Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 62χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι την περασμένη Τρίτη έβαλε φωτιά σε παράδρομο της Αττικής Οδού στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι έβαλε τη φωτιά και υποστήριξε ότι κάθε μέρα περνά από το ίδιο σημείο, καθώς μένει σε κοντινή απόσταση και πηγαίνει στο σπίτι του γιου του.

«Κάθε μέρα περνάω από το σημείο γιατί μένει σε κοντινή απόσταση ο γιος μου. Έχω κάνει χειρουργείο και ο γιατρός μου είπε να πάρω ποδήλατο αντί για φυσικοθεραπεία. Δεν εχω βάλει τις φωτιές», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας.

Αναφορικά με το σακίδιο που εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από την εστία της πυρκαγιάς, ο 62χρονος -σύμφωνα με πληροφορίες- απάντησε:

«Είχα κόψει κάποια σύκα και σταφύλια και φοβήθηκα μήπως με κατηγορήσουν για κλοπή, γι’αυτό πέταξα το σακίδιο πλάτης στον κάδο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την έρευνα των αρχών ο κατηγορούμενος με καταγωγή από την Αλβανία εκείνη την ημέρα εκινείτο στην περιοχή με ποδήλατο τύπου mountain bike, έβαλε τη φωτιά με αναπτήρα και στη συνέχεια πέταξε το σακίδιο που είχε μαζί του σε κάδο απορριμμάτων.