Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του
Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι έβαλε τη φωτιά στην Παιανία και υποστήριξε ότι κάθε μέρα περνά από το ίδιο σημείο, καθώς μένει σε κοντινή απόσταση και πηγαίνει στο σπίτι του γιου του.
- Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του
- Τουρκία και Νότια Κορέα: Οι νέοι ακούραστοι δρομείς στην κούρσα εξοπλισμών
- Απίστευτο: Αφαίρεσαν παξιμάδι ασφαλείας από κούνια σε παιδική χαρά-Οργισμένη ανακοίνωση Δήμου Πολυγύρου
- Τροχαία: 385 ατυχήματα με 14 νεκρούς στην Αττική τον Αύγουστο – Πάνω από 450 οι τραυματίες
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 62χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι την περασμένη Τρίτη έβαλε φωτιά σε παράδρομο της Αττικής Οδού στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας.
Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι έβαλε τη φωτιά και υποστήριξε ότι κάθε μέρα περνά από το ίδιο σημείο, καθώς μένει σε κοντινή απόσταση και πηγαίνει στο σπίτι του γιου του.
«Κάθε μέρα περνάω από το σημείο γιατί μένει σε κοντινή απόσταση ο γιος μου. Έχω κάνει χειρουργείο και ο γιατρός μου είπε να πάρω ποδήλατο αντί για φυσικοθεραπεία. Δεν εχω βάλει τις φωτιές», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας.
Αναφορικά με το σακίδιο που εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από την εστία της πυρκαγιάς, ο 62χρονος -σύμφωνα με πληροφορίες- απάντησε:
«Είχα κόψει κάποια σύκα και σταφύλια και φοβήθηκα μήπως με κατηγορήσουν για κλοπή, γι’αυτό πέταξα το σακίδιο πλάτης στον κάδο».
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την έρευνα των αρχών ο κατηγορούμενος με καταγωγή από την Αλβανία εκείνη την ημέρα εκινείτο στην περιοχή με ποδήλατο τύπου mountain bike, έβαλε τη φωτιά με αναπτήρα και στη συνέχεια πέταξε το σακίδιο που είχε μαζί του σε κάδο απορριμμάτων.
- «Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής
- Κρήτη: Πάνω 1 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στα σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης – Ο ρόλος των μυστικών αστυνομικών
- Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε επίσημα τον Γκουστάβο Μάνσα (pics)
- Νέοι σε απόγνωση: Η αγωνία της Gen Z και η κρίση μέσης ηλικίας… στα 25
- Εσθονία – Τουρκία 64-84: Συνεχίζει αήττητη η ομάδα του Αταμάν
- Τροχαία: 385 ατυχήματα με 14 νεκρούς στην Αττική τον Αύγουστο – Πάνω από 450 οι τραυματίες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις