίγλια του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρα τμήματα και 12 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα.

Η φωτιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή και γίνονται ενέργειες να μην πλησιάσει τα πρώτα σπίτια.